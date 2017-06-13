КСИР: ИГ совершает теракты при поддержке США и Саудовской Аравии

Группировка ИГ, которая совершила теракты в Иране, связана с США и Саудовской Аравией. Без сомнений, подобного рода террористические акции против стран региона осуществляются под руководством и управлением из этих двух государств и при их поддержке. Сегодня мы наблюдаем проявления проводимой США, Саудовской Аравией и некоторыми реакционными режимами региона разрушительной политики государственного терроризма в Ираке, Сирии, Афганистане, Йемене и других странах, в том числе в Европе

Террористическая группировка "Исламское государство" (ИГ*) совершает теракты под руководством и управлением из США и Саудовской Аравии и при их поддержке. Об этом заявил во вторник, комментируя террористические акции 7 июня в Иране, официальный представитель ВС ИРИ бригадный генерал Корпуса "стражей исламской революции" (КСИР, элитная составляющая иранских ВС) Масуд Джазайери, передает ТАСС - подчеркнул иранский генерал, заявление которого распространила пресс-служба КСИР.Напоминаем, что 7 июня две группы террористов совершили нападения на иранский парламент в Тегеране и на мавзолей имама Хомейни близ иранской столицы. Жертвами этих терактов стали 17 человек, 46 получили ранения."Исламское государство" (ИГ*) - запрещено в России