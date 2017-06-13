19:24 13 июня

КСИР: ИГ совершает теракты при поддержке США и Саудовской Аравии

Террористическая группировка "Исламское государство" (ИГ*) совершает теракты под руководством и управлением из США и Саудовской Аравии и при их поддержке. Об этом заявил во вторник, комментируя террористические акции 7 июня в Иране, официальный представитель ВС ИРИ бригадный генерал Корпуса "стражей исламской революции" (КСИР, элитная составляющая иранских ВС) Масуд Джазайери, передает ТАСС .


КСИР: ИГ совершает теракты при поддержке США и Саудовской Аравии


Группировка ИГ, которая совершила теракты в Иране, связана с США и Саудовской Аравией. Без сомнений, подобного рода террористические акции против стран региона осуществляются под руководством и управлением из этих двух государств и при их поддержке. Сегодня мы наблюдаем проявления проводимой США, Саудовской Аравией и некоторыми реакционными режимами региона разрушительной политики государственного терроризма в Ираке, Сирии, Афганистане, Йемене и других странах, в том числе в Европе
- подчеркнул иранский генерал, заявление которого распространила пресс-служба КСИР.


Напоминаем, что 7 июня две группы террористов совершили нападения на иранский парламент в Тегеране и на мавзолей имама Хомейни близ иранской столицы. Жертвами этих терактов стали 17 человек, 46 получили ранения.

"Исламское государство" (ИГ*) - запрещено в России

Использованы фотографии: https://politpuzzle.ru/
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Комментарии 41

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  1. Machete Сегодня, 16:54
    пфф!.. Тоже мне новость. Мир об этом знает, но молча глотает.
    Machete
    1. kapitan92 Сегодня, 17:00
      Заявить не сложно. А доказать???
      kapitan92
      1. bouncyhunter Сегодня, 17:05
        Привет , Слава ! hi
        Цитата: kapitan92
        Заявить не сложно. А доказать???

        А Матрасия себя сильно доказательствами обременяет , обвиняя Россию во всех смертных грехах ? То-то же . Главное - не молчать , а из каждого утюга вещать , имеющие уши да услышат .
        bouncyhunter
        1. cniza Сегодня, 17:07
          Паша , к сожалению , мы так не можем как США голословно , мы соберем доказательства и предъявим , за все ответят.
          cniza
          1. bouncyhunter Сегодня, 17:11
            Цитата: cniza
            к сожалению , мы так не можем как США голословно

            Правильно , не можем . Но другим -то странам ничего не мешает трепать нервишки матрасам такими заявочками ? yes
            bouncyhunter
            1. cniza Сегодня, 17:15
              Значит поможем , научим , подскажем. yes
              cniza
              1. bouncyhunter Сегодня, 17:16
                Цитата: cniza
                Значит поможем , научим , подскажем. yes

                Правильно мыслишь , друже . wink
                bouncyhunter
                1. cniza Сегодня, 17:22
                  Школа у нас одна и страна была одна , ну ничего даст Бог поживем.
                  cniza
          2. yuriy55 Сегодня, 18:07
            Цитата: cniza
            Паша , к сожалению , мы так не можем как США голословно , мы соберем доказательства и предъявим , за все ответят.

            Ни за что они отвечать не будут. Я это понял, когда после ядерной бомбардировки японских городов они не соизволили принести извинения за гибель мирного населения...А это...Так , мелочи...
            Только, если в любых конфликтах, где они пытаются противостоять России, давать им по соплям?... what Заодно, им и их подопечным... am
            yuriy55
          3. Pirogov Сегодня, 18:29
            Цитата: cniza
            Паша , к сожалению , мы так не можем как США голословно , мы соберем доказательства и предъявим , за все ответят.

            Когда ? Ваши слова да Богу в уши.
            Pirogov
        2. kapitan92 Сегодня, 17:08
          Привет, Паша! Согласен с тобой! Главное не молчать, но и говорить надо с такими аргументами, чтобы услышали. hi
          kapitan92
          1. bouncyhunter Сегодня, 17:12
            Цитата: kapitan92
            но и говорить надо с такими аргументами, чтобы услышали.

            Именно поэтому Россия пока молчит . wink
            bouncyhunter
            1. cniza Сегодня, 17:16
              Думаю не долго осталось молчать , папка уже пухлая.
              cniza
              1. bouncyhunter Сегодня, 17:36
                Цитата: cniza
                Думаю не долго осталось молчать , папка уже пухлая.

                Те же подозрения !
                - Ребятки, вы что, и в самом деле от заграничной экзотики малость охренели? Позабыли, что все ваши действия сопровождаются, помимо прочего, ворохом бумаг? А эти бумаги, между прочим, люди внимательно читают, поскольку деньги им как раз за это и платят. А то и звезды дают, вплоть до лампас. И за чтение, и за реагирование на сигналы.

                (с) А.Бушков . "Пиранья . Первый бросок" .
                bouncyhunter
                1. cniza Сегодня, 17:46
                  Хороший фильм , жизнь сложная и странная штука , может так все вывернуть...
                  cniza
                  1. bouncyhunter Сегодня, 17:56
                    Матрасы уверены что только они умеют пробирками в ООН трясти . Россия до такого , конечно , не опустится . Просто постпред США при ООН получит по чайнику увесистой папкой с доказательствами . lol
                    bouncyhunter
                    1. cniza Сегодня, 18:03
                      Угу , да и Путин не прозрачно намекает...
                      cniza
                      1. bouncyhunter Сегодня, 18:06
                        Цитата: cniza
                        Путин не прозрачно намекает..

                        Скоро вместо намёков прямые обвинения пойдут , с железобетонной доказухой .
                        bouncyhunter
              2. yuriy55 Сегодня, 18:17
                Цитата: cniza
                Думаю не долго осталось молчать , папка уже пухлая.

                Сначала показалось, "попка уже пухлая"... lol Подумал, а чего так-то? Не сильно и пинали...при первых двух президентах, если только... crying
                Пока деньги России в американских банках, - пинали, пинают и будут пинать. США - это ещё та "девушка собачьей породы", которые в некотором роде работают на ФРС. Ответные действия России могут быть обозначены только словами, как в фильме:
                yuriy55
            2. cniza Сегодня, 18:08
              Цитата: bouncyhunter
              Цитата: cniza
              Путин не прозрачно намекает..

              Скоро вместо намёков прямые обвинения пойдут , с железобетонной доказухой .


              Пока держит как козырь.
              cniza
              1. bouncyhunter Сегодня, 18:20
                Цитата: cniza
                Пока держит как козырь.

                Этакий козырный туз в рукаве . wink
                bouncyhunter
                1. cniza Сегодня, 18:34
                  И не один , там есть много интересного.
                  cniza
                  1. bouncyhunter Сегодня, 18:43
                    Не был бы это ВВП , если бы было иначе . Не стоит забывать кто он в прошлом . soldier
                    bouncyhunter
      2. Machete Сегодня, 17:08
        Заявить не сложно. А доказать???

        Как бы, американцы сами признались в том, что создали и Аль-каиду и ИГИЛ. И что это изменило?
        А переброску оружия из любой страны доказать совсем легко. Но кому это надо?
        Сколько раз уже спалили на камеру перевозку оружия из Болгарии. И что? тишина. А если знаешь уже где искать, то спецслужбы нароют улик по самые не балуй.
        Нам никто всё равно не верит (или верят, но боятся хозяев), Ирану кто-то поверит открыто? Тоже нет.
        Machete
        1. kapitan92 Сегодня, 17:13
          Цитата: Machete
          Сколько раз уже спалили на камеру перевозку оружия из Болгарии. И что? тишина.

          Мы эту тему уже обсуждали на ВО и повторяться не хочется. Оружие из или через Болгарию идет через фирмы - посредники, Поставки идут в третьи страны не вовлеченные в конфликт. Юридически им предъявить нечего.
          kapitan92
          1. Machete Сегодня, 17:17
            ну, юридически нам ничего не разу предъявлено не было за три года.
            Можно тоже использовать их принцип. Много шума без доказательств.
            Капать на мозг.
            Отличие только в том, что у них никогда ничего не будет юридически, так как все их обвинения основаны на лжи, а мы будем шуметь без доказательств, но все знают, что так оно и есть.
            Machete
      3. vovanpain Сегодня, 17:51
        Цитата: kapitan92
        А доказать???

        Здравствуй Вячеслав!Знаешь я без доказы поверю,и без братских отншений(мы с Пашкой родные братья и горе тому кто в этом усомнится)Ну это тиак к слову в Воронеже,за Сашку Аталефа брата моего,Первую Чечню вспомни Рома,как мы своей кровью долг Родине отдали.Роман не надо нам ничегоЮ,ты прости брат,что я выжил при обоих штурмах Грозного,хотя в первый раз на ккрюк нажимал с удовольствием.,так знайте детии
        vovanpain
        1. vovanpain Сегодня, 17:55
          205 Майкопская Просьи Господи нас
          vovanpain
      4. APASUS Сегодня, 18:43
        Цитата: kapitan92
        Заявить не сложно. А доказать???

        Интересно какие вам нужны доказательства?
        В сентябре 2014 председатель Объединенного комитета начальников штабов США генерал Мартин Демпси на слушаниях в Конгрессе сказал: «Я знаю большинство арабских союзников, спонсирующих ИГИЛ». Сенатор Линдси Грэм ответил: «Это происходит потому, что «Сирийская Свободная армия» не может сражаться с Асадом, в то время как ИГИЛ пытается одолеть его».
        APASUS
  2. roskot Сегодня, 17:15
    мы соберем доказательства и предъявим , за все ответят.

    Только до этого светлого дня, нам не дожить.
    Не мне и не тебе.
    roskot
  3. dojjdik Сегодня, 17:15
    давно уж это известно всем-а вот отвечать надо тем же; раскручивать диверсвойны против сша израиля саударавии не "побеждать" когото а просто разрушать их города как и они делают
    dojjdik
  4. Алена767 Сегодня, 17:26
    Извиняюсь, что не по теме, но походу приехали:
    Глава Минобороны Германии Урсула фон дер Ляйен во время выступления на заседании комитета Европарламента по внешней политике заявила, что разногласия с Россией необходимо устранять с позиции силы.
    «Наша позиция (позиция НАТО) заключается в том, что мы хотим иметь разумные отношения с Россией, но мы понимаем, что это должно происходить с позиции силы.
    Именно так их следует решать, а не иначе. Немцы на протяжении 40 лет получали выгоду от альянса. Мы знаем, что это такое, когда восточные границы защищены. Мы полагаем, что настало время предоставить эту защиту нашим восточным соседям и таким образом отдать долг», — заключила она.
    Алена767
    1. Ростовчанин Сегодня, 18:05
      Они до фанатизма уверены, что матрасня кинется их защищать когда кипишь начнется. Мне бы их оптимизм.... Ну не будем мы по вашим правилам бодаться!!!!!!!!!!
      Ростовчанин
    2. yuriy55 Сегодня, 18:27
      Цитата: Алена767
      Глава Минобороны Германии Урсула фон дер Ляйен во время выступления на заседании комитета Европарламента по внешней политике заявила...

      Это она накануне 22 июня... recourse У немцев так всегда...
      yuriy55
  5. Ретвизан 8 Сегодня, 17:28
    "Борьба с Игил "- Красивая страшилка создания США, чтобы официально подминать регион под себя.
    Ретвизан 8
  6. Alex20042004 Сегодня, 17:37
    США каждые 2-3 года организуют по всему Миру локальные военные конфликты.
    США - спонсор терроризма во всём Мире.
    Alex20042004
    1. тол100в Сегодня, 17:55
      Цитата: Alex20042004
      США - спонсор терроризма во всём Мире.

      Не только спонсор, но и идеолог! Чем больше в мире горячих точек, тем выгодней для ВПК СГА!
      тол100в
    2. yuriy55 Сегодня, 18:24
      Цитата: Alex20042004
      США - спонсор терроризма во всём Мире.

      А наше участие, России-матушки, в долларовом круговороте не является "скрытым спонсированием"? belay Или здесь кто-то станет утверждать, что в долларе, необеспеченном золотом, нет нашего барреля и галлона?
      yuriy55
  7. grm Сегодня, 18:08
    КСИР: ИГ совершает теракты при поддержке США и Саудовской Аравии


    Что ещё мог сказать КСИР, учитывая, что для Ирана - США и Саудовская Аравия враги. Обычная пропагандистская чушь от Ирана, который пытается при любом удобном случае обвинять своих врагов .
    grm
    1. igor67 Сегодня, 18:58
      Цитата: grm
      КСИР: ИГ совершает теракты при поддержке США и Саудовской Аравии

      Что ещё мог сказать КСИР, учитывая, что для Ирана - США и Саудовская Аравия враги. Обычная пропагандистская чушь от Ирана, который пытается при любом удобном случае обвинять своих врагов .

      или отмазаться от скандала с Катаром,ведь Катар обвинили ,что они спонсировали ИГ запрещенный в РФ,и Иран,а так же Братьев мусульман.
      igor67
  8. Рабинович_007 Сегодня, 19:20
    Уже и террористов тут цитируют lol
    Во что превратился этот сайт, или он таким и был what
    Рабинович_007
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