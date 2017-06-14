Т-64. Символ этой войны

Самая сложная тема войны на Донбассе – танки Т-64. Ибо их много, много частей, много эпизодов, сложная и запутанная история вопроса. Отдельное спасибо камраду Ивану Музыке за квалифицированную работу по систематизации соответствующего каталога на портале http://lostarmour.info .Как всегда, необходимо сделать экскурсию в недалёкое прошлое. На 1992 год укропу досталось:Т-64Р (Т-64, при ремонте приведённые к профилю Т-64А) – 227 единиц;Т-64А – 539 единиц;Т-64Б1 – 539 единиц;Т-64Б – 507 единиц;Т-64БВ – 528 единиц.Т-64А/Р в разговоре не будут принимать участие – в войсках практически не замечены, акромя трёх единиц командирских Т-64АК в учебных центрах.Ещё полтора десятка были установлены на постаменты.«Б1» разделяются на собственно линейный и командирский варианты, оба лишены возможности оперировать управляемым ракетным вооружением. У командирского отсутствует пулемётная турель и уменьшен боекомплект выстрелов к орудию за счёт установки дополнительной радиостанции дальнего радиуса действия.Нужно отметить, что названные «БВ» тоже разделяются на три группы – собственно «БВ», «Б1В» и «БВК» по аналогичным критериям, что и ранняя модификация.При разделе имущества Черноморского флота танки были распределены между нашими и свидомитами в пропорции 110/148, но разделения на «А» и «Б» не привели, к сожалению. Исходя из общего соотношения модификаций «А/Р» и «Б/БВ» в 32 %, можно предположить, что ушло примерно 70 более современных танков.Часть танков было перепилена на Т-64БМ «Булат» (95 единиц вместе с предсерийными) и Т-64Б1М1 «Афробулат» (известно про 10 не доехавших до Конго).Таким образом, в сухом остатке будет:539 + 507 + 528 – 70 = 1504 единицыСогласно известных данных на «хранении» в 2011 году было 504 машины модификаций Б/Б1/БК/БВ/Б1В/БВК, но в большинстве своём в 4-й металлоломной категории. По 2-й (почти исправные) числилось всего 39 танков, по 3-й (ремонтопригодные) ещё 21.Можно считать, что поднимать с баз практически было практически нечего:Спутниковые снимки так же подтверждают, что движения по этим кладбищам почти не было. Часть танков использовались как доноры:Исключением стала только база хранения в Артёмовске, где в боксах было достаточно много машин в хорошем состоянии:Ещё в марте 2014 года 7 ходовых танков оттуда были вывезены:Летом-осенью 2014 года оттуда выгребли в действующую армию все остальные, оценочно до 50 машин:На памятники ушло всего четыре танка:Ранние Т-64Б, оба в Киеве:Т-64БВ возле бывшего штаба танковой армии в Днепропетровске:Ещё один па постаменте в 184-м яворовском учебном центре:Три танка (б/н 521, 522 и 523) нашлись на военной кафедре киевского института НУБИП:Двадцатью опознанными танками располагает военный факультет харьковского политехнического института (НТУ ХПИ):Исходя из номерного ряда, возможно, не все танки ещё попали в базу портала:Интересно, что в 2012 году туда был прекращён набор курсантов и они готовились к ликвидации факультета. Но, после майданного путча и начала войны на Донбассе срочно понадобились учебная база и матчасть – укроп испытывает жуткий дефицит в командном составе, в том числе танкистах.Бронетанковая техника из их состава на фронте замечена не была:184-й центр подготовки миротворцев (звучит кощунственно после убийства евроукропом тысяч мирных людей в ДНР и ЛНР) имеет в своём составе учебный танковый батальон. Опознано 22 машины, ни одну из них на фронт не отправляли:Нужно отметить, что уже во время войны были получены 5 танков Т-64Б1 из состава 1-й танковой бригады (б/н 525-529):Эту машину сначала выставили в экспозицию:А затем вернули в строй:Очевидно, что подтверждается определенный дефицит в танках.Одесская военная академия располагает одним единственным Т-64БВ б/н 550:Про принадлежность этой серии танков точной информации нет, некоторые из них попали на фронт, другие сейчас используются как учебные на 233-м полигоне в Ровенской области:Всего в базу внесено 6 танков (б/н 021, 026, 027, 028, 030, 031 и 032):Крупным эксплутантом Т-64 является 169-й учебный центр сухопутных войск «Десна» в Черниговской области. Фотографий оттуда достаточно много в прессе и в дембельских альбомах, поэтому база номеров определённо информативная. Но, в связи с тем, что техника эксплуатируется десятилетиями учебным контингентом, существуют значительные пробелы – танки изнашивались, выходили из строя и т.д.Всего идентифицировано 90 танков, но их реальное число, в том числе на ходу значительно меньше – много старых снимков, до 2014 капитальные ремонты Т-64 в укропии практически не выполнялись:Война внесла свои коррективы. Часть машин была отправлена на заводы и рембазы – вермахт срочно нуждался в пополнениях бронетехники:В конце 2014 года в УЦ была сформирована фронтовая ротно-тактическая группа, в которую вошло некоторое количество танков (примерно десять). Несколько из них попали в трофеи ополчения в дебальцевском котле:остальные весной 2015 года вернулись в ППД:У этого командирского уже неродной ствол орудия – война, однако:Кроме того, из самых боеспособных машин был сформирован 3-й отдельный танковый батальон под громким названием «Зверобой»:Своей матчасти не хватило, несколько танков было взято из 1-й танковой бригады.Суммарно небоевой состав на начало войны:4 + 3 + 20 + 22 + 6 + 1 + 90 = 146 единицСоздана на обломках бывшей гвардейской 51-й механизированной бригады. Интересно, что ни одного танка им по наследству не досталось – единственная известная оставшаяся после летних котлов машина из боевого состава 51-й сейчас используется как учебная на 233-м ровенском полигоне:14-я получила матчасть после ремонта – в декабре 2014 года на аэродроме Озёрное:Некоторое время спустя во время попытки деблокады окружённых в Дебальцево нациков часть из них была потеряна:Интересно, что потерь л/с не было – укроп просто разбежался, бросив танки на поле боя.У имеющихся сейчас машин отследить жизненный путь невозможно, поэтому из подсчётов данную часть исключаем:Бывшая «железная» бригада на начало войны располагала 38-ю опознанными танками. Нужно отметить, что нумерация сделана на 4 роты по десять машин.В четвёртой роте собран разный отстой:Примечательно, что машины командирской модификации в каталоге нет.На начало войны одна из самых небоеготовых частей армии хунты. Весной 2014 года выдвинулись на Донбасс незначительными силами, основную же часть техники до конца августа готовили на полигоне Широкий Лан, где сделано в тот период очень много фотографий.Танковый батальон четырёхротного состава, командирский танк с б/н 401:Часть техники им передали из 1-й танковой бригады, видимо, своя была уже не ремонтопригодна в полевых условиях. Номер этого танка соответствует 5-й (скорее всего, учебной) роте:Несколько обезличенных танков до войны хранились непосредственно на полигоне ШирЛан:Они же на полевом сборе бригады вместе с танками родом из 1-й танковой бригады в августе 2014 года:Всего насчитал у них 41-у штатную машину.Техника этой вечнобитой бригады хорошо опознаётся по дополнительным жёлтым ОЗ на стволе и других местах. Например, этот трофейный танк происхождением из 17-й танковой бригады, но оказался в 30-й:Единственная хунтяшная бригада, у которой танковый батальон трёхротного состава по 13 машин в каждой:Интересно, что танков с б/н 300 оказалось сразу 2, одного из них сняли с постамента и отправили на фронт:Кроме того, в бригаде имелась внештатная матчасть – известны б/н 415, 431, 434, 435, 474, 475.Штатный командирский танк с номером 010.Но в 2016 году под этим номером выступал уже обычный Т-64БВ после заводского ремонта:Всего «родных» танков насчитал 46 единиц.Три роты полного состава купили билет в один конец на Донбасс, есть даже видео:В базе портала http://lostarmour.info нет всего количества уничтоженных и трофейных танков, но кроме единственного уже упоминавшегося танка других уже давно не видели.Всего в батальоне опознано 37 танков:Выезд на фронт – 1-го апреля 2014 года:Танковый батальон насчитывает три полных роты, по четвёртой картина номеров странная:Кроме того, есть и внештатная матчасть – б/н 106, 108, 110, 112, 124, 502.Часть убитой техники до войны находилась на полигоне Перляевка под Житомиром:Но к середине 2015 года он тоже почти опустел – фронт вытягивал из укропии все жилы:Всего в бригаде зафиксировано 45 танков. Среди них не идентифицировано ни одного командирского.Есть еще две приметные машины-путешественницы с именами собственными «Козак» и «Мамка», сфотографированы в Новой Гуйве (пригород Житомира):На этим видео их в 2015 году привезли вместе с другим хламом 72-й бригады на ремонт аж в Лозовую в Харьковской области:https://youtu.be/hXQzXw2FoGo (встраивание этого ролика ограничено автором)До войны бригада готовилась к расформированию, личного состава был мизер. Соответственно боеготовность была крайне низкая, когда припекло под Иловайском туда была направлена всего лишь усиленная ротно-тактическая группа. В дальнейшем бригаду набили нациками по полной программе.В танковом батальоне трёхротного состава зафиксировано 35 машин, причём некоторые имеют нестандартные б/н – 301, 302, 303, 309, 340. Командирской машины тоже нет в базе.Необычно, но танковый батальон по бортовым номерам пятиротного состава. Заполненность вакансий не полная, но есть и не вписывающиеся в общий порядок номера – 501, 502 и 503.Всего в базе 49 танков, включая командирский с б/н 500:36-я бригада береговой обороныТочно известен боевой состав – 41 танк, что было выявлено на видео при их вывозе из Крыма.В базе не хватает некоторых номеров, однако есть надежда со временем их найти. Сейчас почти все они отремонтированы, перекрашены и пополнили ряды армии хунты.Командирских оказалось сразу 3 единицы – б/н 310, 330 и 540.Вот эта машина так и осталась стоять в 145-м ремонтно-восстановительном полку, фото лета 2016 года:Сам факт грандиозного предательства российского народа, когда укропским нацистам было передано вооружение, в том числе и эти танки, из Крыма, требует обязательного расследования. Страна должна знать этих иуд в лицо.Таким образом, довоенный состав танковых батальонов механизированных бригад таков:38 + 41 + 46 + 37 + 45 + 35 + 49 + 41 = 332 единицыСамые крупные держатели акций, из них же частенько передавали танки остальным лишенцам.До войны перевооружалась на Т-64БМ «Булат», смогли сформировать два батальона. «Освободившуюся» матчасть готовились передать в излишки:В связи с потерями на фронте пришлось вспомнить про классические Т-64 и восполнять потери.Довоенный состав рисует такую картину:По факту бригада располагала 5-ю (!) танковыми батальонами Т-64. Командирских машин насчитал 4 единицы – б/н 600, 602, 602 (дубль) и 360.Видео перевозки 20-ти танков бригады (среди них 3 командирских), снято в октябре 2014 года под Киевом. Скорее всего из них и готовились пополнения на фронт:Всего опознанных машин 130, значительная часть из них Т-64Б/Б1 (без динамической защиты):До войны отличалась низкой боеготовностью по причине неукомплектованности личным составом. Небольшими силами ещё в начале апреля прибыли под город Изюм в Харьковской области:Именно их танки самыми первыми вступили в бой под городом-героем Славянском:По распределению номеров бригада имеет четыре танковых батальона, идентифицировано 98 танков. Командирских найдено три машины – б/н 101, 202 и 240 (есть и пару пока неучтённых):Всего довоенный боевой состав обоих танковых бригад был из 228 машин.Суммарно по всему укробундесверу:146 + 332 + 228 = 706 единицСравнивая с цифрой на 1992 год (за вычетом крымских):1504 – 706 – 105 – 507 = 186 единицПолучилось относительно небольшое суммарное расхождение в оценке численности, которое можно объяснить следующими причинами:1. Т-64БМ/Б1М1 были перепилены из неизвестных нам строевых машин;2. Часть техники могла не попасть на фотоснимки или не была идентифицирована по другим причинам. Штатные расписания батальонов имеют некоторый резерв.3. В это количество вошли исправные и комплектные танки с базы хранения в Артёмовске - точное их число неизвестно.4. Вполне допустимо, что некоторое число танков было списано по разным причинам за 25 лет.Нужно сказать, что всё живое из имевшихся запасов укроп выгреб ещё в июле-сентябре 2014 года (по большей части из Артёмовска).Огромное количество машин хранения 4-й категории (450 единиц) не оставили шансов радикально пополнить армию танками, поэтому пришлось довооружаться Т-72 и Т-80.Большинство пополнений Т-64 было сделано за счёт круговорота танков в окружающей среде.Если принять во внимание, что, согласно штатным расписаниям в частях должно быть:В сухопутных войсках:1 ТБр (2 ТБ) – 62 единицы;17 ТБр (3 ТБ) – 93 единицы;14, 24, 28, 30, 54, 72, 92, 93 МБр (ТБ) – 8 х 31 = 248 единиц;12 БТрО – 3 единицы;17 БТрО – 3 единицы;25 БТрО – 3 единицы;10 ГПБр – 10 единиц;В военно-морских силах:36 БрМП (ТБ) – 31 единица;В нацигвардии – 8 единиц (фактическое);В учебных центрах:169-й (УТБ) – 30 единиц;184-й (УТБ) – 30 единиц;233-й (УТР) – 10 единиц;Суммарно армия хунты должна располагать оценочно 531-м танком Т-64.С учётом того, что потери на Донбассе составили 200 единиц (уничтоженные, трофейные и проблемные для восстановления), то для поддержания необходимого количества нужно использовать фактически весь оставшийся парк этих машин.Правда, в последнее время при проведении полевых сборов механизированных бригад они уже не могут выкатить полный танковый батальон (кроме 93-й, та смогла).Именно танк Т-64 стал главным символом гражданской войны на Донбассе. И с её завершением его история практически закончится – машины будут полностью изношены. А грошей для восстановления и поддержания такого количества матчасти у того, что останется на месте нынешнего укропиндостана, уже никогда не будет - техника последует в сталеплавильные печи вслед за Т-55.