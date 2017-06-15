Редкие птицы заклевали американские ракеты в Корее

Самое интересное в истории с заморозкой размещения американских противоракетных установок в Южной Корее — это то, что она демонстрирует великолепный образец корейского юмора. Но никто этого не желает замечать.Установки, напомним, нельзя размещать, пока не изучат их воздействие на окружающую среду.Это что, всерьез?Сначала подробности. О заморозке дальнейшего размещения систем заатмосферного перехвата ракет малой и средней дальности (THAAD) сообщил представитель южнокорейской президентской администрации. Две уже стоящие на боевом дежурстве установки там и останутся (пока что), а еще четыре так и будут складироваться на американской военной базе в стране, под присмотром 28 тысяч военнослужащих США.Тот же представитель администрации подтвердил, что дело в экологии. Надо сначала разобраться, не наносится ли ей ущерб, а еще опросить всех местных жителей о том, что они об этом думают. Процедура займет то ли несколько месяцев, то ли год.Как полагается встречать защитников: женщины плачут, дети бросают цветы. А тут южане перед лицом возможной гибели будут разбираться, не распугают ли, например, ракеты какой-то редкий вид птиц.Посмотрим на фактор времени. Считается, что вся процедура прикрытия Южной Кореи непробиваемым противоракетным щитом займет до года. Плюс безопасность нации отложится еще на несколько месяцев. Итого — года полтора, если не больше… Именно этого южные корейцы добиваются.Разгадка происходящего очевидна: да просто не верят южане. Либо в угрозу с севера, либо в то, что от нее защитит американская система THAAD.Колебания общественного мнения страны насчет того, как обращаться с братьями по ту сторону границы, известны. Сейчас маятник качнулся в сторону того, что не надо было прерывать политику "солнечного света", греющего Пхеньян. Против THAAD на юге полуострова шли — и идут — демонстрации. Кандидат в президенты Мун Чжэ Ин обещал избирателям, что никаких противоракетных систем в стране не будет — и его весной избрали (хотя далеко не только по этому поводу).В итоге американские "защитники" оказались в смешной ситуации. Вся страна обсуждает, как они спешили, недостойно суетились, направляя свои установки в страну с песней "мы везем контрабанду". В прошлом году американские военные и администрация Барака Обамы договорились об этом с прежними властями Южной Кореи и постарались установить две системы досрочно, пока не пришел к власти президент Мун с его известной нелюбовью к THAAD. А четыре и вовсе скрыли, в том числе от нового президента, что сейчас расследуется: заместитель министра обороны (ныне уже бывший) попросту вычеркнул сведения об их прибытии из доклада.Экология — здесь тоже смешная история. Суть ее в том, что по местным законам экологическая экспертиза должна обязательно быть, если площадь участка превышает 330 тысяч квадратных метров. Под американские системы отвели участок в 700 тысяч, но отделили от него 328 тысяч, что означало "никакой экспертизы". Затем отвели бы второй участок, слегка его урезав. Но, как видим, не помогло: скандал все равно произошел.Вы можете подумать, что здесь у нас какой-то уникальный, типично корейский случай, когда страна не хочет, чтобы ее "защищали", и ссылается при этом на окружающую среду. Нет, ничего уникального. То же самое происходит в последние годы в Японии — на Окинаве, где местные жители сопротивляются строительству американской базы на севере острова, причем митинги проводят с японской тщательностью ежедневно. Разница с Кореей здесь в том, что центральные власти пытаются подавить протест окинавцев. Протестуют они потому, что база ставит их под угрозу — и заодно угрожает окружающей среде.Вспомним Турцию, которая ссорится сейчас, правда, не с американцами, а с немцами — и не из-за экологии. Германия в итоге выводит с базы Инджирлик свои самолеты. Займет эта процедура минимум два месяца. А как же безопасность Турции? Ведь она — член НАТО, прочие участники блока должны приходить в случае угрозы на помощь. Но какая тут помощь, если турки, рассерженные нежеланием немцев выдать группу путчистов, ранее отключали на Инджирлике электричество.Тут мы возвращаемся в Восточную Азию — там есть еще Филиппины. Баз США там нет (только соглашение о заходе кораблей), но по части традиционного военного сотрудничества с Америкой, которое есть, президент Родриго Дутерте проделывает ту же штуку, что корейцы, но без экологических разговоров. Он просто говорит, что в случае чего обойдется без союза с США, поскольку (добавлю) Америка своей политикой сталкивала Филиппины с Китаем и создавала реальную угрозу безопасности страны.Общий знаменатель этих историй один: громкий скрип всей структуры военных альянсов США. Причем расшатывают его как "подзащитные" Америки, так и (иногда) необходимость для самой Америки избавиться от балласта по части военных обязательств.Здесь нельзя не напомнить о недавнем высказывании президента Дональда Трампа насчет того, что южнокорейцы должны бы заплатить за размещение у себя THAAD. Военные, все еще ведущие по инерции политику Обамы, поспешили заявить: это неофициальная позиция. Президент Трамп поспешил их опровергнуть: нет, официальная, должны заплатить. Миллиард долларов. Сейчас, когда экология под угрозой, о миллиарде уже не вспоминают.Импичмент предшественницы Муна на президентском посту — странная история, объективно выгодная именно Китаю. Но получилось у Китая не совсем хорошо: американские системы все-таки втащили в страну, хотя, как видим, не полностью и со скандалом.И теперь, при новом президенте, Сеул пытается начать с Китаем переговоры по поводу санкций и американской ПРО, которая вообще-то направлена не против Пхеньяна, а против Китая и России. Суть переговоров в том, что США, регулярно подтягивающие к корейским берегам авианосцы и регулярно их оттуда убирающие, ничего не могут сделать с Северной Кореей. А вот Китай, возможно, сможет, тем более что те же США признали: только Пекин сумеет эффективно разобраться с Пхеньяном. И почему не разменять ПРО на соглашение с Пекином на эту тему?Изучение экологической обстановки на месте размещения THAAD — всего лишь попытка Муна выиграть время для таких переговоров. Но комментаторы из Пекина сурово напоминают ему: нечего надеяться угодить двум сторонам. Сеулу придется все-таки выбирать, кто его настоящий защитник и ключевой партнер.