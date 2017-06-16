Грузия и Украина: как относятся друг к другу жители постсоветских стран

Грузинско-украинские дружелюбные отношения сохранились со времен общей советской семьи. На фоне некоторого охлаждения (а порой и враждебности) между республиками бывшего СССР за такими, можно сказать, приятельскими отношениями было очень занятно наблюдать.Дополнительный толчок дружба на государственном уровне получила во времена одновременного президентства Виктора Ющенко и Михаила Саакашвили. Грузинский президент стал частым гостем в Киеве. Что их объединяло? Саакашвили не интересовали пчелы и горшки, которыми увлекался бывший счетовод с Сумщины, а Ющенко, к счастью, не занимался строительством потемкинских деревень. Так что соединила их ненависть к советскому строю и служение американским интересам. Один утомил всех трауром по голодомору 1930-х, второй открыл на проспекте Руставели Музей советской оккупации (кстати, его пока не закрыли).Впрочем, у Саакашвили был и дополнительный, особый интерес к вояжам на берега Днепра. Во времена учебы в Киевском университете темпераментный грузин хорошо усвоил, что на Украине много красивых дам. Поэтому известный плейбой в своих поездках соединял полезное с приятным.А в период после Вити и Миши две экс-ССР нашли общие точки в русофобии, стремлении в НАТО и подписании ассоциации с ЕС. Хотя ни одну из нынче независимых стран никто не собирается принимать ни в Североатлантический альянс, ни в Евросоюз, но хотеть, как говорится, не вредно. Правда, есть и отличия. В Грузии откровенный антагонизм и враждебность по отношению к северному соседу понемногу сходят на нет, уступая место взаимовыгодному сотрудничеству. Возможно, вскоре дело дойдет и до восстановления дипломатических отношений и отмене виз для граждан Грузии. А на Украине, напомним, власть жаждет, наоборот, их разорвать.Впрочем, лучше предоставить слово гражданам обеих стран. Узнаем глас народа.Елена (Украина): "Грузины — веселая нация. У них хорошо относятся к женщинам, детям, уважают стариков. Что касается нынешнего руководства, то чтобы к нему как-то относиться, его нужно знать. Я, увы, с ним незнакома, да и за результатами его деятельности не следила. Главное, чтобы это руководство любили и уважали сами грузины.О Саакашвили и компании мне есть что сказать, так как эта свора засветилась и на Украине. Бездарные наглые агрессивные и некомпетентные негодяи. Иной характеристики у меня для этого нет. И Одесса, и полиция, и здравоохранение Украины очень многое потеряли с нахождением у власти этих горе-управленцев.Грузия и Украина — это совершенно разные страны. Кроме одной веры и части истории".Юрий (Грузия): "К Украине и украинцам отношусь очень позитивно. Расстраивает ситуация в Донбассе. Надеюсь, что как-то удастся найти общий язык с Москвой. К властям симпатий куда меньше, чем к простым людям.Ситуация с безвизовым режимом достаточно банальная по нынешним меркам. Это акт моральной поддержки, некий жест Европы в сторону бывших союзных республик, объявивших о евроатлантических устремлениях. По большому счету, это ничего рядовым жителям не дает, разве что избавляет от хлопот по получению визы (хотя это и так было не особенно сложно). Но точно не избавляет от необходимости иметь другие документы, которые нужны для въезда в шенгенскую зону. Мне кажется, с либерализацией визового режима одновременно ужесточится контроль за теми, кто пытается въехать в Европу. И уж точно не стоит надеяться найти там работу без соответствующего разрешения. А так, кто ездил раньше в страны ЕС, тот и продолжит, а кто не мог, то и с либерализацией визового режима не сможет".Александр (Украина): "Так как я при Советском Союзе успел получить образование, был воспитан на добрых и умных советских фильмах, то по ним у меня и сложился образ представителя Грузии. Грузины воспринимались как люди отважные и очень гостеприимные. В фильмах про войну среди всех показанных грузин не было ни одного предателя или труса. В анекдотах грузины всегда были щедрыми бабниками: "Разрешите представиться: мастер спорта, майор Чингачгук".Постперестроечный период и времена независимости добавили свои грани к образу грузина в моем восприятии. Этому способствовала и информация от МВД, и личный опыт: речь идет о преступных группировках, занимавшихся квартирными кражами в городе Киеве. Грузинам отводилось значительное место в криминальных структурах постсоветского пространства. В сознании произошло отделение восприятия грузинского народа от руководства страны.Грузия по-прежнему остается в сознании как страна, теперь уже независимая, как Украина, и такая же бестолковая в своей "незалежности", как и Украина. С прекрасными видами гор, рек, улочек Тбилиси и других городов, доброжелательным, гостеприимным народом. Сестра по несчастью, пережившая "цветные революции", как и Украина, с таким же никчемным руководством, пришедшим к власти в результате переворотов".Темур (Грузия): "Бедная Украина… Ситуация там не только интересна, но и далеко не безразлична. Сами в свое время натерпелись. А что касается безвиза, то всем знакомо наше гостеприимство, так что милости просим к нам!"Геннадий (Украина): "К Грузии отношусь хорошо. Тем более что в детстве довелось пару лет прожить там. Разумеется, среди моих детских друзей были и грузины. Впрочем, национальность приятелей нас тогда совершенно не волновала: связывали общие игры и увлечения. Единственное, что нас разъединяло, так это отношение к футболу: каждый болел за свое "Динамо".К бывшему руководству отношусь скептически, поскольку экс-президент Грузии Саакашвили успел порулить и на Украине. Результаты его деятельности общеизвестны: максимум обещаний и минимум реальных дел. В этом он очень схож с Виктором Ющенко. Нынешнее руководство Грузии более прагматично.Чем схожи наши народы? Любовью к застольям и хорошим песням. Главное отличие в том, что грузины учатся не только на своих ошибках, но и учитывают чужие. А украинцы стараются наступить на все грабли, в том числе и по нескольку раз на одни и те же".Елена (Украина): "Мне очень стыдно признаться, но в Грузии я не была никогда. Для меня Грузия — это страна гордых людей. Это царица Тамара. Это Казбек. Это "Мимино". И вкусная еда с огромным количеством зелени. А про политику и руководство я ничего не знаю. Беглых даже комментировать не хочется. Предали народ, бежали, и учат нас родину любить. Дорого. Тьфу".Александр (Грузия): "Я не знаю ни одного человека у нас, который плохо относился бы к Украине или хотя бы поддерживал Россию в событиях против Украины. Многие сограждане совсем не интересуются политическими событиями даже в Грузии, а тем более в другой стране. Не уверен, что точно знаю, что сейчас происходит в Донецке, Луганске или даже в Крыму, но вполне представляю себе. И так большинство наших образованных людей. Есть такие, которые понятия не имеют, что там происходит на Украине.У нас все поддерживают идею "безвиза". Хорошо это или плохо — пока радуемся, что нам его дали. Если вопрос стоял бы, например, об Армении или Азербайджане, то здесь могло бы быть злорадство: у нас есть, а им не нужно. Насчет Украины такого нет".Оксана (Украина): "Мое отношение к Грузии очень теплое и позитивное, страна оставляет глубоко приятное впечатление, несмотря на то, что часто видно отсутствие стабильного экономического развития. Наряду с прекрасной грузинской природой, историческим и культурным наследием, облик страны во многом формируют люди. Я воспринимала Грузию больше через людей, чем через архитектуру или другие неодушевленные показатели.Народ доброжелательный и открытый. Очень понравилось неравнодушное отношение грузин даже к самой маленькой просьбе: готовы помочь и потратить свое время на помощь, что выгодно отличает их от украинцев. Мне показалось, что у грузин более уважительное отношение к женщинам и людям в возрасте, чем у украинцев.Из общего между Украиной и Грузией — отсутствие реальных реформ и видимых перспектив по их внедрению, расслоение общества".