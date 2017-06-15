«Лавина» от «Киева» через «Мистраль»: зачем России нужны вертолетоносцы

По словам замминистра обороны Юрия Борисова, Россия построит до 2022 года собственные вертолетоносцы, которые заменят в вооруженных силах так и не поставленные Mistral. О том, какими будут эти корабли, зачем они нужны России и чем они отличаются от французских вертолетоносцев, рассказывает сайт телеканала «Звезда».Ранее о том, что облик корабля под кодовым названием «Лавина» уже сформирован, заявил начальник управления кораблестроения ВМФ контр-адмирал Владимир Тряпичников. Согласно проекту, «Лавина» сможет нести вертолеты Ка-52К и Ка-32. Кроме того, корабль сможет вместить до 60 единиц легкой бронетехники и не менее 20 – 30 основных боевых танков.История с вертолетоносцами «Мистраль» не выходила из информационной повестки несколько лет, причем началось все это еще до того, как Франция отказалась поставлять корабли в Россию. Некоторые эксперты заявляли, что подобные корабли не нужны нашей стране, а кораблестроители говорили, что при необходимости построить их можно и на отечественных верфях.На самом деле, опыт последних лет, и в частности - операция российских ВКС в Сирии, показали, что Военно-Морскому Флоту необходимы универсальные десантные корабли. Использоваться они могут и не только для морских десантных операций, а в том числе для управления на театре боевых действий, для обеспечения авиационной поддержки и прикрытия от подводных лодок. Особенно это важно, учитывая возросшую роль Средиземноморского бассейна, где действует постоянная группировка российских кораблей. Можно предположить, что один такой корабль планируется поставить на Черноморский флот, два - на Тихоокеанский.Что же касается истории с французскими вертолетоносцами, то Россия, заключая контракт, преследовала свои цели, причем не только политические.«Не стоит думать, что опыт работы над Mistral для России был совершенно бесполезен. На Балтийском заводе для этих кораблей строилась кормовая часть, и главное, что российская сторона смогла получить - технологии сборки и 3d-проектирования корабля», - считает военный эксперт Дмитрий Дрозденко.Речь идет о технологии, когда корабль собирается секциями, каждая из которых строится отдельно. Это позволяет значительно ускорить и удешевить строительство, но требует использования специального программного обеспечения и другого подхода к проектированию. Все это Россия и смогла получить, работая над «Мистралем», и все это будет применено при создании «Лавины».Еще одной причиной, по которой проект вертолетоносцев остается востребованным у военных, является то, что российские вертолеты Ка-52 с 2009 года прошли долгий путь и превратились в серьезную ударную силу для Военно-Морского Флота.Ка-52К «Катран» может применять ударные ракетные комплексы с крылатыми ракетами Х-31 и Х-35, которые раньше устанавливались только на самолетах МиГ-29К/КУБ. Кроме того, вертолет может получить ракету «воздух-воздух» Р-77. Таким образом, «Катран» сможет работать как по надводным, воздушным целям и подводным лодкам, так по земле, что делает его универсальной машиной.Работы по созданию морской версии «Аллигатора» начались в 2009 году, когда в ходе визита корабля Mistral ВМС Франции в Санкт-Петербург отрабатывалась посадка этой машины на палубу французского вертолетоносца. Головной экземпляр корабельного вертолета совершил первый полет 7 марта 2015 года.«Лавина» не будет копировать французские Mistral, и не только потому что это физически невозможно, а потому что задачи у кораблей будут разные. Практически все западные корабли, подобные «Mistral», заточены под операции далеко за пределами страны. Задача российских морпехов - высадка в тылу наступающего противника.Во многом с этим будет связана установка на «Лавину» комплексов ПВО «Панцирь-С» и сохранение аппарели для плавающей техники. Для доставки десанта, помимо десантных вертолетов, в доковой камере корабля будут размещаться до шести десантных катеров проекта 11770 или проекта 02510.Важно отметить, что Mistral были иностранными кораблями, которые создавались под российские вертолеты. В частности, по данным источников «Звезды», помещения под вертолеты не вмещали по высоте Ка-52 из-за соосной схемы винтов. В связи с этим были изменены габариты корпуса, что в свою очередь не в лучшую сторону повлияло на характеристики корабля.Кроме того, под эти корабли строились специальные причальные стенки, большие вопросы вызывала их способность нести боевое дежурство в суровых условиях севера. Учитывая опыт российских кораблестроителей, проблем с этим у «Лавины» не будет.В нашей стране уже был опыт создания вертолетоносцев. Крейсера проекта 1123 создавались в 1960-е годы для уничтожения стратегических атомных подводных лодок противника в отдаленных районах Мирового океана в составе группы кораблей и при активном взаимодействии с авиацией ПЛО. Корабли могли нести 12 Ка-25ПЛ и два Ка-25ПС. Всего было построено два корабля («Москва» и «Ленинград»), а третий модифицированный крейсер («Киев») так и не был закончен.Согласно проекту, «Киев» мог обеспечивать базирование 20-22 самолетов вертикального взлета, посадки Як-38 и вертолетов, на его борту могли быть размещены крылатые ракеты П-120 «Малахит». Закладка корабля прошла 20 февраля 1968 года, однако в сентябре строительство было отменено. Военные посчитали, что корабль по своим размерам приблизился к авианосцу, и не видели в нем нужды. Стапельное место, как и имя, перешло тяжелому авианесущему крейсеру «Киев».Это был уникальный в своем роде корабль, способный нести 12 самолетов и 12 вертолетов, при этом имел сильное артиллерийское и ракетное вооружение: реактивный комплекс противолодочной защиты РБУ-12000 (шифр «Удав»), противокорабельные ракеты «Базальт» и зенитный ракетный комплекс «Шторм».В 1993 году из-за нехватки средств на ремонт и модернизацию, он был продан в Китай, где из него сделали отель. «Москва» и «Ленинград» были проданы в Индию и в 1995 году их пустили на металлолом.Хотя общий облик проекта определен, говорить о том, что он будет реализован именно в таком виде пока рано, считает военный эксперт Владимир Карнозов.«Ключевой вопрос заключается в том, нужен ли флоту корабль такого размера. Возможно, что в процессе разработки корабля будет решено уменьшить его размеры и количество вертолетов на борту. Но это вряд ли серьезно повлияет на его ударную мощь», - считает Карнозов.По словам эксперта, главная цель на стадии разработки - определить конкретные задачи, которые будет решать корабль, и, исходя из этого, определять требования к нему. Но, так или иначе, флоту необходим новый носитель корабельных вертолетов, и он обязательно должен быть создан.