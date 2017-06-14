Колумбийские "революционные вооружённые силы" разоружились на 60%
В Колумбии продолжается процесс разоружения повстанческих группировок, которые в течение долгих лет противостояли официальным властям страны. Речь идёт о разоружении в формате договорённостей официальной Боготы с представителями так называемых Революционных вооруженных сил Колумбии. Президент Колумбии Хуан Мануэль Сантос отметил, что состоялся очередной этап сдачи оружия представителями РВСК, и оценил процесс как позитивный с точки зрения мира в республике.
Колумбийского президента цитирует ТАСС :
По словам Сантоса, в Колумбии наступил исторический день, так как ещё несколько лет назад в примирение повстанческих и правительственных сил в стране никто не верил.
Президент Колумбии заявил:
Нужно напомнить, что контакты между официальной Боготой и РВСК проходят, что примечательно, при посредничестве американской НКО Институт имени Джоан Крок университета Нотр-Дам. Обе стороны колумбийского конфликта выбрали именно эту американскую структуру для посреднической миссии в плане изучения юридических тонкостей соглашения.
По словам колумбийского президента, американские эксперты отмечают «эффективность и проработанность» соглашения, которое должно привести к «вечному миру в Колумбии».
О вечном мире действительно можно было бы говорить, если бы не факт наличия именно американских интересов. А вот входит ли в круг этих интересов длительный мир в Колумбии, - пока вопрос.
Колумбийского президента цитирует ТАСС :
Сегодня был сделан очень важный шаг - прошла вторая по счёту фаза сдачи оружия РВСК, было передано еще 30% вооружения. Таким образом РВСК сдали к настоящему времени 60% своего арсенала. На следующей неделе будут сданы все 100%. Это является частью соглашений, достигнутых двумя сторонами - правительством и РВСК.
По словам Сантоса, в Колумбии наступил исторический день, так как ещё несколько лет назад в примирение повстанческих и правительственных сил в стране никто не верил.
Президент Колумбии заявил:
Это заслуга двух сторон. И я говорю: создавать мир намного сложнее, чем продолжать войну.
Нужно напомнить, что контакты между официальной Боготой и РВСК проходят, что примечательно, при посредничестве американской НКО Институт имени Джоан Крок университета Нотр-Дам. Обе стороны колумбийского конфликта выбрали именно эту американскую структуру для посреднической миссии в плане изучения юридических тонкостей соглашения.
По словам колумбийского президента, американские эксперты отмечают «эффективность и проработанность» соглашения, которое должно привести к «вечному миру в Колумбии».
О вечном мире действительно можно было бы говорить, если бы не факт наличия именно американских интересов. А вот входит ли в круг этих интересов длительный мир в Колумбии, - пока вопрос.
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