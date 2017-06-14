Колумбийские "революционные вооружённые силы" разоружились на 60%

Сегодня был сделан очень важный шаг - прошла вторая по счёту фаза сдачи оружия РВСК, было передано еще 30% вооружения. Таким образом РВСК сдали к настоящему времени 60% своего арсенала. На следующей неделе будут сданы все 100%. Это является частью соглашений, достигнутых двумя сторонами - правительством и РВСК.

Это заслуга двух сторон. И я говорю: создавать мир намного сложнее, чем продолжать войну.