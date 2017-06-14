Лондон и Вашингтон снова озабочены

Я обеспокоен задержанием после акций протеста 12 июня сотен российских граждан. Они пользовались своими фундаментальными правами на свободу выражения, собраний и мирных акций, которые обеспечены российской Конституцией.

Великобритания призывает правительство России выполнять свои международные обязательства в Совете Европы и в ОБСЕ и отпустить граждан, задержанных во время мирных демонстраций.