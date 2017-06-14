Лондон и Вашингтон снова озабочены
Одно за другим внешнеполитические ведомства «демократических партнёров» высказывают озабоченности по поводу задержаний на митингах навальновцев в РФ. Напомним, что в День России на улицы городов страны Навальный вывел большое число несовершеннолетних граждан, которые были объявлены чуть ли не главными противниками коррупции в России. Посыл такой: «все молчат, а дети говорят». Тот факт, что большинство из выведенных на улицы и площади несовершеннолетних вряд ли толком могли объяснить суть «своей» борьбы с коррупцией, как и значение этого термина, предводителей волновал мало.
Из МИД Британии пришло письмо в Москву, в котором Борис Джонсон «призывает» отпустить всех задержанных в ходе акций протеста в России. РИА Новости приводит заявление главы внешнеполитического ведомства Соединённого королевства:
Видимо, тот шабаш, который митингующими был устроен во время проведения праздника, например, на Тверской улице в Москве, тоже в каком-то пункте гарантируется российской Конституцией...
Джонсон:
А о лишении РФ права голоса Парламентской ассамблее Совета Европы Борис Джонсон что-то слышал? Так, быть может, сначала Совет Европы выполнит международные обязательства, чтобы иметь хоть какое-то право заявлять о необходимости соблюдения международных прав Российской Федерацией?
Озабоченности задержаниями в России привычно высказали и в Госдепе США.
Напомним, что ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков и мэрия Москвы отметили, что призывы оппозиции к молодым людям выходить на акции протеста в тех местах, где акции санкционированы не были, являются откровенной провокацией. Так на провокацию и рассчитывали любители западной «поддержки».
Из МИД Британии пришло письмо в Москву, в котором Борис Джонсон «призывает» отпустить всех задержанных в ходе акций протеста в России. РИА Новости приводит заявление главы внешнеполитического ведомства Соединённого королевства:
Я обеспокоен задержанием после акций протеста 12 июня сотен российских граждан. Они пользовались своими фундаментальными правами на свободу выражения, собраний и мирных акций, которые обеспечены российской Конституцией.
Видимо, тот шабаш, который митингующими был устроен во время проведения праздника, например, на Тверской улице в Москве, тоже в каком-то пункте гарантируется российской Конституцией...
Джонсон:
Великобритания призывает правительство России выполнять свои международные обязательства в Совете Европы и в ОБСЕ и отпустить граждан, задержанных во время мирных демонстраций.
А о лишении РФ права голоса Парламентской ассамблее Совета Европы Борис Джонсон что-то слышал? Так, быть может, сначала Совет Европы выполнит международные обязательства, чтобы иметь хоть какое-то право заявлять о необходимости соблюдения международных прав Российской Федерацией?
Озабоченности задержаниями в России привычно высказали и в Госдепе США.
Напомним, что ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков и мэрия Москвы отметили, что призывы оппозиции к молодым людям выходить на акции протеста в тех местах, где акции санкционированы не были, являются откровенной провокацией. Так на провокацию и рассчитывали любители западной «поддержки».
Использованы фотографии: Metro.co.uk
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