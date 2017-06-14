07:25 14 июня

Лондон и Вашингтон снова озабочены

Одно за другим внешнеполитические ведомства «демократических партнёров» высказывают озабоченности по поводу задержаний на митингах навальновцев в РФ. Напомним, что в День России на улицы городов страны Навальный вывел большое число несовершеннолетних граждан, которые были объявлены чуть ли не главными противниками коррупции в России. Посыл такой: «все молчат, а дети говорят». Тот факт, что большинство из выведенных на улицы и площади несовершеннолетних вряд ли толком могли объяснить суть «своей» борьбы с коррупцией, как и значение этого термина, предводителей волновал мало.

Лондон и Вашингтон снова озабочены


Из МИД Британии пришло письмо в Москву, в котором Борис Джонсон «призывает» отпустить всех задержанных в ходе акций протеста в России. РИА Новости приводит заявление главы внешнеполитического ведомства Соединённого королевства:
Я обеспокоен задержанием после акций протеста 12 июня сотен российских граждан. Они пользовались своими фундаментальными правами на свободу выражения, собраний и мирных акций, которые обеспечены российской Конституцией.



Видимо, тот шабаш, который митингующими был устроен во время проведения праздника, например, на Тверской улице в Москве, тоже в каком-то пункте гарантируется российской Конституцией...

Джонсон:
Великобритания призывает правительство России выполнять свои международные обязательства в Совете Европы и в ОБСЕ и отпустить граждан, задержанных во время мирных демонстраций.


А о лишении РФ права голоса Парламентской ассамблее Совета Европы Борис Джонсон что-то слышал? Так, быть может, сначала Совет Европы выполнит международные обязательства, чтобы иметь хоть какое-то право заявлять о необходимости соблюдения международных прав Российской Федерацией?

Озабоченности задержаниями в России привычно высказали и в Госдепе США.

Напомним, что ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков и мэрия Москвы отметили, что призывы оппозиции к молодым людям выходить на акции протеста в тех местах, где акции санкционированы не были, являются откровенной провокацией. Так на провокацию и рассчитывали любители западной «поддержки».


Использованы фотографии: Metro.co.uk
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Комментарии 25

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  1. Logall Сегодня, 06:38
    За своих выкормышей беспокоится. Зря.
    Всё и так понятно...
    Logall
    1. рич Сегодня, 06:47
      Борис Джонсон: Я обеспокоен задержанием после акций протеста 12 июня сотен российских граждан. Они пользовались своими фундаментальными правами на свободу выражения, собраний и мирных акций, которые обеспечены российской Конституцией.

      С этими словами Борис Джонсон отправился в гей-клуб, где полностью воспользовался своими фундаментальными правами на свободу, которые обеспечены английской Конституцией)))
      рич
      1. Чёрный Сегодня, 06:56
        О своей озабоченности борька пусть на гей-вечеринках рассказывает, бесстыдник laughing
        Чёрный
      2. Галеон Сегодня, 07:00
        Маленькая ремарка: у англичан нет Конституции request
        Галеон
        1. рич Сегодня, 07:04
          Ну Джонсон то об этом не знал, поэтому в гей-клубе старательно ее пропогандировал laughing
          рич
    2. Turdahun Сегодня, 07:02
      Это с Вами все понятно, зомби...
      Turdahun
  2. volodya Сегодня, 06:41
    Наглосаксы всегда найдут как придратся к России. Разобрались бы у себя!
    volodya
    1. Turdahun Сегодня, 07:03
      Ответил человек, который не так давно пачками убивал русских солдат.....
      Turdahun
  3. Толстоевский Сегодня, 06:42
    если хозяева выгуливают животное в неположенном месте без намордника и спускают его с поводка, оно подлежит отлову и изоляции в спецприюте
    Толстоевский
  4. Александр 3 Сегодня, 06:45
    Ну что же надо выпороть этих "революционеров" сделать внушение и конечно отпустить,поставив метку в МВД.При повторном задержании меры ужесточить.
    Александр 3
  5. samarin1969 Сегодня, 06:46
    "А о лишении РФ права голоса Парламентской ассамблее Совета Европы Борис Джонсон что-то слышал?"...
    А зачем России вообще вся эта "Голубая устрица" (Совет Европы)?...
    samarin1969
    1. Turdahun Сегодня, 07:05
      Правильно, пусть гнилая Рассея и дальше позорно плавает в своем болоте, там где "Голубую устрицу" даже танком не затянешь. Рассея лет на 150-200 в ж.о.пе...
      Turdahun
      1. andrewTSO Сегодня, 07:17
        А тебе-то чё, казахстанианец? Пусть плавает, сами ужо разберёмся! Может нам и не надо из "болота"... Подождём, пока их "горный поток" "толерантных" мигрантов смоет.
        Пысы. И это, разъясни-ка, нам несведущим, что есть "позорно"?! По-моему, гораздо более позорно в ту самую ж.о.у давать, не говоря о том, что об этом трещать. Вспомни историю Содома - тем вы и закончите, толерасты
        andrewTSO
  6. olol Сегодня, 06:50
    Следующий раз надо дать реконструкторам официальное разрешение отп****ть эту публику всем, что под руку попадет.
    olol
    1. Turdahun Сегодня, 07:06
      ))) ВАТА, что тут скажешь...
      Turdahun
  7. Михаил м Сегодня, 06:51
    Борис Джонсон «призывает» отпустить всех задержанных в ходе акций протеста в России.

    Что беспокоится? Выпустят всех. Суток через 15 за хулиганку. Ну и часиков по 200 обязательных работ только на пользу пойдут. Труд даже из обезьяны человека сделал.
    Михаил м
  8. Познающий Сегодня, 06:54
    Ну что сказать...Ежели только так:
    Познающий
  9. Галеон Сегодня, 06:58
    Да чтоб они там из своей озабоченности никогда не вылезали! Раз там озабочены, значит у нас все как надо.
    Галеон
  10. Б.Т.В. Сегодня, 07:00
    Интересно: граждане, которые не смогли в полной мере воспользоваться своим " фундаментальным правом на отдых( тоже гарантированное Конституцией)", имеют право подать в суд на тех, кто помешал их отдыху в праздник?!
    Б.Т.В.
  11. Turdahun Сегодня, 07:01
    Читаю комментарии и поражаюсь, неужели у (некоторых) граждан России совсем не осталось элементарно мозгов? Или тут одни Боты сидят? Вы просто плаваете в коррупции, с головы до пят в говне и при этом еще столь невежественно отзываетесь о тех людях России, у которых осталось еще чувство собственного достоинства! Позор Вам!
    На улицы вышли - ЛУЧШИЕ ЛЮДИ РОССИИ, не те у которых промыты мозги Зомби-пропагандой ОПГ "Кремль", во главе с мошенником и убийцей Путиным В.В.
    ВАТА, больше ничего не приходит на ум....
    Turdahun
    1. olol Сегодня, 07:08
      Этим "ЛУЧШИМ" людям России на коррупцию наплевать. Коррупция это повод. Они вышли, потому что хотят стать здесь ВЛАСТЬЮ. Точнее они не вышли, вышла пехота. Точно такая же, какая устроила 2 мая.
      olol
    2. Б.Т.В. Сегодня, 07:09
      Цитата: Turdahun
      Читаю комментарии и поражаюсь, неужели у (некоторых) граждан России совсем не осталось элементарно мозгов? Или тут одни Боты сидят? Вы просто плаваете в коррупции, с головы до пят в говне и при этом еще столь невежественно отзываетесь о тех людях России, у которых осталось еще чувство собственного достоинства! Позор Вам!
      На улицы вышли - ЛУЧШИЕ ЛЮДИ РОССИИ, не те у которых промыты мозги Зомби-пропагандой ОПГ "Кремль", во главе с мошенником и убийцей Путиным В.В.
      ВАТА, больше ничего не приходит на ум....


      А Вы, сами- кто?!
      Б.Т.В.
      1. Гравёр Сегодня, 07:13
        Человек не знающий,что за репосты и высказывание мнения,могут посадить на тот же срок как и за изнасилование.
        Гравёр
  12. Гравёр Сегодня, 07:09
    Давно слежу за этим сайтом,хочу сказать следующее,разница между ВО И Цензором тем же,минимальна,есть только две разницы,это во первых в промывке мозгов,которая в ВО намного сильнее и грамотней и во вторых в контингенте народа - большом количестве совершенно лишённых разума мисье,с пеленой у глаз,которые не умеют переносить и грамма критики,лишь с пеной у рта умеющих доказывать что-то лишённое смысла и логики,большее увы не могу себе позволить,ибо у нас же демократическое, а не военно-полицейское государство.
    Гравёр
    1. volodya Сегодня, 07:24
      Цитата: Гравёр
      Давно слежу за этим сайтом,хочу сказать следующее,разница между ВО И Цензором тем же,минимальна,есть только две разницы,это во первых в промывке мозгов,которая в ВО намного сильнее и грамотней и во вторых в контингенте народа - большом количестве совершенно лишённых разума мисье,с пеленой у глаз,которые не умеют переносить и грамма критики,лишь с пеной у рта умеющих доказывать что-то лишённое смысла и логики,большее увы не могу себе позволить,ибо у нас же демократическое, а не военно-полицейское государство.

      Тебе парень на Миротворец, здесь патриотический сайт!
      volodya
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