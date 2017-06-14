07:25 14 июня

Самолёты ВКС вернулись в Россию после завершения учений в Таджикистане

Российская военная авиация после отработки всех этапов учений в Таджикистане, вернулась на аэродромы базирования в РФ. Об этом сообщает пресс-служба Центрального военного округа. РИА Новости цитирует помощника командующего войсками ЦВО полковника Ярослава Рощупкина:
Российские лётчики успешно выполнили план учебно-тренировочных полётов в районе таджико-афганской границы, десантировали подразделения спецназа и ВДВ, технику и грузы военного назначения, нанесли ракетные и бомбовые удары по целям на сложном рельефе.


В ходе двусторонних учений в Центральной Азии были задействованы 30 самолётов и вертолётов ВКС России.

Самолёты ВКС вернулись в Россию после завершения учений в Таджикистане



Российская авиация обеспечила воздушную поддержку мотострелковых подразделений и личного состава ВС Таджикистана. Таджикские военнослужащие «на земле» выполняли задачи по обнаружению и уничтожению диверсионных групп условного противника, а также осуществляли мероприятия по противодействию наркотрафика через горные маршруты с территории Афганистана.

Напомним, что ранее в ОДКБ афганское направление было названо одним из наиболее опасных с точки зрения угроз для стран, входящих в организацию. Таджикистан – на первом рубеже. И помощь Таджикистану в противодействии боевикам и наркоторговцам активно оказывают военнослужащие российской военной базы.

Использованы фотографии: Function.mil.ru
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Комментарии 1

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  1. рич Сегодня, 07:09
    Самолёты ВКС вернулись в Россию после завершения учений в Таджикистане

    Очень важная и своевременная новость))) Или были не исключены другие варианты?
    рич
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