11:33 14 июня

Ситуация в Сирии

Сирийская армия понесла потери в живой силе в результате контрнаступления ИГ (группировка запрещена в РФ) в районе Пальмиры, террористы потеряли значительные территории в провинции Ракка, сообщает ФАН со ссылкой на источники в Сирии.



Сирийская правительственная армия накануне утром понесла серьезные потери в живой силе и технике в ходе неудачного штурма позиций ИГ в районе горной гряды вблизи поселка Ас-Саввана, расположенного на северо-западе от древней Пальмиры. Согласно информации источника, в столкновениях с боевиками ИГ погибли по меньшей мере девять военнослужащих САА, также радикалы ликвидировали танк правительственных войск.


Позже боевики активизировали деятельность в этом районе, проведя серию массированных атак на опорные пункты армии САР на пяти направлениях одновременно. Подразделения САА потеряли убитыми не менее 13 военнослужащих. Командование продолжает стягивать дополнительные отряды в этот регион из Ракки, намереваясь развернуть полномасштабное контрнаступление.

Между тем проасадовские отряды Национальных сил обороны (NDF) и «Хезболлы» освободили месторождение газа Арак и находящийся рядом населенный пункт с тем же названием.

Жители города Дейр эз-Зор накануне получили гумпомощь от российского Центра по примирению враждующих сторон. «Командование армии САР по-прежнему тянет с переброской подкрепления в Дейр эз-Зор с целью развернуть полномасштабную кампанию по освобождению богатого нефтью и газом региона. При этом ССА и международная коалиция готовятся в ближайшее время выдвинуть войска в наступление на Дейр эз-Зор», – рассказал источник. По его мнению, «захват этой стратегически и экономически значимой провинции боевиками вооруженной оппозиции, поддерживаемыми Вашингтоном, станет поражением в войне для сил Башара Асада».

Бойцы SDF и курдских формирований YPG в прошедшие сутки продолжали штурмовать Ракку в рамках масштабной кампании «Гнев Евфрата». Курдам удалось добиться определенных успехов на восточной окраине города, и, напротив, они потерпели неудачу в ходе противостояния с ИГ на севере Ракки.

Так, отряды ополченцев заняли ряд опорных пунктов террористов в квартале Аль-Синаа и вышли к мечети имени Абдула Салама Аль-Аджили на окраине района Баб Багдад. В северо-западном районе Мазрат Хеттин отряды понесли потери в численном составе. Не меньше 20 бойцов SDF и YPG были убиты в результате нападения отрядов боевиков ИГ на блокпосты курдов.

Вместе с тем, бойцы проправительственных шиитских ополчений при помощи элитного подразделения САА «Тигры» в минувшие сутки заняли значительные территории на юго-западе от Ат-Табки. Им удалось освободить древний город Расафа, а также находящееся на окраине нефтяное поле. Кроме того, от террористов были целиком зачищены близлежащие поселки Джубб Ганим, Бир Инбадж, Джубб Абу Суса, Джубб Абд Азиз, Джубб Абд и Раджм Аскар.

Использованы фотографии: Федеральное агентство новостей / Кирилл Оттер
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Комментарии 5

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  1. RASKAT Сегодня, 08:39
    Тигриные силы продолжают развивать успех, довольно неплохой темп набрали. За последние несколько дней освободили еще часть территории.
    good
    RASKAT
    1. John_f Сегодня, 08:43
      создают опасность окружения, что не есть хорошо
      John_f
      1. Татьяна Сегодня, 09:06
        «Командование армии САР по-прежнему тянет с переброской подкрепления в Дейр эз-Зор с целью развернуть полномасштабную кампанию по освобождению богатого нефтью и газом региона. При этом ССА и международная коалиция готовятся в ближайшее время выдвинуть войска в наступление на Дейр эз-Зор», "захват этой стратегически и экономически значимой провинции боевиками вооруженной оппозиции, поддерживаемыми Вашингтоном, станет поражением в войне для сил Башара Асада».
        А поражение в войне сил Башара Асада тогда означает также и поражение в Сирии сил ВКС России и самой России. Так нужно это понимать. Неужели Сирия проиграет войну?!
        Татьяна
        1. IGOR GORDEEV Сегодня, 10:01
          Татьяна
          Так нужно это понимать. Неужели Сирия проиграет войну?!

          Ваш коммент выдает в вас человека романтичного, склонного к идеалам.

          Поражение официальной Сирии для вас это личное поражение, как и для меня. Но увы силы и возможности на стороне США и ее вассалов. Из-за Сирии ядерный конфликт Россия не развяжет, поэтому если США и вассалам будет выгодно свалить Асада - они это сделают. Но пока этот сценарий по каким то причинам не спешат воплощать.
          Так вот надеюсь эти причины и впредь не дадут им это сделать. Но готовиться надо к худшему.
          IGOR GORDEEV
  2. Viktor.12.71 Сегодня, 10:43
    Волки, дальше в угол тем яростнее отпор.
    Viktor.12.71
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