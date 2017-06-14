Ситуация в Сирии
Сирийская армия понесла потери в живой силе в результате контрнаступления ИГ (группировка запрещена в РФ) в районе Пальмиры, террористы потеряли значительные территории в провинции Ракка, сообщает ФАН со ссылкой на источники в Сирии.
Сирийская правительственная армия накануне утром понесла серьезные потери в живой силе и технике в ходе неудачного штурма позиций ИГ в районе горной гряды вблизи поселка Ас-Саввана, расположенного на северо-западе от древней Пальмиры. Согласно информации источника, в столкновениях с боевиками ИГ погибли по меньшей мере девять военнослужащих САА, также радикалы ликвидировали танк правительственных войск.
Позже боевики активизировали деятельность в этом районе, проведя серию массированных атак на опорные пункты армии САР на пяти направлениях одновременно. Подразделения САА потеряли убитыми не менее 13 военнослужащих. Командование продолжает стягивать дополнительные отряды в этот регион из Ракки, намереваясь развернуть полномасштабное контрнаступление.
Между тем проасадовские отряды Национальных сил обороны (NDF) и «Хезболлы» освободили месторождение газа Арак и находящийся рядом населенный пункт с тем же названием.
Жители города Дейр эз-Зор накануне получили гумпомощь от российского Центра по примирению враждующих сторон. «Командование армии САР по-прежнему тянет с переброской подкрепления в Дейр эз-Зор с целью развернуть полномасштабную кампанию по освобождению богатого нефтью и газом региона. При этом ССА и международная коалиция готовятся в ближайшее время выдвинуть войска в наступление на Дейр эз-Зор», – рассказал источник. По его мнению, «захват этой стратегически и экономически значимой провинции боевиками вооруженной оппозиции, поддерживаемыми Вашингтоном, станет поражением в войне для сил Башара Асада».
Бойцы SDF и курдских формирований YPG в прошедшие сутки продолжали штурмовать Ракку в рамках масштабной кампании «Гнев Евфрата». Курдам удалось добиться определенных успехов на восточной окраине города, и, напротив, они потерпели неудачу в ходе противостояния с ИГ на севере Ракки.
Так, отряды ополченцев заняли ряд опорных пунктов террористов в квартале Аль-Синаа и вышли к мечети имени Абдула Салама Аль-Аджили на окраине района Баб Багдад. В северо-западном районе Мазрат Хеттин отряды понесли потери в численном составе. Не меньше 20 бойцов SDF и YPG были убиты в результате нападения отрядов боевиков ИГ на блокпосты курдов.
Вместе с тем, бойцы проправительственных шиитских ополчений при помощи элитного подразделения САА «Тигры» в минувшие сутки заняли значительные территории на юго-западе от Ат-Табки. Им удалось освободить древний город Расафа, а также находящееся на окраине нефтяное поле. Кроме того, от террористов были целиком зачищены близлежащие поселки Джубб Ганим, Бир Инбадж, Джубб Абу Суса, Джубб Абд Азиз, Джубб Абд и Раджм Аскар.
Сирийская правительственная армия накануне утром понесла серьезные потери в живой силе и технике в ходе неудачного штурма позиций ИГ в районе горной гряды вблизи поселка Ас-Саввана, расположенного на северо-западе от древней Пальмиры. Согласно информации источника, в столкновениях с боевиками ИГ погибли по меньшей мере девять военнослужащих САА, также радикалы ликвидировали танк правительственных войск.
Позже боевики активизировали деятельность в этом районе, проведя серию массированных атак на опорные пункты армии САР на пяти направлениях одновременно. Подразделения САА потеряли убитыми не менее 13 военнослужащих. Командование продолжает стягивать дополнительные отряды в этот регион из Ракки, намереваясь развернуть полномасштабное контрнаступление.
Между тем проасадовские отряды Национальных сил обороны (NDF) и «Хезболлы» освободили месторождение газа Арак и находящийся рядом населенный пункт с тем же названием.
Жители города Дейр эз-Зор накануне получили гумпомощь от российского Центра по примирению враждующих сторон. «Командование армии САР по-прежнему тянет с переброской подкрепления в Дейр эз-Зор с целью развернуть полномасштабную кампанию по освобождению богатого нефтью и газом региона. При этом ССА и международная коалиция готовятся в ближайшее время выдвинуть войска в наступление на Дейр эз-Зор», – рассказал источник. По его мнению, «захват этой стратегически и экономически значимой провинции боевиками вооруженной оппозиции, поддерживаемыми Вашингтоном, станет поражением в войне для сил Башара Асада».
Бойцы SDF и курдских формирований YPG в прошедшие сутки продолжали штурмовать Ракку в рамках масштабной кампании «Гнев Евфрата». Курдам удалось добиться определенных успехов на восточной окраине города, и, напротив, они потерпели неудачу в ходе противостояния с ИГ на севере Ракки.
Так, отряды ополченцев заняли ряд опорных пунктов террористов в квартале Аль-Синаа и вышли к мечети имени Абдула Салама Аль-Аджили на окраине района Баб Багдад. В северо-западном районе Мазрат Хеттин отряды понесли потери в численном составе. Не меньше 20 бойцов SDF и YPG были убиты в результате нападения отрядов боевиков ИГ на блокпосты курдов.
Вместе с тем, бойцы проправительственных шиитских ополчений при помощи элитного подразделения САА «Тигры» в минувшие сутки заняли значительные территории на юго-западе от Ат-Табки. Им удалось освободить древний город Расафа, а также находящееся на окраине нефтяное поле. Кроме того, от террористов были целиком зачищены близлежащие поселки Джубб Ганим, Бир Инбадж, Джубб Абу Суса, Джубб Абд Азиз, Джубб Абд и Раджм Аскар.
Использованы фотографии: Федеральное агентство новостей / Кирилл Оттер
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