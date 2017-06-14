11:31 14 июня

Российский представитель посоветовал Украине на заниматься демагогией в СБ ООН

И.о. постпреда РФ при ООН Петр Ильичев посоветовал украинскому коллеге опираться на факты, а не заниматься политической демагогией в ходе расследования подрыва патруля ОБСЕ, передает РИА Новости .

Российский представитель посоветовал Украине на заниматься демагогией в СБ ООН


Постпред Украины Владимир Ельченко на заседании по проблеме разминирования заявил, что «с 16 февраля по 15 мая 2017 года в Донбассе погибли 37 мирных жителей и 157 получили ранения».


В 40 процентах случаев люди погибли из-за неразорвавшихся снарядов и боеприпасов. Угроза неразорвавшихся снарядов в районах Донецка и Луганска стала прямым результатом агрессии иностранного государства,
сказал он.

Ельченко также отметил инцидент 23 апреля, когда патруль миссии ОБСЕ из двух машин подорвался на мине в Донецкой республике. Тогда погиб гражданин США, были ранены два человека – подданные ФРГ и Чехии.

В ответном слове российский постпред указал на «попытку украинской делегации бездоказательно назначить ответственных в связи с трагическим инцидентом 23 апреля». Он напомнил, что в настоящее время ведется расследование.

Если кто-то располагает какими-либо сведениями, а тем более доказательствами, то их следует передать специально созданной следственной группе под руководством заместителя председателя международной гуманитарной комиссии по установлению фактов, а не заниматься политической демагогией,
сказал Ильичев.

При этом он отметил, что у России «есть свои данные по инциденту, однако мы не спекулируем, чтобы не мешать расследованию».

Напомним, во вторник Совбез ООН впервые с 1996 года провел заседание, посвященное проблемам разминирования.

Использованы фотографии: ТАСС/AP
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Комментарии 21

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  1. svp67 Сегодня, 09:42
    Жаль, что чисто по дипломатичному не послал их "на" и "в"... Надоели эти "базарные политики"
    svp67
    1. bouncyhunter Сегодня, 09:53
      hi
      Цитата: svp67
      Надоели эти "базарные политики"

      Так ведь каков поп , таков и приход .
      bouncyhunter
      1. Владимир16 Сегодня, 09:57
        Российский представитель посоветовал Украине на заниматься демагогией

        Украина согласно данному заголовку действует wassat
        Как НА ЗАНИМАЕТСЯ, обязательно сообщит редактору ВО. hi
        Владимир16
    2. Венд Сегодня, 10:14
      Цитата: svp67
      Жаль, что чисто по дипломатичному не послал их "на" и "в"... Надоели эти "базарные политики"

      Ну чисто по дипломатически он и послал. В дипломатии не принято использовать народный выражения, ну за редким исключением. Когда совсем достали. laughing
      Венд
      1. svp67 Сегодня, 10:17
        Цитата: Венд
        В дипломатии не принято использовать народный выражения, ну за редким исключением. Когда совсем достали.

        Скажу так, я б не смог быть дипломатом...они РЕАЛЬНО УЖЕ ДОСТАЛИ.
        svp67
        1. Венд Сегодня, 10:26
          Цитата: svp67
          Цитата: Венд
          В дипломатии не принято использовать народный выражения, ну за редким исключением. Когда совсем достали.

          Скажу так, я б не смог быть дипломатом...они РЕАЛЬНО УЖЕ ДОСТАЛИ.

          Ну я тоже не из дипкорпуса, каждый из нас занимается своим делом и думаю выполняет его добросовестно. А в России есть Лавров. был Чуркин и надеюсь наш дипкорпус будет на высоте.
          Венд
          1. svp67 Сегодня, 10:29
            Цитата: Венд
            надеюсь наш дипкорпус будет на высоте.

            Горжусь ими и желаю огромного терпения и умения
            svp67
    3. 210окв Сегодня, 11:20
      Там же у нас есть товарищ который может не дипломатично послать...Сафронков должен поставить все точки над i...
      Цитата: svp67
      Жаль, что чисто по дипломатичному не послал их "на" и "в"... Надоели эти "базарные политики"
      210окв
  2. Spartanez300 Сегодня, 09:42
    У нынешней Украины есть хороший учитель в области демагогии и бездоказательных заявлений , а также как сваливать свою вину на других .
    Spartanez300
    1. лесовозник Сегодня, 09:53
      Нести бред они перестанут тогда, когда окажутся в одой из наших тюрем , или в гробу.
      лесовозник
      1. svp67 Сегодня, 10:18
        Цитата: лесовозник
        Нести бред они перестанут тогда, когда окажутся в одой из наших тюрем , или в гробу.

        Ну есть еще один вариант - когда русские войска проведут операцию по принуждению к исполнению минских соглашений.
        svp67
  3. samoletil18 Сегодня, 09:43
    А чем ещё, кроме политической демагогии украинскому представителю там заниматься? Его там обязательно выслушают и примут к сведению любую чушь, какую проблеет. Политика, однако.
    samoletil18
    1. Сухой_Т-50 Сегодня, 10:06
      Цитата: samoletil18
      А чем ещё, кроме политической демагогии украинскому представителю там заниматься? Его там обязательно выслушают и примут к сведению любую чушь, какую проблеет. Политика, однако.

      Зря смеётесь.Ельченко-представитель еще советской дипломатической школы и один из последних мастодонтов украинской дипломатии.Собственно,на нем держится весь украинский МИД
      Сухой_Т-50
      1. samoletil18 Сегодня, 11:02
        Раз советский, значит, ему это в минус западные коллеги ставят. Сколько им советская дипломатия обломов организовала! Следовательно, только демагогии от него и ждут "друзья".
        samoletil18
  4. soroKING Сегодня, 09:51
    посмотрите на Ютубе, как вчера у Соловьёва опустили Карася и лысого Колтуна good
    soroKING
    1. bouncyhunter Сегодня, 09:52
      hi Зачем Ютуб , я вчера в прямом эфире угорал ! laughing
      bouncyhunter
      1. НасРать Сегодня, 10:08
        Зачем вообще крутят эту пластинку на всех центральных каналах? Клоунов наняли с Украины.....посмотришь на них- сам клоуном станешь.. Если кто с Российского телевидения... - заканчивайте про Украину передачки клепать - всех уже достала эта клоунада
        НасРать
    2. лесовозник Сегодня, 09:58
      Цитата: soroKING
      посмотрите на Ютубе, как вчера у Соловьёва опустили Карася и лысого Колтуна good

      Да им не привыкать.Вот если б их за антироссийскую пропаганду , искажение истории и разжигание межнациональной розни в бутырку поместили и там опустили - вот это было бы дело. Глянте на савченку - вот что наша тюрьма животворящая делает hi
      лесовозник
      1. bouncyhunter Сегодня, 10:06
        Цитата: лесовозник
        Вот если б их за антироссийскую пропаганду , искажение истории и разжигание межнациональной розни в бутырку поместили и там опустили - вот это было бы дело.

        hi Этих клоунов пока не надо - кто нас тогда веселить будет ? wink
        bouncyhunter
    3. Сухой_Т-50 Сегодня, 10:07
      Цитата: soroKING
      посмотрите на Ютубе, как вчера у Соловьёва опустили Карася и лысого Колтуна good

      Каждый вечер у Соловьева...гоняют лысого! wassat
      Сухой_Т-50
  5. Mavrikiy Сегодня, 10:29
    Российский представитель посоветовал Украине на заниматься демагогией в СБ ООН
    Вот если бы представитель США посоветовал, или на худой конец Германии.....
    Mavrikiy
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