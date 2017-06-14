Российский представитель посоветовал Украине на заниматься демагогией в СБ ООН
И.о. постпреда РФ при ООН Петр Ильичев посоветовал украинскому коллеге опираться на факты, а не заниматься политической демагогией в ходе расследования подрыва патруля ОБСЕ, передает РИА Новости .
Постпред Украины Владимир Ельченко на заседании по проблеме разминирования заявил, что «с 16 февраля по 15 мая 2017 года в Донбассе погибли 37 мирных жителей и 157 получили ранения».
Ельченко также отметил инцидент 23 апреля, когда патруль миссии ОБСЕ из двух машин подорвался на мине в Донецкой республике. Тогда погиб гражданин США, были ранены два человека – подданные ФРГ и Чехии.
В ответном слове российский постпред указал на «попытку украинской делегации бездоказательно назначить ответственных в связи с трагическим инцидентом 23 апреля». Он напомнил, что в настоящее время ведется расследование.
При этом он отметил, что у России «есть свои данные по инциденту, однако мы не спекулируем, чтобы не мешать расследованию».
Напомним, во вторник Совбез ООН впервые с 1996 года провел заседание, посвященное проблемам разминирования.
Постпред Украины Владимир Ельченко на заседании по проблеме разминирования заявил, что «с 16 февраля по 15 мая 2017 года в Донбассе погибли 37 мирных жителей и 157 получили ранения».
В 40 процентах случаев люди погибли из-за неразорвавшихся снарядов и боеприпасов. Угроза неразорвавшихся снарядов в районах Донецка и Луганска стала прямым результатом агрессии иностранного государства,сказал он.
Ельченко также отметил инцидент 23 апреля, когда патруль миссии ОБСЕ из двух машин подорвался на мине в Донецкой республике. Тогда погиб гражданин США, были ранены два человека – подданные ФРГ и Чехии.
В ответном слове российский постпред указал на «попытку украинской делегации бездоказательно назначить ответственных в связи с трагическим инцидентом 23 апреля». Он напомнил, что в настоящее время ведется расследование.
Если кто-то располагает какими-либо сведениями, а тем более доказательствами, то их следует передать специально созданной следственной группе под руководством заместителя председателя международной гуманитарной комиссии по установлению фактов, а не заниматься политической демагогией,сказал Ильичев.
При этом он отметил, что у России «есть свои данные по инциденту, однако мы не спекулируем, чтобы не мешать расследованию».
Напомним, во вторник Совбез ООН впервые с 1996 года провел заседание, посвященное проблемам разминирования.
Использованы фотографии: ТАСС/AP
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