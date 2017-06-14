11:33 14 июня

Сенат США одобрил продажу оружия саудитам

Как сообщает РИА Новости , 13 июня Сенат США поддержал Белый дом в его желании реализовать Саудовской Аравии крупную партию высокоточного оружия стоимостью более 500 млн. долл.

Соответствующий законопроект получил одобрение 53 сенаторов, против высказались — 47. В итоге была отклонена инициатива о запрете данной сделки, исходившая от республиканца Рэнда Пола, который наряду со своими сторонниками опасался применения данного оружия в Йемене.

В общем списке продаж (на гораздо большую сумму) значатся аэростаты, танки, артиллерия, противоминометные радары, бронемашины пехоты, вертолеты, включая палубные, корабли, вертолеты, патрульные катера и системы вооружения для них. Предусматривается помощь со стороны США в модернизации ВВС королевства в виде реализации транспортных и разведывательных самолетов, легких штурмовиков, а также систем наведения.




2

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Комментарии 5

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. Machete Сегодня, 09:49
    Чтобы янки отказались от денег!
    да ни за что.
    Machete
    1. НасРать Сегодня, 10:16
      Да понятно, что только Россия на халяву отдает..это национальный спорт у нас такой.
      Матрас умудряется даже хлам продать, в том числе и "союзникам"...
      НасРать
  2. andrewTSO Сегодня, 09:53
    Вот это "новость"!!!
    А до этого они что делали - так отдавали, что-ль?
    andrewTSO
  3. APASUS Сегодня, 10:15
    Я так понимаю это косвенно увеличит снабжение бармалеев ,через Саудовскую Аравию.За одно и будет хорошим прикрытием для саудитов ,сейчас те пойдут в наступление по всем фронтам
    APASUS
  4. Mavrikiy Сегодня, 10:26
    Сенат США одобрил продажу оружия саудитам
    Сенат США одобрил продажу оружия ИГИЛ.
    Пиши правильно!
    То плати за терроризм и небоскребы, то союзник. Года не прошло, маразм крепчает.
    Mavrikiy
  5. Комментарий был удален.
Картина дня