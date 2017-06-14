Сенат США одобрил продажу оружия саудитам
Как сообщает РИА Новости , 13 июня Сенат США поддержал Белый дом в его желании реализовать Саудовской Аравии крупную партию высокоточного оружия стоимостью более 500 млн. долл.
Соответствующий законопроект получил одобрение 53 сенаторов, против высказались — 47. В итоге была отклонена инициатива о запрете данной сделки, исходившая от республиканца Рэнда Пола, который наряду со своими сторонниками опасался применения данного оружия в Йемене.
В общем списке продаж (на гораздо большую сумму) значатся аэростаты, танки, артиллерия, противоминометные радары, бронемашины пехоты, вертолеты, включая палубные, корабли, вертолеты, патрульные катера и системы вооружения для них. Предусматривается помощь со стороны США в модернизации ВВС королевства в виде реализации транспортных и разведывательных самолетов, легких штурмовиков, а также систем наведения.
Соответствующий законопроект получил одобрение 53 сенаторов, против высказались — 47. В итоге была отклонена инициатива о запрете данной сделки, исходившая от республиканца Рэнда Пола, который наряду со своими сторонниками опасался применения данного оружия в Йемене.
В общем списке продаж (на гораздо большую сумму) значатся аэростаты, танки, артиллерия, противоминометные радары, бронемашины пехоты, вертолеты, включая палубные, корабли, вертолеты, патрульные катера и системы вооружения для них. Предусматривается помощь со стороны США в модернизации ВВС королевства в виде реализации транспортных и разведывательных самолетов, легких штурмовиков, а также систем наведения.
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