Посол ОАЭ рассказал Вашингтону, как можно надавить на Катар
Посол ОАЭ в США Юсеф Аль Отайба предложил Вашингтону в качестве инструмента давления на Катар использовать авиабазу аль-Адид, расположенную в этом эмирате, передает РИА Новости сообщение газеты Hill.
Газета напоминает, что на безе аль-Адид находятся более 11 тыс. военнослужащих США и стран западной коалиции.
Недавно представитель Пентагона заявил, что «блокада Катара со стороны стран Персидского залива не привела к прекращению операций с авиабазы аль-Адид», однако «мешает долгосрочному планированию военных операций» против террористической группировки ИГ (запрещена в РФ), которые США проводят с авиабазы в этой стране.
Газета напоминает, что на безе аль-Адид находятся более 11 тыс. военнослужащих США и стран западной коалиции.
Авиабаза – очень хорошая страховка от какого-либо дополнительного давления. Может быть, кто-нибудь в конгрессе должен выступить на слушании и просто сказать, «знаете, может нам стоит рассмотреть (возможность) ее переноса?сказал посол ОАЭ.
Если я хочу быть честным, то я думаю, что причина, по которой в отношении Катара не были предприняты меры, (заключается в) авиабазе,добавил Отайба.
Недавно представитель Пентагона заявил, что «блокада Катара со стороны стран Персидского залива не привела к прекращению операций с авиабазы аль-Адид», однако «мешает долгосрочному планированию военных операций» против террористической группировки ИГ (запрещена в РФ), которые США проводят с авиабазы в этой стране.
Использованы фотографии: https://photoclub.by
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