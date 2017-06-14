11:30 14 июня

Посол ОАЭ рассказал Вашингтону, как можно надавить на Катар

Посол ОАЭ в США Юсеф Аль Отайба предложил Вашингтону в качестве инструмента давления на Катар использовать авиабазу аль-Адид, расположенную в этом эмирате, передает РИА Новости сообщение газеты Hill.



Газета напоминает, что на безе аль-Адид находятся более 11 тыс. военнослужащих США и стран западной коалиции.


Авиабаза – очень хорошая страховка от какого-либо дополнительного давления. Может быть, кто-нибудь в конгрессе должен выступить на слушании и просто сказать, «знаете, может нам стоит рассмотреть (возможность) ее переноса?
сказал посол ОАЭ.

Если я хочу быть честным, то я думаю, что причина, по которой в отношении Катара не были предприняты меры, (заключается в) авиабазе,
добавил Отайба.

Недавно представитель Пентагона заявил, что «блокада Катара со стороны стран Персидского залива не привела к прекращению операций с авиабазы аль-Адид», однако «мешает долгосрочному планированию военных операций» против террористической группировки ИГ (запрещена в РФ), которые США проводят с авиабазы в этой стране.

Использованы фотографии: https://photoclub.by
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Комментарии 8

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  1. Владимир16 Сегодня, 10:01
    О как! Послы-арабы стали советовать матрасам как действовать! Исключительные непременно будут действовать согласно советам посла ОАЭ. laughing
    Цирк и клоуны.
    Владимир16
    1. рич Сегодня, 10:55
      катарцы - это плохие арабы, а саудиты -хорошие wassat
      рич
  2. soroKING Сегодня, 10:02
    лживые лицемеры am
    soroKING
  3. svp67 Сегодня, 10:04
    Посол ОАЭ рассказал Вашингтону, как можно надавить на Катар
    А Вы их дустом травить пробовали?
    svp67
  4. Толстоевский Сегодня, 10:07
    вот смеху то будет, коли Пакистан привезёт в Катар несколько ядерных боеприпасов
    Толстоевский
  5. APASUS Сегодня, 10:10
    Арабы друг друга сливают американцам! А еще разговор про азиатское НАТО затеяли,да они готовы придушить своего соседа ,не то что воевать бок о бок с ним.
    APASUS
    1. viktor. Сегодня, 10:15
      Я вобще в а.......... от так называемых арабов belay
      Цитата: APASUS
      Арабы друг друга сливают американцам!
      viktor.
    2. bouncyhunter Сегодня, 10:27
      Ну и змеиное гнездо разворошили ... То ли ещё будет .
      bouncyhunter
  6. Комментарий был удален.
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