Посол ОАЭ рассказал Вашингтону, как можно надавить на Катар

Авиабаза – очень хорошая страховка от какого-либо дополнительного давления. Может быть, кто-нибудь в конгрессе должен выступить на слушании и просто сказать, «знаете, может нам стоит рассмотреть (возможность) ее переноса?

Если я хочу быть честным, то я думаю, что причина, по которой в отношении Катара не были предприняты меры, (заключается в) авиабазе,