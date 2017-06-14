Русский десант наводит ужас на вояк НАТО Сегодня, 10:28 В новом выпуске программы «Если завтра война» с Константином Душеновым обсуждается снаряжение Воздушно-десантных войск РФ, а также системы ПВО ВКС России. 2 Русская "Лавина" накроет НАТО с их "Мистралями" Наш ответ «Томагавкам»: «Панцирь» сбивает, «Красуха» вырубает Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций CtrlEnter Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
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