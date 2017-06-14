11:29 14 июня

Русский десант наводит ужас на вояк НАТО

В новом выпуске программы «Если завтра война» с Константином Душеновым обсуждается снаряжение Воздушно-десантных войск РФ, а также системы ПВО ВКС России.




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Комментарии 3

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  1. Спайков Джавелин Тоувич Сегодня, 10:34
    Заголовок скучит как сарказм. А ничего саркастического тут нет. Десятки. Тысяч хорошо обученных бойцов воруженных всей номенклатурой современного оружия кого хочешь приведёт в ужас .да в ужас думаю тут нет ничего постыдного
    Спайков Джавелин Тоувич
  2. enzO Сегодня, 10:50
    Согласен , заголовок очень дешевый. А на вас не наводит ужас что вас окружили кольцом недружелюбных государств , ПРО и подтягивают войска к вашим границам?
    enzO
    1. Dym71 Сегодня, 11:27
      Цитата: enzO
      А на вас не наводит ужас что вас окружили кольцом недружелюбных государств , ПРО и подтягивают войска к вашим границам?

      Это ерунда, вот что наводит настоящий ужас:

      "Центр здоровья долины смерти"
      Dym71
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