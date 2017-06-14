11:35 14 июня

Партия самоходных гаубиц «Мста-С» поступила на вооружение Первой танковой армии

Несколько десятков единиц самоходных артиллерийских установок 2С19М2 «Мста-С» поступили на вооружение соединений и воинских частей Первой гвардейской танковой армии, дислоцированных в Московской области, сообщает пресс-служба Западного военного округа

Партия самоходных гаубиц «Мста-С» поступила на вооружение Первой танковой армии


Военнослужащие артиллерийских подразделений Таманской и Кантемировской дивизий завершили приём боевой техники у представителей оборонно-промышленного комплекса и её постановку на вооружение. Для её эксплуатации экипажи прошли соответствующее переобучение. САУ размещены в специально возведённых парках с необходимой инфраструктурой
- говорится в сообщении.


Новая техника примет участие в боевых стрельбах артиллерии Первой танковой армии, назначенных на заключительный этап летнего периода обучения.

152-мм самоходные артиллерийские установки «Мста-С» производства екатеринбургского предприятия «Уралтрансмаш» оснащены усовершенствованной системой управления и предназначены для огневого поражения фортификационных сооружений, артиллерийских и минометных батарей, бронированной техники, противотанкового вооружения, средств противовоздушной и противоракетной обороны и других целей.

«Мста-С» способна вести огонь осколочно-фугасными, активно-реактивными снарядами-постановщиками помех, высокоточными управляемыми боеприпасами «Краснополь» и другими с темпом более 8 выстрелов в минуту. Шасси разработано на основе узлов танков Т-72 и Т-80.

Использованы фотографии: http://stat.mil.ru/index.htm
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Комментарии 14

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  1. bouncyhunter Сегодня, 10:47
    Партия самоходных гаубиц «Мста-С» поступила на вооружение Первой танковой армии

    Надеюсь , эта новость не вызовет поток нытья в стиле "А где "Коалиция-СВ" ?" .
    bouncyhunter
    1. svp67 Сегодня, 11:09
      Цитата: bouncyhunter
      Надеюсь , эта новость не вызовет поток нытья в стиле "А где "Коалиция-СВ" ?" .

      Ну конечно же нет.... Я только спрошу, а "Хоста" там не появлялась?
      svp67
      1. bouncyhunter Сегодня, 11:12
        Цитата: svp67
        Я только спрошу, а "Хоста" там не появлялась?

        Сергей , я даже и не знаю что это за "Хоста" такая . Не просветите ? Ну или ссылочку дайте .
        bouncyhunter
        1. svp67 Сегодня, 11:18
          Цитата: bouncyhunter
          Сергей , я даже и не знаю что это за "Хоста" такая . Не просветите ? Ну или ссылочку дайте .

          Ну вот проболтался....сейчас за мной придут или приедут... belay
          Эх пропадай головушка...для сябров ничего не жаль
          svp67
          1. bouncyhunter Сегодня, 11:26
            Большое дружеское спасибо ! drinks Посмотрел видео , погуглил и почитал - эпическая сила ! good
            bouncyhunter
            1. svp67 Сегодня, 11:29
              Цитата: bouncyhunter
              Большое дружеское спасибо !

              Да не за что....
              Цитата: bouncyhunter
              - эпическая сила !

              Увы, но "темный гений русской артиллерии" - Лопатов и я уже в этом далеко не уверен, оказывается у нас есть эпическая эпической....
              svp67
              1. bouncyhunter Сегодня, 11:35
                Цитата: svp67
                Увы, но "темный гений русской артиллерии" - Лопатов и я уже в этом далеко не уверен, оказывается у нас есть эпическая эпической....

                Да , я уже ниже прочёл . Надеюсь , объяснит своё мнение .
                bouncyhunter
            2. Лопатов Сегодня, 11:32
              Цитата: bouncyhunter
              Посмотрел видео , погуглил и почитал - эпическая сила

              Скорее это эпическая глупость.
              Лопатов
              1. bouncyhunter Сегодня, 11:34
                Цитата: Лопатов
                Скорее это эпическая глупость.

                hi Если не затруднит , обоснуйте .
                bouncyhunter
      2. Лопатов Сегодня, 11:23
        Цитата: svp67
        а "Хоста" там не появлялась

        Да не дай Бог... Лучше уж "Сани", нежели кастрированная "Вена"
        Лопатов
        1. svp67 Сегодня, 11:25
          Цитата: Лопатов
          Да не дай Бог... Лучше уж "Сани", нежели кастрированная "Вена"

          Ну, вот, появился "темный гений русской артиллерии" и усё... А чем "ВЕНА" то "обрезана"?
          svp67
    2. Одиссей Сегодня, 11:27
      Цитата: bouncyhunter
      Надеюсь , эта новость не вызовет поток нытья в стиле "А где "Коалиция-СВ" ?" .

      Нет,конечно.Вопрос-это модернизация старых или возобновили производство ? До 2016 года точно только ремонтировали старые,а потом якобы был контракт на 42 гаубицы в версии М2.
      Если смогли возобновить производство-это хорошо.
      Одиссей
      1. svp67 Сегодня, 11:30
        Цитата: Одиссей
        Если смогли возобновить производство-это хорошо.

        Пока, как понял ремонтируют и восстанавливают из "запасов"
        svp67
  2. roskot Сегодня, 11:02
    И это радует. Наращиваем мускулы.
    roskot
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