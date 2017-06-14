Партия самоходных гаубиц «Мста-С» поступила на вооружение Первой танковой армии

Военнослужащие артиллерийских подразделений Таманской и Кантемировской дивизий завершили приём боевой техники у представителей оборонно-промышленного комплекса и её постановку на вооружение. Для её эксплуатации экипажи прошли соответствующее переобучение. САУ размещены в специально возведённых парках с необходимой инфраструктурой

Несколько десятков единиц самоходных артиллерийских установок 2С19М2 «Мста-С» поступили на вооружение соединений и воинских частей Первой гвардейской танковой армии, дислоцированных в Московской области, сообщает пресс-служба Западного военного округа- говорится в сообщении.Новая техника примет участие в боевых стрельбах артиллерии Первой танковой армии, назначенных на заключительный этап летнего периода обучения.152-мм самоходные артиллерийские установки «Мста-С» производства екатеринбургского предприятия «Уралтрансмаш» оснащены усовершенствованной системой управления и предназначены для огневого поражения фортификационных сооружений, артиллерийских и минометных батарей, бронированной техники, противотанкового вооружения, средств противовоздушной и противоракетной обороны и других целей.«Мста-С» способна вести огонь осколочно-фугасными, активно-реактивными снарядами-постановщиками помех, высокоточными управляемыми боеприпасами «Краснополь» и другими с темпом более 8 выстрелов в минуту. Шасси разработано на основе узлов танков Т-72 и Т-80.