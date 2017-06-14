11:34 14 июня

Российские зенитчики выполнили стрельбы на побережье Азовского моря

Военнослужащие подразделений ПВО провели стрельбы по мишеням, имитирующим вертолеты и коростные воздушные цели, на специально оборудованном участке побережья Азовского моря, передает РИА Новости сообщение пресс-службы Минобороны РФ.

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В рамках подготовки к Армейским международным играм "Чистое небо-2017" военнослужащие подразделений противовоздушной обороны выполнили боевые стрельбы из ПЗРК "Игла" и зенитных установок ЗУ-23 с места и в движении по мишеням, имитирующим вертолет и скоростные воздушные цели,
говорится в релизе.


Согласно информации, стрельбы проводились в Краснодарском крае «на специально оборудованном участке морского побережья Азовского моря».

«Кроме того, в ходе предстоящего всеармейского этапа АрМИ военнослужащие посоревнуются в вождении автомобилей КамАЗ и бронетранспортеров БТР-80 по пересеченной местности с преодолением различных препятствий», – добавили в ведомстве.

По данным пресс-службы, «военнослужащие из автоматов АК-74 должны будут на удалении до 500 метров поразить мишени, имитирующие пехоту условного противника, а на единой полосе типа "Атака" преодолеть различные препятствия: "лабиринт", "ров", "разрушенный мост" и "лестница"».

Использованы фотографии: http://vestinewsrf.ru
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Комментарии 2

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  1. okko077 Сегодня, 11:20
    Интересно читать сообщение профана. Он хоть в армии служил? Надо было ещё уточнить, что разрушенный мост состоит из двух змеек и обычно сделан из дерева..И про 500 метров тоже интересно, а может лучше 1000 ?
    okko077
  2. 210окв Сегодня, 11:32
    Понятно.Под Ейском стрельба идет...Как там в Мариуполе,поджилки трясутся?
    210окв
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