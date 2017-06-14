Российские зенитчики выполнили стрельбы на побережье Азовского моря

В рамках подготовки к Армейским международным играм "Чистое небо-2017" военнослужащие подразделений противовоздушной обороны выполнили боевые стрельбы из ПЗРК "Игла" и зенитных установок ЗУ-23 с места и в движении по мишеням, имитирующим вертолет и скоростные воздушные цели,

Военнослужащие подразделений ПВО провели стрельбы по мишеням, имитирующим вертолеты и коростные воздушные цели, на специально оборудованном участке побережья Азовского моря, передает РИА Новости сообщение пресс-службы Минобороны РФ.говорится в релизе.Согласно информации, стрельбы проводились в Краснодарском крае «на специально оборудованном участке морского побережья Азовского моря».«Кроме того, в ходе предстоящего всеармейского этапа АрМИ военнослужащие посоревнуются в вождении автомобилей КамАЗ и бронетранспортеров БТР-80 по пересеченной местности с преодолением различных препятствий», – добавили в ведомстве.По данным пресс-службы, «военнослужащие из автоматов АК-74 должны будут на удалении до 500 метров поразить мишени, имитирующие пехоту условного противника, а на единой полосе типа "Атака" преодолеть различные препятствия: "лабиринт", "ров", "разрушенный мост" и "лестница"».