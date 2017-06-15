Новый языковой проект – очередной способ расколоть Украину

В Верховной Раде Украины зарегистрировали новый языковой проект, согласно которому украинский язык должен стать доминирующим во всех сферах публичной жизни: органах власти, суде, уголовном производстве, магазинах, школах, больницах. На него же хотят перевести больше половины издаваемых на Украине книг, подавляющее большинство журналов и газет, интернет - ресурсов и даже социальные сети, сообщает украинское издание "Вести".Но, что самое интересное, вместе с этим на Украине появится новый орган, который будет следить за закреплением украинского языка в массах. Его сотрудники получат право измерять уровень владения языком у госслужащих и у тех, кто планирует получить украинское гражданство. А если члены комиссии усомнятся в знании украинского языка, или, тем более, узреют признаки "надругательства" над ним, например, на ценнике в магазине будет неправильный перевод товара, то и штраф могут выписать. Размер его колеблется от 3400 до 6800 гривен.Напомню, этот законопроект уже 4-ый по счету. Его авторами числятся около 80 депутатов, которые свято верят, что в итоге у них получится "развить самобытный язык титульной нации".А вот политолог Андрей Золотарев считает как раз наоборот. "Для тех, кто пришел к власти, существующие нормы являются слишком либеральными. Прикрываясь словами о защите языка и прав "титульной нации", они продолжают курс на раскол страны. Логика в том, чтобы разделить народ и спокойно управлять разрозненными частями. Те люди, которые много говорили о единой Украине, начали делить украинцев на сорта", - считает Золотарев.Напомню, что ранее правительства Венгрии, Болгарии и Румынии уже высказались о недопустимости сужения прав языков нацменьшинств. Но Киев плевал на мнение своих европейских соседей, более того, украинские власти, в свою очередь, обвиняют любых защитников действующих языковых норм в сепаратизме. Только за последний месяц таких дел было уже пять.Так что если проект все-таки будет принят на ближайшей сессии, и альтернатива украинскому языку будет запрещена, то украинцам придется нелегко. Пусть только попробует врач на приеме сказать пациенту "Здравствуйте", или "Здравейте", или "Buna ziua", только "Здоровенькi були" и никак иначе, а то штраф, штраф и еще раз штраф.