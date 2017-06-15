07:16 15 июня
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Новый языковой проект – очередной способ расколоть Украину

Новый языковой проект – очередной способ расколоть Украину


В Верховной Раде Украины зарегистрировали новый языковой проект, согласно которому украинский язык должен стать доминирующим во всех сферах публичной жизни: органах власти, суде, уголовном производстве, магазинах, школах, больницах. На него же хотят перевести больше половины издаваемых на Украине книг, подавляющее большинство журналов и газет, интернет - ресурсов и даже социальные сети, сообщает украинское издание "Вести".

Но, что самое интересное, вместе с этим на Украине появится новый орган, который будет следить за закреплением украинского языка в массах. Его сотрудники получат право измерять уровень владения языком у госслужащих и у тех, кто планирует получить украинское гражданство. А если члены комиссии усомнятся в знании украинского языка, или, тем более, узреют признаки "надругательства" над ним, например, на ценнике в магазине будет неправильный перевод товара, то и штраф могут выписать. Размер его колеблется от 3400 до 6800 гривен.


Напомню, этот законопроект уже 4-ый по счету. Его авторами числятся около 80 депутатов, которые свято верят, что в итоге у них получится "развить самобытный язык титульной нации".

А вот политолог Андрей Золотарев считает как раз наоборот. "Для тех, кто пришел к власти, существующие нормы являются слишком либеральными. Прикрываясь словами о защите языка и прав "титульной нации", они продолжают курс на раскол страны. Логика в том, чтобы разделить народ и спокойно управлять разрозненными частями. Те люди, которые много говорили о единой Украине, начали делить украинцев на сорта", - считает Золотарев.

Напомню, что ранее правительства Венгрии, Болгарии и Румынии уже высказались о недопустимости сужения прав языков нацменьшинств. Но Киев плевал на мнение своих европейских соседей, более того, украинские власти, в свою очередь, обвиняют любых защитников действующих языковых норм в сепаратизме. Только за последний месяц таких дел было уже пять.

Так что если проект все-таки будет принят на ближайшей сессии, и альтернатива украинскому языку будет запрещена, то украинцам придется нелегко. Пусть только попробует врач на приеме сказать пациенту "Здравствуйте", или "Здравейте", или "Buna ziua", только "Здоровенькi були" и никак иначе, а то штраф, штраф и еще раз штраф.
Автор: Моника Де Катаржи


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Комментарии 2

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  1. Uncle Lee Сегодня, 05:48
    Русский язык запретили, а как тогда английский, немецкий, французский ?
    Uncle Lee
  2. Fil743 Сегодня, 07:08
    А кошерно ли тогда будет пользоваться орфографическим словарем украинского языка, изданным при советской власти, в случае принятия данного закона? Коммунисты назначили основой литературного украинского языка киевско-полтавский диалект. Следуя логике декоммунизации его надо отменить и заняться для начала составлением нового словаря "великоукрськои мовы" (вот где простор для бандерлогов), а то телега будет впереди лошади. Хотя для сегодняшней власти НА украине это похоже в порядке вещей.
    Fil743
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