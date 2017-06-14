15:11 14 июня

Холдинг «Ростеха» создает новый радар для боевых самолетов

Концерн «Радиоэлектронные технологии» (КРЭТ, входит в госкорпорацию «Ростех») разрабатывает новый бортовой радар для боевых самолетов, который сможет лучше распознавать неподвижные наземные цели, сообщает пресс-служба КРЭТ.

Холдинг «Ростеха» создает новый радар для боевых самолетов


Существенно увеличивается количество измеряемых параметров, что обеспечивает расширение функциональных возможностей бортовой радиолокационной станции в части обнаружения неподвижных целей на фоне поверхности земли, с одновременным расширением возможностей локатора за счет селекции наблюдаемых объектов по поляризационному признаку
— говорится в сообщении, поступившем в RNS .


Данное направление развития бортовых радиолокационных станций крайне актуально. Успех наших научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ позволит в перспективе совершить шаг в качественном развитии бортовых радиолокационных средств
— сказал директор научно-технического центра Государственного Рязанского приборного завода (входит в КРЭТ) Сергей Шелухин, которого цитирует пресс-служба.

КРЭТ является крупным российским разработчиком и производителем сложной радиоэлектронной продукции военного и гражданского назначения. Российские самолеты МиГ-29, Су-27, Су-30, Су-35 оснащены бортовыми радиолокационными станциями и системами управления вооружением, производимыми на рязанском заводе КРЭТ. Предприятию также доверено производство инновационного радара для самолета пятого поколения Т-50.

Использованы фотографии: Фото: rostec.ru
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Комментарии 15

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  1. Logall Сегодня, 13:54
    Круто! Молодцы...
    У меня всегда возникает вопрос:
    Почему у всех этих разработок нет коммерческого бытового продолжения. На авто к примеру. Такие разработки пользовались огромным спросом.
    Logall
    1. 210окв Сегодня, 14:02
      Зачем на авто радар с АФАР?Что бы из гайцов ни один не ушел?......От "зоркого взгляда"...автолюбителя?Хотя есть умники обвешивающие авто прибамбасами подороже самой машины..
      Цитата: Logall
      Круто! Молодцы...
      У меня всегда возникает вопрос:
      Почему у всех этих разработок нет коммерческого бытового продолжения. На авто к примеру. Такие разработки пользовались огромным спросом.
      210окв
      1. НЕКСУС Сегодня, 14:29
        Цитата: 210окв
        Зачем на авто радар с АФАР?

        Слишком общие фразы...речь не идет о РОФАР ли?
        НЕКСУС
    2. Самаритянин Сегодня, 14:09
      А чего только АФАР? Они ещё и комплексы РЭБ «Красуха-С4», станции помех «Ртуть-БМ», «Рычаг-АВ», «Витебск», комплексы индивидуальной защиты «Хибины-М» и тд. Вот можно всем обвеситься и ГАЙЦЫ точно не страшны wassat wassat wassat
      Самаритянин
    3. AID.S Сегодня, 14:11
      Цитата: Logall
      Круто! Молодцы...
      У меня всегда возникает вопрос:
      Почему у всех этих разработок нет коммерческого бытового продолжения. На авто к примеру. Такие разработки пользовались огромным спросом.

      И как Вы на Вашем ВАЗ-2109 предполагаете использовать РЛС с селекцией по поляризационному признаку неподвижных целей на фоне поверхности земли?
      AID.S
    4. opus Сегодня, 14:17
      Чего "крутого"?
      "Старый" с афар для вц не осилили!
      15 лет в +( если память не врет) только макеты по выставкам видим.
      " на авто "-?
      ЗАЧЕМ?
      На детородный орган водителя воздействовать?
      Таскать на авто генератор в 4 кВт?
      Сделать стоимость сего девайса под $90000 ( лады калины)?
      На кой вам для авто с макс. Скоростью сближения в 200км/ч брлс с 300 000 км/с излучателем эмв?
      Боитесь столкнуться?
      Хватит и звукового ( узв) радара со скоростью волны в 340 м/с ( 1224 км/ч)!
      Дёшево и сердито: летучим мышам и китообразным хватает для 3Д, а уж водилы с категорией В хватит в 2Д за глаза
      opus
  2. МПК105 Сегодня, 13:55
    Ростех-это чубайс?Нанотанк опять будет делать...Или наносамолёт?
    МПК105
    1. Горный стрелок Сегодня, 13:58
      Чубайс - это "Роснано". К "Ростеху" его на пушечный выстрел не подпустят. Не вводите нас laughing в заблуждение.
      Горный стрелок
      1. Владимир 38 Сегодня, 14:02
        А Ростех -Рогозин?
        Цитата: Горный стрелок
        Чубайс - это "Роснано"
        Владимир 38
      2. opus Сегодня, 14:27
        Насчет " пушечного" сильно заблуждаетесь:
        1.Председатель правления «Роснано» Анатолий Чубайс сообщил о планах госкорпорации создать с «Ростехом» совместный фонд для работы над проектами по переработке мусора. Это в апр. 2017
        2.Роснано планирует продать Ростеха ( за 6,5 млрд ₽)
        "НЭВЗ-Керамикс" — портфельная компания "Роснано", созданная совместно с новосибирским холдингом "НЭВЗ-Союз", занимается производством наноструктурированной керамики широкого применения. Прочные материалы завода уже используются в российской медицине, военной технике, микро- и силовой электронике. Броней предприятия, в частности, оснащен новейший танк "Армата". Это в 2017
        3. С 2015 "Роснано" и "Ростех"- партнеры по ряду проектов, например, в ЗАО "Новые инструментальные решения" (НИР), совладельцем которой со стороны госкорпорации является НПО "Сатурн".
        4. С 2013 Сергей Чемезов ( хозяин "Ростех")вошел в совет директоров «Роснано»

        И т.д.
        И это только вершки.
        Не удивлюсь, если особняки у руководства рядом, точно не с Сечиным.
        Т.к. " интеллектуалы" не переваривают "сырьевиков", они сами или их молодящиеся супруги
        opus
    2. НасРать Сегодня, 14:03
      Цитата: МПК105
      Ростех-это чубайс?Нанотанк опять будет делать...Или наносамолёт?


      Эка Вас колбасит!
      НасРать
    3. opus Сегодня, 14:18
      Чемезов и родня.
      Суть одна: нанафигня
      opus
      1. Deadушка Сегодня, 14:25
        Цитата: opus
        Суть одна: нанафигня

        Нафигня она такая... увидит народ и давай скорей затариваться.
        А вдруг пригодится для чего?! laughing
        Deadушка
  3. 210окв Сегодня, 13:56
    Предприятию доверили.Хорошо это всё,только если б этих предприятий было бы десятка три как минимум.Была бы конкуренция..А так,производства эти как пальцы на одной руке пересчитать.
    210окв
  4. Галеон Сегодня, 14:27
    Холдинг «Ростеха» создает новый радар для боевых самолетов

    Опять эти фанфары... Ну создайте, создайте, а потом и рассказывайте!
    Галеон
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