Холдинг «Ростеха» создает новый радар для боевых самолетов
Концерн «Радиоэлектронные технологии» (КРЭТ, входит в госкорпорацию «Ростех») разрабатывает новый бортовой радар для боевых самолетов, который сможет лучше распознавать неподвижные наземные цели, сообщает пресс-служба КРЭТ.
КРЭТ является крупным российским разработчиком и производителем сложной радиоэлектронной продукции военного и гражданского назначения. Российские самолеты МиГ-29, Су-27, Су-30, Су-35 оснащены бортовыми радиолокационными станциями и системами управления вооружением, производимыми на рязанском заводе КРЭТ. Предприятию также доверено производство инновационного радара для самолета пятого поколения Т-50.
Существенно увеличивается количество измеряемых параметров, что обеспечивает расширение функциональных возможностей бортовой радиолокационной станции в части обнаружения неподвижных целей на фоне поверхности земли, с одновременным расширением возможностей локатора за счет селекции наблюдаемых объектов по поляризационному признаку— говорится в сообщении, поступившем в RNS .
Данное направление развития бортовых радиолокационных станций крайне актуально. Успех наших научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ позволит в перспективе совершить шаг в качественном развитии бортовых радиолокационных средств— сказал директор научно-технического центра Государственного Рязанского приборного завода (входит в КРЭТ) Сергей Шелухин, которого цитирует пресс-служба.
КРЭТ является крупным российским разработчиком и производителем сложной радиоэлектронной продукции военного и гражданского назначения. Российские самолеты МиГ-29, Су-27, Су-30, Су-35 оснащены бортовыми радиолокационными станциями и системами управления вооружением, производимыми на рязанском заводе КРЭТ. Предприятию также доверено производство инновационного радара для самолета пятого поколения Т-50.
Использованы фотографии: Фото: rostec.ru
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