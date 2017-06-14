Холдинг «Ростеха» создает новый радар для боевых самолетов

Существенно увеличивается количество измеряемых параметров, что обеспечивает расширение функциональных возможностей бортовой радиолокационной станции в части обнаружения неподвижных целей на фоне поверхности земли, с одновременным расширением возможностей локатора за счет селекции наблюдаемых объектов по поляризационному признаку

Данное направление развития бортовых радиолокационных станций крайне актуально. Успех наших научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ позволит в перспективе совершить шаг в качественном развитии бортовых радиолокационных средств