В районе Североморска обнаружены бесхозные ёмкости с компонентами ракетного топлива

В непосредственной близости от одного из военных объектов в Североморске обнаружено захоронение более двух тонн тетраоксида диазота. Приняты меры по предотвращению чрезвычайного происшествия. Опасная находка была бесхозной, брошена подрядной организацией, зарегистрированной в Северо-Кавказском регионе России и привлеченной для строительства военного объекта.

Управление Федеральной службы безопасности по Северному флоту сообщает об обнаружении бесхозных емкостей с компонентами ракетного топлива. Ёмкости были оставлены в районе Североморска компанией, которая зарегистрирована в одном из регионов Северного Кавказа. Заявление УФСБ по СФ РФ приводит Интерфакс Это химическое соединение сегодня применяется как высококипящий (некриогенный) окислитель ракетного топлива. Тетраоксид диазота в паре с алкилгидразинами образует самовоспламеняющуюся топливную смесь с периодом задержки воспламенения около 0,003 с. Несколько десятилетий назад активно использовалось в качестве компонента жидкостной взрывчатки панкластит. Во время мировых войн тетраоксидом диазота в определённых случаях начинялись авиационные боеприпасы.Вещество, реагируя с водой, может образовать азотную кислоту.В военной промышленности и военном деле тетраоксид азота часто именуют амилом.