15:16 14 июня

В районе Североморска обнаружены бесхозные ёмкости с компонентами ракетного топлива

Управление Федеральной службы безопасности по Северному флоту сообщает об обнаружении бесхозных емкостей с компонентами ракетного топлива. Ёмкости были оставлены в районе Североморска компанией, которая зарегистрирована в одном из регионов Северного Кавказа. Заявление УФСБ по СФ РФ приводит Интерфакс :
В непосредственной близости от одного из военных объектов в Североморске обнаружено захоронение более двух тонн тетраоксида диазота. Приняты меры по предотвращению чрезвычайного происшествия. Опасная находка была бесхозной, брошена подрядной организацией, зарегистрированной в Северо-Кавказском регионе России и привлеченной для строительства военного объекта.


Это химическое соединение сегодня применяется как высококипящий (некриогенный) окислитель ракетного топлива. Тетраоксид диазота в паре с алкилгидразинами образует самовоспламеняющуюся топливную смесь с периодом задержки воспламенения около 0,003 с. Несколько десятилетий назад активно использовалось в качестве компонента жидкостной взрывчатки панкластит. Во время мировых войн тетраоксидом диазота в определённых случаях начинялись авиационные боеприпасы.

В районе Североморска обнаружены бесхозные ёмкости с компонентами ракетного топлива



Вещество, реагируя с водой, может образовать азотную кислоту.

В военной промышленности и военном деле тетраоксид азота часто именуют амилом.

Использованы фотографии: Sweetlavenderplant
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Комментарии 10

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  1. Романенко Сегодня, 14:40
    Просто класс! Пока у нас бардак - мы непобедимы!
    Вот так случись война, все кончилось, а глянули "по сусекам" оказывается и ракету есть чем заправить и врага травануть....
    А вообще-то очень интересно, как это у фирмёшки с Северного Кавказа оказалось в руках это зелье?
    Вопрос к чинушам, да разве ответ получишь?
    Романенко
    1. рич Сегодня, 14:44
      Если ФСБ занялось этим - ответ будет получен
      рич
      1. bouncyhunter Сегодня, 14:51
        Цитата: рич
        Если ФСБ занялось этим - ответ будет получен

        Согласен . Не думаю , что вариант диверсии исключён .
        bouncyhunter
    2. iliitchitch Сегодня, 14:54
      Цитата: Романенко
      А вообще-то очень интересно, как это у фирмёшки с Северного Кавказа оказалось в руках это зелье?


      Может , им не зелье нужно было , а бочки ? Под спирт технический , к примеру , палёную водку гнать . Таджики одну мыть начали , потом померли , вот и бросили . Вполне в стиле таких "фирм" , чтоб им .
      iliitchitch
  2. ОТДЕЛ Сегодня, 14:42
    За такое дело расстреливать нужно..Это крупную экологическую катастрофу можно сделать или того хуже подорвать город небольшой!
    ОТДЕЛ
  3. Рабинович_007 Сегодня, 14:46
    Так и ядерные боеголовки могут быть.
    Часто в американских фильмах показывают советские ядерные боеголовки купленные на чёрном рынке smile
    Рабинович_007
    1. 210окв Сегодня, 14:48
      Так попробуйте,прикупите!Говорят(в фильмах)бизнес прет в гору!
      Цитата: Рабинович_007
      Так и ядерные боеголовки могут быть.
      Часто в американских фильмах показывают советские ядерные боеголовки купленные на чёрном рынке smile
      210окв
      1. рич Сегодня, 14:57
        Меня в одном таком фильме убила надпись на боеголовке - Made in SSSP lol
        рич
        1. Тралл Сегодня, 14:59
          Цитата: Рабинович_007
          ОТМЕНА

          Тралл
  4. Вежливый Лось Сегодня, 14:51
    Для полного счастья осталось бесхозные емкости с гептилом найти. И можно в космос.
    Вежливый Лось
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