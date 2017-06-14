Спикер ГД: санкции против РФ и Беларуси, а также ситуация на Украине говорят о «патологической нелюбви» Запада к славянам

Это начинает уже переходить какие-то грани разумного, и можно заподозрить тех, кто стоит за этими санкциями, в борьбе со славянами,

Мы это проходили. Не хотелось бы об этом думать, но мысли такие появляются,

Понятно: чем хуже, тем лучше. Поэтому поддерживают. Это тоже один из способов борьбы и удовлетворения от того, что насолили. Но вообще, когда мы говорим о русофобии, сегодня уже можно говорить об этом в отношении всех славян,