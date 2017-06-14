15:11 14 июня

Спикер ГД: санкции против РФ и Беларуси, а также ситуация на Украине говорят о «патологической нелюбви» Запада к славянам

Санкционная политика Запада в отношении России и Беларуси приобретает системный характер и, с учетом ситуации на Украине, все больше становится похожа на генетическое неприятие славян, приводит Интерфакс мнение председателя Госдумы Вячеслава Володина.



Это начинает уже переходить какие-то грани разумного, и можно заподозрить тех, кто стоит за этими санкциями, в борьбе со славянами,
заявил агентству Володин.


Запад ввел, продлевает и расширяет санкции в отношении РФ, «теперь – в отношении Беларуси».

В ночь на среду стало известно, что президент США продлил еще на один год действие санкций в отношении ряда членов белорусского правительства. На сайте администрации опубликовано уведомление Трампа конгрессу, в котором говорится, что это связано «с действиями и политикой определенных членов правительства Беларуси и других лиц, подрывающих демократические процессы и структуры в этой стране».

По словам, Володина, уже можно говорить о «патологической нелюбви к славянским народам».

Мы это проходили. Не хотелось бы об этом думать, но мысли такие появляются,
отметил спикер.

На вопрос, с чем, на его взгляд, связано такое отношение, политик ответил: «Как раз и непонятно, с чем это связано. Потому что оснований-то для этого нет. Надо у них и спросить, что у них, что они так генетически не любят (славянские) народы».

Он обратил внимание, что борьба со славянами ведется разными методами, не только посредством санкций. «Посмотрите, что сделали с Украиной», – сказал Володин.

Россия, Беларусь, Украина – «тут уже вот такой системный подход в отношении народов», добавил он.

Спикер согласен с теми, что Запад поддерживает различные протестные акции в России, рассчитывая, что это «подогреет ситуацию».

Понятно: чем хуже, тем лучше. Поэтому поддерживают. Это тоже один из способов борьбы и удовлетворения от того, что насолили. Но вообще, когда мы говорим о русофобии, сегодня уже можно говорить об этом в отношении всех славян,
отметил Володин.

По его мнению, такое отношение к славянским народам до добра не доведет.

Использованы фотографии: http://fedpress.ru
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Комментарии 15

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  1. Рабинович_007 Сегодня, 14:54
    Беларусь тут причём what
    Рабинович_007
    1. bouncyhunter Сегодня, 14:56
      Цитата: Рабинович_007
      Беларусь тут причём what

      Притом , что Беларусь - союзник России .
      bouncyhunter
      1. 210окв Сегодня, 14:58
        Дело Алоизовича живет и процветает...
        210окв
        1. Тралл Сегодня, 15:10
          Цитата: Рабинович_007
          Беларусь тут причём what

          Вчера Трамп продлил санкции против Батьки, его детей и других белорусских чиновников.
          Тралл
      2. Копчёный Сегодня, 14:58
        Звучит громко конечно, но по факту ничего.
        Копчёный
      3. Чёрный Сегодня, 15:04
        Рабинович_007 Сегодня, 14:54 Новый
        Беларусь тут причём

        Притом, что у них в белорусском море прячутся российские подводные лодки.. laughing
        Чёрный
        1. bouncyhunter Сегодня, 15:08
          Цитата: Чёрный
          Притом, что у них в белорусском море прячутся российские подводные лодки.

          И не только . wink
          bouncyhunter
    2. Околоточный Сегодня, 15:01
      Беларусь тут причём
      Сказал гражданин с флагом Израиля.
      Околоточный
      1. bouncyhunter Сегодня, 15:07
        Цитата: Околоточный
        Беларусь тут причём
        Сказал гражданин с флагом Израиля.

        Рабинович родился в Беларуси .
        bouncyhunter
    3. ОТДЕЛ Сегодня, 15:02
      Цитата: Рабинович_007
      Беларусь тут причём what

      Вам бы лучше помолчать в этой теме...И не раздражать народ!
      У нас тоже к ним вековая ненависть, много кровушки славянской попили , что з запада , что с востока..И все же мы выживаем и даже бьем их периодически уча уму разуму и вежливому отношению к славянам! И в это раз все будет , как обычно..Мира хочется и стабильности , но увы судьба такая у нас Мир от нечисти защищать! soldier
      Все будет хорошо мужики..Я верю!
      ОТДЕЛ
  2. МПК105 Сегодня, 14:56
    Да ладно............А мы не знали............Я,кстати,ТОЧНО ТАКОЙ НЕНАВИСТЬЮ к ним обладаю,если что........
    МПК105
  3. Толстоевский Сегодня, 14:58
    ненависть к русским у наших западных и ближневосточных партнёров в генах
    Толстоевский
  4. Владимир 38 Сегодня, 14:58
    Все о любви рассуждают, работать надо, детей рожать, вот будет нас хотя бы пол лярда и по уровню дохода, хотябы в десятку войдем, сразу все любить начнут.
    Владимир 38
  5. bouncyhunter Сегодня, 14:59
    можно заподозрить тех, кто стоит за этими санкциями, в борьбе со славянами

    Всего лишь "заподозрить" ??? По-моему , идёт давнее и планомерное "переформатирование" славян в послушных Западу баранов . Пример ? Балканы и Украина . А несогласных готовы уничтожить ! am
    bouncyhunter
  6. Вежливый Лось Сегодня, 15:08
    1812, 1945, Корея, Вьетнам. Для укоренения нелюбви на генетическом уровне более чем достаточно.
    Вежливый Лось
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