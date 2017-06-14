Спикер ГД: санкции против РФ и Беларуси, а также ситуация на Украине говорят о «патологической нелюбви» Запада к славянам
Санкционная политика Запада в отношении России и Беларуси приобретает системный характер и, с учетом ситуации на Украине, все больше становится похожа на генетическое неприятие славян, приводит Интерфакс мнение председателя Госдумы Вячеслава Володина.
Запад ввел, продлевает и расширяет санкции в отношении РФ, «теперь – в отношении Беларуси».
В ночь на среду стало известно, что президент США продлил еще на один год действие санкций в отношении ряда членов белорусского правительства. На сайте администрации опубликовано уведомление Трампа конгрессу, в котором говорится, что это связано «с действиями и политикой определенных членов правительства Беларуси и других лиц, подрывающих демократические процессы и структуры в этой стране».
По словам, Володина, уже можно говорить о «патологической нелюбви к славянским народам».
На вопрос, с чем, на его взгляд, связано такое отношение, политик ответил: «Как раз и непонятно, с чем это связано. Потому что оснований-то для этого нет. Надо у них и спросить, что у них, что они так генетически не любят (славянские) народы».
Он обратил внимание, что борьба со славянами ведется разными методами, не только посредством санкций. «Посмотрите, что сделали с Украиной», – сказал Володин.
Россия, Беларусь, Украина – «тут уже вот такой системный подход в отношении народов», добавил он.
Спикер согласен с теми, что Запад поддерживает различные протестные акции в России, рассчитывая, что это «подогреет ситуацию».
По его мнению, такое отношение к славянским народам до добра не доведет.
Это начинает уже переходить какие-то грани разумного, и можно заподозрить тех, кто стоит за этими санкциями, в борьбе со славянами,заявил агентству Володин.
Запад ввел, продлевает и расширяет санкции в отношении РФ, «теперь – в отношении Беларуси».
В ночь на среду стало известно, что президент США продлил еще на один год действие санкций в отношении ряда членов белорусского правительства. На сайте администрации опубликовано уведомление Трампа конгрессу, в котором говорится, что это связано «с действиями и политикой определенных членов правительства Беларуси и других лиц, подрывающих демократические процессы и структуры в этой стране».
По словам, Володина, уже можно говорить о «патологической нелюбви к славянским народам».
Мы это проходили. Не хотелось бы об этом думать, но мысли такие появляются,отметил спикер.
На вопрос, с чем, на его взгляд, связано такое отношение, политик ответил: «Как раз и непонятно, с чем это связано. Потому что оснований-то для этого нет. Надо у них и спросить, что у них, что они так генетически не любят (славянские) народы».
Он обратил внимание, что борьба со славянами ведется разными методами, не только посредством санкций. «Посмотрите, что сделали с Украиной», – сказал Володин.
Россия, Беларусь, Украина – «тут уже вот такой системный подход в отношении народов», добавил он.
Спикер согласен с теми, что Запад поддерживает различные протестные акции в России, рассчитывая, что это «подогреет ситуацию».
Понятно: чем хуже, тем лучше. Поэтому поддерживают. Это тоже один из способов борьбы и удовлетворения от того, что насолили. Но вообще, когда мы говорим о русофобии, сегодня уже можно говорить об этом в отношении всех славян,отметил Володин.
По его мнению, такое отношение к славянским народам до добра не доведет.
Использованы фотографии: http://fedpress.ru
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