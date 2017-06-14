18:28 14 июня

МИД РФ: миссия ООН по правам человека пытается «выгородить» киевские власти

В МИД РФ считают ряд положений доклада наблюдательной миссии ООН по правам человека на Украине «политически ангажированными», передает Интерфакс .



Одновременно вынуждены отметить, что часть доклада носит политически ангажированный характер. Ряд разделов документа представляют собой попытку выгородить власти в Киеве, затушевать совершаемые ими преступления против собственного народа,
говорится в комментарии российского МИД.


«Хотели бы также напомнить, что Республика Крым и город федерального значения Севастополь являются территорией Российской Федерации, и попытка включить оценку правозащитной ситуации в этом российском регионе в ооновский доклад по Украине неправомерна», – отметили в ведомстве.

Вместе с тем в МИД РФ выразили «глубокую озабоченность резким обострением ситуации в Донбассе».

«Поддерживаем призыв сотрудников наблюдательной миссии к сторонам в конфликте четко выполнять соглашение о прекращении огня. Разделяем обеспокоенность ооновцев непрекращающимся обстрелом объектов гражданской инфраструктуры, в частности, систем водоснабжения и подачи электроэнергии, школ и больниц, что идет вразрез с международными обязательствами Киева по защите гражданских лиц», – говорится в документе.

«Крайнюю озабоченность вызывают данные наблюдательной миссии о новых случаях незаконного или произвольного лишения свободы, насильственных исчезновений, систематического использования СБУ пыток для получения признательных показаний от задержанных по подозрению в причастности к конфликту в Донбассе», – подчеркнули в ведомстве.

Использованы фотографии: Sputnik / Валерий Мельников
18

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Комментарии 18

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. 210окв Сегодня, 15:45
    Заколебали.."Глубокая озабоченность"...Да хорошенько дать по соплям..что бы и голова с плеч...
    210окв
    1. tiredwithall Сегодня, 15:49
      Цитата: 210окв
      ...Да хорошенько дать по соплям..что бы и голова с плеч...

      Прекрасная мысль - права соплей еще не задекларировали.
      tiredwithall
      1. bouncyhunter Сегодня, 15:54
        Не стоит забывать , чья шавка ООН . И тогда становятся понятны все выёживания .
        bouncyhunter
        1. Pirogov Сегодня, 16:22
          Цитата: bouncyhunter
          Не стоит забывать , чья шавка ООН . И тогда становятся понятны все выёживания .

          Давно пора закрыть эту матрасную лицемерную ,,,типа,,, международную,,,,независимую.,,, лавочку ООН ,эта организация кроме зла странам не чего не приносит.
          Pirogov
          1. Дамир Сегодня, 17:16
            ООН это последняя плотина перед всеобщим бардаком!!! пока есть ООН соблюдаются хотя бы внешние приличия!!! правда уже и не больше.... пытаться доказать свою правоту если ты не "истинный демократ" бесполезно... и конкретно нас (Россию) спасает только право "Вето" и Ядерное Оружие...
            Дамир
        2. kapitan92 Сегодня, 16:44
          Цитата: bouncyhunter
          Не стоит забывать , чья шавка ООН . И тогда становятся понятны все выёживания .

          Привет, Паша! hi Ты прав. Кто ужинает, тот и танцует.
          kapitan92
    2. МПК105 Сегодня, 15:51
      Она скажет-
      Я слушаю-
      ВСЕ ДОВОЛЬНЫ ДРУГ-ДРУГОМ...
      МПК105
      1. НасРать Сегодня, 15:58
        Цитата: МПК105
        «Крайнюю озабоченность вызывают данные наблюдательной миссии о новых случаях незаконного или произвольного лишения свободы, насильственных исчезновений, систематического использования СБУ пыток для получения признательных показаний от задержанных по подозрению в причастности к конфликту в Донбассе»,

        Показательна реклама с оккупированной Украиной части ЛНР:
        НасРать
    3. тол100в Сегодня, 16:09
      Цитата: 210окв
      Заколебали.

      Все эти миссии от которых ничего не зависит - это пыль в глаза! А если точнее , то официальные разведчики и корректировщики ВСУ! хоть кто-нибудь подскажет, что от них зависит? ВРАНЬЕ не Предлагать!
      тол100в
    4. Ратник с пулеметом Сегодня, 16:12
      и сексопатолога нашим управленцам,чтоб от озабоченности к реальной работе и действиям приступили.
      Ратник с пулеметом
    5. Ст.пропорщик Сегодня, 16:12
      На мой взгляд "Кукушку отхреначить" более точное выражение.
      Ст.пропорщик
  2. ОТДЕЛ Сегодня, 15:46
    Статья внизу была...Идет война против славян кровавая..! ООН в первых рядах! (Чуркина Виталия довели до инфаркта.) ..
    ОТДЕЛ
  3. roskot Сегодня, 16:00
    А вы хотели, что бы ООН вступилось за нас. Не для того создавали. Потому и толку от обращений нет. Прав тот у кого сила, у остальных только озабоченность.
    roskot
  4. Был Мамонт Сегодня, 16:01
    "«Хотели бы также напомнить, что Республика Крым и город федерального значения Севастополь являются территорией Российской Федерации.. ."
    А, как МИД РФ озаботился извинениями из Казахстана перед украинской властью? Я пропустил?
    https://news.rambler.ru/world/37138417-kazahstan-
    izvinilsya-pered-ukrainoy/
    Был Мамонт
  5. Alexey-74 Сегодня, 16:06
    ООН пляшет под дудку Запада, особенно США, о каких нахрен правах России вообще можно говорить....в современном мире получается - кто сильнее, наглее и при бабках тот и прав. Пустая трата времени разводить демагогию в ООН.
    Alexey-74
  6. APASUS Сегодня, 16:23
    Смотрю не только ООН сдала свои позиции ,но все эти организации человеколюбы во главе с Human Rights Watch.Что то не слышно громких заявлений по защите Одесситов после 2 мая ,зато как бьются против Кадырова,геев видите ли обижает
    APASUS
    1. ПВО СВШ Сегодня, 17:21
      Двойные стандарты даже для геев, в чечне их нужно защищать, а в имератах или в саудии нельзя....
      ПВО СВШ
  7. Starik72 Сегодня, 18:00
    Да уж ООН как двухликий Янус,говорит одно,думает другое,а делает что прикажет финансовая олигархия во главе с США. Для того что бы ООН был независимым ни от кого,для этого его нужно перенести в нейтральную страну,и перевести его на самоокупаемость,тогда ООН не будет ни кому смотреть в рот,и поступать по принятым международным правилам,принятым сообща. А пока этого нет,ООН будет поступать как велят финансовая олигархия во главе с США.
    Starik72
Картина дня