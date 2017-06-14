МИД РФ: миссия ООН по правам человека пытается «выгородить» киевские власти

Одновременно вынуждены отметить, что часть доклада носит политически ангажированный характер. Ряд разделов документа представляют собой попытку выгородить власти в Киеве, затушевать совершаемые ими преступления против собственного народа,

В МИД РФ считают ряд положений доклада наблюдательной миссии ООН по правам человека на Украине «политически ангажированными», передает Интерфакс говорится в комментарии российского МИД.«Хотели бы также напомнить, что Республика Крым и город федерального значения Севастополь являются территорией Российской Федерации, и попытка включить оценку правозащитной ситуации в этом российском регионе в ооновский доклад по Украине неправомерна», – отметили в ведомстве.Вместе с тем в МИД РФ выразили «глубокую озабоченность резким обострением ситуации в Донбассе».«Поддерживаем призыв сотрудников наблюдательной миссии к сторонам в конфликте четко выполнять соглашение о прекращении огня. Разделяем обеспокоенность ооновцев непрекращающимся обстрелом объектов гражданской инфраструктуры, в частности, систем водоснабжения и подачи электроэнергии, школ и больниц, что идет вразрез с международными обязательствами Киева по защите гражданских лиц», – говорится в документе.«Крайнюю озабоченность вызывают данные наблюдательной миссии о новых случаях незаконного или произвольного лишения свободы, насильственных исчезновений, систематического использования СБУ пыток для получения признательных показаний от задержанных по подозрению в причастности к конфликту в Донбассе», – подчеркнули в ведомстве.