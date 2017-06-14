Начались государственные летные испытания самолета Ил-76МД-М

Начало этапа государственных совместных испытаний - очень важное событие для нас. Модернизация самолетов строя Ил-76МД, доказавших свою надежность, позволит продлить срок их службы в военно-транспортной авиации, повысить боевую эффективность, подготовиться к массовому переходу на новые Ил-76МД-90А

Первый опытный образец модернизированного тяжелого военно-транспортного самолета Ил-76МД-М выполнил первый полет в рамках этапа государственных совместных испытаний, сообщает сайт группы компаний "Ильюшин" Полет, продолжавшийся свыше шести часов, был совершен накануне с аэродрома ЛИИ им. М.М. Громова в подмосковном городе Жуковский. Самолет пилотировал совместный экипаж летчиков-испытателей Авиационного комплекса им. С.В. Ильюшина и Государственного летно-испытательного центра Министерства обороны РФ им. В.П. Чкалова. Командиром экипажа стал заслуженный летчик-испытатель РФ Дмитрий Комаров.- сказал генеральный директор «Ильюшина» Алексей Рогозин.Ил-76МД-М – проект модернизации самолетов типа Ил-76МД, разработанный Авиационным комплексом им. С.В. Ильюшина согласно тактико-техническому заданию, утвержденному Воздушно-космическими силами (ВКС) МО РФ в целях модернизации парка имеющихся на вооружении тяжелых военно-транспортных самолетов Ил-76МД, а также самолетов-топливозаправщиков Ил-78 и Ил-78М.Ранее МО РФ и ОАО "Авиационный комплекс имени Ильюшина" заключили контракт на модернизацию первой партии самолетов военно-транспортной авиации Ил-76МД до уровня Ил-76МД-М. По проекту модернизации на самолете установлен новый пилотажно-навигационный комплекс, заменено светотехническое, десантно-транспортное и бытовое оборудование, а также средства обороны и связи. В носовой части установлена оптико-электронная визирная система, которая работает как в инфракрасном диапазоне, так и в оптическом. При модернизации применялись унифицированные с перспективным военно-транспортным самолетом Ил-76МД-90А и топливозаправщиком Ил-78М-90А агрегаты.В свою очередь, государственные совместные испытания самолета Ил-76МД-90А планируется завершить в 2019 году. Фактически уже сегодня самолет находится в войсках и одновременно с испытаниями эксплуатируется