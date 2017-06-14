18:27 14 июня

Начались государственные летные испытания самолета Ил-76МД-М

Первый опытный образец модернизированного тяжелого военно-транспортного самолета Ил-76МД-М выполнил первый полет в рамках этапа государственных совместных испытаний, сообщает сайт группы компаний "Ильюшин"

Полет, продолжавшийся свыше шести часов, был совершен накануне с аэродрома ЛИИ им. М.М. Громова в подмосковном городе Жуковский. Самолет пилотировал совместный экипаж летчиков-испытателей Авиационного комплекса им. С.В. Ильюшина и Государственного летно-испытательного центра Министерства обороны РФ им. В.П. Чкалова. Командиром экипажа стал заслуженный летчик-испытатель РФ Дмитрий Комаров.




Начало этапа государственных совместных испытаний - очень важное событие для нас. Модернизация самолетов строя Ил-76МД, доказавших свою надежность, позволит продлить срок их службы в военно-транспортной авиации, повысить боевую эффективность, подготовиться к массовому переходу на новые Ил-76МД-90А
- сказал генеральный директор «Ильюшина» Алексей Рогозин.

Ил-76МД-М – проект модернизации самолетов типа Ил-76МД, разработанный Авиационным комплексом им. С.В. Ильюшина согласно тактико-техническому заданию, утвержденному Воздушно-космическими силами (ВКС) МО РФ в целях модернизации парка имеющихся на вооружении тяжелых военно-транспортных самолетов Ил-76МД, а также самолетов-топливозаправщиков Ил-78 и Ил-78М.

Ранее МО РФ и ОАО "Авиационный комплекс имени Ильюшина" заключили контракт на модернизацию первой партии самолетов военно-транспортной авиации Ил-76МД до уровня Ил-76МД-М. По проекту модернизации на самолете установлен новый пилотажно-навигационный комплекс, заменено светотехническое, десантно-транспортное и бытовое оборудование, а также средства обороны и связи. В носовой части установлена оптико-электронная визирная система, которая работает как в инфракрасном диапазоне, так и в оптическом. При модернизации применялись унифицированные с перспективным военно-транспортным самолетом Ил-76МД-90А и топливозаправщиком Ил-78М-90А агрегаты.

В свою очередь, государственные совместные испытания самолета Ил-76МД-90А планируется завершить в 2019 году. Фактически уже сегодня самолет находится в войсках и одновременно с испытаниями эксплуатируется

Использованы фотографии: http://www.ilyushin.org/
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Комментарии 6

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  1. Холуай Сегодня, 18:08
    Русланы сейчас больше нужны...
    Холуай
    1. Alesi13 Сегодня, 18:17
      Ну вам канечно видней
      Alesi13
    2. Тралл Сегодня, 18:21
      Без Рогозина сейчас хоть о каком-то достижении в ВПК объявляют? Хватит его PR-ить уже. Ну не сделает его Путин своим преемником, он не из его команды.
      P.S. Сын у Рогозина - гений... Это гены, конечно.
      А, если честно, то из Беларуси гораздо проще понять, за что вас ругают простые европейцы и американцы. Отлучите моральных "гениев" и их оху... папаш от кормушки... Пусть работают за идею, как революционеры в 1917.
      Тралл
      1. Владимир 38 Сегодня, 18:23
        Не прибавить неубавить
        Цитата: Тралл
        Без Рогозина сейчас хоть о каком-то достижении в ВПК объявляют? Хватит его PR-ить уже. Ну не сделает его Путин своим преемником, он не из его команды.
        P.S. Сын у Рогозина - гений... Это гены, конечно.
        А, если честно, то из Беларуси гораздо проще понять, за что вас ругают простые европейцы и американцы. Отлучите моральных "гениев" и их оху... папаш от кормушки... Пусть работают за идею, как революционеры в 1917.
        Владимир 38
  2. МПК105 Сегодня, 18:16
    генеральный директор «Ильюшина» Алексей Рогозин.
    Чёт упало всё у меня.........................................
    МПК105
    1. bouncyhunter Сегодня, 18:20
      Без паники , Лёха ! Самолёт полёт совершил ? Да . Так чего у тебя там "упало" ? wink
      bouncyhunter
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