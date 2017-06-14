Натовцы в Латвии отрабатывают стрельбы в метре от лужайки частного домовладения

Обычно говорят, что понедельник – день тяжёлый. Люди добрые, а что бы вы сказали, если бы вдруг безо всякого предупреждения по вашей территории начала двигаться целая колонна военной техники, после чего грянула ещё и перестрелка. Война? Нет. Это учения НАТО. Вот это я называю трудным понедельником!



Неужели такие действия не нужно согласовывать с владельцами земли?

Латвийский гражданин Кристап Озолиньш возмутился бесцеремонности натовских военнослужащих на учениях в Прибалтике. Озолиньш в Фейсбуке выразил возмущение поведением солдат альянса, сообщив о том, что он обескуражен, что по территории его земельного участка прошла бронетанковая колонна НАТО, выдвигаясь в направлении полигона.Из заметки Кристапа Озолиньша, который, как сообщает на своей персональной страничке в соцсети, работает менеджером в сфере IT в Риге:Кристап, Вы абсолютно правы. Но только военнослужащих из НАТО вам пора научиться понимать. Ведь они считают, что в Латвии есть только один главный собственник её земель – и этот собственник НАТО. А латвийские граждане для альянса – так... странные люди, которые путаются пол ногами, мешая фактом своего существования проводить «мирные маневры» у границ РФ.На кадрах, опубликованных латвийским пользователем, можно видеть, что натовские военнослужащие проводят стрельбы буквально в метру от лужайки, у которой расположен частный дом, надворные постройки и зона отдыха - кресло со столиком.Напомним, что ранее в отношении действий НАТО в Прибалтике свой негодование высказал собственник земли из Эстонии. 54-летний местный житель с помощью ружья прогонял натовских военных со своего земельного участка.