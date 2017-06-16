"На фундаменте ельцинизма можно построить разве что крематорий"

12 июня в стране власть будет отмечать День России и одновременно пройдет оппозиционный день непослушания. Осужденный за мошенничество блогер Алексей Навальный грозит снова вывести на площади городов страны детей, протестующих против коррупции. Журналист-документалист, автор программы "Агитация и пропаганда" Константин Семин рассказал в интервью Накануне.RU о том, почему Навальный хочет перехватить повестку главного "ельцинского праздника" и праздник ли это вообще.Вопрос: Накануне 12 июня вдова бывшего президента России Наина Ельцина назвала 90-ее годы святыми. 12 июня еще недавно считался "праздником независимости" - государствообразующим днем ельцинской России. Сейчас, когда дети на митингах кричат осанну бывшему президенту, в Екатеринбурге успешно функционирует "Ельцин-центр", что нам ждать от всего этого, новые "святые годы" уже с Алексеем Навальным?Константин Семин: Среди нас еще немало тех, кто жил в 90-е. Но число тех, кто умер или не родился в 90-е, как мы знаем, измеряется миллионами. По отношению к ним, конечно, это заявление Ельциной звучит кощунственно. Только странно обвинять бабушку в том, что она говорит такие вещи. Бабушка защищает дедушку. Она была бы плохой женой, если бы этого не делала, не защищала окружение Ельцина, самых близких к нему людей. А вы что — ожидали, что они бросятся посыпать голову пеплом? Нет, конечно.И такие заявления будут звучать еще долго. Примерно раз в полгода из небытия вдруг является Горбачев, что-то произносит, потом заползает обратно в раковину. И тут же поднимается крик о том, какой Горбачев нехороший, как он все развалил! Тем временем караван продолжает идти прежним курсом. Тем временем подрастают люди, которые не в состоянии ответить на вопрос, а что вообще случилось в 90-е и чем 90-е отличаются от 80-х? У многих детей, которых лидер пубертатной буржуазии Навальный выводит протестовать против буржуазного нашего руководства, вообще нет никаких знаний, тем более исторических. В этом году, кстати, впервые из школ выпускается поколение, которое 90-е не застало совсем. То есть для них даже новогоднее прощание Ельцина, все эти наши шутки про "мухожука" - это мем, который они даже оценить не в состоянии. Но именно это поколение, закончившее школу, завтра поступит в университеты, а потом начнет постепенно занимать какие-то позиции в жизни. Наша система образования уже не является советской. Она ельцинская. И вот для сегодняшних детей ельцинизм он не в "Ельцин-центре", он начинается в школе. А еще — на телевидении, в средствах массовой информации и пропаганды. Этот медийный ельцинизм обслуживает интересы тех, кто победил вместе с Ельциным – нашей буржуазии, компрадорской и не компрадорской, интересы всей этой плесени, образовавшейся там, где были советские промышленность и сельское хозяйство.В Москве, например, есть Московский бизнес-университет на Ленинградском проспекте. При входе вы увидите портреты Ельцина, Горбачева, Буша. Ректором этого университета долгое время был Гавриил Попов, сочинявший в свободное время монографии о Власове. (Неспроста же в "Ельцин-центре" продвигают идею реабилитации Власова — в сущности, идеологию буржуазии, либерально-демократическую платформу, замешанную на национализме. Эту рыночную власовщину большевики били дважды — в 17-м и в 45-м, но в 1991-м она вернулась. В том числе в виде таких университетов.) Рядом с портретами Ельцина и Буша — анонсы лекций какого-нибудь Дворковича, Шувалова, Прохорова.Тут нет противоречия, насекомые из 90-х заботятся о своем воспроизводстве, опыляют следующие поколения. Мы уже имеем дело не с исходной маткой, а со многими поколениями термитов — прожорливых и эгоистичных.Нам в "Последний звонок" пришло письмо одного студента. Он пишет: "Чему вы изумляетесь? Мои сверстники, не заставшие 90-е, сдавали все экзамены по книжкам, где утверждается, что рыночная экономика это благодать, а социализм — ад. В учебниках — все те лозунги, под которыми уничтожался СССР: приватизация, рыночная экономика. Альтернативы нет, ее даже не упоминают". Начитавшись, дети потом выходят в реальную жизнь, и у них происходит "разрыв шаблона". Несоответствие идеального образа ельцинизма и его реальной физиономии. По сути-то дети просто хотят, чтобы все было как в книжке – мудрая рыночная экономика и животворящая конкуренция, а видят коррупцию, круговую поруку и непотизм. Значит, что надо делать? Правильно! Надеть на шею кроссовки и выйти вслед за борцом за правильный капитализм против неправильного капитализма.Ельцинизм вырастил себе могильщика – подростка. С таким же ельциновским воспитанием, как он сам, но идеалистически настроенного, такого, который требует, чтобы все было по-настоящему, "по-ельциновски", а не так, как сделали те, кому Ельцин уступил лыжню в 1999 году.Вопрос: Но разве культ Ельцина исторически не неизбежен, в конце концов, он, так или иначе, основатель современной России?Константин Семин: Культа Ельцина в России, конечно, никогда не будет. Не стал же, например, Столыпин культовым героем. Сколько бы ни лили в некоторых тусовках по нему слезы, такие люди по-прежнему находятся в жалком меньшинстве. А вот Сталина с Лениным буржуазная пропаганда обливает грязью день и ночь. И что? Оба — самые популярные в народе исторические деятели. Впрочем, образование деградирует так стремительно, что через какое-то время никто не будет знать ни кто такой Ленин, ни кто такой Сталин, ни кто такой Ельцин. Кто такой Колчак, не знают уже сейчас, хотя ему мемориальные доски устанавливают и памятники. Установка памятников, публичное пускание слез, открытие музеев – это всего лишь конвульсивные попытки буржуазии забетонировать тот экономический и общественный уклад, который был создан Ельциным.Они хотят себя воспроизводить, да, но с другой стороны созданная ими система деградирует так быстро, что не в состоянии воспроизводить память о своих создателях. Система Ельцина просто сама себя забывает.Зато в этом болоте начинают бродить те же самые дрожжи, что и в любом буржуазно-капиталистическом обществе. Дети могут не знать, кто такой Ельцин, кто такой Сталин или Ленин, но они неизбежно будут подчиняться тем же самым законам, которые в свое время обрушили царскую Россию, создали на ее месте Советское государство. Это, кстати, вовсе не значит, что Советское государство неизбежно и закономерно возникнет снова. Это значит лишь то, что действуют те же самые противоречия, которым наплевать, помнят люди о Ельцине или о Ленине.Вопрос: А разве исторический миф об "основателе демократического государства" требователен к уровню образования? Разве для восприятия мифа недостаточно яркого комикса? Есть же, в конце концов, в США комиксы о Линкольне, например, который сражается с упырями. Вот и у нас будет Ельцин против каких-нибудь упырей, и такое съедят, разве нет?Константин Семин: Съедят, но знания о Ельцине ведь у них не появятся. Ельцин просто станет для детей очередным Бэтманом. Но принесет ли это ему армию убежденных сторонников и защитников его идей? Ельцин станет таким же ходовым товаром, как любая матрешка с Арбата. Хотя он ей и при жизни уже стал.Вопрос: Государству тоже ведь нужна какая-то опора идеологическая. На фундаменте ельцинизма что-то можно построить крепкое и долговечное?Константин Семин: Да, крематорий. Хоспис уже построили.Вопрос: Сейчас много говорят о новой молодежной политике, и при этом, с одной стороны, государство пытается предпринимать какие-то шаги, чиновники заговорили о том, что это станет частью программы президентских выборов, но, с другой стороны, в "Ельцин-центре" хвастаются, что за год их посетило несколько десятков тысяч детей. Можно ли это назвать борьбой за умы, если да, то как-то странно она идет? Сами с собой борются? О чем все это говорит?Константин Семин: Это говорит лишь о том, что "Ельцин-центру" ассистирует вся система образования. Я знаю, что в "Ельцин-центр" из-под палки гонят тысячи школьников. Можно всем вместо новогодних подарков дарить билеты в "Ельцин-центр", но результата не будет.Вопрос: Нужен ли адекватный ответ на это со стороны общественности, со стороны СМИ, и каким он должен быть, не только по сути, но и по формату? Искать новый язык в медиа?Константин Семин: А какой ответ? Спорить до одурения в эфирах ток-шоу? Так же, как нас заставляют спорить по поводу закрытия Мавзолея. Это же распыление внимания.Можно негодовать по поводу того, что Ельцин плохой и алкоголик, а можно объективно и жестоко анализировать сложившуюся сегодня ситуацию, разбирать причины крушения СССР, победы контрреволюции, и работать над пониманием, что без восстановления социалистического общества, без возвращения под контроль народа средств производства мы продолжим катиться вниз по дороге, которую наметил Ельцин.Разумеется, при этом нужно стараться быть доступным и понятным для нового поколения, использовать понятные для молодых людей речь и формат, но самым доступным преподавателем, как я часто говорю, всегда выступает жареный петух. Безотносительно к ужимкам пропагандистов, новым форматам и комиксам, дети будут приходить в себя, взрослеть, умнеть. Потому что это им предстоит быть выгнанными с работы. Потому что это им предстоит рожать детей и отправлять их в школу. Ельцинизм каждый ощутит на своей шкуре. Уже ощущает. Ну а то, что средства агитации принадлежат правящему классу – этим странно возмущаться. Они для того и передавались из общенародной собственности в частную. Так всегда и бывает. Ельцинская контрреволюция начиналась с того, что Центральное телевидение СССР по кусочкам было передано "демократам", а какая-то часть — сразу приватизирована. Так вообще-то появилось НТВ.Вопрос: 12 июня Навальный, выводя детей на улицы, таким образом изображает, или, как говорят в интернете, косплеит Ельцина?Константин Семин: Абсолютно. Складывается ситуация, когда юный Ельцин восстает против старого Ельцина, но понимания этого нет и не будет у молодежи, потому что они так же очарованы, как и молодежь на Украине. Сколько угодно можно плеваться в сторону Киева: "Ах, они на Майдане плясали, безобразники!". Но у нас-то точно такое же самое бревно, в том же самом глазу, и если продолжать в том же духе, то и у нас долбанет так же!Вопрос: Навальный может повторить путь Ельцина?Константин Семин: Противоречия между крупной и средней буржуазией, которой ангажирован Навальный, и приближенной к системе олигархией будут нарастать. В какой-то момент, я не исключаю, эта мышка, которую, как некоторым кажется, выпустили, чтобы имитировать борьбу, уводить людей в сторону, чтобы, как некоторые фантазируют, придать легитимность чему-то, окажется в состоянии откусить голову кошке.