21:55 17 июня
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«Запасного варианта» больше нет

«Запасного варианта» больше нет


Михаил Леонидович, о чем говорит тот факт, что Путин не принял ни одну из предложенных ему экономических стратегий? Можно ли предполагать наличие у него «запасного» варианта? Или президент тянет время в ожидании какого-то события? И если да, то что бы это могло быть?

Для тех, кто читал нашу книгу «Лестница в небо», очевидно, что вопрос сформулирован неправильно. Правильно говорить так: зачем вообще политическая Власть страны начала говорить об экономических стратегиях? Поскольку единственная тема, которая Власть волнует, это вопрос о власти — следовательно, тема стратегий стала ее всерьез затрагивать. Почему?


А дело в том, что уже практически всем стало ясно, что та модель развития (ее условно можно назвать моделью «вашингтонского консенсуса» в интерпретации Гайдара-Чубайса), которая реализуется у нас последние 25 лет, зашла в тупик. Она уже не может дать экономического роста, и ее продолжение означает неизбежную в скором будущем внутриэлитную войну, по итогам которой никто из действующих членов этой элиты не может себе гарантировать безопасность. И значит, нужно либо модель менять радикально, либо серьезно ее реформировать.

Но беда состоит в том, что за эти 25 лет сменилось поколение, сформировалась устойчивая государственная элита. В рамках этой модели подготовлены учебные заведения, подготовлены люди. Причем не просто люди: дети первых выпускников уже поступили в те же вузы, обучаясь той же методике. То есть — сформировалась устойчивая социальная страта, к этой модели жестко привязанная. И в результате изменение этой модели — это элитная революция, радикальная смена значительной части правящей элиты. Независимо от того, будет ли поставлена такая задача впрямую или нет, смена модели развития таких изменений потребует!

А если учесть, что именно в рамках этой модели была проведена приватизация, то неизбежно нужно будет что-то с ней делать: именно в рамках этой модели сегодня приватизированы государственные функции, за счет чего обогащаются чиновники... Кудрин не зря говорит о необходимости продолжать приватизацию: без нее элита, созданная последние 25 лет, существовать не сможет, существующий ресурс государства недостаточен. Если ее не проводить, то все равно неизбежны внутриэлитные войны.

Так вот, с точки зрения Путина, который не просто глава государства, но и лидер политической элиты, революция — вещь крайне неприятная. Я даже не говорю про то, что он совершенно не жаждет еще 10 лет быть руководителем страны в состоянии острого кризиса, — это вообще сомнительное удовольствие. По этой причине для него такого рода решения — вещь очень сложная (и очень страшная!). Напомню еще раз: либо смена модели с неизбежной чисткой элиты сверху (а те, кого будут зачищать, будут сопротивляться, Ходорковский тому пример), либо — продолжение действующей модели с неизбежной внутриэлитной войной, при которой контроль со стороны власти будет сильно ограничен. И Путин сам поднял вопрос новой стратегии как попытки модернизировать действующую схему. Он пытается сказать: ребята, придумайте мне схему эволюции. Собственно, пресловутые программы — это как раз попытки такую модернизацию изобрести.

И что мы видим? Что все попытки придумать что-то эволюционное утыкаются в стену. То есть получается такое убожество, что их даже обсуждать неудобно. И это в некотором смысле катастрофа для Путина. Я думаю, он понимает, что у него альтернатива. Или он ничего не делает и (повторю в третий раз) в результате дело может закончиться неконтролируемой внутриэлитной войной (жертвой которой он сам может пасть). Или же он должен начать целенаправленное истребление собственной элиты — ну, своеобразную культурную революцию, как это сделал Мао Цзэдун.

Вот в чем его проблема! Отметим, что это довольно частое явление. Например, перед таким выбором стоял Ли Куан Ю в Сингапуре. Он тоже ликвидировал частично свою элиту! Как он там объяснял? «Пока не посадишь двух-трех ближайших друзей, никто не поверит, что ты это всерьез».

То есть, иными словами, проблема не в экономических программах! Проблема в том, что Путин должен для себя четко понять вот эту дилемму: что нет эволюционного пути исправления экономической ситуации, потому что модель зашла в тупик.

Да, если бы была хоть минимальная альтернатива этой управляемой чистке элиты, он бы, конечно, попытался ее избежать. По-видимому, он (не являясь специалистом по экономике) все-таки рассчитывает: а вдруг есть какое-то решение! «Ребята, вы же умные такие, найдите!»

Он рассчитывает: а вдруг удастся договориться с Западом, что он даст денег. А вдруг по каким-то причинам подскочат цены на нефть, а вдруг еще что-нибудь приключится. Но, не получается...

Кроме того, не будем забывать, что начнется, если он начнет атаку. Вспомните: убрали одного-единственного Ходорковского — и какой поднялся вой. А теперь представьте себе, что вам нужно убрать двадцать ходорковских, тридцать ходорковских!

У всех тех людей, которые являются сегодняшней элитой, — у них же теснейшие связи с Западом! И ему будут говорить: как же так, как ты посмел тронуть этого человека?! За ним стоят наши деньги! В этой ситуации он должен сказать: ребята, а с какой стати ваши люди делают то-то, то-то и то-то. А ему отвечают: а с такой! Это вообще тебя не касается! Мы договорились с нашим человеком, а ты не имеешь права трогать нас. Ты же тут устроил свободу и демократию…

Путин может что-то сделать только при условии, что он в этой ситуации говорит от имени народа — и сформирована некоторая общественная позиция. А проблема состоит в том, что общественной позиции нет! Она полностью выхолощена, в том числе теми людьми, которых придется «ликвидировать» в процессе смены.

Кроме того, не следует забывать, что людей, которые понимают, какая может быть альтернативная модель, — их очень мало. Их невероятно мало! И как их привести к власти — тоже непонятно. Потому что если взять одного, то его истребят и уничтожат. Надо сразу приводить большую группу, одновременно создавая этой группе «силовое прикрытие».

То есть, иными словами, это очень тяжелая и (чего греха таить?) кровавая работа. Напомню, что для того чтобы произвести культурную революцию, Мао Цзэдун не просто подготовил несколько хунвэйбинов. Он подготовил миллионы человек! И действовали они предельно жестоко. А ответственность должен будет взять на себя лично Путин.

Делаются ли уже сейчас шаги по подготовке этих новых людей для привода во власть? Это очень сложный вопрос. Дело в том, что мы не можем этого знать наверняка. У нас нет информации для того, чтобы понимать: это признаки или просто некие случайные вещи. Да, разумеется, всегда складываются какие-то коалиции, какие-то группы. И мы не можем быть уверены, данное движение — это просто люди, которые объединены вокруг одной из кремлевских башен, или же идет операция, и за кремлевской башней стоит лично Путин.

Обсуждать это бессмысленно, но каждая минута промедления перед решением только увеличивает угрозы и цену этого выбора. Обсуждение программ Кудрина и Титова показало, что эволюции уже быть не может: у них достаточно денег, чтобы «купить» себе любого человека, который мог бы что-то придумать. Раз не сумели — следовательно, решения нет в принципе, его никто придумать не сможет.

И это означает — Путин в очередной раз встал перед серьезной проблемой, и сманеврировать у него уже не получится.
Первоисточник: http://khazin.ru/articles/179-mnenie-hazina/41334-zap


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Комментарии 18

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  1. moskowit Сегодня, 20:24
    Товарищи, друзья! Вот и к нам Счастье повернулось! Ура ! Мы выиграли в футбол аж у Новой Зеландии! Спросите молодых людей, они знают где, эта Новая Зеландия? К огромному сожалению не была приглашены команды островов Зелёного Мыса или Огненной Земли. Мечта, вот с кем сыграть. Авось тоже будем в победные фанфары дудеть и в тулумбасы бить! fellow good drinks wassat
    moskowit
    1. seti Сегодня, 20:29
      Слово "либерал" уже давно стало нарицатильным. Как в свое время и "интеллигенция" ..А потому давно нужно избавляться от либералов и либерализма.
      seti
      1. Коля Сегодня, 21:50
        Цитата: seti
        Слово "либерал" уже давно стало нарицатильным. Как в свое время и "интеллигенция" ..А потому давно нужно избавляться от либералов и либерализма.

        Дело не в либералах а в откровенно предательской продающей интересы страны и народа за свои бизнес интересы неразлучно связанной с Западом и контроллируемым им клепто-корпоратократии двух течений, ГайдароЧубайсовскоКудринской и Медведевско-друзье-Путинской. Эти два течения обслуживают корпоратократию, он же олигархат. Их всех вместе и с разной глубиной смысла сейчас принялись называть мудренным словом либералы. Хотя они просто предатели, назначены быть смотрящими, они не либералы. Либералы могут быть патриотами. Нужно научиться отделять мух от котлет иначе так и будем путаться в искажениях не понимая где же она общенародная русская идея и цель.
        Коля
    2. g1v2 Сегодня, 20:43
      А что такое вообще Кубок Конфедерации такое ты в курсе? Новая Зеландия - чемпион ОФК. Ясен перец , что Океания - слабый регион, особенно после ухода Австралии в чемпионат Азии. Но все-таки - чемпион части света. Это титул. Так что это Новой Зеландии надо проигрышу расстраиваться. request
      А судя по твоим попыткам изгадить кому-то положительные эмоции , в твоем собственном образовании явно большие проблемы были. Как минимум в части воспитания. hi
      g1v2
      1. moskowit Сегодня, 20:58
        Я вижу , что вы, милейший, невоспитанный Хам, позволяющий себе пожилому человеку ты-кать... Это, сударь, у вас проблемы в воспитании. А я просто имею возможность сравнивать, в отличии от вас, Отечественный футбол 60-х-70-х годов, когда был Футбол и сегодняшнее пародийное футбольное шоу,
        moskowit
  2. vladimirvn Сегодня, 20:31
    ...и сманеврировать у него уже не получится.
    vladimirvn
  3. Альф Сегодня, 20:33
    И это означает — Путин в очередной раз встал перед серьезной проблемой, и сманеврировать у него уже не получится.

    Не верю ! 17 лет устраивала, а сейчас нет. Просто дело в том, что обе программы видимо не учитывают интересы друганов.
    Альф
  4. afrikanez Сегодня, 20:49
    Вот и весь результат правления (17 лет). Только вот этим вопросом надо было заниматься еще позавчера а не сегодня. Ну и жесткость надо показывать конкретную а не словесную.
    afrikanez
  5. Оверлок Сегодня, 21:00
    поживем-увидим сказал слепой
    Оверлок
  6. gridasov Сегодня, 21:10
    Все бред! Никто не знает , что произойдет в следующий момент и как уже этот следующий момент повлияет на развитие ситуации. К тому же это не ситуация алгоритма изменения простых событий . Это комплексные и многоплановые события. Поэтому говорить о том , что вообще кто-то знает решения выхода из тупика было бы прежде всего самообманом. Значит нельзя знать ни какого будущего на разных уровнях перспектив .Но ! Если знать методику анализа таких процессов моделирования при анализе сверх емких информационных данных, то можно хотя бы начать использовать эту методику для прогнозирования , а не фантазирования.
    В свою очередь любая методика , которая может быть сейчас предложена , так же не может быть объективной в анализе все растущих масштабов инфо данных. Поэтому прежде чем это можно сделать по новому , необходимо будет признать новое открытие в области математики , а именно открытие функции постоянного значения числа., которое и будет основой для сохранения,эволюции и развития ,
    gridasov
  7. михаил3 Сегодня, 21:17
    Я писал статью о правительственном "головокружении от экономических успехов". И там у меня состоялся жутковатый диалог с одним из читателей. Знаете, древняя мудрость гласит, что с помороченным о мороке говорить не следует - человек не может быть вырван из под морока логикой и обьяснениями. Он не заблуждается, он сломан и задавлен, ему надо помогать а не пытаться переубедить...
    Так вот. Наша "элита" не воспитана и обучена в рамках нынешней экономической модели. Эти люди поморочены - обработаны психически. Капитализм, который они тут строят, не работает. Он и не может, реализуемая модель не выдерживает проверки простейшей бытовой логикой. Но они не видят этого! Такое возможно только, если во время обучения проводилось направленное психовоздействие.
    Определяющее условие, при котором имеющаяся капиталистическая модель может работать - это непрерывно расширяющийся рынок. Как только расширение прекращается, модель тут же рушится. И вот мы говорим с человеком, он вполне адекватно отвечает... тема доходит до вопроса, куда продавать продукцию модульных заводов, поставляемых нам из других стран, если выброшенные со своих рабочих мест люди в нашей стране не могут покупать продукцию. И только что вполне адекватный человек отвечает - в другие страны! Бац...
    Только что мой собеседник был умен, остер и резок, и вдруг будто на ровном месте упал.Как будто он полностью уверен - есть какая то запасная планета, кроме этой, куда он сможет поставлять продукцию непрерывно, во все увеличивающихся обьемах. И там живут потребители, одновременно богатые, чтобы платить, и не имеющие никаких товаров автоматического производства, чтобы все произведенное на этой, уже давно затоваренной планете, жадно покупать.
    Это в голову само прийти не может. Непрерывно расширяющийся в никуда спрос невозможен. Но именно на нем построено "мышление" нашей либеральной элиты! Вывод может быть лишь один - это у них не мышление. Разум так не работает. Это обработка, гипноз, психоломка, они попросту неадекватны. Это плохо...
    михаил3
    1. gridasov Сегодня, 21:42
      Стоит понимать , что та элита , которую сейчас обвиняют сделала очень важный рывок после известных событий . Этим была сохранена и страна. Однако элита должна сама развиваться на фоне всех процессов . Но процессу развития не способствует избыточная сытость и пресыщенность благами . Поэтому система управления государством должна обладать свойством самоочищатся , но ни в коем случает не через репрессии . А через возможность использовать весь потенциал опыта и знаний этих элит , но у же не в качестве влияющей силы.
      gridasov
  8. igorra Сегодня, 21:17
    Не стало Союза - буржуям бояться некого, а дальше всё по Марксу.
    igorra
  9. Nitarius Сегодня, 21:26
    ВВП не ... он все делает тогда когда надо и когда время для такого решения !
    так что что если ВВП НЕ РЕШИЛСЯ . .значит не время!
    Nitarius
    1. gridasov Сегодня, 21:44
      Так думает только тот кто видит события "снизу" .
      gridasov
  10. sds87 Сегодня, 21:38
    Эм. Как-бы словам Хазина нечего.и добавить. Элита не способна на самоочищение, когда в нее не вливаются новые люди с амбициями и желаниями иными, чем просто шиковать и ни фига не делать. Активная зачистка людей нашей властью, которые были способны управлять страной, но были врагами олигархов, привела к нынешнему состоянию: когда верхи и не хотят и не могут, а низы плюются на Навального и других "оппозиционеров". Паралич приводит к смерти. В принципе: чего можно ожидать от птенцов приватизации?
    sds87
  11. vladimirvn Сегодня, 21:39
    Похоже, что штаты решили дожать нас до конца…
    А элита мажет лыжи.
    vladimirvn
  12. Оверлок Сегодня, 21:44
    Цитата: gridasov
    та элита , которую сейчас обвиняют сделала очень важный рывок

    В карете прошлого далеко не уедешь. Козьма Прутков
    Оверлок
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