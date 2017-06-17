«Запасного варианта» больше нет

Михаил Леонидович, о чем говорит тот факт, что Путин не принял ни одну из предложенных ему экономических стратегий? Можно ли предполагать наличие у него «запасного» варианта? Или президент тянет время в ожидании какого-то события? И если да, то что бы это могло быть?Для тех, кто читал нашу книгу «Лестница в небо», очевидно, что вопрос сформулирован неправильно. Правильно говорить так: зачем вообще политическая Власть страны начала говорить об экономических стратегиях? Поскольку единственная тема, которая Власть волнует, это вопрос о власти — следовательно, тема стратегий стала ее всерьез затрагивать. Почему?А дело в том, что уже практически всем стало ясно, что та модель развития (ее условно можно назвать моделью «вашингтонского консенсуса» в интерпретации Гайдара-Чубайса), которая реализуется у нас последние 25 лет, зашла в тупик. Она уже не может дать экономического роста, и ее продолжение означает неизбежную в скором будущем внутриэлитную войну, по итогам которой никто из действующих членов этой элиты не может себе гарантировать безопасность. И значит, нужно либо модель менять радикально, либо серьезно ее реформировать.Но беда состоит в том, что за эти 25 лет сменилось поколение, сформировалась устойчивая государственная элита. В рамках этой модели подготовлены учебные заведения, подготовлены люди. Причем не просто люди: дети первых выпускников уже поступили в те же вузы, обучаясь той же методике. То есть — сформировалась устойчивая социальная страта, к этой модели жестко привязанная. И в результате изменение этой модели — это элитная революция, радикальная смена значительной части правящей элиты. Независимо от того, будет ли поставлена такая задача впрямую или нет, смена модели развития таких изменений потребует!А если учесть, что именно в рамках этой модели была проведена приватизация, то неизбежно нужно будет что-то с ней делать: именно в рамках этой модели сегодня приватизированы государственные функции, за счет чего обогащаются чиновники... Кудрин не зря говорит о необходимости продолжать приватизацию: без нее элита, созданная последние 25 лет, существовать не сможет, существующий ресурс государства недостаточен. Если ее не проводить, то все равно неизбежны внутриэлитные войны.Так вот, с точки зрения Путина, который не просто глава государства, но и лидер политической элиты, революция — вещь крайне неприятная. Я даже не говорю про то, что он совершенно не жаждет еще 10 лет быть руководителем страны в состоянии острого кризиса, — это вообще сомнительное удовольствие. По этой причине для него такого рода решения — вещь очень сложная (и очень страшная!). Напомню еще раз: либо смена модели с неизбежной чисткой элиты сверху (а те, кого будут зачищать, будут сопротивляться, Ходорковский тому пример), либо — продолжение действующей модели с неизбежной внутриэлитной войной, при которой контроль со стороны власти будет сильно ограничен. И Путин сам поднял вопрос новой стратегии как попытки модернизировать действующую схему. Он пытается сказать: ребята, придумайте мне схему эволюции. Собственно, пресловутые программы — это как раз попытки такую модернизацию изобрести.И что мы видим? Что все попытки придумать что-то эволюционное утыкаются в стену. То есть получается такое убожество, что их даже обсуждать неудобно. И это в некотором смысле катастрофа для Путина. Я думаю, он понимает, что у него альтернатива. Или он ничего не делает и (повторю в третий раз) в результате дело может закончиться неконтролируемой внутриэлитной войной (жертвой которой он сам может пасть). Или же он должен начать целенаправленное истребление собственной элиты — ну, своеобразную культурную революцию, как это сделал Мао Цзэдун.Вот в чем его проблема! Отметим, что это довольно частое явление. Например, перед таким выбором стоял Ли Куан Ю в Сингапуре. Он тоже ликвидировал частично свою элиту! Как он там объяснял? «Пока не посадишь двух-трех ближайших друзей, никто не поверит, что ты это всерьез».То есть, иными словами, проблема не в экономических программах! Проблема в том, что Путин должен для себя четко понять вот эту дилемму: что нет эволюционного пути исправления экономической ситуации, потому что модель зашла в тупик.Да, если бы была хоть минимальная альтернатива этой управляемой чистке элиты, он бы, конечно, попытался ее избежать. По-видимому, он (не являясь специалистом по экономике) все-таки рассчитывает: а вдруг есть какое-то решение! «Ребята, вы же умные такие, найдите!»Он рассчитывает: а вдруг удастся договориться с Западом, что он даст денег. А вдруг по каким-то причинам подскочат цены на нефть, а вдруг еще что-нибудь приключится. Но, не получается...Кроме того, не будем забывать, что начнется, если он начнет атаку. Вспомните: убрали одного-единственного Ходорковского — и какой поднялся вой. А теперь представьте себе, что вам нужно убрать двадцать ходорковских, тридцать ходорковских!У всех тех людей, которые являются сегодняшней элитой, — у них же теснейшие связи с Западом! И ему будут говорить: как же так, как ты посмел тронуть этого человека?! За ним стоят наши деньги! В этой ситуации он должен сказать: ребята, а с какой стати ваши люди делают то-то, то-то и то-то. А ему отвечают: а с такой! Это вообще тебя не касается! Мы договорились с нашим человеком, а ты не имеешь права трогать нас. Ты же тут устроил свободу и демократию…Путин может что-то сделать только при условии, что он в этой ситуации говорит от имени народа — и сформирована некоторая общественная позиция. А проблема состоит в том, что общественной позиции нет! Она полностью выхолощена, в том числе теми людьми, которых придется «ликвидировать» в процессе смены.Кроме того, не следует забывать, что людей, которые понимают, какая может быть альтернативная модель, — их очень мало. Их невероятно мало! И как их привести к власти — тоже непонятно. Потому что если взять одного, то его истребят и уничтожат. Надо сразу приводить большую группу, одновременно создавая этой группе «силовое прикрытие».То есть, иными словами, это очень тяжелая и (чего греха таить?) кровавая работа. Напомню, что для того чтобы произвести культурную революцию, Мао Цзэдун не просто подготовил несколько хунвэйбинов. Он подготовил миллионы человек! И действовали они предельно жестоко. А ответственность должен будет взять на себя лично Путин.Делаются ли уже сейчас шаги по подготовке этих новых людей для привода во власть? Это очень сложный вопрос. Дело в том, что мы не можем этого знать наверняка. У нас нет информации для того, чтобы понимать: это признаки или просто некие случайные вещи. Да, разумеется, всегда складываются какие-то коалиции, какие-то группы. И мы не можем быть уверены, данное движение — это просто люди, которые объединены вокруг одной из кремлевских башен, или же идет операция, и за кремлевской башней стоит лично Путин.Обсуждать это бессмысленно, но каждая минута промедления перед решением только увеличивает угрозы и цену этого выбора. Обсуждение программ Кудрина и Титова показало, что эволюции уже быть не может: у них достаточно денег, чтобы «купить» себе любого человека, который мог бы что-то придумать. Раз не сумели — следовательно, решения нет в принципе, его никто придумать не сможет.И это означает — Путин в очередной раз встал перед серьезной проблемой, и сманеврировать у него уже не получится.