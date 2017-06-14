21:18 14 июня

Турция встревожена действиями YPG в Сирии и позицией США

Анкара сохраняет свою обеспокоенность действиями сил самообороны сирийских курдов (YPG), несмотря на заверения США, что YPG не будут использовать поставленное им оружие против Турции, заявил пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калын.

Ранее президент США Дональд Трамп подписал планы поставок сирийским курдам тяжелого вооружения, в частности минометов и пулеметов. Возможные поставки оружия курдам вызывали острое недовольство Анкары, которая считает, что данные курдские формирования тесно связаны с запрещенной в Турции Рабочей партией Курдистана. Эта организация признается как Анкарой, так и Вашингтоном террористической.

Турция встревожена действиями YPG в Сирии и позицией США



Мы сразу заявили, что не примем участие в операции в Ракке, если они (YPG — прим. ВО) в ней будут участвовать. США обещали, что YPG не будут использовать оружие против Турции и уйдут. Однако наше беспокойство продолжается. Мы видим, что члены YPG не оставили занятые ими территории арабам и не ушли. То же самое мы видим в Тель-Абьяде
— сказал Калын на пресс-конференции, передает РИА Новости

По его словам, Турции трудно понять, почему США привлекают к операции "террористическую организацию".

Ракка находится под контролем ИГ* с 2013 года, город считается неофициальной столицей террористов. В 2016 году коалиция во главе с США заявила о начале операции по освобождению города, уже несколько месяцев ведутся бои на подступах к Ракке с целью заблокировать ее.

Наземное наступление при поддержке спецназа и авиации США ведут так называемые "Сирийские демократические силы", основу которых составляют отряды сирийских курдов.

ИГ* - Террористическая организация, запрещенная в России

Использованы фотографии: http://riataza.com/
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Комментарии 17

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  1. Тралл Сегодня, 18:46
    А я обеспокоен планами строительства дублёра Босфора.
    P.S. Турецкие помидоры - в топку. Самих турок - на Шипку
    Тралл
    1. 210окв Сегодня, 18:52
      Дублера?Неужели тоннель будет..Укрогастеры выроют...Опыт есть от строительства пирамид до голов на острове Пасхи...А по делу,то бы там не делалось-туркам всё плохо...
      Цитата: Тралл
      А я обеспокоен планами строительства дублёра Босфора.
      P.S. Турецкие помидоры - в топку. Самих турок - на Шипку
      210окв
      1. Ныробский Сегодня, 20:33
        Цитата: 210окв
        А по делу,то бы там не делалось-туркам всё плохо...

        Турок можно понять))) На их территории проживает 15-18 млн. курдов, что по сути составляет четверть населения Турции. В Ираке курды проводят референдум о независимости. В Сирии курды готовы согласиться на автономию. В итоге, при получении одним из трёх курдских анклавов статуса независимости, остальные будут прилагать усилия к объединению, что в конечном итоге обретёт статус независимого Курдистана с населением около 50 млн.человек. При этом надо учитывать тот факт, что эти 50 млн. умеют воевать и жертвовать собой. Независимый Курдистан! Его явление станет большой проблемой всего Б.Востока, и большой победой США, поскольку тот, кто будет его контролировать, будет контролировать все энергоресурсы этого региона. По этой причине, США идут на то, что бы явно игнорировать интересы своего союзника по НАТО, а именно Турции. Так что туркам, надо снимать шоры с глаз и принимать действительность такой какая она есть, т.к. через 5-10 лет это будет делать поздно. Турции уже сегодня надо ставить вопрос по выходу из НАТО и ограничению их присутствия на своей территории, поскольку завтра будет поздно.
        Ныробский
    2. ОТДЕЛ Сегодня, 18:54
      По его словам, Турции трудно понять, почему США привлекают к операции "террористическую организацию".

      Я бы сказал прямо...но, нельзя! Россия это все уже давно поняла и мочит всех подрят! ..А их чертей все больше и больше.. soldier Кто их финансирует, вот в чем вопрос? И что делать?
      ОТДЕЛ
      1. Deniska999 Сегодня, 18:55
        Ну, предположим, не всех подряд.
        Deniska999
      2. warriordima Сегодня, 19:32
        Мне кажется США планирует раздел Турции на восток Курдов и запад Туркам,и захват Катара,чтобы газ протянуть вдоль границы сСирией к Курдам.А Эрдоган поди сам так хочет тильки без матрас ов и Курдов.А мы ещё с Сирией и Ираном походу должны мешать обоим в их "Наполеоновским" планам.
        warriordima
  2. Монос Сегодня, 18:46
    Странное это какое-то место Ближний Восток. Чем всем "игрокам" там хуже, тем всем лучше.
    Монос
    1. рич Сегодня, 19:12
      Турции трудно понять, почему США привлекают к операции "террористическую организацию".

      Да просто они сами террористическая организация и в Сирии находятся без мандата ООН и без приглашения законного правительства.Оккупанты они
      рич
    2. bouncyhunter Сегодня, 19:14
      Ну не то чтобы всем ... wink
      bouncyhunter
      1. Монос Сегодня, 19:31
        Цитата: bouncyhunter
        Ну не то чтобы всем ... wink

        Паша, у меня такое ощущение, что мы там, вообще, в роли легендарного "лесника" присутствуем. smile
        Монос
        1. bouncyhunter Сегодня, 19:41
          В этом мы с тобой солидарны . yes Пора в лесу порядок навести . В нашем понимании . wink
          bouncyhunter
          1. cniza Сегодня, 20:23
            Два члена НАТО , но у каждого свои террористы и воюют друг против друга wassat
            cniza
            1. bouncyhunter Сегодня, 20:26
              В идеале чтобы успокоили друг дружку ... wink
              bouncyhunter
  3. Владимир 38 Сегодня, 18:53
    Эрдоган, вдарь по США, слабо?
    Владимир 38
  4. МПК105 Сегодня, 18:56
    Анкара-
    Как-то так.....
    МПК105
    1. ОТДЕЛ Сегодня, 19:42
      Турки держитесь! laughing
      ОТДЕЛ
  5. Градиент 3 Сегодня, 20:05
    "Yekîneyên Parastina Gel", (YPG)...
    Обещали...взять Стамбул...
    Так, что ...нашим турецким "коллегам"...
    Есть над чем...Задуматься...
    Градиент 3
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