Reuters: США создают вторую военную базу в Сирии

(Новая) база изучалась месяцами, но теперь это официальная база. Она была построена и расширена и, если Бог пожелает, через несколько дней она будет такой же, как база в Эт-Танфе

У нас есть гарнизон в Эт-Танфе, который является временной базой для нас, чтобы тренировать наши союзнические силы для борьбы с ИГ, но это единственная база на юге Сирии или месте, где присутствуют наши коалиционные силы