21:24 14 июня

Reuters: США создают вторую военную базу в Сирии

США расширяют свое военное присутствие на территории Сирии. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на официального представителя одной из бригад вооруженной сирийской оппозиции - "Сирийской свободной армии" (ССА) - Абу аль-Атира, которая дислоцирована в пограничном с Иорданией районе Эт-Танф, передает ТАСС .

В Эт-Танфе находится военная база международной коалиции во главе с США, которая оказывает поддержку формированиям вооруженной оппозиции в борьбе с боевиками террористической группировки "Исламское государство"*.

Reuters: США создают вторую военную базу в Сирии



По словам аль-Атира, США развернули силы от своего начального местоположения в Эт-Танфе, чтобы создать вторую базу в Эз-Закфе, расположенную примерно в 60-70 км к северо-востоку.

(Новая) база изучалась месяцами, но теперь это официальная база. Она была построена и расширена и, если Бог пожелает, через несколько дней она будет такой же, как база в Эт-Танфе
- заявил агентству представитель оппозиции. Он добавил, что спецназ США патрулирует территорию до 100 км от Эт-Танфа. Аль-Атир также сообщил, что контингент спецназовцев США на базе в Эт-Танфе и в Эз-Закфе увеличен, оппозиции доставлено новое вооружение.

При этом Reuters отмечает, что официальный представитель штаба контртеррористической операции Райан Диллон отрицает создание новой базы в Сирии.

У нас есть гарнизон в Эт-Танфе, который является временной базой для нас, чтобы тренировать наши союзнические силы для борьбы с ИГ, но это единственная база на юге Сирии или месте, где присутствуют наши коалиционные силы
- приводит агентство слова Диллона.

"Исламское государство"* - запрещено в России

Использованы фотографии: © AP Photo/Maya Alleruzzo
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Комментарии 42

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  1. Александр 3 Сегодня, 19:39
    Бармалеи помогут матрасникам создать базу
    Александр 3
    1. Татьяна Сегодня, 19:42
      США просто аннексируют за собою завоёванные в Сирии территории в результате своего незаконного иностранного вторжения в самостоятельное национальное государство - САР.
      Татьяна
      1. bouncyhunter Сегодня, 19:47
        Только сами матрасы это аннексией не считают , как всегда . "Обеспечение мира , стабильности и демократии" - стандартная формулировка . Потрясающие личинки вшей ...
        bouncyhunter
        1. bulvas Сегодня, 20:13
          Цитата: bouncyhunter
          Потрясающие личинки вшей ...

          Паша, выросли они уже из вшей и из личинок,
          я бы их назвал - крысы и шакалы

          Еще более тревожные новости:
          Военные США передислоцировали из Иордании на базу Ат-Танф на юге Сирии реактивные системы залпового огня (HIMARS), передает агентство Рейтер со ссылкой на разведывательные источники в регионе.
          РИА Новости 19:21


          Что с этим делать?
          bulvas
          1. bouncyhunter Сегодня, 20:15
            Видел , Вася . Железное оправдалово матрасов - прикрыть дальние подступы к своей базе .
            bouncyhunter
            1. bulvas Сегодня, 20:17
              Как отвечать?
              Подтянем свои - они в ответ в приебалтике поставят ...

              Только если комплексы Сирии давать... они в ответ Украине...
              bulvas
              1. cniza Сегодня, 20:18
                Цитата: bouncyhunter
                Только сами матрасы это аннексией не считают , как всегда . "Обеспечение мира , стабильности и демократии" - стандартная формулировка . Потрясающие личинки вшей ...


                Ох и узелок завязывается ...
                cniza
                1. analgin Сегодня, 20:28
                  Цитата: cniza

                  Ох и узелок завязывается ...

                  Простите, а вы правда считали, что придёт Россия в Сирию помогать Асаду, покрошит бармалеев с ДШК на пикапах в салат с высоты недосягаемой для этих ДШК и все восхитятся и поздравят? Нет, правда так думали, а сейчас для вас вырисовывается непонятная ситуация? belay
                  analgin
                  1. Inok10 Сегодня, 20:46
                    Цитата: bulvas
                    Подтянем свои - они в ответ в приебалтике поставят ...

                    Цитата: cniza
                    Ох и узелок завязывается ...

                    ... Привет Честной компании ! ... не все так просто ... особенно про Прибалдосов ... тут у народа тамешнего, работает золотое правило ... валить подальше ... что касаемо узелка, то он затягивается ... и это просто логичное продолжение развития ситуации, надежда американцев на плацдарме Аль-Танаф подготовить ударную силу и марш-броском на Дамаск, развеялась как дым, уже обошли их САА ... начинаются нервные движения и сучения ножками ... курды хороши только до ближайшего будущего взятия Ракки и объявления Победы, ну типо столицу взяли и все медийная Победа ... далее ни Турции ни Асаду они не нужны ... а, на два фронта воевать они не смогут, Иракские тихо будут сочувствовать и помалкивать ... hi
                    Цитата: analgin
                    Нет, правда так думали, а сейчас для вас вырисовывается непонятная ситуация?

                    .. и где Вы увидели непонятность ? ...
                    Inok10
              2. bouncyhunter Сегодня, 20:30
                Цитата: bulvas
                Как отвечать?

                Знал бы - сидел бы в ГенШтабе . Предполагаю что Су-35 на всякий случай держать наготове ... В качестве отвлекалова . А так - моё мнение однозначно : ССО . soldier
                bouncyhunter
                1. bulvas Сегодня, 20:31
                  Цитата: bouncyhunter
                  А так - моё мнение однозначно : ССО .

                  +100
                  soldier soldier

                  а говоришь, что не в Генштабе bully
                  bulvas
                  1. cniza Сегодня, 20:36
                    Цитата: analgin
                    [Простите, а вы правда считали, что придёт Россия в Сирию помогать Асаду, покрошит бармалеев :


                    Мил человек , это Вы о чем...Вам лучше с этим сценарием в Голивуд.
                    cniza
                    1. Комментарий был удален.
                    2. analgin Сегодня, 20:42
                      Цитата: cniza
                      Цитата: analgin
                      [Простите, а вы правда считали, что придёт Россия в Сирию помогать Асаду, покрошит бармалеев :

                      Мил человек , это Вы о чем....

                      Я об узелке, о чём же ещё? А вы какое развитие событий себе представляли?
                      analgin
                    3. Inok10 Сегодня, 20:49
                      Цитата: bouncyhunter
                      А так - моё мнение однозначно : ССО .

                      ... Паш ... не они поверь ... скоро будут новости ... вернее они уже поступают отрывками ... ну типа утечки информации ... wink
                      Цитата: bulvas
                      а говоришь, что не в Генштабе

                      ... был бы там, да видать не сложилось Акамедию ГШ закончить ... tongue
                      Inok10
                  2. bouncyhunter Сегодня, 20:39
                    Цитата: bulvas
                    а говоришь, что не в Генштабе

                    Так я это - со своего дивана боевичков насмотрелся . feel
                    bouncyhunter
                    1. Inok10 Сегодня, 20:57
                      Цитата: bouncyhunter
                      Так я это - со своего дивана боевичков насмотрелся .

                      ... а, на местности привязывался с реперами небось в сторону Белостока и Польской части Беловежской пущи, которую они вырубают сейчас, типо жук-короед достал, справиться не могут ... Паш, там тебе до Варшавы менее 200 км. ... ? ... tongue
                      Inok10
      2. kapitan92 Сегодня, 19:47
        Цитата: Татьяна
        США просто аннексируют за собою завоёванные в Сирии территории в результате своего незаконного иностранного вторжения в самостоятельное национальное государство - САР.

        Де- юре САР еще существует. Де- факто её уже нет, и в довоенных границах она не появится.
        kapitan92
      3. Deadушка Сегодня, 19:53
        На юго-востоке, где они "окапываюся" не так и много территории осталось для нового государства.
        Да и Сирийские войска продвигаются все ближе к границе с Иорданией.
        Курдам на севере так же не факт, что дадут отделиться. Возможно будет автономия с широкими правами, но в составе Сирии.
        Deadушка
      4. Владимир 38 Сегодня, 19:54
        Пора уже Ирану с Сирией о "своих" террористах задуматься..
        Владимир 38
      5. 34 регион Сегодня, 20:17
        19.42. Татьяна! Да аннексирует. Но делает это очень хитро. Под соусом борьбы с терроризмом. И кто сможет сказать что США действуют незаконно? Есть международная коалиция которая борется против терроризма. И это всё без согласия главы страны. Под видом борьбы с чем либо (с голодом, с эпидемией, за защиту животных, за защиту прав человека, за защиту прав компании ...) они протягивают свои щупальца. Застолбив за собой территорию (как в 45-м в Европе) они будут проводить свою политику. В 45-м они боролись против фашизма (который сами и спонсировали), сегодня борются против терроризма. И если Россия борется против, то США за терроризм. Если Россия будет громить ИГИЛ, то будет как в 45-м, будут сдаваться амерцам и отдавать им свои территории. Что США и хотели. Надеялись захватить территории руками ИГИЛ, поделить Сирию. И надо признать, поставленной цели они добились, единой Сирии уже не будет. И ничего наше оружие там уже не сделает. Путин любит международное право. Вот этим международным правом они и застолбят за собой территорию. Международное сообщество поддержит США, а не Асада или Путина. Россия хорошо прорекламировала в Сирии своё оружие. Но также прорекламировала и своё одиночество. Плохо что у России нет союзников (спасибо Горбачёву am ). Плохо то что мы упорно не хотим конкурировать с Западом, а тупо лезем ему в пасть. Зачем союзничать с Россией если она упорно пытается встроится в Запад куда встроены почти все страны? Веди Россия самостоятельную политику, наверно были бы и союзники. А так, союзничать с Россией которая союзничает с США!? Смысл??? Плохо что Путин вместо создания Русского Мира или Русской Цивилизации пытается встроится в Запад. Очень плохо. Глядя на наше экономическое состояние, к нам никто не хочет прибиваться. На нас лают даже дворняги типа прибалтики. Ни фига себе, мы такая великая держава что на нас все плюют! Н да! В двух словах сказать не получилось. Нет у меня таланта! Но за державу обидно! hi
        34 регион
    2. ОТДЕЛ Сегодня, 20:09
      США расширяют свое военное присутствие на территории Сирии.

      Это все серьезно очень! Нам тоже необходимо в Сирию дополнительную дивизию в Сирию перебрасывать... Пора матрасников мочить, наглецов! soldier
      ОТДЕЛ
    3. лаврентий павлович Сегодня, 21:04
      Бомбить этих полосатых, только так , иначе не выгнать. А перед ударом за сутки предупредить, что будет проводиться антитеррористическая операция, кто не спрятался ВКС не виноваты.
      лаврентий павлович
  2. Комментарий был удален.
  3. warriordima Сегодня, 19:42
    Вот так вот Трамп сасучил рукава.
    Газопровод Катара это бизнес,а он бизнесмен матёрый,теперь только время покажет какой он стратег.
    П.С-Надеюсь никакой!))
    warriordima
    1. ланс Сегодня, 20:04
      газопровод катара уже не трампа и по тому что творится он это осознал
      ланс
  4. Mavrikiy Сегодня, 19:43
    США создают вторую военную базу в Сирии
    Ну и че? Создадут 5, 10, 29, если посчитают нужным. Вопрос не сколько, а как ими будут распоряжаться. ИГИЛ там будет под защитой и вылазки делать будет. Курды будут подготовку подходить. Сами от туда Сирию будут долбать. Или еще что придумают.
    Mavrikiy
  5. grm Сегодня, 19:45
    если Бог пожелает, через несколько дней она будет такой же, как база в Эт-Танфе


    Трамп теперь Бог что-ли laughing
    grm
    1. Paranoid50 Сегодня, 20:34
      Цитата: grm
      Трамп теперь Бог что-ли

      Да,что-то вроде Гермеса - божок-барыга. yes
      Paranoid50
  6. Градиент 3 Сегодня, 19:47
    Ат-Танфа...Учебный лагерь "сирийской оппозиции"....
    Где инструкторы из США....Пытаются научить моджахедов...
    Обращаться с FGM-148 "Джавелин"...
    Причем...Несколько штук их...
    Уже украли...
    Градиент 3
  7. lexx2038 Сегодня, 19:50
    Правительство Сирии им же не давало таких полномочий, значит они оккупанты. Этак можно в любую страну организовать интервенцию - под предлогом борьбы с террористами. А давайте в Лондон парашютируем полк ВДВ с полной выкладкой, а то там у них террористы праздники взрывают.
    lexx2038
    1. ланс Сегодня, 20:06
      сирии надо разобраться с бармалеями всех мастей, выжигая к железом, сша после уйдут сами пример чечня
      ланс
  8. Dym71 Сегодня, 20:03
    США расширяют свое военное присутствие на территории Сирии.

    "Союзнички" открывают "второй фронт" ?
    Неужто дело к окончанию войны ?
    Dym71
  9. zvezdo4et Сегодня, 20:12
    а мне интересно - почему там китайцы с иранцами не создадут и не финансируют какую-нибудь мексиканскую партию освобождения калифорнии. ну или кто-то другой. почему всегда играть на своем поле?
    zvezdo4et
    1. BlackMokona Сегодня, 21:09
      Потому, что все Мексиканцы бегут в США, присоединяться к Мексике у них нету ни малейшего желаний.
      BlackMokona
  10. APASUS Сегодня, 20:20
    План американцев по разделу Сирии принимает очертания,американцы создают опорные пункты бармалеям
    APASUS
    1. zvezdo4et Сегодня, 20:28
      каким бармалеям - уже скорей всего собственным войскам
      zvezdo4et
      1. APASUS Сегодня, 21:24
        Цитата: zvezdo4et
        каким бармалеям - уже скорей всего собственным войскам

        Американцы берут на себя охрану,логистику,а воевать вокруг этих баз будут бармалеи .Если американцы ,то это означает прямое участие в войне.,а у американцев позиция заключается в том что они защищают недовольное правлением Асада население
        APASUS
  11. 3vs Сегодня, 20:31
    Надо подогнать Асаду буратин.
    3vs
    1. zvezdo4et Сегодня, 20:35
      чтобы отобрали?
      zvezdo4et
  12. dojjdik Сегодня, 20:41
    боятся евреи за свой израиль-потому и с юга укрепляются но это их не спасет
    dojjdik
  13. art030765 Сегодня, 20:47
    че то я не пойму то мы за совместную борьбу с сша против террористов в сирии то мы против чтобы сша присутствовали в сирии . у нас база есть есть на нее ни кто не претендует а соседями у нас в сирии пусть лучше будут сша чем бармалеи.
    art030765
  14. LPD17 Сегодня, 21:03
    Ну и где набат в ООН ???
    где обвинение в Агрессии со стороны АМ от Сирии ???
    Лиги всяких там государств??!?!?!?
    язычки в жооопэээ ???
    Выпускники МГИМО пошли в театры на Бродвее ? иои пошопиться на 5-й Авеню...
    классс
    LPD17
  15. Беларусь это Россия Сегодня, 21:24
    Какого хрена сша делает в Сирии???? Сирийцам-надо уничтожать америкосов в сша.Всю ихнюю базу-разбомбить в тран тараран нахрен и этих америкосов-убрать из Сирии! А если надо будет то и наши ВКС-пусть сотрут нахрен эту базу американскую и американцев в Сирии.Потому что-это правильное решение.
    Беларусь это Россия
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