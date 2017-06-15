Грибаускайте купила ВСУ один телескоп
Согласно информации РИА Новости , глава Украины Петр Порошенко сообщил о передаче президентом Литвы Далей Грибаускайте украинским военным, находящимся в Донбассе, 150 телескопов, включая один приобретенный за собственный счет.
С его слов, данный дар был приурочен к визиту литовского президента на Украину – "большого друга украинского народа". Как полагает Порошенко, она не могла приехать в гости с пустыми руками. По всей видимости, речь идет о военных телескопах, применяемых при проведении разведки и наблюдения. Хотя, учитывая уровень достоверности современных киевских властей, возможно, что это были обычные бинокли.
Как напомнил киевский лидер, благодаря Грибаускайте Литва является первой страной, поставившей стране летальное оружие.
С его слов, данный дар был приурочен к визиту литовского президента на Украину – "большого друга украинского народа". Как полагает Порошенко, она не могла приехать в гости с пустыми руками. По всей видимости, речь идет о военных телескопах, применяемых при проведении разведки и наблюдения. Хотя, учитывая уровень достоверности современных киевских властей, возможно, что это были обычные бинокли.
Как напомнил киевский лидер, благодаря Грибаускайте Литва является первой страной, поставившей стране летальное оружие.
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