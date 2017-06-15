07:21 15 июня

Грибаускайте купила ВСУ один телескоп

Согласно информации РИА Новости , глава Украины Петр Порошенко сообщил о передаче президентом Литвы Далей Грибаускайте украинским военным, находящимся в Донбассе, 150 телескопов, включая один приобретенный за собственный счет.

Грибаускайте купила ВСУ один телескоп


С его слов, данный дар был приурочен к визиту литовского президента на Украину – "большого друга украинского народа". Как полагает Порошенко, она не могла приехать в гости с пустыми руками. По всей видимости, речь идет о военных телескопах, применяемых при проведении разведки и наблюдения. Хотя, учитывая уровень достоверности современных киевских властей, возможно, что это были обычные бинокли.


Как напомнил киевский лидер, благодаря Грибаускайте Литва является первой страной, поставившей стране летальное оружие.


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Комментарии 8

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  1. Горный стрелок Сегодня, 06:32
    "Телескоп"? Не иначе, флаг Внакраины на Луне рассматривать wassat Ну почему путана-комсомолка так ненавидит Россию? Мстит за "бурную" юность? wassat
    Горный стрелок
    1. iliitchitch Сегодня, 06:43
      Цитата: Горный стрелок
      Ну почему путана-комсомолка так ненавидит Россию? Мстит за "бурную" юность?


      Небось , "делиться" доходами приходилось со всей комсомольской ячейкой . Но "военные телескопы" - это сильный ход . И неожиданный .
      iliitchitch
  2. Баракуда Сегодня, 06:33
    Ну с парошем и главой литвы все понятно, палата на двоих
    А бинокли разные есть, не все так просто как кажется. .
    Баракуда
    1. bouncyhunter Сегодня, 06:39
      Цитата: Баракуда
      А бинокли разные есть, не все так просто как кажется. .

      Совершенно верно . Бинокли разные нужны , бинокли разные важны .
      bouncyhunter
  3. Толстоевский Сегодня, 06:33
    с паршивой овцы хоть шерсти клок
    Толстоевский
  4. Logall Сегодня, 06:36
    У Литвы из вооружений только телескопы и остались. А летальное, как выразился Поросенко., Прокладки с крылышками самой Грибаускайте(может даже пользованные), что ещё страшнее...
    Logall
  5. inkass_98 Сегодня, 06:42
    "Куры передохли, высылайте новый телескоп" (С).
    Все как у Райкина, зачем ехала - непонятно, толку от встречи ноль, зато "запустили дурочку" о вековом единстве русофобов. Теперь-то перемога близка, пошло оружие из великой военной державы Литвы. Теперь боюсь за боеготовность литовской армии, поди последнее с себя сняли, чтобы Пеце помочь.
    inkass_98
  6. Александр 3 Сегодня, 06:55
    Слепым хохлам даже бинокли не помогут,всё равно дальше своего носа ничего не видят.
    Александр 3
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