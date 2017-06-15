07:20 15 июня

Опрос на Украине: 85% опрошенных считают, что страна в хаосе

Украинская группа изучения общественного мнения «Рейтинг» представила итоги опроса граждан Украины по теме событий в стране. Результаты у тех, кто находится у руля Украины, должны вызывать исключительно позитивные эмоции, так как, приходя во власть, именно такие цели перед киевскими марионетками и ставились. А результаты опроса следующие:
85% опрошенных граждан Украины считают, что страна находится в состоянии хаоса. При этом 75% полагает, что Украина движется по пути развала.

Опрос на Украине: 85% опрошенных считают, что страна в хаосе


Лишь 17% украинских граждан считают, что в такой ситуации Украину может ожидать консолидация.


Обращает на себя внимание, что почти поровну разделились голоса между теми, кто считает, что стране нужен новый майдан, и теми, кто выступает против революционных сценариев: 41% против 47%, при остальных 12% неопределившихся. Важное замечание от украинских социологов: наибольшее желание вновь выйти на акции протеста высказывают жители западных регионов Украины – те, которые поддерживают партию «Самопомощь» или Радикальную партию Олега Ляшко. Высок процент протестных настроений и среди сторонников политического движения «За жизнь» Вадима Рабиновича.

Ещё одна важная деталь: 65% опрошенных граждан Украины заявили, что причинами хаоса и низкой экономической эффективности в стране являются несостоятельность власти и её тотальная коррумпированность.

Политические предпочтения украинцев, поучаствовавших в опросе, таковы (цитата «Рейтинг» ):
Если бы выборы президента Украины состоялись бы в следующее воскресенье, то за Юлию Тимошенко готовы проголосовать 15,2% из тех, кто намерен принять участие в выборах и определился с предпочтениями. За П.Порошенко проголосовали бы 11,6%, за О.Ляшко и Ю.Бойко - по 8,5%, В.Рабиновича - 7,8%, А.Гриценко - 7,2%, А.Садового - 6, 6%, О.Тягнибока - 3,9%, С.Вакарчука - 3,8%, Д.Яроша - 2,5%, В.Гройсмана - 2,4%. Рейтинг других кандидатов менее 2%.

Использованы фотографии: Ok.ru
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Комментарии 5

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  1. Logall Сегодня, 07:05
    Не то место ХАОС... В поросячей ср..@@@...кеее. Там много шоколада, но вкус у него го....
    Logall
  2. Толстоевский Сегодня, 07:07
    пациенты дурдома изгнали главврача и сами себе назначают лечение
    Толстоевский
  3. Горный стрелок Сегодня, 07:13
    Ничего не будет. Даже если случатся досрочные выборы. Сказано ведь - не важно, как проголосуют. Важно, как посчитают! Придут "щирые хлопцы" в балаклавах в избирательную комиссию ...
    Горный стрелок
  4. Ставрос Сегодня, 07:14
    А хаосе это ещё мягко сказано.
    Ставрос
  5. Карась Сегодня, 07:18
    Очень грустно это все происходящее. 20 лет назад никому и в голову бы не пришло что так может быть.
    Карась
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