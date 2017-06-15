10:24 15 июня

Иранский катер "опасно" осветил американский корабль прожектором

Французское информационное агентство France-Presse сообщает об очередных «озабоченностях», которые выразили в США в отношении Исламской Республики Иран. В заявлении рассказано об инциденте, который произошёл во вторник 13 июня в Ормузском проливе.

Представитель ВМС США Билл Урбан заявил о том, что во время прохождения группы американских военных кораблей через Ормузский пролив с ними поравнялся иранский патрульный катер и «направил прожектор». Такое поведение было названо «опасным для судоходства».

То есть нахождение американских военных кораблей в проливе, через который потоком идут нефтяные танкеры и иные гражданские суда, опасности, по мнению Пентагона, не несёт, а вот иранский прожектор опасность представляет.


Иранский катер "опасно" осветил американский корабль прожектором


Тот же Билл Урбан заявил, что иранские военнослужащие, заметив, что с одного из кораблей ВМС США в воздух поднимается вертолёт, направили на него луч лазера.

Напомним, что у американских моряков уже есть своеобразный опыт общения с иранскими военнослужащими, которые в своё время поставили на колени представителей ВМС США на палубе корабля и разъяснили, кто на самом деле занимается опасными маневрами в узком Ормузском проливе. У тех американских военных от встречи явно остались незабываемые впечатления.

Использованы фотографии: @crimenewslatest
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Комментарии 33

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  1. кобальт Сегодня, 07:24
    Надо было иранцам еще сигнальную ракету пустить, точно бы америкосы обделались.
    кобальт
    1. Толстоевский Сегодня, 07:25
      для такого дела и противокорабельной не жалко
      Толстоевский
    2. Uncle Lee Сегодня, 07:27
      А от звуковой ракеты - в плен сдались !
      Uncle Lee
      1. bouncyhunter Сегодня, 07:43
        Да уж ... И как после такого называть моряков США , кроме как ссыкливыми вонючими скунсами ? request Где же полосатоухие адепты чтобы воспеть сей подвиг своих идолов ?
        bouncyhunter
        1. Logall Сегодня, 08:10
          Правда, что. Они наверное думают, что раз они из матрасии, значит трогать их не имеют право? Они наверное занесены в красную книгу, как редкие уродцы? Нежная армия:
          Logall
          1. bouncyhunter Сегодня, 08:16
            Цитата: Logall
            Нежная армия

            Картинка - улёт ! good
            bouncyhunter
        2. san4es Сегодня, 08:58
          Привет Паша hi . Да засветились они за непристойными (спали на вахте) делами...Побоялись огласки fellow
          san4es
          1. bouncyhunter Сегодня, 09:09
            И тебе привет hi
            Цитата: san4es
            Да засветились они за непристойными (спали на вахте) делами.

            Ну или дровосятиной занимались - у них же это норма . wink
            Цитата: san4es
            Побоялись огласки

            Стесняются , видать , что в их личную жизнь влезли . lol
            bouncyhunter
            1. san4es Сегодня, 09:14
              Цитата: bouncyhunter

              Ну или дровосятиной занимались lol


              laughing
              san4es
              1. bouncyhunter Сегодня, 09:21
                Что-то из этой радужной оперы . yes
                bouncyhunter
  2. Толстоевский Сегодня, 07:24
    работайте, братья!
    Толстоевский
    1. Александр романов Сегодня, 07:57
      Цитата: Толстоевский
      работайте, братья!

      Там ИГИЛ обещал амеров мочить. Запиши их в братья тоже.
      Александр романов
      1. роман66 Сегодня, 08:40
        ну если амеров мочить будут. можно за них и поболеть
        роман66
      2. ALLxANDr Сегодня, 10:09
        Про Иранцев речь шла, так то.. Запрещенные террористические организации тут совсем не в тему. Или вы так же согласны, чтобы американцы крутились возле нашей страны и предъявляли, что мы их не должны прожектором освещать и это возле своей то территории?
        ALLxANDr
  3. iliitchitch Сегодня, 07:40
    Орлы! Я бы даже сказал , еаглы! На этот раз трезвые , видать , были . А то во Вьетнаме по пьяни сначала шарахнули по катеру и тут же заорали , что их обстреляли ... и понеслось . Не знаю , правда-нет было , но с этих станется , почему-то верится сразу .
    iliitchitch
  4. Altona Сегодня, 07:40
    Что делают американские пираты в десятках тысяч миль от США? Если им все кажется опасным, тем более нечего им там делать. Видимо снова хотят попасть в иранскую тюрьму на прием к иранскому психологу, поплакаться в жилетку и вспомнить свою американскую маму.
    Altona
  5. Рабинович_007 Сегодня, 07:49
    Уничтожить.
    Рабинович_007
  6. magirus2000 Сегодня, 07:55
    Иранцы использовали секретное световое оружие в комплекте с лазерной указкой!
    magirus2000
    1. Wedmak Сегодня, 08:25
      Иранцы использовали секретное световое оружие в комплекте с лазерной указкой!

      А может это.. того... сюжет фильма "Я легенда" был документальным? И нам ни о чем не говорят?
      Wedmak
  7. venik Сегодня, 07:58
    "Опасно" сблизились.... "Опасно" прожектором осветили...... Какие-то робкие провокаторы пошли - всего пугаются.....
    venik
  8. John_f Сегодня, 08:04
    все больше создается впечатление что за морем да и в европе сидят одни истерички...
    John_f
  9. Раш Сегодня, 08:10
    Что за история с амерами на коленях?
    Раш
    1. Wedmak Сегодня, 08:17
      Просто феерическая.
      http://inosmi.ru/military/20160704/237059166.html
      Wedmak
      1. рич Сегодня, 10:16
        Раш: Что за история с амерами на коленях?

        иранцы захватили американских морпехов, которые якобы заблудились в иранских территориальных водах.


        рич
  10. grm Сегодня, 08:15
    "Ай, Моська! знать она сильна,
    Что лает на Слона!" lol
    grm
    1. Никкола Мак Сегодня, 08:21
      Слон уже заранее готов обделаться!
      А как понять в смысле лая ?- осветить прожектором?
      У Вас уже паранойя - как и у юсовцев bully !!!
      Никкола Мак
      1. роман66 Сегодня, 08:42
        не , ну а чо в натуре дальним слепить - пролив узкий рулевой - тупой
        роман66
  11. Тень тьмы Сегодня, 08:33
    Черти света боятся! Впервые американцы показали свою истинную сущность! laughing
    Тень тьмы
  12. jonhr Сегодня, 08:41
    иранцы довыкаблучиваются как в конце 80 когда американцам это всё надоело и взяли и подорвали им нефтяную платформу. лет на 15 успокоились иранцы.
    не хочу никого обидеть здесь на сайте так как они во многом чем-то похожи на иранцев. но они реально похожи на этаких рубах парней которые самые центровые. правда до первой оплеухи
    jonhr
    1. Грица Сегодня, 10:02
      Подорвать безоружную гражданскую буровую платформу - это, конечно, величайший подвиг, достойный настоящих моряков.
      Грица
      1. NKT Сегодня, 10:11
        Или, например, сбить иранский пассажирский самолет....
        NKT
  13. болот Сегодня, 09:13
    Может американцы правы,в погранвойсках прожектористам ранние запрещалось светить на сопредельную сторону.
    болот
  14. Topotun Сегодня, 09:19
    Да уж, лучше бы засветил им ПКР....
    Topotun
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