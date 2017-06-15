Иранский катер "опасно" осветил американский корабль прожектором
Французское информационное агентство France-Presse сообщает об очередных «озабоченностях», которые выразили в США в отношении Исламской Республики Иран. В заявлении рассказано об инциденте, который произошёл во вторник 13 июня в Ормузском проливе.
Представитель ВМС США Билл Урбан заявил о том, что во время прохождения группы американских военных кораблей через Ормузский пролив с ними поравнялся иранский патрульный катер и «направил прожектор». Такое поведение было названо «опасным для судоходства».
То есть нахождение американских военных кораблей в проливе, через который потоком идут нефтяные танкеры и иные гражданские суда, опасности, по мнению Пентагона, не несёт, а вот иранский прожектор опасность представляет.
Тот же Билл Урбан заявил, что иранские военнослужащие, заметив, что с одного из кораблей ВМС США в воздух поднимается вертолёт, направили на него луч лазера.
Напомним, что у американских моряков уже есть своеобразный опыт общения с иранскими военнослужащими, которые в своё время поставили на колени представителей ВМС США на палубе корабля и разъяснили, кто на самом деле занимается опасными маневрами в узком Ормузском проливе. У тех американских военных от встречи явно остались незабываемые впечатления.
Представитель ВМС США Билл Урбан заявил о том, что во время прохождения группы американских военных кораблей через Ормузский пролив с ними поравнялся иранский патрульный катер и «направил прожектор». Такое поведение было названо «опасным для судоходства».
То есть нахождение американских военных кораблей в проливе, через который потоком идут нефтяные танкеры и иные гражданские суда, опасности, по мнению Пентагона, не несёт, а вот иранский прожектор опасность представляет.
Тот же Билл Урбан заявил, что иранские военнослужащие, заметив, что с одного из кораблей ВМС США в воздух поднимается вертолёт, направили на него луч лазера.
Напомним, что у американских моряков уже есть своеобразный опыт общения с иранскими военнослужащими, которые в своё время поставили на колени представителей ВМС США на палубе корабля и разъяснили, кто на самом деле занимается опасными маневрами в узком Ормузском проливе. У тех американских военных от встречи явно остались незабываемые впечатления.
Использованы фотографии: @crimenewslatest
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