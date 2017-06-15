10:17 15 июня

МС-21 совершил второй полет

В среду с аэродрома Иркутского авиационного завода поднялся в воздух новый пассажирский самолет МС-21-300, сообщает bmpd со ссылкой на пресс-службу ПАО «Объединённая авиастроительная корпорация» (ОАК).

Первый летный опытный образец самолета МС-21-300-0001 (регистрационный номер 73051, серийный номер 21001) во втором полете. Иркутск, 14.06.2017.

Согласно информации «в полете определялись взлетно-посадочные характеристики самолета и оценивалась работоспособность его систем».


Сообщается, что «полет осуществлен в рамках программы заводских доводочных испытаний, и прошел без замечаний».



Ресурс напоминает, что первый полет первого летного опытного образца нового российского пассажирского самолета МС-21 – борта МС-21-300-0001 (регистрационный номер 73051, серийный номер 21001) – состоялся в Иркутске 28 мая текущего года.





Видео второго полета МС-21


Использованы фотографии: Алексей Коршунов / russianplanes.net
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Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 22

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  1. Рабинович_007 Сегодня, 08:37
    Красивый самолёт. Там и израильское участие есть smile
    Рабинович_007
    1. Владимир 38 Сегодня, 08:46
      Участие Израиля увидим по закупкам этой машины))
      Цитата: Рабинович_007
      Красивый самолёт. Там и израильское участие есть
      Владимир 38
    2. Andrewgross Сегодня, 08:48
      В виде маленького вычислительного модуля системы индикации...
      Andrewgross
      1. Рабинович_007 Сегодня, 09:05
        Цитата: Andrewgross
        В виде маленького вычислительного модуля системы индикации...

        Не знаю, я читал про авионику. А первый раз услышал от Путина, когда была совместная конференция с Нетаньягу в Москве.
        Рабинович_007
    3. ОТДЕЛ Сегодня, 08:52
      Цитата: Рабинович_007
      Красивый самолёт. Там и израильское участие есть smile

      Ту-154 красивее и элегантнее был ..!
      Цитата: Рабинович_007
      Там и израильское участие есть

      Вот зачем это написали ..? Я теперь опасаться буду летать на нем.. laughing
      ОТДЕЛ
      1. Рабинович_007 Сегодня, 09:00
        Цитата: ОТДЕЛ
        Ту-154 красивее и элегантнее был

        использовать его это преступление

        Цитата: ОТДЕЛ
        Я теперь опасаться буду летать на нем

        Так вас кругом окружают вещи, технологии сделанные, придуманные евреями.
        Рабинович_007
        1. рич Сегодня, 09:04
          ОТДЕЛ: Ту-154 красивее и элегантнее был ..!

          Скорее более привычный и родной. А этот хотя вроде и наш, но в то же время как дальний родственник из за границы
          рич
        2. Alex_59 Сегодня, 09:12
          Цитата: Рабинович_007
          использовать его это преступление

          Ой вэй! Да не большее чем 737-й бобик по третьему кругу перелицовывать. 154-й вполне надежный самоль был.
          Цитата: Рабинович_007
          Так вас кругом окружают вещи, технологии сделанные, придуманные евреями.
          Ну несомненно. Человечество делится на две категории. Одни основатели рода человеческого (украинцы), вторые придумали всё остальное (евреи). Конечно, конечно!
          Alex_59
          1. Рабинович_007 Сегодня, 09:15
            Цитата: Alex_59
            154-й вполне надежный самоль был

            Так он и есть вроде. Я летал когда-то на 154. Но часто на слуху последние аварии.
            Я смотрел видел где говорили что очень сложный самолёт в управлении. Да и они все уже старые летают, их же не делают давно.
            Рабинович_007
        3. saturn.mmm Сегодня, 09:57
          Цитата: Рабинович_007
          Так вас кругом окружают вещи, технологии сделанные, придуманные евреями.

          Захожу я в бакалею сыра нет а есть евреи...

          Погубит вас ваше тщеславие, разгонят третий раз. Вы не брезгуете и чужими технологиями, Галиль с Калаша скопипастили.
          saturn.mmm
          1. Рабинович_007 Сегодня, 10:08
            Цитата: saturn.mmm
            Погубит вас ваше тщеславие

            Губит антисемитизм, ваш.

            Цитата: saturn.mmm
            Галиль с Калаша скопипастили

            Нет, купили по лицензии и переделали. Насчёт калаша обращайтесь к китайцам или арабам.

            Цитата: saturn.mmm
            разгонят третий раз

            Те кто гнал евреев, потом переставали существовать. Проклятие может длится тысячелетиями.
            Рабинович_007
    4. сибиралт Сегодня, 08:57
      Ура, сама полетела!!!
      Даешь такой каждому нашему министру!
      сибиралт
  2. Горный стрелок Сегодня, 08:44
    Ну хорош, зараза. Красивый самолёт и летать должен хорошо. Высокого тебе неба, Российская птичка 21-го века.
    Горный стрелок
    1. Владимир 38 Сегодня, 08:48
      Цитата: Горный стрелок
      Ну хорош, зараза. Красивый самолёт и летать должен хорошо. Высокого тебе неба, Российская птичка 21-го века.

      Да у нас очень красивая техника, вот сбыт нужно более активно организовывать..
      Владимир 38
  3. Баракуда Сегодня, 08:52
    Пиар в чистом виде.
    Не спорю, отличный самолет. Но что-то меня тревожет.
    Баракуда
    1. НасРать Сегодня, 09:19
      Цитата: Баракуда
      Пиар в чистом виде.
      Не спорю, отличный самолет. Но что-то меня тревожет.

      С Боингов надо слазить, на внутренних линиях. А то даже в Крым летать запрещают...
      НасРать
      1. ССИ Сегодня, 09:27
        Цитата: НасРать
        С Боингов надо слазить, на внутренних линиях. А то даже в Крым летать запрещают...

        А моторы то на нем Пратт/Уитни.... Запретят, однако...
        ССИ
        1. Muvka Сегодня, 09:31
          Вообще-то будет серия с ПД-14 тоже.
          Muvka
          1. ССИ Сегодня, 10:07
            Когда? Ну, да, будет.... Но - система управления Франция и Германия, "черное крыло" - смолы либо углепластик - импортные.... Да, не будем перечислять комплектующие, надо будет - при...бутся к чему либо... Это раньше все производилось внутри страны, а теперь...
            ССИ
            1. Muvka Сегодня, 10:10
              Откуда у вас такая информация? Не поделитесь?
              Muvka
  4. Altona Сегодня, 09:49
    Цитата: Рабинович_007
    Так вас кругом окружают вещи, технологии сделанные, придуманные евреями.

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    Мдаа, то есть русские Яблочков, Сикорский и Менделеев, голландец по происхождению Эдисон, швед Нобель, например, тоже были евреями или ашкенази? Ну там Ландау, Эйнштейн или полуеврей Нильс Бор еще понятно, а Андрей Сахаров? Елена Боннер вряд ли помогла ему термоядерную бомбу сделать. В общем, Рабинович, не убедили. hi wink
    P.S. Как насчет таких "евреев" как итальянец Антонио Меуччи и шотландец Александр Белл? Или там насчет итальянца Маркони и русского Попова? А серб Тесла? hi
    Altona
  5. LÄRZ Сегодня, 10:06
    Так это что получается, теперь каждый полёт этого самолёта надо отмечать как "красный день календаря"? К завершению испытаний сколько праздников набежит!
    LÄRZ
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