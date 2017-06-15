МС-21 совершил второй полет
В среду с аэродрома Иркутского авиационного завода поднялся в воздух новый пассажирский самолет МС-21-300, сообщает bmpd со ссылкой на пресс-службу ПАО «Объединённая авиастроительная корпорация» (ОАК).
Согласно информации «в полете определялись взлетно-посадочные характеристики самолета и оценивалась работоспособность его систем».
Сообщается, что «полет осуществлен в рамках программы заводских доводочных испытаний, и прошел без замечаний».
Ресурс напоминает, что первый полет первого летного опытного образца нового российского пассажирского самолета МС-21 – борта МС-21-300-0001 (регистрационный номер 73051, серийный номер 21001) – состоялся в Иркутске 28 мая текущего года.
Видео второго полета МС-21
Согласно информации «в полете определялись взлетно-посадочные характеристики самолета и оценивалась работоспособность его систем».
Сообщается, что «полет осуществлен в рамках программы заводских доводочных испытаний, и прошел без замечаний».
Ресурс напоминает, что первый полет первого летного опытного образца нового российского пассажирского самолета МС-21 – борта МС-21-300-0001 (регистрационный номер 73051, серийный номер 21001) – состоялся в Иркутске 28 мая текущего года.
Видео второго полета МС-21
Использованы фотографии: Алексей Коршунов / russianplanes.net
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