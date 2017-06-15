10:14 15 июня

Путин: США и ЕС поддержали госпереворот на Украине

США и Евросоюз не пожелали разобраться в сути украинского политического кризиса и поддержали сценарий силового захвата власти в стране, передает ТАСС заявление президента РФ Владимира Путина в интервью американскому режиссеру Оливеру Стоуну. Третья часть снятого Стоуном документального фильма о российском президенте вышла на канале Showtime.

Путин: США и ЕС поддержали госпереворот на Украине


Отвечая на вопрос о событиях на Украине, которые начались после решения Януковича дополнительно изучить договор об ассоциации с ЕС, Путин сказал: «Именно с этого все началось. Наши партнеры в Европе и Соединенных Штатах оседлали этого коня недовольства людей и вместо того, чтобы выяснять, что реально происходит, они поддержали государственный переворот».


Президент отметил, что ЦРУ уделяло самое пристальное внимание событиям на Украине.

Надо просто посмотреть за тем, как развивались события. После того, как Янукович заявил, что он должен перенести подписание соглашения об ассоциации с Евросоюзом, сразу начались массовые беспорядки,
сказал он.

При этом, по мнению Путина, главным побудительным мотивом для смены власти на Украине стала коррупция.

После обретения Украиной независимости какие бы власти не меняли друг друга, для жизни рядового гражданина ничего не изменялось. Люди устали от этого произвола, от совершенно сумасшедшей коррупции, от обнищания одних и бессовестного и незаконного обогащения других. Люди думали о том, что присоединение в любой форме к стандартам Евросоюза избавит их от этого унизительного положения,
заявил президент России.

Использованы фотографии: AP Photo/Alexander Zemlianichenko
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Комментарии 35

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  1. cniza Сегодня, 08:56
    США и Евросоюз не пожелали разобраться в сути украинского политического кризиса и поддержали сценарий силового захвата власти в стране


    Украине не повезло , они оказались на подступах к России и по сути превращаются в плацдарм.
    cniza
    1. СРЦ П-15 Сегодня, 08:58
      Цитата: cniza
      Украине не повезло , они оказались на подступах к России и по сути превращаются в плац

      Скорее Украине не повезло с руководителями страны. А Путину надо быть жёстче и сказать прямо, что госпереворот на Украине организовали США и ЕС.
      СРЦ П-15
      1. cniza Сегодня, 09:01
        Подозреваю , что руководитель , конечно , играет большую роль , но Западу нужна территория и они были готовы "купить" любого руководителя.
        cniza
        1. Topotun Сегодня, 09:06
          Но руководитель был ВПРАВЕ применить силу для прекращения бардака. И честно говоря это его ОБЯЗАННОСТЬ, навести в стране порядок. Другое дело что его денежки лежали в американских банках....
          Topotun
        2. СРЦ П-15 Сегодня, 09:06
          Цитата: cniza
          но Западу нужна территория и они были готовы "купить" любого руководителя.

          Вот именно такого, не продажного президента, как наш Путин, Украине и не хватало.
          СРЦ П-15
          1. cniza Сегодня, 09:24
            Для этого нужен ещё и народ неподкупный , иначе сметут за "печеньки" любого.
            cniza
            1. СРЦ П-15 Сегодня, 09:30
              Цитата: cniza
              Для этого нужен ещё и народ неподкупный , иначе сметут за "печеньки" любого.

              Но к сожалению сметает власть не народ, а кучка проплаченных негодяев и их прихлебателей. Большая часть народа обычно остаётся к этому безучастной. Это мы видим на примере и России и Украины.
              СРЦ П-15
              1. cniza Сегодня, 09:34
                Согласен , а остальные "сладостно" ждут халявы.
                cniza
                1. СРЦ П-15 Сегодня, 09:39
                  Цитата: cniza
                  Согласен , а остальные "сладостно" ждут халявы.

                  Причём всю свою оставшуюся жизнь! yes
                  СРЦ П-15
                  1. cniza Сегодня, 09:41
                    " Галушки сами в рот " - картина их мечтаний.
                    cniza
                    1. bouncyhunter Сегодня, 09:45
                      Цитата: cniza
                      " Галушки сами в рот " - картина их мечтаний.

                      Или болт в противоположное по назначению отверстие . laughing
                      bouncyhunter
                      1. cniza Сегодня, 09:50
                        Паша , у них есть много добровольцев по этому поводу , да эуропейцы они уже - пора привыкать.
                        cniza
                    2. bouncyhunter Сегодня, 09:53
                      Цитата: cniza
                      Паша , у них есть много добровольцев по этому поводу , да эуропейцы они уже - пора привыкать.

                      Угу , как-то так :
                      bouncyhunter
                      1. cniza Сегодня, 09:59
                        Во во , это не анекдот , а у них уже реальность.
                        cniza
                    3. bouncyhunter Сегодня, 10:06
                      Цитата: cniza
                      Во во , это не анекдот , а у них уже реальность.

                      Так анекдоты часто из реальной жизни берутся . wink
                      bouncyhunter
                      1. cniza Сегодня, 10:11
                        Страна - анекдот belay laughing похоже ты прав Паша.
                        cniza
                  2. bouncyhunter Сегодня, 09:44
                    Саша , привет ! hi drinks А индейскую национальную избу они не хотят ? wink
                    bouncyhunter
                    1. СРЦ П-15 Сегодня, 09:52
                      Привет, Паша! drinks hi
                      Цитата: bouncyhunter
                      А индейскую национальную избу они не хотят ?

                      К сожалению, Паша, мы так же безучастно отнеслись к распаду СССР, в этом мы ничуть не лучше украинцев.
                      СРЦ П-15
                      1. bouncyhunter Сегодня, 09:57
                        Цитата: СРЦ П-15
                        мы так же безучастно отнеслись к распаду СССР, в этом мы ничуть не лучше украинцев.

                        Есть такое . Это печальная страница нашей Истории . Но мы её помним !
                        bouncyhunter
      2. рич Сегодня, 09:01
        Путин: США и ЕС поддержали госпереворот на Украине

        Надо же какой молодец - как своевременно нас соорентировал. А то мы четыре года об этом даже не догадывались)))
        рич
      3. 210окв Сегодня, 09:19
        Хорошо,они поддержали переворот...А мы чего не раздавили эту гадость...А ведь время и ситуация позволяла...Теперь с этим жить..
        210окв
      4. Светлана Сегодня, 09:19
        Цитата: СРЦ П-15
        Цитата: cniza
        Украине не повезло , они оказались на подступах к России и по сути превращаются в плац

        Скорее Украине не повезло с руководителями страны. А Путину надо быть жёстче и сказать прямо, что госпереворот на Украине организовали США и ЕС.

        Организовали и профинансировали. Конечно, так и надо было сказать. Что он опять с этими "партнерами" сюсюкается? Не партнеры они, а враги. Россию они не стесняются называть агрессором.
        Светлана
      5. сибиралт Сегодня, 09:34
        Путин одним из первых признал легитимность Порошенко, и выразил удовлетворение в выборе украинского народа, но тогда о перевороте не говорил.
        сибиралт
        1. СРЦ П-15 Сегодня, 09:45
          Цитата: сибиралт
          Путин одним из первых признал легитимность Порошенко, и выразил удовлетворение в выборе украинского народа, но тогда о перевороте не говорил.

          В то время у него не было другого выбора. Ну не признал бы он эти выборы, что-нибудь на Украине от этого изменилось бы? Уверен, что нет! А вот к России, отношение Запада, было бы на много жёстче.
          СРЦ П-15
    2. Чёрный Сегодня, 08:58
      Больше скажу - они его ОРГАНИЗОВАЛИ
      Чёрный
      1. СРЦ П-15 Сегодня, 09:03
        Вячеслав, я Ваш комментарий не видел, когда писал свой! Плюсую. drinks
        СРЦ П-15
    3. ОТДЕЛ Сегодня, 09:18
      Вообще этот фильм про Путина очень сильно злит запад и не просто злит они в истерике! Конгресс США единогласно поддержал введение более жестких санкций против России! Живем мужики и в правильном направлении значит двигаемся..! Прорвемся как всегда..
      А Украина сдувается ..Скоро интересные события начнутся! Ждемс..
      ОТДЕЛ
      1. сибиралт Сегодня, 09:36
        А что, Запад уже смотрел этот фильм? belay И где можно прочесть отзывы? Показали его на американском кабельном канале "Время шоу" и больше нигде.
        сибиралт
      2. антивирус Сегодня, 10:05
        пятое колесо -лишнее а четыре нужных они не отдадут
        антивирус
    4. антивирус Сегодня, 10:01
      еще бы и Куба оказалась на подступах к РФ
      может на опыте Окраины про Кубу не забыли , не проморгали
      а вообще - гениальный анализ без действий.
      Со времён ЕБН говорили о "исполнительной власти"( в СССР плохо строили базис и плохо смотрели вперед) , а не каком то "институте осмысления мировых проблем"
      антивирус
  2. zvezdo4et Сегодня, 08:58
    ну вот что значит поддержали? почему не говорить прямо: спланировали и совершили. если американцы сами уже давно признаются, что готовили -да, потратили 5 млрд. долларов - да. давно уже нужно отказаться от мягковежливых, как от воспитанной школьницы упреков. идет война! а на войне, как минимум, говори как есть ибо правда зажигает сердца правых, а не обиняки
    zvezdo4et
    1. Александр романов Сегодня, 09:17
      Цитата: zvezdo4et
      не говорить прямо: спланировали и совершили

      Одно и тоже,поддержка может быть финансовои,политической ,организационной .
      Александр романов
  3. anjey Сегодня, 09:26
    путин как всегда политкоректный- они его спланировали
    anjey
  4. iliitchitch Сегодня, 09:27
    Организовали , понимаешь , поддержали , превращается в плацдарм ... В офигенный геморрой эта украина давно уже превратилась , вот и всё .
    Недобитки бандеровские там по улицам "зигуют" , нюх потеряли , что ли ? У меня не столько к хохлам вопросы , сколько к нашим умникам из спецслужб и политологам-шмалитологам-аналитикам-шманалитикам - какого чёрта это не предвидели? И не говорите мне , что "большинство украинцев - люди замечательные , но ..." ! И какого чёрта такие же бандеровские недобитки у нас на ТВ каждый день тусуются ? Только говорить пытаются культур-мультур , а то от наших можно и в бандеровскую репу получить , жаль , не всегда .
    iliitchitch
  5. Тень тьмы Сегодня, 09:29
    Путин: США и ЕС поддержали госпереворот на Украине

    А мы нет? Признав лигитимными всех кто пришёл в результате переворота мы поддержали и сам переворот.
    Люди устали от этого произвола, от совершенно сумасшедшей коррупции, от обнищания одних и бессовестного и незаконного обогащения других.

    Навальный с Вами Владимир Владимирович! У нас, естественно, в этом вопросе всё тип-топ... feel
    Тень тьмы
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