Путин: США и ЕС поддержали госпереворот на Украине
США и Евросоюз не пожелали разобраться в сути украинского политического кризиса и поддержали сценарий силового захвата власти в стране, передает ТАСС заявление президента РФ Владимира Путина в интервью американскому режиссеру Оливеру Стоуну. Третья часть снятого Стоуном документального фильма о российском президенте вышла на канале Showtime.
Отвечая на вопрос о событиях на Украине, которые начались после решения Януковича дополнительно изучить договор об ассоциации с ЕС, Путин сказал: «Именно с этого все началось. Наши партнеры в Европе и Соединенных Штатах оседлали этого коня недовольства людей и вместо того, чтобы выяснять, что реально происходит, они поддержали государственный переворот».
Президент отметил, что ЦРУ уделяло самое пристальное внимание событиям на Украине.
При этом, по мнению Путина, главным побудительным мотивом для смены власти на Украине стала коррупция.
Отвечая на вопрос о событиях на Украине, которые начались после решения Януковича дополнительно изучить договор об ассоциации с ЕС, Путин сказал: «Именно с этого все началось. Наши партнеры в Европе и Соединенных Штатах оседлали этого коня недовольства людей и вместо того, чтобы выяснять, что реально происходит, они поддержали государственный переворот».
Президент отметил, что ЦРУ уделяло самое пристальное внимание событиям на Украине.
Надо просто посмотреть за тем, как развивались события. После того, как Янукович заявил, что он должен перенести подписание соглашения об ассоциации с Евросоюзом, сразу начались массовые беспорядки,сказал он.
При этом, по мнению Путина, главным побудительным мотивом для смены власти на Украине стала коррупция.
После обретения Украиной независимости какие бы власти не меняли друг друга, для жизни рядового гражданина ничего не изменялось. Люди устали от этого произвола, от совершенно сумасшедшей коррупции, от обнищания одних и бессовестного и незаконного обогащения других. Люди думали о том, что присоединение в любой форме к стандартам Евросоюза избавит их от этого унизительного положения,заявил президент России.
Использованы фотографии: AP Photo/Alexander Zemlianichenko
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