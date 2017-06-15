Японские военные провели первое учение по использованию Patriot против ракет КНДР
Первое учение по развертыванию комплексов противоракетной обороны Patriot, направленных на отработку перехвата и уничтожения северокорейских баллистических ракет, прошло в Японии на военной базе «Комаки» в префектуре Айти, передает РИА Новости сообщение телекомпании NHK.
«В ходе учения противоракетный комплекс был завезен на базу японских сил самообороны "Комаки", затем был подготовлен его пусковой стол, ракеты комплекса были направлены в небо. Это заняло около часа», – говорится в сообщении телекомпании.
Боевые пуски в этот раз не проводились.
Согласно информации, японское военное ведомство запланировало подобные учения еще на двух базах сил самообороны страны.
Телекомпания, ссылаясь на командование, сообщила, что необходимость таких тренировок вызвана «растущей угрозой со стороны КНДР», регулярно проводящей в последнее время ракетные пуски в сторону Японии.
Напомним, часть северокорейских ракет упала в исключительной экономической зоне Японии в нескольких сотнях километров от ее территории.
«В ходе учения противоракетный комплекс был завезен на базу японских сил самообороны "Комаки", затем был подготовлен его пусковой стол, ракеты комплекса были направлены в небо. Это заняло около часа», – говорится в сообщении телекомпании.
Боевые пуски в этот раз не проводились.
Согласно информации, японское военное ведомство запланировало подобные учения еще на двух базах сил самообороны страны.
Телекомпания, ссылаясь на командование, сообщила, что необходимость таких тренировок вызвана «растущей угрозой со стороны КНДР», регулярно проводящей в последнее время ракетные пуски в сторону Японии.
Напомним, часть северокорейских ракет упала в исключительной экономической зоне Японии в нескольких сотнях километров от ее территории.
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