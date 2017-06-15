10:20 15 июня

Японские военные провели первое учение по использованию Patriot против ракет КНДР

Первое учение по развертыванию комплексов противоракетной обороны Patriot, направленных на отработку перехвата и уничтожения северокорейских баллистических ракет, прошло в Японии на военной базе «Комаки» в префектуре Айти, передает РИА Новости сообщение телекомпании NHK.

Японские военные провели первое учение по использованию Patriot против ракет КНДР


«В ходе учения противоракетный комплекс был завезен на базу японских сил самообороны "Комаки", затем был подготовлен его пусковой стол, ракеты комплекса были направлены в небо. Это заняло около часа», – говорится в сообщении телекомпании.


Боевые пуски в этот раз не проводились.

Согласно информации, японское военное ведомство запланировало подобные учения еще на двух базах сил самообороны страны.

Телекомпания, ссылаясь на командование, сообщила, что необходимость таких тренировок вызвана «растущей угрозой со стороны КНДР», регулярно проводящей в последнее время ракетные пуски в сторону Японии.

Напомним, часть северокорейских ракет упала в исключительной экономической зоне Японии в нескольких сотнях километров от ее территории.


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Комментарии 5

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  1. Горный стрелок Сегодня, 09:49
    Час подготовки? А ракета летит максимум минут 8? Они что, решили, что товарищ Ын заранее предупреждения рассылать будет? Типа, вы там разворачивайтесь, а я часика через два как стрельну! wassat Может, они как то по особому, по Японски понимают работу ПВО?
    Горный стрелок
    1. ОТДЕЛ Сегодня, 09:53
      Уверен, скоро США и Японию раскрутят на мощные бабки (как саудов..))) А это только подтверждает все, о серьезных разработках ракетного оружия в КНДР! Ын молодец все же..А японцы бы лучше попытались договорится с КНДР (не такой уж он злобный и все понимает ..)
      ОТДЕЛ
      1. НасРать Сегодня, 10:18
        Цитата: ОТДЕЛ
        Уверен, скоро США и Японию раскрутят на мощные бабки (как саудов..)))


        Первый собранный в Японии истребитель F-35 успешно совершил свой дебютный полет. Истребитель F-35 совершил во вторник взлет на аэродроме в префектуре Айти в центральной Японии. Его первый полет продолжался около двух часов. Представители Министерства обороны Японии сообщили, что во время полета проверялись способность истребителя маневрировать и другие функции. Никаких проблем не возникло. Эти представители сообщили, что после ряда испытаний в Японии этот истребитель будет использоваться для учебно-тренировочных полетов в США, а затем будет размещен на авиабазе воздушных Сил самообороны Японии в Мисава на северо-востоке страны. Первый собранный в Японии истребитель F-35 был представлен ранее в текущем месяце на предприятии компании Mitsubishi Heavy Industries в префектуре Айти.

        НасРать
    2. iliitchitch Сегодня, 10:02
      Цитата: Горный стрелок
      Может, они как то по особому, по Японски понимают работу ПВО?


      Эстонские корни у такой ПВО , глубокие .
      iliitchitch
  2. Никкола Мак Сегодня, 10:00
    Изображают деятельность по "предупреждению" - ничего более!
    Может всё-таки с Ыном проще сесть за стол переговоров - но юсовцы со своими амбициями не пускают.
    Хотя если что Япония вместе с Кореей первые под раздачу попадут!!!
    Никкола Мак
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