Украинские танки планируют перевести на 120-мм орудия

Технически это осуществимо. Например, российская промышленность показывала экспортные образцы своих танков, в том числе оснащенных 120-мм пушкой. Если говорить о конструкции орудия, то оно может быть исполнено в той же конструктивной схеме, что и 125-мм пушка Д-81, которая стоит сейчас на танках советской разработки. Главная сложность, что на Западе 120-мм калибра танковые боеприпасы являются унитарными, то есть гильза и сам снаряд выполнены как единое целое, а все советские пушки калибра 125 мм рассчитаны на раздельное заряжание, то есть отдельно – снаряд, отдельно – нагнетательный заряд, сгорающий причем.

Согласно информации интернет-издания « Взгляд », правительство Украины 14 июня утвердило основные направления развития вооружения и военной техники на долгосрочный период.Как поясняется, данную модернизацию предполагается осуществлять эволюционным путем, базируясь на общемировых тенденциях развития вооружения с применением современных средств разведки, связи и защиты информации, автоматизированного управления; роботизированных, автономных и дистанционно управляемых образцов.«Общемировым», то есть натовским стандартам, должен соответствовать перспективный оперативно-тактический ракетный комплекс, планируется перевести на 120-мм калибр танковые орудия, автомат заряжания этих орудий и боеприпасы к ним.- полагает военный эксперт Виктор Мураховский.В целях модернизации оборонного производства в обозначенном направлении придется изменять производство соответствующих танковых боеприпасов, перекомпоновать конструкцию танка – боевое отделение, места укладки снарядов. Для этого потребуется создать новый автомат заряжания, либо, если рассматривать радикальный вариант, танк другой компоновки, то есть фактически новую машину. Все указанные варианты реализации программы перевооружения нуждаются в переоснащении производственных мощностей.Более вероятна при избранной линии вероятность перехода на потребление уже готовой продукции западных стран.