12:59 15 июня

Украинские танки планируют перевести на 120-мм орудия

Согласно информации интернет-издания « Взгляд », правительство Украины 14 июня утвердило основные направления развития вооружения и военной техники на долгосрочный период.

Как поясняется, данную модернизацию предполагается осуществлять эволюционным путем, базируясь на общемировых тенденциях развития вооружения с применением современных средств разведки, связи и защиты информации, автоматизированного управления; роботизированных, автономных и дистанционно управляемых образцов.

Украинские танки планируют перевести на 120-мм орудия



«Общемировым», то есть натовским стандартам, должен соответствовать перспективный оперативно-тактический ракетный комплекс, планируется перевести на 120-мм калибр танковые орудия, автомат заряжания этих орудий и боеприпасы к ним.

Технически это осуществимо. Например, российская промышленность показывала экспортные образцы своих танков, в том числе оснащенных 120-мм пушкой. Если говорить о конструкции орудия, то оно может быть исполнено в той же конструктивной схеме, что и 125-мм пушка Д-81, которая стоит сейчас на танках советской разработки. Главная сложность, что на Западе 120-мм калибра танковые боеприпасы являются унитарными, то есть гильза и сам снаряд выполнены как единое целое, а все советские пушки калибра 125 мм рассчитаны на раздельное заряжание, то есть отдельно – снаряд, отдельно – нагнетательный заряд, сгорающий причем.

- полагает военный эксперт Виктор Мураховский.

В целях модернизации оборонного производства в обозначенном направлении придется изменять производство соответствующих танковых боеприпасов, перекомпоновать конструкцию танка – боевое отделение, места укладки снарядов. Для этого потребуется создать новый автомат заряжания, либо, если рассматривать радикальный вариант, танк другой компоновки, то есть фактически новую машину. Все указанные варианты реализации программы перевооружения нуждаются в переоснащении производственных мощностей.

Более вероятна при избранной линии вероятность перехода на потребление уже готовой продукции западных стран.


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Комментарии 59

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  1. mad Сегодня, 10:51
    Более вероятна при избранной линии вероятность перехода на потребление уже готовой продукции западных стран.

    За какие шиши, простите? Это вам не старье в кредит скупать, которое хозяевам еще бы утилизировать пришлось.
    mad
    1. ОТДЕЛ Сегодня, 10:57
      Донбасс - ополчение теперь тоже на натовский стандарт придется переходить..Затратно это все..!
      ОТДЕЛ
      1. хрыч Сегодня, 11:00
        Тут ведь главное Це Еуропа
        хрыч
        1. Zibelew Сегодня, 11:18
          Укропу надо, сделать как у США, там в танках и самоходках вместо автомата-заряжания,стоит нигра и подает снаряды в ручную,вот такая супер технология fellow . И заметьте, никакого апартеида, белый господин даже не отделен перегородкой.

          Все в мире уже идут к увеличения калибра танковых пушек: 130 у немецких, 152 у наших, и только украинцы идут к уменьшению. Видать какой то рывок в технологиях у них laughing
          Zibelew
          1. хрыч Сегодня, 11:27
            На Медведева и Обама похожи wassat
            хрыч
          2. Ken71 Сегодня, 11:39
            Негр который хочет жить эффективнее автомата заряжания которому
            пофиг
            Ken71
          3. Тузик Сегодня, 11:42
            как вы не понимаете, нато соскакивает с калибра 120, а куда девать боеприпасы и стволы? Опа, есть же Украина, она и так на 100 лет кредитов набралась, можно еще в кредит поглубже запихнуть, проценты все равно выплачивать надо.
            Тузик
          4. профессор Сегодня, 12:32
            Цитата: Zibelew
            Укропу надо, сделать как у США, там в танках и самоходках вместо автомата-заряжания,стоит нигра и подает снаряды в ручную,вот такая супер технология fellow . И заметьте, никакого апартеида, белый господин даже не отделен перегородкой.

            Все в мире уже идут к увеличения калибра танковых пушек: 130 у немецких, 152 у наших, и только украинцы идут к уменьшению. Видать какой то рывок в технологиях у них laughing

            А где танк?
            профессор
        2. Владимир16 Сегодня, 11:22
          Что реально жители украины будут воевать с русскими? Они думают об этом? Плевать кто у власти, важно, что в головах людских. В своей стране они уже воюют сами с собой. Теперь задумались пойти войной на русских? Иначе зачем весь этот танковый маскарад? У НАТО ведь один враг - русские. Они без этого врага не смогут существовать.
          Владимир16
      2. рич Сегодня, 11:05
        А не дешевле им тупо натовскую технику покупать? Ведь переход на унитарный заряд - это фактически новая схема танка, а значит новые производственно-технологические циклы и новое оборудование. В любом случае на советской школе танкостроения Украины можно ставить крест.
        Правда есть жирный плюс - новые станки, переделка производства - большое поле для распила денег
        рич
        1. болот Сегодня, 11:16
          Цитата: рич
          А не дешевле им тупо натовскую технику покупать?

          Они же для турецкого тендера танк с 120мм орудием создали,Ятоган.Т-84-120.С автоматом заряжания,если дело пойдет,то просто башни могут продавать,если погон башни одинаков с Т-72.
          болот
        2. APASUS Сегодня, 11:30
          Цитата: рич
          А не дешевле им тупо натовскую технику покупать? Ведь переход на унитарный заряд - это фактически новая схема танка, а значит новые производственно-технологические циклы и новое оборудование. В любом случае на советской школе танкостроения Украины можно ставить крест.
          Правда есть жирный плюс - новые станки, переделка производства - большое поле для распила денег

          Там еще один не маловажный факт,как отсутствие производства орудийных стволов.Все стволы произведенные на Сумском трубном заводе обычно выдерживали 2-3 выстрела,технология утрачена полностью.
          А под унитарный заряд придется перестроить пол страны
          APASUS
        3. НЕКСУС Сегодня, 12:04
          Цитата: рич
          А не дешевле им тупо натовскую технику покупать?

          Ответ был озвучен 40 лет назад... wink

          Цитата: рич
          Ведь переход на унитарный заряд - это фактически новая схема танка, а значит новые производственно-технологические циклы


          Цитата: рич
          Правда есть жирный плюс - новые станки, переделка производства - большое поле для распила денег


          В этом фильме все ясно показано. hi
          НЕКСУС
    2. НасРать Сегодня, 11:01
      "Европецы" продолжают фонтанировать...! Видать дело швах!
      НасРать
    3. RASKAT Сегодня, 11:02
      Ну во первых это потребует как минимум переделки всей башни, плюс еще одного члена экипажа заряжающего. Ну а как максимум это по сути новый танк. Если пойдут по пути 120мм пушек с автоматом заряжания (как на Леклерке), предается увеличивать высоту танка там люлька в наш корпус не влезет плюс АЗ подает снаряды не с низу, а из задней части башни и т д и т п.
      Это все утопия, Петру Вальцману нужно завязывать со спиртным., ну или чем он там травится.
      RASKAT
      1. баклан Сегодня, 11:25
        Почему вы сомневаетесь, что создателям такого выдающегося танка как "Азовец" будет сложно создать новый танк с 120-мм пушкой?
        ...Экипаж был на пределе своей психической выдержки, ежедневно отбивая десятки танковых атак, а сорванные башни тысяч российских Т-72, разбросанных по всей округе уже почти заслоняли горизонт. Заградотряды ФСБ и политкомиссары Единой России продолжали гнать войска РФ на верную гибель...
        баклан
      2. НЕКСУС Сегодня, 12:28
        Цитата: RASKAT
        Ну во первых это потребует как минимум переделки всей башни,

        Тут ваш тезис можно было бы и окончить,тк "башня" одетая в броне-кастрюльку уже переделке не подлежит.

        Цитата: RASKAT
        Это все утопия, Петру Вальцману нужно завязывать со спиртным



        Цитата: RASKAT
        предается увеличивать высоту танка

        Ну что можно сказать про решение,если таковое будет...
        НЕКСУС
    4. Wedmak Сегодня, 11:10
      Это вам не старье в кредит скупать, которое хозяевам еще бы утилизировать пришлось.

      Так старье и продадут. Причем вряд ли за деньги. Скорее за землю и право разработки ископаемых.
      Wedmak
      1. НЕКСУС Сегодня, 12:14
        Цитата: Wedmak
        Так старье и продадут.


        Цитата: Wedmak
        Причем вряд ли за деньги.


        Цитата: Wedmak
        Скорее за землю и право разработки ископаемых.


        Великий советский кинематограф...лучше любой Ванги все показал.
        НЕКСУС
  2. Mavrikiy Сегодня, 10:53
    Украинские танки планируют перевести на 120-мм орудия
    Так вот чего ВСУ в АТО не хватало. Ну теперь через 3 годато....
    Только нет у ВСУ этих трех лет.
    Mavrikiy
    1. avt Сегодня, 10:59
      Цитата: Mavrikiy
      Украинские танки планируют перевести на 120-мм орудия

      Эпоксидкой зашпаклюют 5мм с старых советских ? Или сразу башни от ,,Леопардов" на 64-ки поставят ?Ну ...цэ додре для ЛДНР - не будет ни старых, ни новых танковых стволов . bully
      avt
      1. болот Сегодня, 11:18
        Цитата: avt
        Эпоксидкой зашпаклюют 5мм с старых советских ? Или сразу башни от ,,Леопардов" на 64-ки поставят ?Ну ...цэ додре для ЛДНР - не будет ни старых, ни новых танковых стволов .

        У них Ятаган есть Т-84-120.
        болот
  3. DMoroz Сегодня, 10:55
    «Общемировым», то есть натовским стандартам, должен соответствовать перспективный оперативно-тактический ракетный комплекс, планируется перевести на 120-мм калибр танковые орудия, автомат заряжания этих орудий и боеприпасы к ним.

    Во Петро дает, по натовским стандартам каждому танку положен негр-заряжающий, где он их столько возьмет, или ему пентагон поставлять будет? wassat
    DMoroz
    1. Лопатов Сегодня, 11:07
      Цитата: DMoroz
      по натовским стандартам каждому танку положен негр-заряжающий

      На "Леклерке" стоит автомат
      Лопатов
      1. soroKING Сегодня, 11:16
        на Леклерке - араб-афтомат...правда периодически убегает, что бы теракт сделать bully
        soroKING
  4. GeorgeSev85 Сегодня, 10:55
    Цитата: mad
    а какие шиши, простите?

    Очередное отмывание денег просто ...
    GeorgeSev85
  5. Alexey-74 Сегодня, 10:59
    Аж тошнит от пресмыкания Параши перед Западом......вот по стандартам НАТО и прочее....как вас уродов не вооружай, надо еще воевать научиться, а не устраивать геноцид мирного населения
    Alexey-74
    1. Лопатов Сегодня, 11:07
      Цитата: Alexey-74
      Аж тошнит от пресмыкания Параши перед Западом

      Это не "пресмыкание", это карго-культ.
      Лопатов
    2. Ken71 Сегодня, 11:42
      Они хотят в НАТО и все последовательно для этого делают
      Как с безвизом.
      Ken71
  6. Machete Сегодня, 11:04
    путём усушки и утруски 125 мм превратятся в 120 мм.

    И ещё один вопрос: где брать и кто будет делать 120-мм заряды?
    Machete
    1. Ken71 Сегодня, 11:43
      Кураторы
      подгонят
      Ken71
  7. Altona Сегодня, 11:07
    Опа, запасаемся пивом и поп-корном, ждем 3D-картинки перспективного украинского танка "Навозец-2" с натовской пушкой, советским шасси, надстройками из мусорных баков и круговым обзором из домофонных камер. laughing
    Altona
    1. bouncyhunter Сегодня, 11:15
      Окраина продолжает погружаться в параллельную реальность . Видимо , расчёт прост - под это дело НАТО им денюх выделит , а руководство их благополучно "освоит" по накатанной схеме и по той же схеме всю вину свалит на Кремль .
      bouncyhunter
      1. cniza Сегодня, 11:52
        Паша , надеются что им списанные на халявы достанутся.
        cniza
        1. bouncyhunter Сегодня, 11:58
          Не мне тебе объяснять как ласкает слух истинного свидомита слово "халява" . lol
          Но и на распил надежда стопудово есть .
          bouncyhunter
          1. cniza Сегодня, 12:00
            Как бальзам на душу и глазки закрывают. laughing
            cniza
            1. bouncyhunter Сегодня, 12:05
              Как-то так :
              bouncyhunter
              1. cniza Сегодня, 12:10
                Они в это не верят , а только так , как на фото к статье.

                cniza
                1. bouncyhunter Сегодня, 12:20
                  Я бы с превеликим удовольствием в живую полюбовался этой рожей на мраморе в оградке ! bully
                  bouncyhunter
                  1. cniza Сегодня, 12:26
                    Боюсь , ничего не было бы видно - вся заплеванная.
                    cniza
                    1. bouncyhunter Сегодня, 12:30
                      Скорее - обгаженная .
                      bouncyhunter
                      1. cniza Сегодня, 12:33
                        Замаскировался

                        cniza
                    2. bouncyhunter Сегодня, 12:35
                      Цитата: cniza
                      Замаскировался

                      Он не чех . Он - чехол . От прибора . lol
                      bouncyhunter
                      1. cniza Сегодня, 12:49
                        Причем давно использованный.
                        cniza
  8. CentDo Сегодня, 11:07
    Интересно, а как они собираются адаптировать автомат заряжания под унитарный выстрел?
    CentDo
    1. Machete Сегодня, 11:17
      Да никак. Это очередная перемога на бумаге.
      Если вспомнить. сколько за 3 года они уже выпустили "новейшего" оружия, то должны уже полмира завоевать были.
      Machete
  9. gabonskijfront Сегодня, 11:09
    Я думаю проблема с боеприпасами,есть конечно завод «Дунарит» (г. Русе) Болгария,по выпуску наших 125 мм снарядов,но в каком он сейчас состоянии и на что способен большой вопрос.
    gabonskijfront
  10. К-50 Сегодня, 11:13
    Это надо же быть такими ТУПЫМИ!!!! belay lol laughing
    Танк строится вокруг пушки, вся компоновка, схема бронирования и прочее всё выбирается из этой схемы, потом подбирается двигатель (ну или как вариант создаётся новый) и вуаля.
    Неспособность украинской промышленности ваять продукцию по отлаженным технологическим и техническим решениям уже доказана их не способностью выполнять заключённые контракты как со своей армией, так и с иностранными заказчиками.
    И теперь после всего развала, устроенного укробандеровцами своей промышленности ждать от неё ЧУДА проектирования и производства совершенно нового продукта!!! request
    Ну я даже не представляю насколько надо быть оторванными от реалий жизни. Можно сравнить только с мечтаниями "жителей" скорбного дома. what
    К-50
    1. sabakina Сегодня, 12:03
      Цитата: К-50
      Это надо же быть такими ТУПЫМИ!!!! belay lol laughing
      Танк строится вокруг пушки, вся компоновка,
      Точно! С этими русскими всё не так! Сначала купят танк "Кристи" не только без пушки, но и вообще без башни, и только потом впендюривают в танк башню, пушку.
      sabakina
      1. viktor kurganov Сегодня, 12:13
        Цитата: sabakina
        Цитата: К-50
        Это надо же быть такими ТУПЫМИ!!!! belay lol laughing
        Танк строится вокруг пушки, вся компоновка,
        Точно! С этими русскими всё не так! Сначала купят танк "Кристи" не только без пушки, но и вообще без башни, и только потом впендюривают в танк башню, пушку.

        Слегка прочитали бы историю. Этот танк, как образец для повторения, был закуплен в Штатах как сельхозоборудование. Были какие-то трения с поставками военной техники. Или, просто, это было дешевле.
        viktor kurganov
      2. К-50 Сегодня, 12:57
        Цитата: sabakina
        Точно! С этими русскими всё не так! Сначала купят танк "Кристи" не только без пушки, но и вообще без башни, и только потом впендюривают в танк башню, пушку.

        В оные времена, вами озвученные, в СССР не было своей школы конструирования танков, от слова СОВСЕМ небыло. Потому как страна только отстраивалась от последствий гражданской войны, но и до неё не было такого опыта, по крайней мере значимого. "Кристи" закупался с целью исследования, ну и видимо не удержались от рекламных слоганов американцев, иммунитета ещё не было. По мере накопления опыта менялись и подходы к проектированию, тем более в послевоенный период. hi
        К-50
  11. iliitchitch Сегодня, 11:17
    А это .. на фотке петрухану уже не вправили ли 120мм ? Эк его прившторило в любимое , извиняюсь , натовское место . И стоит-то как ровно .
    iliitchitch
  12. Altona Сегодня, 11:18
    Цитата: DMoroz
    Во Петро дает, по натовским стандартам каждому танку положен негр-заряжающий, где он их столько возьмет, или ему пентагон поставлять будет?

    ------------------------
    Карпатских лесорубов видимо будут привлекать, им не впервой круглые чурки кидать.Да и лес скоро вырубят. laughing
    Altona
  13. Altona Сегодня, 11:21
    Цитата: CentDo
    Интересно, а как они собираются адаптировать автомат заряжания под унитарный выстрел?

    ------------------------
    Хороший вопрос. Только где они столько боеприпасов возьмут? Натовские снаряды стоят больших денег. Это не халявные советские снаряды, оставшиеся от советских Киевского, Прикарпатского и Одесского военных округов.
    Altona
  14. 72jora72 Сегодня, 11:36
    Цитата: болот
    У них Ятаган есть Т-84-120.

    у "НИХ", нет ничего. Ятаган был создан в единственном опытном экземпляре,в полу рабочем виде, при чем на треть из зарубежных комплектующих.
    72jora72
    1. болот Сегодня, 12:00
      Цитата: 72jora72
      у "НИХ", нет ничего. Ятаган был создан в единственном опытном экземпляре,в полу рабочем виде, при чем на треть из зарубежных комплектующих.

      Теперь осталось за финансированием и довести до ума.
      Спрос будет у тех стран кто юзает Т-72 к примеру,ведь же в союзе наверника погон башни был одинаков для танков Т-64,72,80.Один из способов модернизации то го же Т-72.
      болот
  15. Горный стрелок Сегодня, 11:45
    "Влажные мрии", как обычно, без малейшей связи с реальностью. Пока ВСУ используют "Советское наследие", с трудом наскребая грошей на ремонт. А новые танки пушки, боеприпасы - они что - даром?
    Горный стрелок
  16. viktor kurganov Сегодня, 12:09
    Хохложопые готовятся принять списанную НАТОвскую технику.
    viktor kurganov
  17. Zadayvoprosy Сегодня, 12:15
    Цитата: Machete

    И ещё один вопрос: где брать и кто будет делать 120-мм заряды?

    Старые наждачкой точить будут wassat
    Zadayvoprosy
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