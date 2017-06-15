Пентагон может направить в Сирию дополнительные подразделения для борьбы с дронами
Минобороны США рассматривает возможность переброски в Сирию дополнительных подразделений вместе с оборудованием для борьбы с беспилотниками группировки ИГ (Запрещена в РФ), передает РИА Новости сообщение газеты Washington Post.
Источники газеты отметили, что «в отличие от иракского города Мосул американские военные, участвующие в операции по освобождению Ракки, располагают меньшими ресурсами для борьбы с беспилотниками боевиков».
Один из источников в SDF рассказал, что иногда атаки БПЛА препятствуют нанесению ударов ВВС по позициям террористов. В частности, по его словам, недавно «американцы вынуждены были поменять позицию из-за дрона ИГ, несмотря на подготовку к нанесению ударов».
Какое конкретно оборудование и сколько военнослужащим могут быть переброшены в САР, не уточняется.
Ранее в штабе западной коалиции сообщили, что отряды «Сирийских демократических сил» (SDF) вошли в Ракку в рамках операции по освобождению города от ИГ. Операция проходит при поддержке авиации США и их союзников по альянсу.
Источники газеты отметили, что «в отличие от иракского города Мосул американские военные, участвующие в операции по освобождению Ракки, располагают меньшими ресурсами для борьбы с беспилотниками боевиков».
Один из источников в SDF рассказал, что иногда атаки БПЛА препятствуют нанесению ударов ВВС по позициям террористов. В частности, по его словам, недавно «американцы вынуждены были поменять позицию из-за дрона ИГ, несмотря на подготовку к нанесению ударов».
Какое конкретно оборудование и сколько военнослужащим могут быть переброшены в САР, не уточняется.
Ранее в штабе западной коалиции сообщили, что отряды «Сирийских демократических сил» (SDF) вошли в Ракку в рамках операции по освобождению города от ИГ. Операция проходит при поддержке авиации США и их союзников по альянсу.
Использованы фотографии: AP Photo / Aamaq News Agency
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