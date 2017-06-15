12:58 15 июня

Пентагон может направить в Сирию дополнительные подразделения для борьбы с дронами

Минобороны США рассматривает возможность переброски в Сирию дополнительных подразделений вместе с оборудованием для борьбы с беспилотниками группировки ИГ (Запрещена в РФ), передает РИА Новости сообщение газеты Washington Post.



Источники газеты отметили, что «в отличие от иракского города Мосул американские военные, участвующие в операции по освобождению Ракки, располагают меньшими ресурсами для борьбы с беспилотниками боевиков».


Один из источников в SDF рассказал, что иногда атаки БПЛА препятствуют нанесению ударов ВВС по позициям террористов. В частности, по его словам, недавно «американцы вынуждены были поменять позицию из-за дрона ИГ, несмотря на подготовку к нанесению ударов».

Какое конкретно оборудование и сколько военнослужащим могут быть переброшены в САР, не уточняется.

Ранее в штабе западной коалиции сообщили, что отряды «Сирийских демократических сил» (SDF) вошли в Ракку в рамках операции по освобождению города от ИГ. Операция проходит при поддержке авиации США и их союзников по альянсу.

Использованы фотографии: AP Photo / Aamaq News Agency
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Комментарии 8

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  1. APASUS Сегодня, 12:01
    Ну да ? Дроны боевиков захватили всю Сирию?
    Американцы достаточно изобретательны в своих оправданиях.Как там оружие массового поражения откопали у Саддама или все ищут ,все же интересно.
    APASUS
    1. Соломон Кейн Сегодня, 12:07
      ....похоже на финансовый отчет перед Конгрессом об использовании нескольких "ярдов" $ в поисках прошлогоднего снега..
      Соломон Кейн
    2. сибиралт Сегодня, 12:15
      Таки, там дроны либо американские, либо израильские. А кто сбивать то будет?
      сибиралт
  2. Николай Фёдоров Сегодня, 12:15
    Минобороны США рассматривает возможность переброски в Сирию дополнительных подразделений вместе с оборудованием для борьбы с беспилотниками группировки ИГ

    Раз американцы начали публично говорить о борьбе с дронами ИГ, значит они (американцы) уже доставили к бармалеям достаточно большое количество этих беспилотников. По размеру готовящихся к переброске подразделений можно будет судить о размере американской помощи бармалеям.
    Николай Фёдоров
  3. Рабинович_007 Сегодня, 12:15
    откуда у игиловцев дроны. кто дал, асад, иран?
    Рабинович_007
    1. wazza Сегодня, 12:41
      кто громче всех возмущается в трамвае?
      wazza
    2. Лопатов Сегодня, 12:43
      Цитата: Рабинович_007
      откуда у игиловцев дроны.

      Спросите у союзников ваших союзников. Ни Асад, ни Иран своих противников вооружать не будут.
      Лопатов
    3. san4es Сегодня, 12:50
      Цитата: Рабинович_007
      откуда у игиловцев дроны. кто дал, асад, иран?

      ...Журнал "Юный техник" ...Сами смастерили.
      san4es
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