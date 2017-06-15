Сможет ли американский спецназ ликвидировать Ким Чен Ына? Сегодня, 12:02 В новом выпуске программы «Если завтра война» с Константином Душеновым обсуждается возможность ликвидации лидера Северной Кореи Ким Чен Ына силами спецназа США. 0 Здесь случайных людей не бывает Спецназ – элита российской армии Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций CtrlEnter Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
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