13:06 15 июня

Сможет ли американский спецназ ликвидировать Ким Чен Ына?

В новом выпуске программы «Если завтра война» с Константином Душеновым обсуждается возможность ликвидации лидера Северной Кореи Ким Чен Ына силами спецназа США.




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Комментарии 1

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  1. НЕКСУС Сегодня, 12:18
    Ким Чен ЫН-не Бен Ладан...запарятся пыль глотать рэмбы доморощенные. Где высадятся,там их и похоронят в братской могилке со всем их скарбом в прямом эфире.
    НЕКСУС
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