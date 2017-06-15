13:01 15 июня

Конгрессмены могут обсудить поставку Украине летального оружия

Конгресс США может обсудить включение в бюджет на 2018 год расходов на поставку Украине летального оружия, передает РИА Новости заявление конгрессмена Рика Ларсена.

Конгрессмены могут обсудить поставку Украине летального оружия


Возможно, они будут,
сказал Ларсен, отвечая на вопрос, имеют ли место в конгрессе обсуждения возможности поставок летального оружия Киеву.


Мы разрабатываем законопроект по обороне, начинаем обсуждение законопроекта по обороне. Мы проводили подобные обсуждения об усилении поддержки Украины как экономически, дипломатически, так и в военном плане последние пару лет. Поэтому мы возможно продолжим это обсуждение,
добавил Ларсен, являющийся членом комитета по делам вооруженных сил.

В начале мая американский сенат одобрил проект федерального бюджета до 30 сентября 2017 года, в котором по-прежнему предусматривается оказание финансовой помощи Украине в размере не менее $ 410,4, в том числе на оказание военной поддержки. Отмечается, что Пентагон может потратить 150 миллионов долларов на «предоставление помощи, включая (военную) подготовку, технику, летальные вооружения оборонного назначения, помощь в логистике», а также «помощь разведсообщества для военных и сил национальной безопасности Украины».

Использованы фотографии: РИА Новости / Владимир Астапкович
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Комментарии 4

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  1. zvezdo4et Сегодня, 12:53
    обсудить для прецедента можно. поставить вряд ли - Украине платить нечем
    zvezdo4et
    1. cniza Сегодня, 12:54
      Цитата: zvezdo4et
      обсудить для прецедента можно. поставить вряд ли - Украине платить нечем


      Так они же на халяву хотят.
      cniza
      1. роман66 Сегодня, 12:58
        на халяву и поставят - их-то гражданская война только радует. мерзопакостники!
        роман66
        1. cniza Сегодня, 13:01
          США ничего и никогда на халяву не отдают , они с них три шкуры сдерут.
          cniza
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