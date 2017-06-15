Конгрессмены могут обсудить поставку Украине летального оружия

Возможно, они будут,

Мы разрабатываем законопроект по обороне, начинаем обсуждение законопроекта по обороне. Мы проводили подобные обсуждения об усилении поддержки Украины как экономически, дипломатически, так и в военном плане последние пару лет. Поэтому мы возможно продолжим это обсуждение,