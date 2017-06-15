Конгрессмены могут обсудить поставку Украине летального оружия
Конгресс США может обсудить включение в бюджет на 2018 год расходов на поставку Украине летального оружия, передает РИА Новости заявление конгрессмена Рика Ларсена.
В начале мая американский сенат одобрил проект федерального бюджета до 30 сентября 2017 года, в котором по-прежнему предусматривается оказание финансовой помощи Украине в размере не менее $ 410,4, в том числе на оказание военной поддержки. Отмечается, что Пентагон может потратить 150 миллионов долларов на «предоставление помощи, включая (военную) подготовку, технику, летальные вооружения оборонного назначения, помощь в логистике», а также «помощь разведсообщества для военных и сил национальной безопасности Украины».
Возможно, они будут,сказал Ларсен, отвечая на вопрос, имеют ли место в конгрессе обсуждения возможности поставок летального оружия Киеву.
Мы разрабатываем законопроект по обороне, начинаем обсуждение законопроекта по обороне. Мы проводили подобные обсуждения об усилении поддержки Украины как экономически, дипломатически, так и в военном плане последние пару лет. Поэтому мы возможно продолжим это обсуждение,добавил Ларсен, являющийся членом комитета по делам вооруженных сил.
В начале мая американский сенат одобрил проект федерального бюджета до 30 сентября 2017 года, в котором по-прежнему предусматривается оказание финансовой помощи Украине в размере не менее $ 410,4, в том числе на оказание военной поддержки. Отмечается, что Пентагон может потратить 150 миллионов долларов на «предоставление помощи, включая (военную) подготовку, технику, летальные вооружения оборонного назначения, помощь в логистике», а также «помощь разведсообщества для военных и сил национальной безопасности Украины».
Использованы фотографии: РИА Новости / Владимир Астапкович
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