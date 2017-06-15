15:36 15 июня

Путин поручил разобраться с зарплатами ниже МРОТ

Президент РФ поручил разобраться с зарплатами ниже минимального размера оплаты труда (МРОТ), передает РИА Новости .

Путин поручил разобраться с зарплатами ниже МРОТ


В ходе прямой линии ведущие адресовали президенту вопрос почтальонов, которые рассказали, что получают 3600 рублей и спрашивают о повышении зарплаты.


Там насчет 3600 рублей надо проверить, откуда взялись такие цифры, безусловно. Потому что есть у нас минимальный уровень заработной платы, МРОТ есть, он же выше, чем 3600 рублей,
сказал Путин.

В настоящее время минимальный размер оплаты труда с составляет 7,5 тысяч рублей, а с 1 июля повысится до 7,8 тысячи рублей.

Президент также призвал регионы обратить внимание на проблему низких заработных плат учителей.

Ему поступил вопрос из Иркутской области от молодого педагога с жалобой на зарплату порядка 16 тысяч рублей.

Путин отметил, что средняя зарплата педагогов не должна быть намного ниже средней по экономике региона, в данном регионе средняя зарплата составляет около 30 тысяч рублей.

Ясно, что молодой специалист, а вы – молодой специалист, должен получать чуть меньше, чем опытные педагоги, со стажем и так далее. Но не ясно, почему в два-три раза меньше, и для меня тоже непонятно. И, надеюсь, что руководство области, руководство соответствующих структур, которые занимаются образованием, конечно, обратят на это внимание,
сказал Путин.

Отвечая на вопрос о «дальневосточном гектаре», глава государства отметил, что «программа идет неплохо, но сложнее всего, Приморье».

Он также пообещал, что государство продолжит помогать сельхозпроизводителям и после снятия санкций.

Не прямая поддержка, а косвенная, которая не запрещена в рамках ВТО… конечно, она будет продолжаться,
сказал президент.

Он посоветовал российским сельхозпроизводителям сделать все возможное сейчас, чтобы быть конкурентоспособными в перспективе.

Мы вам сегодня помогаем изо всех сил, чтобы вы нарастили эти обороты, стали бы конкурентоспособными. И если качество и производительность труда будут не ниже, чем у ваших конкурентов, то вы всегда будете иметь преимущество на собственном рынке, у вас логистика намного дешевле,
подчеркнул Путин.

Затронув тему ипотечных кредитов, он отметил, что их рост является явным свидетельством начала роста экономики.

Это последние данные, наблюдается рост инвестиций в основной капитал – 2,3%, рост продаж автомобилей и ипотечных кредитов, что во всех экономиках является явным свидетельством начала роста,
сказал глава государства.

По данным Росстата, в номинальном выражении объем инвестиций в первом квартале составил 2,2 триллиона рублей. По итогам 2016 года спад инвестиций в основной капитал в РФ составил 0,9%.

Использованы фотографии: РИА Новости / Михаил Климентьев
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Комментарии 26

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  1. Метроном Сегодня, 13:24
    А с чем разбираться? У вас законодательно МРОТ ниже прожиточного минимума уже более 20 лет. Медведев каждый год стабильно и регулярно обещает поднять МРОТ как минимум до уровня прожиточного минимума, но коварные империалисты мешают и англичанка гадит. laughing Кто-то может объяснить, как в государстве прожиточный минимум может быть 12000, а МРОТ 8000? Я не совсем понимаю, как можно это натянуть на голову. Да и те 12000 это так, чтоб коньки не двинуть в своей пещере, а питаться исключительно патриотизмом и духовностью.
    Метроном
    1. 777-3-59-97 Сегодня, 13:29
      Медведев каждый год стабильно и регулярно обещает поднять МРОТ как минимум до уровня прожиточного минимума,

      Зачем так сложно? Можно сделать проще - понизить прожиточный минимум до уровня МРОТ, и сразу бедных станет меньше.
      777-3-59-97
      1. Метроном Сегодня, 13:32
        Вам надо в Россию. Президентом или премьером может и не станете, а вот министром какой-то социальной политики - вполне. Вижу громадный талант и потенциал laughing
        Метроном
      2. Владимир 38 Сегодня, 13:38
        Цитата: 777-3-59-97
        Зачем так сложно? Можно сделать проще - понизить прожиточный минимум до уровня МРОТ, и сразу бедных станет меньше.

        Какое красивое и элегантное решение вы предложили, наверно присутствовали на совещаниях у Медведева, уверен такие инициативы были)
        Владимир 38
      3. Злодей Сегодня, 15:14
        Цитата: 777-3-59-97
        и сразу бедных станет меньше.

        Это сродни методу: " Чтобы с бедностью покончить нужно бедных всех прикончить" hi
        Злодей
    2. Владимир 38 Сегодня, 13:32
      Цитата: Метроном
      Я не совсем понимаю, как можно это натянуть на голову.

      Путин сам не понимает, он часто цитирует классика" Умом Россию не понять.." У меня впечатление такое, что в нашем правительстве ни кто ни чего не понимает.. Мебельщики становятся министрами обороны.. и т.д. Там люди не компетентные "трудятся" только на свой карман..
      Владимир 38
      1. Метроном Сегодня, 13:36
        А может и наоборот - всё очень хорошо понимают. winked
        Метроном
        1. Владимир 38 Сегодня, 13:39
          Цитата: Метроном
          А может и наоборот - всё очень хорошо понимают.

          Скорее да все все понимают, тупо грабят.
          Владимир 38
    3. Tusv Сегодня, 13:35
      Минимальный прожиточный минимум в некоторых областях не далеко от МРОТ ушел:(
      Tusv
    4. kepmor Сегодня, 13:40
      Метроном,мил человек...всё просто...у нас во властЯх такие "фокусники- кио с коперфильдами" сидят-мама не горюй...они что угодно и на что угодно натянут "влёгкую"...один росстат и избиркомом чего стоят...
      ... в России жить - в цирке не смеяться...
      kepmor
    5. Капитан Пушкин Сегодня, 13:46
      Мне, глупому, не понятно - если платят меньше прожиточного минимума, это значит какую-то категорию людей запланировали к утилизации. А как иначе, если определяемой законом минимальной оплаты трудаг не достаточно даже для нищенского выживания?
      Где-то читал, что если это на государственном уровне культивируется, то это называется геноцид.
      Ответственны за него, как законодательная власть, так и исполнительная власти. Причем срок давности за геноцид не существует.
      Надо бы кое-кому об этом вспомнить.
      Капитан Пушкин
    6. Tusv Сегодня, 13:57
      Цитата: Метроном
      Кто-то может объяснить, как в государстве прожиточный минимум может быть 12000, а МРОТ 8000?

      Эко Вы загнули. целых 12 тыщ. Ишь чаво, черной икрой еще будем давиться. От 8000 в Мордовии. В целом на душу населения по стране до десятки недотягиваем
      Tusv
    7. Ростовчанин Сегодня, 14:02
      Владимиру Владимировичу нужно зайти в любое отделение Службы занятости в ста километрах от Москвы и дальше, посмотреть на вакансии и их предложения по зарплате, 80% предложений на уровне МРОТ... Остальные 20% на уровне прожиточного минимума.
      Ростовчанин
      1. kepmor Сегодня, 14:11
        ну, Вы и даёте...да не царское это дело...ща даст поручение и с концами...
        ...кесарю кесарево - слесарю слесарево...не жили богато, так и не хрен начинать...
        kepmor
  2. Tusv Сегодня, 13:40
    Там насчет 3600 рублей надо проверить, откуда взялись такие цифры, безусловно. Потому что есть у нас минимальный уровень заработной платы, МРОТ есть, он же выше, чем 3600 рублей,
    сказал Путин.

    Фиг докопаешься. Полставки - НДФЛ и все законно
    Tusv
  3. mvk1969 Сегодня, 13:47
    Просто ЦИРК "Разобраться"... В провинции "вакансии откройте - и разбирайтесь. Лучше бы ВВП объяснил что такое МРОТ и как на него жить - не плохо было бы Медведева на МРОТ на полгода посадить - пусть поест - оденется и коммуналку заплатит..
    Моразм эти конференции - говорильня и профанация... "Великая страна"..."Рост промышленности"...."Заместили помидоры" (по цене в 2 раза выше)...
    mvk1969
    1. DF70 Сегодня, 13:51
      Цитата: mvk1969
      Просто ЦИРК "Разобраться"... В провинции "вакансии откройте - и разбирайтесь. Лучше бы ВВП объяснил что такое МРОТ и как на него жить - не плохо было бы Медведева на МРОТ на полгода посадить - пусть поест - оденется и коммуналку заплатит..
      Моразм эти конференции - говорильня и профанация... "Великая страна"..."Рост промышленности"...."Заместили помидоры" (по цене в 2 раза выше)...

      БЛА. БЛА. БЛА.
      DF70
  4. Стирбьорн Сегодня, 14:15
    Это последние данные, наблюдается рост инвестиций в основной капитал – 2,3%, рост продаж автомобилей и ипотечных кредитов, что во всех экономиках является явным свидетельством начала роста

    Обалдеть, наше правительство определяет рост экономики по росту кредитов на иппотек и автомобили?! Я думал это рост промышленного производства, открытие новых предприятий, урожаи и тд а вон оказывается как request
    Стирбьорн
  5. voyaka uh Сегодня, 14:35
    "Ему поступил вопрос из Иркутской области от молодого педагога с жалобой на зарплату порядка 16 тысяч рублей."///

    Прямой телефон к барину good .
    Об этом мечтал еще Некрасов fellow :

    У бурмистра Власа бабушка Ненила
    Починить избенку лесу попросила.
    Отвечал: нет лесу, и не жди - не будет!"
    "Вот приедет барин - барин нас рассудит,
    Барин сам увидит, что плоха избушка,
    И велит дать лесу",- думает старушка...
    voyaka uh
  6. anjey Сегодня, 14:51
    что то выступление путина не очень ,вопрос про закрытую больницу в апатитах - виноваты региональные власти,хотя ситуация такая по всей стране эта "антинародная оптимизация медицины" а он как будто мимо проходяший как и в этом: "Ясно, что молодой специалист, а вы – молодой специалист, должен получать чуть меньше, чем опытные педагоги, со стажем и так далее. Но не ясно, почему в два-три раза меньше, и для меня тоже непонятно. И, надеюсь, что руководство области, руководство соответствующих структур, которые занимаются образованием, конечно, обратят на это внимание", ????
    anjey
    1. anjey Сегодня, 14:54
      во всем видимо виноваты власти на местах творят видите ли безпредел
      anjey
      1. anjey Сегодня, 14:57
        зато в Арктику как вцепились -там углеводороды -"Бабло"
        anjey
      2. anjey Сегодня, 15:01
        тогда всех на лесоповал?
        anjey
  7. пл675 Сегодня, 14:56
    прямая линия = день сурка.
    пл675
  8. grm Сегодня, 15:07
    Столько лет у власти, все там у него свои, в регионах свои, а он все пытается валить вину и обещает разобраться почему в стране нищенские зарплаты и пенсии wassat
    Ответ очевиден wink


    grm
  9. Владимир Постников Сегодня, 15:13
    Статистика - "штука" хорошая и нужная.
    Тогда что имеют в виду, когда говорят: "Есть ложь, есть большая ложь, и есть статистика".
    Данная статья как раз и дает классический пример понимания этого выражения.
    По данным Росстата, в номинальном выражении объем инвестиций в первом квартале составил 2,2 триллиона рублей. По итогам 2016 года спад инвестиций в основной капитал в РФ составил 0,9%.

    В первом предложении указан объем инвестиций за квартал в рублях, а во втором спад за год в процентах. В данном случае речь идет даже не о цифрах, верны они, или нет - не имеет значения.
    Вспоминается анекдот семидесятых:
    Заметка в газете "Правда". Вчера состоялся забег на 100 метров между Леонидом Ильичом Брежневым и Ричардом Никсоном. Наш, уважаемый Генеральный секретарь в упорной борьбе проявил все свое мужество и волю, и достойно занял второе место. Это замечательное достижение всей нашей социалистической системы.
    Ричард Никсон пришел предпоследним.
    Еще одна цитата:
    рост продаж автомобилей и ипотечных кредитов, что во всех экономиках является явным свидетельством начала роста

    В рыночной экономике не может быть равномерности в производстве, поскольку производство инертно, вследствие чего спрос не может быть удовлетворен моментально. Кроме того, сам спрос не постоянен, и после его удовлетворения он, как правило, падает. А производство инертно и в этом случае. Поэтому имеют место быть постоянные колебания, которые имеют фазы падения и роста. Спекулировать на каждой фазе роста этих колебаний есть излюбленная тема всех политиков в мире.
    В России тенденции к росту экономики (а не к фазовым колебаниям спрос-предложение) нет. Их просто нет. У всех трудящихся людей должна быть мотивация к труду. В России эти мотивации у людей есть, но они практически никак не изменились в течение последних 26 лет. Нет изменений в мотивации - нет изменений в экономике.
    Еще одна цитата из этой статьи:
    И если качество и производительность труда будут не ниже, чем у ваших конкурентов, то вы всегда будете иметь преимущество на собственном рынке, у вас логистика намного дешевле,

    Казалось бы, примитивная сентенция. Даже школьник это должен понимать. Но, вот это "ЕСЛИ". Что стоит за этим ЕСЛИ? Почему даже в сельском хозяйстве, а это не высокотехнологичные отрасли, которые требуют очень дорогих инвестиций, не способны достичь той же производительности, не говоря даже о качестве?
    И правильно Владимир Путина говорит, что он помогает российским сельхозпроизводителям изо всех сил. Я, кстати, сам видел результаты этой его помощи в фильме Алексея Навального "Он вам не Димон". Замечательные образцовые конкурентные сельские хозяйства, в которых производительность и качество не могут быть ниже. Ведь могут же, если захотят. Вот же она, мотивация. Правда должен заметить, что мотивация и возможности - вещи разные.
    Владимир Постников
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