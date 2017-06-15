Путин поручил разобраться с зарплатами ниже МРОТ
Президент РФ поручил разобраться с зарплатами ниже минимального размера оплаты труда (МРОТ), передает РИА Новости .
В ходе прямой линии ведущие адресовали президенту вопрос почтальонов, которые рассказали, что получают 3600 рублей и спрашивают о повышении зарплаты.
В настоящее время минимальный размер оплаты труда с составляет 7,5 тысяч рублей, а с 1 июля повысится до 7,8 тысячи рублей.
Президент также призвал регионы обратить внимание на проблему низких заработных плат учителей.
Ему поступил вопрос из Иркутской области от молодого педагога с жалобой на зарплату порядка 16 тысяч рублей.
Путин отметил, что средняя зарплата педагогов не должна быть намного ниже средней по экономике региона, в данном регионе средняя зарплата составляет около 30 тысяч рублей.
Отвечая на вопрос о «дальневосточном гектаре», глава государства отметил, что «программа идет неплохо, но сложнее всего, Приморье».
Он также пообещал, что государство продолжит помогать сельхозпроизводителям и после снятия санкций.
Он посоветовал российским сельхозпроизводителям сделать все возможное сейчас, чтобы быть конкурентоспособными в перспективе.
Затронув тему ипотечных кредитов, он отметил, что их рост является явным свидетельством начала роста экономики.
По данным Росстата, в номинальном выражении объем инвестиций в первом квартале составил 2,2 триллиона рублей. По итогам 2016 года спад инвестиций в основной капитал в РФ составил 0,9%.
В ходе прямой линии ведущие адресовали президенту вопрос почтальонов, которые рассказали, что получают 3600 рублей и спрашивают о повышении зарплаты.
Там насчет 3600 рублей надо проверить, откуда взялись такие цифры, безусловно. Потому что есть у нас минимальный уровень заработной платы, МРОТ есть, он же выше, чем 3600 рублей,сказал Путин.
В настоящее время минимальный размер оплаты труда с составляет 7,5 тысяч рублей, а с 1 июля повысится до 7,8 тысячи рублей.
Президент также призвал регионы обратить внимание на проблему низких заработных плат учителей.
Ему поступил вопрос из Иркутской области от молодого педагога с жалобой на зарплату порядка 16 тысяч рублей.
Путин отметил, что средняя зарплата педагогов не должна быть намного ниже средней по экономике региона, в данном регионе средняя зарплата составляет около 30 тысяч рублей.
Ясно, что молодой специалист, а вы – молодой специалист, должен получать чуть меньше, чем опытные педагоги, со стажем и так далее. Но не ясно, почему в два-три раза меньше, и для меня тоже непонятно. И, надеюсь, что руководство области, руководство соответствующих структур, которые занимаются образованием, конечно, обратят на это внимание,сказал Путин.
Отвечая на вопрос о «дальневосточном гектаре», глава государства отметил, что «программа идет неплохо, но сложнее всего, Приморье».
Он также пообещал, что государство продолжит помогать сельхозпроизводителям и после снятия санкций.
Не прямая поддержка, а косвенная, которая не запрещена в рамках ВТО… конечно, она будет продолжаться,сказал президент.
Он посоветовал российским сельхозпроизводителям сделать все возможное сейчас, чтобы быть конкурентоспособными в перспективе.
Мы вам сегодня помогаем изо всех сил, чтобы вы нарастили эти обороты, стали бы конкурентоспособными. И если качество и производительность труда будут не ниже, чем у ваших конкурентов, то вы всегда будете иметь преимущество на собственном рынке, у вас логистика намного дешевле,подчеркнул Путин.
Затронув тему ипотечных кредитов, он отметил, что их рост является явным свидетельством начала роста экономики.
Это последние данные, наблюдается рост инвестиций в основной капитал – 2,3%, рост продаж автомобилей и ипотечных кредитов, что во всех экономиках является явным свидетельством начала роста,сказал глава государства.
По данным Росстата, в номинальном выражении объем инвестиций в первом квартале составил 2,2 триллиона рублей. По итогам 2016 года спад инвестиций в основной капитал в РФ составил 0,9%.
Использованы фотографии: РИА Новости / Михаил Климентьев
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