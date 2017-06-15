Путин поручил разобраться с зарплатами ниже МРОТ

Там насчет 3600 рублей надо проверить, откуда взялись такие цифры, безусловно. Потому что есть у нас минимальный уровень заработной платы, МРОТ есть, он же выше, чем 3600 рублей,

Ясно, что молодой специалист, а вы – молодой специалист, должен получать чуть меньше, чем опытные педагоги, со стажем и так далее. Но не ясно, почему в два-три раза меньше, и для меня тоже непонятно. И, надеюсь, что руководство области, руководство соответствующих структур, которые занимаются образованием, конечно, обратят на это внимание,

Не прямая поддержка, а косвенная, которая не запрещена в рамках ВТО… конечно, она будет продолжаться,

Мы вам сегодня помогаем изо всех сил, чтобы вы нарастили эти обороты, стали бы конкурентоспособными. И если качество и производительность труда будут не ниже, чем у ваших конкурентов, то вы всегда будете иметь преимущество на собственном рынке, у вас логистика намного дешевле,

Это последние данные, наблюдается рост инвестиций в основной капитал – 2,3%, рост продаж автомобилей и ипотечных кредитов, что во всех экономиках является явным свидетельством начала роста,