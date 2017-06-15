Киев желает пересмотреть статус военной операции в Донбассе

Сейчас, когда речь идет о полномасштабной военной операции, которая идет, то очевидно нужно пересмотреть статус, но не пересмотреть суть

Турчинов выступил с желанием упорядочить этот вопрос, решить целый ряд процессуальных взаимоотношений внутри, так, чтобы, так скажем, нашим военным и спецслужбам не ставилось искусственных ограничений. Но глубоко убежден, что конфликт на Донбассе будет решаться не на линии соприкосновения, он будет решаться через политическое давление на агрессора и политическое урегулирование. Вторым пунктом безусловно идет позиция правоохранителей и военных

Этот закон будет предусматривать в первую очередь объединение административных ветвей и возможность привлечения вооруженных сил