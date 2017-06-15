15:27 15 июня

Киев желает пересмотреть статус военной операции в Донбассе

Глава МВД Украины Арсен Аваков считает, что необходимо пересмотреть статус военной операции в Донбассе, но не менять ее суть.

Ранее секретарь СНБО Украины Александр Турчинов заявил, что необходимо завершить "антитеррористическую операцию" и перейти к новому формату защиты страны от гибридной войны с РФ. При этом Россия неоднократно заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта, не поддерживает ополченцев и не направляет в Донбасс войска.

Киев желает пересмотреть статус военной операции в Донбассе



Аваков напомнил, что термин "антитеррористическая операция" начали использовать в самом начале конфликта в Донбассе, это было реакцией на события, которых в истории страны ещё не было, передает РИА Новости .

Сейчас, когда речь идет о полномасштабной военной операции, которая идет, то очевидно нужно пересмотреть статус, но не пересмотреть суть
— сказал Аваков на брифинге в четверг.
По мнению Авакова, необходимо упорядочить процессуально возможность применения украинских военных в Донбассе.

Турчинов выступил с желанием упорядочить этот вопрос, решить целый ряд процессуальных взаимоотношений внутри, так, чтобы, так скажем, нашим военным и спецслужбам не ставилось искусственных ограничений. Но глубоко убежден, что конфликт на Донбассе будет решаться не на линии соприкосновения, он будет решаться через политическое давление на агрессора и политическое урегулирование. Вторым пунктом безусловно идет позиция правоохранителей и военных
— сказал Аваков.

В тоже время депутат крупнейшей в украинском парламенте фракции "Блок Петра Порошенко" Мустафа Найем заявил, что Закон о реинтеграции Донбасса предусматривает введение в регионе "гибридного военного положения"

Этот закон будет предусматривать в первую очередь объединение административных ветвей и возможность привлечения вооруженных сил
— сказал Найем на форуме, организованном "Институтом Горшенина" в Киеве.

По его словам, скорее всего такое понятие как "антитеррористическая операция" в Донбассе будет переформатировано, а руководство военной операцией перейдет от службы безопасности Украины к другим органам.

Накануне президент Украины Петр Порошенко заявил о планах внести на рассмотрение Рады законопроект о реинтеграции Донбасса, в котором будет прописан правовой режим действий украинских военных.

При этом президент выступил против отмена режима "антитеррористической операции" (так в Киеве называют военную операцию в Донбассе) до принятия закона. Как заявили во фракции "Народного фронта", внесение документа ожидается на следующей неделе.

Использованы фотографии: https://marionetki.net/
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Комментарии 13

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  1. Тралл Сегодня, 13:25
    Расстрел через повешение? Что за словоблудие?
    Тралл
    1. ОТДЕЛ Сегодня, 13:31
      Бежать им нужно ..! На границе их тоже ждут..(в этот раз уже не скроются..)
      ОТДЕЛ
      1. Zibelew Сегодня, 13:33
        Формат АТО не предусматривает ограничения в правах жителей ЛДНР, разрыв экономических связей. Украина обязана платить пенсии и все социальные пособия. На это денег в казне нет. Но если, признать отдельные районы Донецкой и Луганской областей "оккупированными", то платить по мнению Турчинова должны "оккупанты".
        Zibelew
        1. Чёрный Сегодня, 13:39
          Да чего уж Арсенка "Задний Приивод" скромничает, конечно надо пересмотреть Нет там никакой АТО. Есть карательная операция укровермахта против мирных жителей.
          Чёрный
        2. рич Сегодня, 13:59
          Если СНБО Украины добьется введения в стране военного положения, выполнение обязательств Киева в рамках минских соглашений станет полностью невозможным и Украина может попытаться из этих соглашений выйти
          Опять же выборы у них на носу - надо завоевывать поддержку избирателей
          рич
    2. Logall Сегодня, 13:31
      Что вообще изменится? Расстрел и подрыв мирных жителей по другому будет называться?
      Фашизм как не назовешь, всё равно его приверженцы останутся тварями!
      Logall
      1. Смог Сегодня, 14:43
        В принципе, ничего не изменится. Как обормоты стреляли поЛДНР, так и продолжат. Это факт. Но петюня главную морковку, урезанный без.виз протащил,т.е. как бы обещание выполнил. Ура, все хлопают в ладошки, женщины кидают в небо бюстгальтеры , патриоты рвут на грудях вышиванки, Европа(народ) в легком шоке и дурном предчувствии. НАТО- территории 404 так и так не светит. Так что теперь можно и окупированными территориями называть, и военное положение вводить Глядишь в самом деле официально откажут жителям ЛДНРа в правах, оставят только обязанности. Мол вы на оккупированных территориях, а с нас взятки гладкик П о д о н ки, одно слово,
        Смог
  2. LÄRZ Сегодня, 13:38
    Этот закон будет предусматривать в первую очередь объединение административных ветвей и возможность привлечения вооруженных сил
    От очередного Дебальцево это не спасёт.
    LÄRZ
  3. roskot Сегодня, 13:56
    Одним словом гуманисты с веревкой в кармане.
    roskot
  4. makmak Сегодня, 14:11
    Что-то Таракан затих...
    makmak
    1. sabakina Сегодня, 15:01
      Не дустовую ли атаку на него устроили?
      sabakina
  5. sabakina Сегодня, 14:11
    Киев желает пересмотреть статус военной операции в Донбассе

    Арсен Аваков считает, что необходимо пересмотреть статус военной операции в Донбассе, но не менять ее суть. т.е. оставить талию на месте.
    Турчинов выступил с желанием поднять верх сверху и понизить низ снизу.
    Мустафа Найем заявил, что надо обходить с флангов. Причём всех!
    резидент Украины Петр Порошенко заявил о планах на уровне груди. - Я не разрешу опускать линию талии на бёдра. В конце концов, мы — центр Европы, я не позволю всяким там испанцам диктовать нам условия. Хотите отрезной рукав — пожалуйста. Хотите плиссированную юбку с вытачками — принимаю и это. Но опускать линию талии — не дам.
    Ну и конечно О. Ляшко: - Плюс двадцать два!
    sabakina
  6. Dark_Filin Сегодня, 15:12
    Это, возможно попытка заставить Запад обратить внимание на Украину, про которую, по сути, все забыли. Но попытка имеет шансы на успех только в одном случае - если в мире ничего не будет происходить серьезного. А так скорее всего не получится - кризис везде, США борются с Трампом, ЕС с мигрантами и терактами. Наверняка при этом будут громкие темы, задевающих Запад гораздо больше. Не стоит забывать, что гражданские войны в Ираке, Ливии, Сирии после вмешательств США и НАТО, с десятками и сотнями тысяч погибших волновали граждан Запада куда меньше, чем несколько человек, погибших при теракте.
    Dark_Filin
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