Киев желает пересмотреть статус военной операции в Донбассе
Глава МВД Украины Арсен Аваков считает, что необходимо пересмотреть статус военной операции в Донбассе, но не менять ее суть.
Ранее секретарь СНБО Украины Александр Турчинов заявил, что необходимо завершить "антитеррористическую операцию" и перейти к новому формату защиты страны от гибридной войны с РФ. При этом Россия неоднократно заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта, не поддерживает ополченцев и не направляет в Донбасс войска.
Аваков напомнил, что термин "антитеррористическая операция" начали использовать в самом начале конфликта в Донбассе, это было реакцией на события, которых в истории страны ещё не было, передает РИА Новости .
По мнению Авакова, необходимо упорядочить процессуально возможность применения украинских военных в Донбассе.
В тоже время депутат крупнейшей в украинском парламенте фракции "Блок Петра Порошенко" Мустафа Найем заявил, что Закон о реинтеграции Донбасса предусматривает введение в регионе "гибридного военного положения"
По его словам, скорее всего такое понятие как "антитеррористическая операция" в Донбассе будет переформатировано, а руководство военной операцией перейдет от службы безопасности Украины к другим органам.
Накануне президент Украины Петр Порошенко заявил о планах внести на рассмотрение Рады законопроект о реинтеграции Донбасса, в котором будет прописан правовой режим действий украинских военных.
При этом президент выступил против отмена режима "антитеррористической операции" (так в Киеве называют военную операцию в Донбассе) до принятия закона. Как заявили во фракции "Народного фронта", внесение документа ожидается на следующей неделе.
Ранее секретарь СНБО Украины Александр Турчинов заявил, что необходимо завершить "антитеррористическую операцию" и перейти к новому формату защиты страны от гибридной войны с РФ. При этом Россия неоднократно заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта, не поддерживает ополченцев и не направляет в Донбасс войска.
Аваков напомнил, что термин "антитеррористическая операция" начали использовать в самом начале конфликта в Донбассе, это было реакцией на события, которых в истории страны ещё не было, передает РИА Новости .
Сейчас, когда речь идет о полномасштабной военной операции, которая идет, то очевидно нужно пересмотреть статус, но не пересмотреть суть— сказал Аваков на брифинге в четверг.
По мнению Авакова, необходимо упорядочить процессуально возможность применения украинских военных в Донбассе.
Турчинов выступил с желанием упорядочить этот вопрос, решить целый ряд процессуальных взаимоотношений внутри, так, чтобы, так скажем, нашим военным и спецслужбам не ставилось искусственных ограничений. Но глубоко убежден, что конфликт на Донбассе будет решаться не на линии соприкосновения, он будет решаться через политическое давление на агрессора и политическое урегулирование. Вторым пунктом безусловно идет позиция правоохранителей и военных— сказал Аваков.
В тоже время депутат крупнейшей в украинском парламенте фракции "Блок Петра Порошенко" Мустафа Найем заявил, что Закон о реинтеграции Донбасса предусматривает введение в регионе "гибридного военного положения"
Этот закон будет предусматривать в первую очередь объединение административных ветвей и возможность привлечения вооруженных сил— сказал Найем на форуме, организованном "Институтом Горшенина" в Киеве.
По его словам, скорее всего такое понятие как "антитеррористическая операция" в Донбассе будет переформатировано, а руководство военной операцией перейдет от службы безопасности Украины к другим органам.
Накануне президент Украины Петр Порошенко заявил о планах внести на рассмотрение Рады законопроект о реинтеграции Донбасса, в котором будет прописан правовой режим действий украинских военных.
При этом президент выступил против отмена режима "антитеррористической операции" (так в Киеве называют военную операцию в Донбассе) до принятия закона. Как заявили во фракции "Народного фронта", внесение документа ожидается на следующей неделе.
Использованы фотографии: https://marionetki.net/
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