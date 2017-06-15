«Росэлектроника» разработала комплекс мониторинга корабельной авиации
Специалисты холдинга «Росэлектроника» Госкорпорации Ростех разработали телевизионный комплекс мониторинга процессов взлета и посадки корабельной авиации. В настоящее время комплекс установлен на авианосце «Викрамадитья» ВМФ Индии, рассматривается вопрос оснащения им авианесущих кораблей российского, китайского и индийского флотов.
Комплекс МТК-201Э, разработанный петербургским предприятием холдинга – АО «НИИ телевидения», предназначен для обеспечения контроля взлета и посадки летательных аппаратов, а также их технических позиций на верхней палубе корабля. Кроме того, комплекс позволяет осуществлять наблюдение за надводной обстановкой в носовых и кормовых секторах «мертвой зоны» корабельных средств радиолокации и документировать все контролируемые процессы.
Дальность наблюдения за заходящим на посадку летательным аппаратом и их перемещением относительно посадочной глиссады составляет 5 км при метеорологической дальности видимости не менее 10 км в диапазоне освещенности от 1 (сумерки) до 100 000 (дневное время) люкс. Дальность наблюдения за взлетом – до 2 км при дальности видимости не менее 5 км и освещенности на объекте от 5 до 100 000 люкс.
Комплекс оснащен пятью камерными установками с использованием цветных телевизионных камер, обеспечивающих разрешение 400+50 ТВ-линий.
C работой комплекса МТК-201Э можно будет познакомиться в рамках VIII Международного военно-морского салона, который пройдет в Санкт-Петербурге с 28 июня по 2 июля. Объединенная экспозиция «Росэлектроники» – павильон 7, стенд 701.
Авианосец «Викрамадитья» – флагман ВМФ Индии, созданный на основе тяжелого авианесущего крейсера «Адмирал Горшков» путем глубокой модернизации в Северодвинске. Корабль передан индийской стороне в 2013 году.
Комплекс МТК-201Э, разработанный петербургским предприятием холдинга – АО «НИИ телевидения», предназначен для обеспечения контроля взлета и посадки летательных аппаратов, а также их технических позиций на верхней палубе корабля. Кроме того, комплекс позволяет осуществлять наблюдение за надводной обстановкой в носовых и кормовых секторах «мертвой зоны» корабельных средств радиолокации и документировать все контролируемые процессы.
Дальность наблюдения за заходящим на посадку летательным аппаратом и их перемещением относительно посадочной глиссады составляет 5 км при метеорологической дальности видимости не менее 10 км в диапазоне освещенности от 1 (сумерки) до 100 000 (дневное время) люкс. Дальность наблюдения за взлетом – до 2 км при дальности видимости не менее 5 км и освещенности на объекте от 5 до 100 000 люкс.
Комплекс оснащен пятью камерными установками с использованием цветных телевизионных камер, обеспечивающих разрешение 400+50 ТВ-линий.
C работой комплекса МТК-201Э можно будет познакомиться в рамках VIII Международного военно-морского салона, который пройдет в Санкт-Петербурге с 28 июня по 2 июля. Объединенная экспозиция «Росэлектроники» – павильон 7, стенд 701.
Авианосец «Викрамадитья» – флагман ВМФ Индии, созданный на основе тяжелого авианесущего крейсера «Адмирал Горшков» путем глубокой модернизации в Северодвинске. Корабль передан индийской стороне в 2013 году.
Использованы фотографии: http://rostec.ru/
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