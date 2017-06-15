Президент РФ: Мы и Джеймсу Коми можем предоставить политическое убежище

Вот возьмите глобус – крутаните – пальцем в любое место ткните – везде американские интересы. Вот, кто действительно вмешивается в выборы по всему миру, включая вмешательство и в наши выборы. Это финансирование, информационное влияние

Выходит, он выложил в СМИ беседу с верховным главнокомандующим... Если так и было, то чем Коми отличается от Сноудена? Получается, что Коми не глава спецслужбы, а правозащитник. Он защищает определённые интересы. Кстати, если Коми будет подвергаться преследованиям в США, мы и ему готовы предоставить политическое убежище в России.

Вряд ли стоило ожидать, что в ходе прямой линии с президентом Путиным не возникнет тема двусторонних отношений между РФ и США. К теме ведущие эфира подключили и главреда «Независимой газеты». Владимира Путина спросили, по каким направлениям можно было наладить отношения между двумя странами?Владимир Путин отметил, что одно из таких направлений – ядерные вооружения. По словам Путина, необходимо обсуждать вопросы глобальной безопасности. Владимир Путин напомнил, что есть у России и США позитивные примеры сотрудничества, причём даже на фоне непростых отношений. Один из примеров – ядерная программа Ирана, по которой удалось достичь высоких результатов. Президент заметил, что есть все шансы наладить конструктивное сотрудничество между Москвой и Вашингтоном.Путин отметил, что необходимо сотрудничать по вопросам преодоления глобального голода. У России и США, по словам Владимира Путина, есть, что предложить международному сообществу по этому вопросу.Спросили у президента РФ и о том, что он думает по вопросу конфронтации экс-главы ФБР Джеймса Коми с президентом США Трампом, по поводу заявлений о "вмешательстве России в выборы".Путин напомнил, что Коми ранее заявил об отсутствии доказательств вмешательства РФ в подсчёт голосов по итогам голосования в США. Все остальные заявления Коми, по мнению президента РФ, выглядят не более чем бездоказательными.Комментарий президента по поводу того, кто на самом деле вмешивается в выборы:По словам Путина, экс-глава ФБР Коми рассказал о том, как записал разговор с Трампом, а затем через своего друга передал запись в СМИ.Президент РФ: