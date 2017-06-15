15:26 15 июня

Президент РФ: Мы и Джеймсу Коми можем предоставить политическое убежище

Вряд ли стоило ожидать, что в ходе прямой линии с президентом Путиным не возникнет тема двусторонних отношений между РФ и США. К теме ведущие эфира подключили и главреда «Независимой газеты». Владимира Путина спросили, по каким направлениям можно было наладить отношения между двумя странами?

Президент РФ: Мы и Джеймсу Коми можем предоставить политическое убежище


Владимир Путин отметил, что одно из таких направлений – ядерные вооружения. По словам Путина, необходимо обсуждать вопросы глобальной безопасности. Владимир Путин напомнил, что есть у России и США позитивные примеры сотрудничества, причём даже на фоне непростых отношений. Один из примеров – ядерная программа Ирана, по которой удалось достичь высоких результатов. Президент заметил, что есть все шансы наладить конструктивное сотрудничество между Москвой и Вашингтоном.


Путин отметил, что необходимо сотрудничать по вопросам преодоления глобального голода. У России и США, по словам Владимира Путина, есть, что предложить международному сообществу по этому вопросу.

Спросили у президента РФ и о том, что он думает по вопросу конфронтации экс-главы ФБР Джеймса Коми с президентом США Трампом, по поводу заявлений о "вмешательстве России в выборы".

Путин напомнил, что Коми ранее заявил об отсутствии доказательств вмешательства РФ в подсчёт голосов по итогам голосования в США. Все остальные заявления Коми, по мнению президента РФ, выглядят не более чем бездоказательными.

Комментарий президента по поводу того, кто на самом деле вмешивается в выборы:
Вот возьмите глобус – крутаните – пальцем в любое место ткните – везде американские интересы. Вот, кто действительно вмешивается в выборы по всему миру, включая вмешательство и в наши выборы. Это финансирование, информационное влияние


По словам Путина, экс-глава ФБР Коми рассказал о том, как записал разговор с Трампом, а затем через своего друга передал запись в СМИ.

Президент РФ:
Выходит, он выложил в СМИ беседу с верховным главнокомандующим... Если так и было, то чем Коми отличается от Сноудена? Получается, что Коми не глава спецслужбы, а правозащитник. Он защищает определённые интересы. Кстати, если Коми будет подвергаться преследованиям в США, мы и ему готовы предоставить политическое убежище в России.

Использованы фотографии: Кремлин.ру
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Комментарии 13

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  1. НЕКСУС Сегодня, 14:38
    Я так понимаю,все управление ФСБ,ЦРУ и АНБ ,выходя в отставку,переедет в Россию. А как же простые граждане,которые годами ждут получение гражданства РФ?
    НЕКСУС
    1. cariperpaint Сегодня, 14:41
      а при чем тут гражданство?) беженцы это одно а гражданство совсем другое)
      cariperpaint
      1. Чёрный Сегодня, 14:42
        Коми напрягся....ему ещё обвинений в том что он агент Кремля. не хватало wassat ...слова ВВП - чем не повод ля сенаторского расследования wassat
        Чёрный
        1. СРЦ П-15 Сегодня, 14:54
          Кстати, если Коми будет подвергаться преследованиям в США, мы и ему готовы предоставить политическое убежище в России.

          Ну это Владимир Владимирович зря пошутил: у нас и своих Комиков хватает! yes
          СРЦ П-15
      2. НЕКСУС Сегодня, 14:44
        Цитата: cariperpaint
        а при чем тут гражданство?) беженцы это одно а гражданство совсем другое)

        Беженцы? С каких это пор Сигал,Мути и тд стали беженцами?Они от войны сбежали в РФ или их политически преследовали власти тех стран?
        НЕКСУС
        1. cniza Сегодня, 14:48
          Цитата: Чёрный
          Коми напрягся....ему ещё обвинений в том что он агент Кремля. не хватало wassat ...слова ВВП - чем не повод ля сенаторского расследования wassat


          Самое интересное то , что они это воспримут в серьёз.
          cniza
          1. Чёрный Сегодня, 14:51
            Цитата: cniza
            Цитата: Чёрный
            Коми напрягся....ему ещё обвинений в том что он агент Кремля. не хватало wassat ...слова ВВП - чем не повод ля сенаторского расследования wassat

            Самое интересное то , что они это воспримут в серьёз.

            А то.... laughing сейчас небось сидит Комик и думает, за што? шо я ему плохого сделал, что бы вот так открыто...сдать wassat
            Чёрный
            1. cniza Сегодня, 14:56
              Надо было ему раньше думать , когда отвечал на вопросы... lol
              cniza
              1. Чёрный Сегодня, 15:02
                точно....он первый начал - когда русских хакеров нашел wassat ...пусть теперь помучается на крючке амерканского правосудия wassat
                Чёрный
                1. cniza Сегодня, 15:04
                  Это ещё Макеюшка его за Фаберже не брал , у него интересный период впереди.
                  cniza
        2. Logall Сегодня, 14:49
          Они не беженцы. Они как раз граждане РФ.
          Logall
  2. Logall Сегодня, 14:52
    Цитата: НЕКСУС
    Беженцы? С каких это пор Сигал,Мути и тд стали беженцами?Они от войны сбежали в РФ или их политически преследовали власти тех стран?
    Еще...

    Вы путаетесь в понятиях и сбивает с толку других
    Logall
  3. Altona Сегодня, 14:58
    Цитата: НЕКСУС
    Беженцы? С каких это пор Сигал,Мути и тд стали беженцами?

    ---------------------
    Речь идет о Сноудене, он не просил российского гражданства, а просил предоставить политическое убежище в России и постоянно просит продлить ему вид на жительство в связи преследованием по политическим мотивам в США. Тех, кого вы упомянули, можно назвать экономическими мигрантами, они защищают свои капиталы, собранные от гонораров как актёры и продюсеры фильмов.
    Altona
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