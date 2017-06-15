Второй в этом году самолет Бе-200ЧС будет передан заказчику в конце июня
Таганрогский авиационный научно-технический комплекс им. Г.М.Бериева в конце июня передаст МЧС России второй в этом году самолет-амфибию Бе-200ЧС (серийный номер 304), сообщил "Интерфаксу-АВН" главный конструктор, руководитель программ ТАНТК Вадим Зданевич.
По его словам, всего производственной программой 2017 года предусмотрена постройка четырех самолетов Бе-200ЧС в интересах МЧС РФ.
Он отметил, что с выполнением госзаказа на поставку Бе-200 для МЧС произошла некоторая задержка в связи с необходимостью освоения и внедрения в серийное производство нового для ТАНТК им. Бериева самолета.
Он сообщил, что в настоящее время ТАНТК им. Бериева выполняет госзаказ на поставку 12 самолетов Бе-200 для МЧС РФ и министерства обороны РФ.
Максимальная взлетная масса самолета Бе-200ЧС - 42 т, максимальная масса полезной нагрузки (масса воды, принимаемая в баки) - 12 т. Скорость полета - до 710 км/ч. Максимальная дальность полета - 3600 км. Мореходность - максимальная высота волны до 1,2 м (3 балла). Календарный ресурс самолёта - 30 лет. Скорость патрулирования при поиске и спасении на воде - 300-560 км/ч.
Самолет способен перевозить до 50 человек с размещением на бортовых откидных сидениях или 30 человек на носилках.
Силовая установка самолета Бе-200ЧС состоит из двух двигателей Д-436ТП тягой на взлете 7,5 т каждый.
Первый серийный самолет-амфибия Бе-200ЧС производства ТАНТК им. Бериева для МЧС РФ (серийный номер 303) был поставлен заказчику в январе текущего года. До конца этого месяца планирует передать второй самолет- сказал собеседник агентства.
По его словам, всего производственной программой 2017 года предусмотрена постройка четырех самолетов Бе-200ЧС в интересах МЧС РФ.
Сборка самолетов Бе-200ЧС
В настоящее время третий и четвертый самолеты Бе-200ЧС находятся в стадии производства. Их передача заказчику ожидается в третьем и четвертом кварталах этого года- сказал В.Зданевич.
Он отметил, что с выполнением госзаказа на поставку Бе-200 для МЧС произошла некоторая задержка в связи с необходимостью освоения и внедрения в серийное производство нового для ТАНТК им. Бериева самолета.
Строительство Бе-200ЧС в Таганроге ведется в рамках заключенного в мае 2011 г. государственного контракта на поставку МЧС России шести новых Бе-200ЧС таганрогской сборки- напомнил В.Зданевич.
Он сообщил, что в настоящее время ТАНТК им. Бериева выполняет госзаказ на поставку 12 самолетов Бе-200 для МЧС РФ и министерства обороны РФ.
Максимальная взлетная масса самолета Бе-200ЧС - 42 т, максимальная масса полезной нагрузки (масса воды, принимаемая в баки) - 12 т. Скорость полета - до 710 км/ч. Максимальная дальность полета - 3600 км. Мореходность - максимальная высота волны до 1,2 м (3 балла). Календарный ресурс самолёта - 30 лет. Скорость патрулирования при поиске и спасении на воде - 300-560 км/ч.
Самолет способен перевозить до 50 человек с размещением на бортовых откидных сидениях или 30 человек на носилках.
Силовая установка самолета Бе-200ЧС состоит из двух двигателей Д-436ТП тягой на взлете 7,5 т каждый.
Использованы фотографии: Фото ТАНТК им. Г.М. Бериева
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