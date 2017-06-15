15:33 15 июня

Второй в этом году самолет Бе-200ЧС будет передан заказчику в конце июня

Таганрогский авиационный научно-технический комплекс им. Г.М.Бериева в конце июня передаст МЧС России второй в этом году самолет-амфибию Бе-200ЧС (серийный номер 304), сообщил "Интерфаксу-АВН" главный конструктор, руководитель программ ТАНТК Вадим Зданевич.

Первый серийный самолет-амфибия Бе-200ЧС производства ТАНТК им. Бериева для МЧС РФ (серийный номер 303) был поставлен заказчику в январе текущего года. До конца этого месяца планирует передать второй самолет
- сказал собеседник агентства.

По его словам, всего производственной программой 2017 года предусмотрена постройка четырех самолетов Бе-200ЧС в интересах МЧС РФ.


Второй в этом году самолет Бе-200ЧС будет передан заказчику в конце июня

Сборка самолетов Бе-200ЧС


В настоящее время третий и четвертый самолеты Бе-200ЧС находятся в стадии производства. Их передача заказчику ожидается в третьем и четвертом кварталах этого года
- сказал В.Зданевич.

Он отметил, что с выполнением госзаказа на поставку Бе-200 для МЧС произошла некоторая задержка в связи с необходимостью освоения и внедрения в серийное производство нового для ТАНТК им. Бериева самолета.

Строительство Бе-200ЧС в Таганроге ведется в рамках заключенного в мае 2011 г. государственного контракта на поставку МЧС России шести новых Бе-200ЧС таганрогской сборки
- напомнил В.Зданевич.

Он сообщил, что в настоящее время ТАНТК им. Бериева выполняет госзаказ на поставку 12 самолетов Бе-200 для МЧС РФ и министерства обороны РФ.

Максимальная взлетная масса самолета Бе-200ЧС - 42 т, максимальная масса полезной нагрузки (масса воды, принимаемая в баки) - 12 т. Скорость полета - до 710 км/ч. Максимальная дальность полета - 3600 км. Мореходность - максимальная высота волны до 1,2 м (3 балла). Календарный ресурс самолёта - 30 лет. Скорость патрулирования при поиске и спасении на воде - 300-560 км/ч.

Самолет способен перевозить до 50 человек с размещением на бортовых откидных сидениях или 30 человек на носилках.

Силовая установка самолета Бе-200ЧС состоит из двух двигателей Д-436ТП тягой на взлете 7,5 т каждый.

Использованы фотографии: Фото ТАНТК им. Г.М. Бериева
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Комментарии 13

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  1. tiredwithall Сегодня, 15:11
    Азовское море для такой техники слабовато.
    tiredwithall
    1. Александр романов Сегодня, 15:17
      Цитата: tiredwithall
      Азовское море для такой техники слабовато.

      Сколько лет в авиации?
      Александр романов
      1. tiredwithall Сегодня, 15:21
        Еще до первого класса пускал бумажные самолетики.
        tiredwithall
        1. Александр романов Сегодня, 15:24
          Цитата: tiredwithall
          Еще до первого класса пускал бумажные самолетики.

          Вам нужно срочно лицензировать своё экспертное мнение.
          Александр романов
          1. tiredwithall Сегодня, 15:29
            Жаль, что раньше не подсказали. Я уже пустил его в свободный оборот. Но мне приятно иметь дело с воспитанным и доброжелательным человеком.
            tiredwithall
            1. Александр романов Сегодня, 15:31
              Цитата: tiredwithall
              Жаль, что раньше не подсказали.

              Читая ваш комент ниже,скажу больше-Вам нужно за каждый комент, требовать оплату,поскольку к такому мнению ,будет прислушиваться вся авиационная промышленность.
              Александр романов
    2. болот Сегодня, 15:19
      Цитата: tiredwithall
      Азовское море для такой техники слабовато.

      Шире смотреть надо,Тихий океан,СЛ океан,Средиземноморье,Балтика.
      А еще бы Бе-12 и МИ-14 выпускали то Каспий.
      болот
      1. tiredwithall Сегодня, 15:24
        По - моему впервые в союзе их и испытывали на Каспии. Для таких махин, как вы и заметили, нужны громадные акватории. Это здорово, что началась постройка амфибий.
        tiredwithall
        1. Александр романов Сегодня, 15:27
          Цитата: tiredwithall
          Это здорово, что началась постройка экранопланов.

          Пардон,я так понимаю БЕ 200 в вашем экспертном понимании -это экраноплан?
          Я промолчу,что изначально они испытывались на реке Амур lol
          Александр романов
          1. tiredwithall Сегодня, 15:32
            Бывает. Мнения разошлись. Склероз прогрессирует...
            tiredwithall
            1. Александр романов Сегодня, 15:33
              Цитата: tiredwithall
              Бывает.

              Не слишком ли часто
              Александр романов
        2. болот Сегодня, 15:30
          Цитата: tiredwithall
          По - моему их и испытывали на Каспии. Для таких махин, как вы и заметили, нужны громадные акватории. Это здорово, что началась постройка экранопланов.

          Это экранопланы испытывали на Каспии,в то время не считая Ирана оно практически внутренним было.Но летать они были должны на ТФ,спасательные операции ,снабжение и уничтожение авианосцев.
          болот
  2. super-vitek Сегодня, 15:27
    Он отметил, что с выполнением госзаказа на поставку Бе-200 для МЧС произошла некоторая задержка в связи с необходимостью освоения и внедрения в серийное производство нового для ТАНТК им. Бериева самолета.
    Что за бред он несёт "освоения и внедрения в серийное производство нового для ТАНТК им. Бериева самолета!!!!" ТАНТК изначально конструировали этот самолёт!!! Просто Погосян будучи у руля самолётостроения в России отжал у Бериевцев эту машину, но вкурив что Иркутск с амфибийной темой не справляется передали стапеля и производство обратно. А это Бзданевич втирает про "новую для ТАНТК машину!!! Как зае..... такие пиздо....болы!!!
    super-vitek
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