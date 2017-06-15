Второй в этом году самолет Бе-200ЧС будет передан заказчику в конце июня

Первый серийный самолет-амфибия Бе-200ЧС производства ТАНТК им. Бериева для МЧС РФ (серийный номер 303) был поставлен заказчику в январе текущего года. До конца этого месяца планирует передать второй самолет

Сборка самолетов Бе-200ЧС

В настоящее время третий и четвертый самолеты Бе-200ЧС находятся в стадии производства. Их передача заказчику ожидается в третьем и четвертом кварталах этого года

Строительство Бе-200ЧС в Таганроге ведется в рамках заключенного в мае 2011 г. государственного контракта на поставку МЧС России шести новых Бе-200ЧС таганрогской сборки