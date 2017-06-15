Серийные корветы проекта 22160 получат полностью отечественную силовую установку
"Коломенский завод" 15 июня отправит на Зеленодольский завод им. Горького дизель-реверс-редукторный агрегат ДРРА6000 для главной силовой установки первого серийного патрульного корабля проекта 22160 "Дмитрий Рогачев". Второй агрегат ДРРА6000-01 поставят до конца 2017 года, сообщает FlotProm со ссылкой на пресс-службу предприятия.
Двигатель изготовлен в рамках программы импортозамещения для замены немецкого дизеля MTU20V.
На предприятии добавили, что каждый агрегат состоит из дизеля 16Д49 постройки "Коломенского завода", реверс-редукторной передачи производства ПАО "Звезда" и локальной системы управления от "Концерна "НПО "Аврора".
Гендиректор "Звезды" Павел Плавник заявил, что промышленность России справилась с задачей импортозамещения -
Патрульные корабли (корветы) проекта 22160 разработаны Северным проектно-конструкторским бюро. Корабли предназначены для защиты и охраны морской экономической зоны, они также могут выполнять поисково-спасательные функции, сопровождать караваны судов и бороться с пиратами.
Корабли водоизмещением 1300 тонн развивают скорость до 30 узлов. Дальность плавания – 6 тысяч миль, автономность – 60 суток. Они спроектированы с учетом обеспечения комфортных условий экипажу (до 80 человек). На борту может базироваться вертолет Ка-27ПС. В качестве штатного вооружения корветы оснащают пусковыми установками крылатых ракет "Калибр", новой 76,2-мм артиллерийской установкой, зенитно-ракетным комплексом и пулеметами.
Двигатель изготовлен в рамках программы импортозамещения для замены немецкого дизеля MTU20V.
Дизель-реверс-редукторный агрегат ДРРА6000 предназначен для работы на гребной винт фиксированного шагарассказали на "Коломенском заводе"
В состав главной судовой энергетической установки проекта входит два агрегата - ДРРА6000 и ДРРА6000-01 (каждый мощностью по 6000 л.с.), которые располагаются по левому и правому бортам корабля соответственно
Дизель-реверс-редукторный агрегат ДРРА6000
На предприятии добавили, что каждый агрегат состоит из дизеля 16Д49 постройки "Коломенского завода", реверс-редукторной передачи производства ПАО "Звезда" и локальной системы управления от "Концерна "НПО "Аврора".
Гендиректор "Звезды" Павел Плавник заявил, что промышленность России справилась с задачей импортозамещения -
Речь идет как о проекте 22160, так и о 22100, мы сделали даже лучше, чем немецкая MTU и финская Vartsila соответственно
Патрульные корабли (корветы) проекта 22160 разработаны Северным проектно-конструкторским бюро. Корабли предназначены для защиты и охраны морской экономической зоны, они также могут выполнять поисково-спасательные функции, сопровождать караваны судов и бороться с пиратами.
Корабли водоизмещением 1300 тонн развивают скорость до 30 узлов. Дальность плавания – 6 тысяч миль, автономность – 60 суток. Они спроектированы с учетом обеспечения комфортных условий экипажу (до 80 человек). На борту может базироваться вертолет Ка-27ПС. В качестве штатного вооружения корветы оснащают пусковыми установками крылатых ракет "Калибр", новой 76,2-мм артиллерийской установкой, зенитно-ракетным комплексом и пулеметами.
Использованы фотографии: Пресс-служба "Коломенского завода"
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