17:44 15 июня

Серийные корветы проекта 22160 получат полностью отечественную силовую установку

"Коломенский завод" 15 июня отправит на Зеленодольский завод им. Горького дизель-реверс-редукторный агрегат ДРРА6000 для главной силовой установки первого серийного патрульного корабля проекта 22160 "Дмитрий Рогачев". Второй агрегат ДРРА6000-01 поставят до конца 2017 года, сообщает FlotProm со ссылкой на пресс-службу предприятия.

Двигатель изготовлен в рамках программы импортозамещения для замены немецкого дизеля MTU20V.

Дизель-реверс-редукторный агрегат ДРРА6000 предназначен для работы на гребной винт фиксированного шага
рассказали на "Коломенском заводе"
В состав главной судовой энергетической установки проекта входит два агрегата - ДРРА6000 и ДРРА6000-01 (каждый мощностью по 6000 л.с.), которые располагаются по левому и правому бортам корабля соответственно



Серийные корветы проекта 22160 получат полностью отечественную силовую установку

Дизель-реверс-редукторный агрегат ДРРА6000


На предприятии добавили, что каждый агрегат состоит из дизеля 16Д49 постройки "Коломенского завода", реверс-редукторной передачи производства ПАО "Звезда" и локальной системы управления от "Концерна "НПО "Аврора".

Гендиректор "Звезды" Павел Плавник заявил, что промышленность России справилась с задачей импортозамещения -
Речь идет как о проекте 22160, так и о 22100, мы сделали даже лучше, чем немецкая MTU и финская Vartsila соответственно


Патрульные корабли (корветы) проекта 22160 разработаны Северным проектно-конструкторским бюро. Корабли предназначены для защиты и охраны морской экономической зоны, они также могут выполнять поисково-спасательные функции, сопровождать караваны судов и бороться с пиратами.

Корабли водоизмещением 1300 тонн развивают скорость до 30 узлов. Дальность плавания – 6 тысяч миль, автономность – 60 суток. Они спроектированы с учетом обеспечения комфортных условий экипажу (до 80 человек). На борту может базироваться вертолет Ка-27ПС. В качестве штатного вооружения корветы оснащают пусковыми установками крылатых ракет "Калибр", новой 76,2-мм артиллерийской установкой, зенитно-ракетным комплексом и пулеметами.

Использованы фотографии: Пресс-служба "Коломенского завода"
15

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Комментарии 32

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. vch Сегодня, 15:59
    Вот это классная новость! Порадовали!
    vch
    1. Армата Сегодня, 16:10
      Чем порадовали? Первый двигатель поставили, а радости как будто в серии 100, модернизированный. Сначала покатайте в условиях реальной эксплуатации, залечите болячки, потом выпустите серию (хотя бы из 10 здоровых). А вот потом будет праздник у уряколок, с воплями- "Ну я же говорил, а вы не верили".
      Армата
      1. vch Сегодня, 16:13
        На сколько я понимаю, двигатель разработали с "нуля", в кратчайшие сроки. И раз он уже отправлен на судостроительный завод, то уже как минимум прошел заводские стендовые испытания..... Так что повод для радости имеется.
        vch
        1. Басарев Сегодня, 16:22
          И во сколько раз меньше ресурс и топливная эффективность? Нашим двигателям в жизнь не тягаться с иностранными. Как, впрочем, и всему отечественному производству. Какие станки - такая и продукция. Какая зарплата - такое и качество. Какая экономика - такой и должна быть политика. Не должна страна, мечтавшая в лучшие годы догнать по уровню жизни Португалию, одну из беднейших стран ЕС, играть в сверхдержаву.
          Басарев
          1. НасРать Сегодня, 16:26
            Цитата: Басарев
            И во сколько раз меньше ресурс и топливная эффективность? Нашим двигателям в жизнь не тягаться с иностранными. Как, впрочем, и всему отечественному производству. Какие станки - такая и продукция. Какая зарплата - такое и качество. Какая экономика - такой и должна быть политика. Не должна страна, мечтавшая в лучшие годы догнать по уровню жизни Португалию, одну из беднейших стран ЕС, играть в сверхдержаву.

            Эка Вы себя бичуете! Хлеще давайте, скажите, что мы все недочеловеки, звери с рогами...
            Смачно Вы харкнули в русского!!!
            НасРать
            1. arnar114 Сегодня, 17:24
              Я по образованию судовой механик -дизелист. Отработал 22 года в море. Эксплуатировал MAN. B\W. Wartsila, NVD, Caterpillar, Cummins, Detroyt, Mersedes, 14D100 и д.р. Могу ответственно вам сказать, что двигатели одной модели , выпущенные разными производителями, имеют разные характеристики надежности .При равных конструктивных параметрах - разную мощность. На пример NVD -48 и Wartsila-32 имеют диаметр цилиндра -32 см, но цилиндровую мощность в 2 раза выше у Wartsila-32. Наработка на регламентные работы :4000 и 16000 часов соответственно . Так, что новый спроектированный и построенный двигатель может подтвердить свои характеристики, отработав 15000-30000 часов (годовой ресурс времени-8800 часов). Дело за малым- дать двигателю поработать 2-4 года практически без остановки.....
              arnar114
          2. Армата Сегодня, 16:32
            Цитата: Басарев
            И во сколько раз меньше ресурс и топливная эффективность? Нашим двигателям в жизнь не тягаться с иностранными.

            Гониш. Наши корабельные двигательные установки по эффективности не уступают тем же MTU и ролсам. И даже имеют преимущество, они многотопливные.
            Цитата: Басарев
            Как, впрочем, и всему отечественному производству. Какие станки - такая и продукция.

            Так то не в курсе что немцы скупают наши 1к62 , 16к20 без меры. У них станина не позволяет сделать высокую точность на штучных дталях, а ЧПУ програмить из за 1 штуки не выгодно.
            Цитата: Басарев
            Какая зарплата - такое и качество. Какая экономика - такой и должна быть политика. Не должна страна, мечтавшая в лучшие годы догнать по уровню жизни Португалию, одну из беднейших стран ЕС, играть в сверхдержаву.

            А вы жили в Португалии? За испаноговорящих я не скажу, но вот по уровню жизни (да и по уровню внутренних проблем) сейчас ниже нас такие страны как Италия, Греция, ЮАР (одна из богатейших стран мира так то и лидер по добыче платины). Так что может химии перенюхал ? wink Выйди на свежий воздух.
            Армата
            1. Seaman77 Сегодня, 16:46
              Цитата: Армата
              Гониш. Наши корабельные двигательные установки по эффективности не уступают тем же MTU и ролсам.

              Вот уж точно, "гонишЬ" wink

              Цитата: Армата
              А вы жили в Португалии? За испаноговорящих я не скажу


              Спасибо, что открыли мне глаза. hi А я то , думал, что на portuguese... feel

              немцы скупают наши 1к62 , 16к20 без меры. У них станина не позволяет сделать высокую точность на штучных дталях, а ЧПУ програмить из за 1 штуки не выгодно..

              Так всё же "без меры", или "1 штуку"??? request
              Seaman77
              1. Армата Сегодня, 17:37
                Цитата: Seaman77
                Вот уж точно, "гонишЬ"

                Факты в студию.
                Цитата: Seaman77
                Спасибо, что открыли мне глаза. А я то , думал, что на portuguese...

                У кого как. Для многополосных может и так пошло звучит (почти партайгеноссе). И воо бще вырывать из контекста фразы неприлично полосатый наш "друг" wink А
                Цитата: Seaman77
                Так всё же "без меры", или "1 штуку"???

                А ну да станок 1к62 бы выпущен на заводе "Красный пролетарий" в 1958 году. И тут понеслось в 2 тысячных начали скупать эти станки (причём замечу именно красные, а не дзержинцы из Челябинска). Так то 1 штуку вы уже скупили и сделали свой, вполне приличный станок ещё в 58.) Я уже не говорю о фрезерах со столом, шабреным вручную. Ваши умельцы слишком ленивые чтоб соблюдать технологию. Станины (даже если не сборные, литые) не выдерживаются для снятия напряжения после литья, сборные от HAAS полное ...... Винтом все загнутые (поправками ЧПУ можно вывести при настройках, а вот на ручных станках).
                Армата
            2. Басарев Сегодня, 16:50
              Да в сравнении с действительно значимыми странами ЕС - Германией, Великобританией, Францией и Швецией - уровень жизни в Португалии просто дно!
              Басарев
            3. Alexey RA Сегодня, 16:50
              Цитата: Армата
              Гониш. Наши корабельные двигательные установки по эффективности не уступают тем же MTU и ролсам. И даже имеют преимущество, они многотопливные.

              О да.... наш ВМФ уже оценил все преимущества отечественных дизелей:

              Вот что флот думает об отечественных дизелях:
              В. Чирков сообщил, что в России всего три предприятия, которые занимаются производством морских силовых установок: Коломенский дизель, Уральский дизель, "который делает так, что через два месяца крышки на этих установках морская вода полностью разъедает". Кроме того, есть завод "Звезда", отметил главком, который на Морском салоне показал двигатель своей разработки, но изготовленный фактически в Австрии.

              Причём промышленность слова главкома подтверждает:
              «Естественно, качество хромает у всех дизелистов. Главком прав, тут отрицать никто не может, что качество надо поднимать», – сказал представитель УДМЗ
              Alexey RA
          3. Владимирец Сегодня, 16:36
            Цитата: Басарев
            Не должна страна, мечтавшая в лучшие годы догнать по уровню жизни Португалию, одну из беднейших стран ЕС, играть в сверхдержаву.

            Всё порезать, всё распродать (а ещё лучше раздать), посыпать голову пеплом и пасти медведей, вот наш удел. yes Тогда, глядишь, и догоним Португалию.
            Владимирец
          4. Pirogov Сегодня, 16:37
            Цитата: Басарев
            И во сколько раз меньше ресурс и топливная эффективность? Нашим двигателям в жизнь не тягаться с иностранными. Как, впрочем, и всему отечественному производству. Какие станки - такая и продукция. Какая зарплата - такое и качество. Какая экономика - такой и должна быть политика. Не должна страна, мечтавшая в лучшие годы догнать по уровню жизни Португалию, одну из беднейших стран ЕС, играть в сверхдержаву.

            Да Вы Уважаемый ,просто критикан ,приезжайте на Украину у нас хорошо............!
            Pirogov
          5. 210окв Сегодня, 17:16
            А это не "игра",а действия..Согласен-экономической силенки маловато,но исправить-это дело времени..И это просто необходимо делать-иначе сожрут
            Цитата: Басарев
            И во сколько раз меньше ресурс и топливная эффективность? Нашим двигателям в жизнь не тягаться с иностранными. Как, впрочем, и всему отечественному производству. Какие станки - такая и продукция. Какая зарплата - такое и качество. Какая экономика - такой и должна быть политика. Не должна страна, мечтавшая в лучшие годы догнать по уровню жизни Португалию, одну из беднейших стран ЕС, играть в сверхдержаву.
            210окв
        2. Армата Сегодня, 16:23
          Цитата: vch
          На сколько я понимаю, двигатель разработали с "нуля", в кратчайшие сроки. И раз он уже отправлен на судостроительный завод, то уже как минимум прошел заводские стендовые испытания..

          А вы в курсе что двигатель, как и все другие судовые установки, должны отработать на натурных испытаниях. То есть его должны установить на корабль и отправить корабль в каботажку как минимум. После этого список из 1001 замечания и сроки их устранения. Затем снова испытания, снова акт испытаний. И так пока всё не устроит. А детской радости прямо сейчас, как от мыльных пузырей. Там ещё реальной работы (ну не пресс-службе и манагерам конечно) умотаться. А вам придворный писака отрапортовал, а вы и рады нахваливать.
          Армата
        3. Alexey RA Сегодня, 16:31
          Цитата: vch
          На сколько я понимаю, двигатель разработали с "нуля", в кратчайшие сроки.

          Ja, ja... с нуля. laughing
          16Д49 - это перепиленный тепловозный движок ещё советских времён. Последний раз его ставили на 20380.
          И корни всех наших проблем с импортозамещением MTU лежат именно в 16Д49. Регулярные выходы из строя и пожары на первых 20380 с этим движком как раз и вынудили флот заказать "немцев" взамен этого чуда.
          Alexey RA
      2. НасРать Сегодня, 16:18
        Цитата: Армата
        Чем порадовали? Первый двигатель поставили, а радости как будто в серии 100, модернизированный. Сначала покатайте в условиях реальной эксплуатации, залечите болячки, потом выпустите серию (хотя бы из 10 здоровых). А вот потом будет праздник у уряколок, с воплями- "Ну я же говорил, а вы не верили".

        Оно конечно, купить готовый у немчуры или финов - это быстрее и где то качественнее...но и самим когда то надо начинать... чепчик в воздух не бросая скажу, что новость хорошая, со всех точек зрения.
        Новость распространил пресс центр завода - представляю радость заводчан - конструкторов, технологов, работяг - приятно когда, что то начинает крутиться, и в этом толика твоего труда..
        НасРать
        1. Армата Сегодня, 16:39
          Цитата: НасРать
          Оно конечно, купить готовый у немчуры или финов - это быстрее и где то качественнее...но и самим когда то надо начинать... чепчик в воздух не бросая скажу, что новость хорошая, со всех точек зрения

          Купить сборочный стенд у MTU, сделать на нём развал цилиндров не 90 а 30 градусов, это конечно же достижение.
          Цитата: НасРать
          Новость распространил пресс центр завода - представляю радость заводчан - конструкторов, технологов, работяг - приятно когда, что то начинает крутиться, и в этом толика твоего труда..

          Начнёт ли? Корабль выходит на испытания и начинают сыпаться проблемы (их завод исправляет за свой счёт) в итоге прибыль падает, падает и остаются гроши. Зато гордости и энтузиазма на 5 лет доработок.
          Я работал на нескольких темах оборонки, и знаю как это. Так что бросайте чепчики и радуйтесь, а потеть будут в бюро и на сборке. А на диване всё отлично и новость радует.
          Армата
        2. Alexey RA Сегодня, 17:19
          Цитата: НасРать
          Оно конечно, купить готовый у немчуры или финов - это быстрее и где то качественнее...но и самим когда то надо начинать...

          Начинать? Коломна с корабельными дизелями бьётся со времён СССР. Точнее, это флот бьётся с Коломной. Ибо у дизелистов основной заказчик - РЖД. А флотские дизеля для них - это штучные или малосерийные изделия повышенной геморроидальности. Денег на них не сделать, а вот проблем поиметь - легко, и причём выше крыши.
          Вот и делает Коломна для флота на "на и отвали".
          Alexey RA
      3. Burbon Сегодня, 16:19
        Цитата: Армата
        Чем порадовали?

        что первый пошел![
        Цитата: Армата
        Сначала покатайте в условиях реальной эксплуатации, залечите болячки, потом выпустите серию

        куда уж без умнейших замечаний и претензий?
        Цитата: Армата
        А вот потом будет праздник у уряколок

        ну а по логике у вас наступит траур?
        Burbon
        1. Армата Сегодня, 16:45
          Цитата: Burbon
          что первый пошел![

          А ты что опоздал? Сочувствую тормозам.
          Цитата: Burbon
          куда уж без умнейших замечаний и претензий?

          А это кчему? В чём вопрос? Или что колени преклонить и кричать ура?. Таким fool как ты только это и надо за плюсики.
          Цитата: Burbon
          ну а по логике у вас наступит траур?

          С чего у меня наступит траур? fool Я то как раз и найду очередное успокоение, в каждом новом изделии доведённом до ума, я нахожу успокоение. А пока проблемы не выявлены и не решены, мне просто противно слушать и УРА и все пропало. Мне обе стороны мерзки, так как и там и там крайне недалёкие бараны собрались с отару и блеют кто громче.
          Армата
          1. Burbon Сегодня, 17:37
            Цитата: Армата
            А ты что опоздал? Сочувствую тормозам.

            не хами
            Цитата: Армата
            В чём вопрос?

            ты же писал - Сначала покатайте в условиях реальной эксплуатации, залечите болячки, потом выпустите серию - ну так че на диване?? - иди покатай болячки полечи
            Цитата: Армата
            С чего у меня наступит траур?

            вроде не суббота или понедельник.....четверг а вопросы как после выходных
            Burbon
      4. Alexey-74 Сегодня, 16:28
        Когда нибудь НАЧАЛО должно быть.....вот и сделали и уверен очень быстро пойдет в серию и на корветы....
        Alexey-74
  2. Alexey RA Сегодня, 16:07
    "Коломенский завод" 15 июня отправит на Зеленодольский завод им. Горького дизель-реверс-редукторный агрегат ДРРА6000 для главной силовой установки первого серийного патрульного корабля проекта 22160 "Дмитрий Рогачев"

    Название радует - это ж звук, издаваемый агрегатом при работе. smile

    А если серьёзно - то остаётся только надеяться, что второй подход к снаряду будет более успешным. Ибо первый подход коломенцев с 16Д49 завершился тем, что ВМФ был вынужден перейти на MTU.
    Alexey RA
    1. AwaZ Сегодня, 16:22
      самая большая беда в дизелях этих как я понимаю - турбины .. Если научились делать - очень не плохо а если и прикупили у китайцев ((( то позорище
      AwaZ
  3. LÄRZ Сегодня, 16:17
    Вот когда напишут, что"первый серийный патрульный корабль проекта 22160 "Дмитрий Рогачев" введён в состав ВМФ РФ",вот это будет действительно новость. А так... "Дураку пол работы не показывают".
    LÄRZ
    1. Muvka Сегодня, 16:44
      Вообще-то разработать, произвести и испытать двигатель - это не пол работы. Это огромная работа нескольких предприятий. И для них - это завершающая стадия готовности их детища. Но я так понимаю вы в своей жизни ничего руками не сделали, раз так рассуждаете.
      Muvka
      1. LÄRZ Сегодня, 17:14
        Цитата: Muvka
        Вообще-то разработать, произвести и испытать двигатель - это не пол работы. Это огромная работа нескольких предприятий.

        Согласен. И то, о чём рассказывается в статье это промежуточный этап. Эксплуатироваться должно испытанное, проверенное на всех режимах работы изделие. Вот я о чём. А это всего лишь промежуточный этап.
        Цитата: Muvka
        Но я так понимаю вы в своей жизни ничего руками не сделали, раз так рассуждаете.

        Не поленитесь, зайдите на мой профиль, я там вкратце о себе написал.
        LÄRZ
  4. ланс Сегодня, 16:44
    есть один большой плюс- это наш двигун, то что не с ноля то же хорошо. и за одного битого .... производство надо отлаживать. думаю что то что надо слизали у немчуры- дизель не на экспорт.
    ланс
  5. exo Сегодня, 16:47
    То,что создали-неплохо.Вот,то что они лучше, чем немецкая MTU и финская Vartsila соответственно -сомневаюсь.Но,время рассудит.При любом раскладе,независимость в оборонных технологиях-необходимая вещь.
    exo
    1. donavi49 Сегодня, 16:54
      А что создали??? Д49? Ему сто лет. Он еще СССР застал. Вот когда Д500 сделают серийный - тогда могут сказать, создали.

      Там ведь как было - Д49 изначально шли на те же 20380. ВМФ так был рад - что заказал переделку 20380 и 20385 под МТУ, а также все новые проекты (в том числе и этот) - только под иностранную силовую.

      Потом санкции. В итоге обратно вернули Д49 - и объявили это победой импортозамещения laughing .
      donavi49
  6. Нормаль ок Сегодня, 17:33
    Речь идет как о проекте 22160, так и о 22100, мы сделали даже лучше, чем немецкая MTU и финская Vartsila соответственно

    Даже не смешно. Их ещё никто не эксплуатировал, а уже неимеющиеаналогов.
    Нормаль ок
Картина дня