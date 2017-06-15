Серийные корветы проекта 22160 получат полностью отечественную силовую установку

Дизель-реверс-редукторный агрегат ДРРА6000 предназначен для работы на гребной винт фиксированного шага

В состав главной судовой энергетической установки проекта входит два агрегата - ДРРА6000 и ДРРА6000-01 (каждый мощностью по 6000 л.с.), которые располагаются по левому и правому бортам корабля соответственно

Дизель-реверс-редукторный агрегат ДРРА6000

Речь идет как о проекте 22160, так и о 22100, мы сделали даже лучше, чем немецкая MTU и финская Vartsila соответственно