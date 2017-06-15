«Рособоронэкспорт» ожидает роста продаж авиационной техники за рубеж

По нашим прогнозам, общемировой тренд на повышение спроса на боевую авиацию и средства ПВО в среднесрочной перспективе сохранится. Россия закрепит и даже улучшит свои лидирующие позиции на этом рынке. Благодаря выводу на него перспективных конкурентоспособных образцов, компания вполне обоснованно ожидает рост объема заказов, в первую очередь, со стороны стран Азиатско-Тихоокеанского региона, Арабского Востока и Латинской Америки,

В 2016 году из более тысячи подписанных нами контрактных документов самые крупные пришлись именно на авиационную технику,