17:47 15 июня

«Рособоронэкспорт» ожидает роста продаж авиационной техники за рубеж

Компания «Рособоронэкспорт» прогнозирует увеличение спроса на российскую авиационную технику и средства ПВО за рубежом, передает ТАСС сообщение пресс-службы компании.



По нашим прогнозам, общемировой тренд на повышение спроса на боевую авиацию и средства ПВО в среднесрочной перспективе сохранится. Россия закрепит и даже улучшит свои лидирующие позиции на этом рынке. Благодаря выводу на него перспективных конкурентоспособных образцов, компания вполне обоснованно ожидает рост объема заказов, в первую очередь, со стороны стран Азиатско-Тихоокеанского региона, Арабского Востока и Латинской Америки,
цитирует пресс-служба гендиректора компании Александра Михеева.


Он сообщил, что за последние 5 лет ежегодная доля поставок данной продукции в общем объеме экспорта «Рособоронэкспорта» составляла не менее 40%.

В 2016 году из более тысячи подписанных нами контрактных документов самые крупные пришлись именно на авиационную технику,
отметил гендиректор.

Повышенного интереса иностранных заказчиков к российской технике компания ожидает на международном авиационно-космическом салоне «Париж Аэрошоу-2017», который пройдет в Ле-Бурже с19 по 25 июня.

«Рособоронэкспорт» представит там «многофункциональный фронтовой истребитель МиГ-29М/М2, многоцелевой сверхманевренный истребитель Су-35, модификации самолета Су-30МК и учебно-боевой самолет Як-130, боевой разведывательно-ударный вертолет Ка-52, боевой вертолет Ми-28НЭ, транспортно-боевой вертолет Ми-35М, легкий многоцелевой вертолет круглосуточного применения Ка-226Т и тяжелый транспортный вертолет Ми-26Т2».

Также, по данным пресс-службы, российский спецэкспортер покажет современные российские средства ПВО: «зенитную ракетную систему "Антей-2500", зенитный ракетный комплекс "Бук-М2Э", не имеющий аналогов в мире зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1", переносной зенитный ракетный комплекс "Верба"».

Использованы фотографии: http://bastion-karpenko.ru / А.В. Карпенко
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Комментарии 7

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  1. Mavrikiy Сегодня, 16:03
    "Петр 1" - Работайте, работайте. Да бога не забывайте!
    Вот и говорю, свои ВВС не забывайте.
    Mavrikiy
  2. Стирбьорн Сегодня, 16:22
    ну вообще, никаких принципиально новых образцов, в статье не указано - с чего рост то ожидают?!
    Стирбьорн
    1. Logall Сегодня, 16:29
      Зато проверенные в Сирии. Безотказные, КА-52 не имеющий аналогов, всё образцы супер. У США до сих пор Апач старые покупают, а наши на порядок выше.
      Logall
      1. Стирбьорн Сегодня, 16:42
        Да-да, все забываю про Сирию(( Напомните, какой-нибудь контракт, который мы заключили, напрямую связанный с этой операцией - а то оппоненты все требуют доказательств, а мне никак не вспомнить!
        Египетские Ка-52 были подписаны в сентябре 2015, так что не годится
        Стирбьорн
        1. Владимир16 Сегодня, 17:34
          Цитата: Стирбьорн
          ну вообще, никаких принципиально новых образцов, в статье не указано - с чего рост то ожидают?!

          С продаж wassat
          Помните как в анегдоте:
          - Грузины лучше чем армяне!
          - Ну чем, чем они лучше???
          - чем армяне! laughing
          Владимир16
    2. Pirogov Сегодня, 16:48
      Цитата: Стирбьорн
      ну вообще, никаких принципиально новых образцов, в статье не указано - с чего рост то ожидают?!

      А что Вы хотите принципиально новое ?
      Pirogov
      1. Стирбьорн Сегодня, 16:58
        Цитата: Pirogov
        А что Вы хотите принципиально новое ?

        ну может не принципиально, но нового - те же МиГ-35, экспортные версии фрегатов 22350, новой версии Ил-76 или Ил-112, бронетехники типа Курганца или Коалиции...Вообщем-то логично, что рост продаж обычно связан с какими-то новинками - те же американцы успешно толкают свой F-35, французы неатомные Баракуды итд
        Стирбьорн
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