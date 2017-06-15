«Рособоронэкспорт» ожидает роста продаж авиационной техники за рубеж
Компания «Рособоронэкспорт» прогнозирует увеличение спроса на российскую авиационную технику и средства ПВО за рубежом, передает ТАСС сообщение пресс-службы компании.
Он сообщил, что за последние 5 лет ежегодная доля поставок данной продукции в общем объеме экспорта «Рособоронэкспорта» составляла не менее 40%.
Повышенного интереса иностранных заказчиков к российской технике компания ожидает на международном авиационно-космическом салоне «Париж Аэрошоу-2017», который пройдет в Ле-Бурже с19 по 25 июня.
«Рособоронэкспорт» представит там «многофункциональный фронтовой истребитель МиГ-29М/М2, многоцелевой сверхманевренный истребитель Су-35, модификации самолета Су-30МК и учебно-боевой самолет Як-130, боевой разведывательно-ударный вертолет Ка-52, боевой вертолет Ми-28НЭ, транспортно-боевой вертолет Ми-35М, легкий многоцелевой вертолет круглосуточного применения Ка-226Т и тяжелый транспортный вертолет Ми-26Т2».
Также, по данным пресс-службы, российский спецэкспортер покажет современные российские средства ПВО: «зенитную ракетную систему "Антей-2500", зенитный ракетный комплекс "Бук-М2Э", не имеющий аналогов в мире зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1", переносной зенитный ракетный комплекс "Верба"».
По нашим прогнозам, общемировой тренд на повышение спроса на боевую авиацию и средства ПВО в среднесрочной перспективе сохранится. Россия закрепит и даже улучшит свои лидирующие позиции на этом рынке. Благодаря выводу на него перспективных конкурентоспособных образцов, компания вполне обоснованно ожидает рост объема заказов, в первую очередь, со стороны стран Азиатско-Тихоокеанского региона, Арабского Востока и Латинской Америки,цитирует пресс-служба гендиректора компании Александра Михеева.
Он сообщил, что за последние 5 лет ежегодная доля поставок данной продукции в общем объеме экспорта «Рособоронэкспорта» составляла не менее 40%.
В 2016 году из более тысячи подписанных нами контрактных документов самые крупные пришлись именно на авиационную технику,отметил гендиректор.
Повышенного интереса иностранных заказчиков к российской технике компания ожидает на международном авиационно-космическом салоне «Париж Аэрошоу-2017», который пройдет в Ле-Бурже с19 по 25 июня.
«Рособоронэкспорт» представит там «многофункциональный фронтовой истребитель МиГ-29М/М2, многоцелевой сверхманевренный истребитель Су-35, модификации самолета Су-30МК и учебно-боевой самолет Як-130, боевой разведывательно-ударный вертолет Ка-52, боевой вертолет Ми-28НЭ, транспортно-боевой вертолет Ми-35М, легкий многоцелевой вертолет круглосуточного применения Ка-226Т и тяжелый транспортный вертолет Ми-26Т2».
Также, по данным пресс-службы, российский спецэкспортер покажет современные российские средства ПВО: «зенитную ракетную систему "Антей-2500", зенитный ракетный комплекс "Бук-М2Э", не имеющий аналогов в мире зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1", переносной зенитный ракетный комплекс "Верба"».
Использованы фотографии: http://bastion-karpenko.ru / А.В. Карпенко
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