Германия и Австрия раскритиковали новые санкции США против России

Однако мы не можем согласиться с угрозами незаконных экстерриториальных санкций против европейских компаний, которые участвуют в развитии энергоснабжения Европы

Угрозы штрафами на рынке США компаниям в Германии, Австрии и других европейских странах, потому что они участвуют в газовых проектах, таких как "Северный поток — 2", с Россией или финансируют их, вносят совершенно новое и очень негативное качество в европейско-американские отношения