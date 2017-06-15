Германия и Австрия раскритиковали новые санкции США против России
Глава МИД Германии Зигмар Габриэль и канцлер Австрии Кристиан Керн осудили проект новых санкций США в отношении российского ТЭК. Об этом говорится в совместном заявлении, распространенном немецким внешнеполитическим ведомством, передает РИА Новости
В документе говорится, что Европа и США "бок о бок и в тесном партнерстве" отвечали на действия России в связи с конфликтом на Украине и что совместные действия находятся в общих интересах.
Как отмечают политики, в американском законопроекте "описывается, о чем идет речь: о продаже американского сжиженного газа и выдавливании поставок российского природного газа на европейском рынке". Цель этого состоит в том, чтобы "обеспечить работу в нефтяной и газовой промышленности в США".
Габриэль и Керн убеждены, что политические санкционные инструменты не должны быть связаны с экономическими интересами.
В документе подчеркивается, что "речь идет о конкурентоспособности нашей энергоемкой промышленности и тысячи рабочих мест". Канцлер Австрии и министр иностранных дел Германии выражают "решительную поддержку усилий госдепартамента США, направленных на изменение этого законопроекта".
Накануне американский сенат подавляющим большинством голосов одобрил поправку по расширению антироссийских санкций. Эта поправка включена в санкционный законопроект против Ирана.
В частности, предполагается, что под санкции могут попасть те, кто собирается вложить средства в строительство российских экспортных трубопроводов или предоставить проектам услуги, технологии, а также информационную поддержку.
При этом США намерены продолжить противодействие строительству газопровода "Северный поток — 2", который, как считают в Вашингтоне, пагубно воздействует на энергобезопасность Евросоюза и на реформы энергетики на Украине.
В документе говорится, что Европа и США "бок о бок и в тесном партнерстве" отвечали на действия России в связи с конфликтом на Украине и что совместные действия находятся в общих интересах.
Однако мы не можем согласиться с угрозами незаконных экстерриториальных санкций против европейских компаний, которые участвуют в развитии энергоснабжения Европы— заявляют Габриэль и Керн.
Как отмечают политики, в американском законопроекте "описывается, о чем идет речь: о продаже американского сжиженного газа и выдавливании поставок российского природного газа на европейском рынке". Цель этого состоит в том, чтобы "обеспечить работу в нефтяной и газовой промышленности в США".
Габриэль и Керн убеждены, что политические санкционные инструменты не должны быть связаны с экономическими интересами.
Угрозы штрафами на рынке США компаниям в Германии, Австрии и других европейских странах, потому что они участвуют в газовых проектах, таких как "Северный поток — 2", с Россией или финансируют их, вносят совершенно новое и очень негативное качество в европейско-американские отношения— отмечается в заявлении.
В документе подчеркивается, что "речь идет о конкурентоспособности нашей энергоемкой промышленности и тысячи рабочих мест". Канцлер Австрии и министр иностранных дел Германии выражают "решительную поддержку усилий госдепартамента США, направленных на изменение этого законопроекта".
Накануне американский сенат подавляющим большинством голосов одобрил поправку по расширению антироссийских санкций. Эта поправка включена в санкционный законопроект против Ирана.
В частности, предполагается, что под санкции могут попасть те, кто собирается вложить средства в строительство российских экспортных трубопроводов или предоставить проектам услуги, технологии, а также информационную поддержку.
При этом США намерены продолжить противодействие строительству газопровода "Северный поток — 2", который, как считают в Вашингтоне, пагубно воздействует на энергобезопасность Евросоюза и на реформы энергетики на Украине.
Использованы фотографии: http://fedpress.ru/
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