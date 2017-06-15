19:57 15 июня

Германия и Австрия раскритиковали новые санкции США против России

Глава МИД Германии Зигмар Габриэль и канцлер Австрии Кристиан Керн осудили проект новых санкций США в отношении российского ТЭК. Об этом говорится в совместном заявлении, распространенном немецким внешнеполитическим ведомством, передает РИА Новости

В документе говорится, что Европа и США "бок о бок и в тесном партнерстве" отвечали на действия России в связи с конфликтом на Украине и что совместные действия находятся в общих интересах.

Однако мы не можем согласиться с угрозами незаконных экстерриториальных санкций против европейских компаний, которые участвуют в развитии энергоснабжения Европы
— заявляют Габриэль и Керн.




Как отмечают политики, в американском законопроекте "описывается, о чем идет речь: о продаже американского сжиженного газа и выдавливании поставок российского природного газа на европейском рынке". Цель этого состоит в том, чтобы "обеспечить работу в нефтяной и газовой промышленности в США".

Габриэль и Керн убеждены, что политические санкционные инструменты не должны быть связаны с экономическими интересами.

Угрозы штрафами на рынке США компаниям в Германии, Австрии и других европейских странах, потому что они участвуют в газовых проектах, таких как "Северный поток — 2", с Россией или финансируют их, вносят совершенно новое и очень негативное качество в европейско-американские отношения
— отмечается в заявлении.

В документе подчеркивается, что "речь идет о конкурентоспособности нашей энергоемкой промышленности и тысячи рабочих мест". Канцлер Австрии и министр иностранных дел Германии выражают "решительную поддержку усилий госдепартамента США, направленных на изменение этого законопроекта".

Накануне американский сенат подавляющим большинством голосов одобрил поправку по расширению антироссийских санкций. Эта поправка включена в санкционный законопроект против Ирана.

В частности, предполагается, что под санкции могут попасть те, кто собирается вложить средства в строительство российских экспортных трубопроводов или предоставить проектам услуги, технологии, а также информационную поддержку.

При этом США намерены продолжить противодействие строительству газопровода "Северный поток — 2", который, как считают в Вашингтоне, пагубно воздействует на энергобезопасность Евросоюза и на реформы энергетики на Украине.

Использованы фотографии: http://fedpress.ru/
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Комментарии 26

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  1. cniza Сегодня, 18:10
    Не хотят дорогой американский сжиженный газ...
    cniza
    1. Logall Сегодня, 18:20
      Их компании в трубопровод много денег вложили​. Эти санкции по Европе бьют.
      Союзников тчательнее выбирать нужно, а не с шизофрении приступами и манией величия.
      Logall
      1. Монос Сегодня, 18:27
        Однако мы не можем согласиться с угрозами незаконных экстерриториальных санкций против европейских компаний

        "А нас за шо?". Санкции против русских - это добре! Это законно. Санкции против европейцев - это... это... это какой-то беспредел и беззаконие!
        Монос
      2. Чёрный Сегодня, 18:36
        Все эти санкции - пример грязной конкурентной борьбы....ЕС давно пооа набраться мужества и проводить собственную политику, не быть американской шавкой. Впрочем о каком мужестве можно говорить в , в которых главным достижением так называемой демократии и толерантности , является возможность гномиков совокуплятся на глазах уже не изумлённой публики laughing
        Чёрный
        1. Соломон Кейн Сегодня, 19:05
          Так ситуация следующая, истинным европейцам сексуальные игры их руководства с Америкой, самим поперек горла. Они чувствуют ситуацию и с провалом экономики в рамках санкций с Россией, и приближающийся энергетический коллапс, и проблемы с беженцами, и то,что в случае ядерного конфликта, они окажутся на линии огня первыми, Но... Увеличение дислокации американского присутствия в Европе не столь противодействие Российской "угрозе", сколько сдерживающий фактор в самом ЕС.
          Полосатые аналитики понимают, что "информационно-политический" пузырь, раздутый Госдепом уже начал трещать по швам...
          Соломон Кейн
      3. Соломон Кейн Сегодня, 18:46
        Европа на санкциях потеряла более 100 мрд. $.......
        Соломон Кейн
      4. сибиралт Сегодня, 19:45
        Похоже, Европе надоело идти у Америки на поводу, да и себе в ущерб.
        сибиралт
    2. Fei_Wong Сегодня, 18:24
      Мы слишком хорошая "бензоколонка". ^_^ Настолько хорошая, что честно конкурировать с нами у США не выходит, вот и приходится идти на грязные методы.
      Fei_Wong
      1. APASUS Сегодня, 18:55
        Цитата: Fei_Wong
        Мы слишком хорошая "бензоколонка". ^_^ Настолько хорошая, что честно конкурировать с нами у США не выходит, вот и приходится идти на грязные методы.

        Вот если подумать ,то под санкции против России попадают прямые союзники американцев,так может не Россия является конечной целью?
        APASUS
  2. san4es Сегодня, 18:10
    ...Вот-бы им на каждую санкцию, на один оборот, клапан прижимать
    san4es
  3. Swetliy Сегодня, 18:11
    Дружба дружбой, а табачек все таки хотят врозь. Своя рубашка однако ближе...
    Swetliy
  4. _Ugene_ Сегодня, 18:18
    Поскулят, поскулят и смирятся. Деваться им некуда.
    _Ugene_
  5. Антон Болдаков Сегодня, 18:20
    Подгребают под себя экономику ЕС...
    Антон Болдаков
  6. Горный стрелок Сегодня, 18:20
    Так вот где собака порылася! Все эти санкции имеют четкий экономический "запах". Сланцевый газ из США должен вытеснить трубопроводный газ из России в Европе. То есть они что? Дадут команду "свидомым" перекрыть трубу, перед этим, при помощи ляхов и прибалтов, торпедировав "Северный поток-2". Ничего личного, только бизнес? То есть санкции лоббирует газовики США, желая захавать Европейский газовый рынок. ИМХО - бюргеры НЕ ЗАХОТЯТ платить втридорога за сжиженный газ из США. Против своего кошелька - они уже не хотят. Ах, какая прелестная картинка. Пазл сложился.
    Горный стрелок
    1. Дамир Сегодня, 18:38
      Добрый вечер!!! а теперь вспоминаем (только прошу Вас не бить ногами) слова "инновационная экономика", "страна бензоколонка".. и поражаемся!!! оказывает гегемон все это время стремился подсадить европу на свои ресурсы.. а дабы выйти в плюса устроить на ближнем востоке большой тарарам, и не только на востоке.. на Донбассе мне помниться тоже американские сланцевики прямо после майдана лазили так как будто укропия уже в природе не существует... ау!!!! либеральные экономисты!!!! разъясните пожалуйста как космические корабли бороздят уолл-стрит... и за чей счет что главное...
      Дамир
    2. Соломон Кейн Сегодня, 19:15
      Не только из России... Обратите внимание на эскалацию конфликтов- Катар, Иран, Афганистан
      (граничит с Туркменией). Основные газодобывающие страны Евразийского континента. Как в 90-е годы "братки" убирали конкурентов, так и сейчас США хочет монополизировать Европу в вопросе поставки газа.
      Соломон Кейн
  7. behemot Сегодня, 18:20
    вот она и вся суть санкций и прочего. Если надо, американцы отправят европоидов под нож.
    А европоиды и рады, как Каа и бандерлоги.
    behemot
  8. Бензорез Сегодня, 18:21
    Ну, хоть кто-то за нас. Уже бонус.
    Бензорез
    1. Masya Masya Сегодня, 19:00
      Да не за нас они, борются исключтельно за свои интересы... припекло... только ведь "исключительные" перешагнут и дальше попрут...
      Masya Masya
  9. Владимирец Сегодня, 18:22
    "США намерены продолжить противодействие строительству газопровода "Северный поток — 2", который, как считают в Вашингтоне, пагубно воздействует на энергобезопасность Евросоюза и на реформы энергетики на Украине."

    Прямо кушать не могут, так сильно за энергобезопасность ЕС переживают, только тупые европейцы этого никак не поймут. recourse
    Владимирец
    1. Соломон Кейн Сегодня, 18:52
      Они, как раз понимают, что сланцевый импорт из США встанет им золотым, но сделать ничего не могут. Дядюшка Трамп прессует всю Европу.
      Соломон Кейн
  10. Дамир Сегодня, 18:31
    Угрозы штрафами на рынке США компаниям в Германии, Австрии и других европейских странах, потому что они участвуют в газовых проектах, таких как "Северный поток — 2", с Россией или финансируют их, вносят совершенно новое и очень негативное качество в европейско-американские отношения

    Вам приказали "К НОГЕ, ЛОХИ, К НОГЕ БЕГОМ, А НЕ ТО!!!!!" бмв и дойчебанк уже помниться влетели на не детские суммы... теперь всем остальным приказано закрыть хавальник и славить в коленнопреклоненной позе великого американского гегемона...
    Дамир
  11. злой партизан Сегодня, 18:44
    А денежки-то уже перечислены! wink
    Европейские компании Engie, OMV, Shell, Uniper, Wintershall успели предоставить финансирование проекту Северный поток-2 до принятия сенатом США новых инициатив против строительства газопровода Об этом сообщил журналистам заместитель председателя правления «Газпрома» Александр Медведев. «Средства, как и планировалось, все пришли на счета компании Nord Stream 2», — сказал он.
    Читать далее: http://ukraina.ru/news/20170615/1018779942.html
    злой партизан
  12. Prjanik Сегодня, 18:48
    Неуж-то кого-то это может удивить..? Добросовестная конкуренция в капиталистическом мире такая же чушь как и лицемерные лозунги про какие-то дер..мократические ценности и права на его витрине, и всё сводится к одному -кто сильнее, тот и прав.
    Prjanik
  13. zulusuluz Сегодня, 19:25
    Только сейчас доходить стало, что Европа для США не друг, а раб???
    zulusuluz
  14. Градиент 3 Сегодня, 19:45
    О, как это...трогательно...
    Германия и Австрия....
    "За нас"...
    Как только...услышим..
    "Голос Самой Демократической Страны Мира"...(Понятно...откуда?)....
    Германия и Австрия...
    Сделают "к ноге"....
    И будут.. хвалить новые санкции...
    Градиент 3
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