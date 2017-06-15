В Киеве готовят законопроект по возвращению Донбасса
Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) заявил о подготовке законопроекта "Об особенностях государственной политики восстановления государственного суверенитета Украины над временно оккупированной территорией Донецкой и Луганской областей".
Как сообщается на сайте СНБО, в аппарате ведомства состоялось заседание круглого стола, во время которого обсуждался этот законопроект. В нем приняли участие эксперты, специализирующиеся на внешнеполитических, оборонных вопросах и сфере безопасности, а также представители органов государственной власти.
Как подчеркнул Литвиненко, "одновременно поступило много предложений и замечаний, большинство из которых будут учтены при подготовке окончательной версии проекта, который будет подан президенту Украины для внесения в парламент".
Ранее секретарь СНБО Украины Александр Турчинов заявил, что Киеву необходимо завершить "антитеррористическую операцию" в Донбассе и перейти к новому формату военной операции. Президент Петр Порошенко выступил против отмены "режима АТО" до принятия закона о реинтеграции Донбасса, в котором, в частности, будет прописан правовой режим действий украинских военных.
Как сообщается на сайте СНБО, в аппарате ведомства состоялось заседание круглого стола, во время которого обсуждался этот законопроект. В нем приняли участие эксперты, специализирующиеся на внешнеполитических, оборонных вопросах и сфере безопасности, а также представители органов государственной власти.
По словам заместителя секретаря СНБО Александра Литвиненко, после профессиональной дискуссии концепция закона в целом была поддержана— сообщила пресс-служба СНБО, передает РИА Новости .
Как подчеркнул Литвиненко, "одновременно поступило много предложений и замечаний, большинство из которых будут учтены при подготовке окончательной версии проекта, который будет подан президенту Украины для внесения в парламент".
Ранее секретарь СНБО Украины Александр Турчинов заявил, что Киеву необходимо завершить "антитеррористическую операцию" в Донбассе и перейти к новому формату военной операции. Президент Петр Порошенко выступил против отмены "режима АТО" до принятия закона о реинтеграции Донбасса, в котором, в частности, будет прописан правовой режим действий украинских военных.
Использованы фотографии: http://gottstat.com/
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