19:58 15 июня

В Киеве готовят законопроект по возвращению Донбасса

Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) заявил о подготовке законопроекта "Об особенностях государственной политики восстановления государственного суверенитета Украины над временно оккупированной территорией Донецкой и Луганской областей".

Как сообщается на сайте СНБО, в аппарате ведомства состоялось заседание круглого стола, во время которого обсуждался этот законопроект. В нем приняли участие эксперты, специализирующиеся на внешнеполитических, оборонных вопросах и сфере безопасности, а также представители органов государственной власти.

В Киеве готовят законопроект по возвращению Донбасса



По словам заместителя секретаря СНБО Александра Литвиненко, после профессиональной дискуссии концепция закона в целом была поддержана
— сообщила пресс-служба СНБО, передает РИА Новости .

Как подчеркнул Литвиненко, "одновременно поступило много предложений и замечаний, большинство из которых будут учтены при подготовке окончательной версии проекта, который будет подан президенту Украины для внесения в парламент".

Ранее секретарь СНБО Украины Александр Турчинов заявил, что Киеву необходимо завершить "антитеррористическую операцию" в Донбассе и перейти к новому формату военной операции. Президент Петр Порошенко выступил против отмены "режима АТО" до принятия закона о реинтеграции Донбасса, в котором, в частности, будет прописан правовой режим действий украинских военных.

Использованы фотографии: http://gottstat.com/
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Комментарии 19

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  1. Shurik70 Сегодня, 19:21
    Да разве их хозяева дадут запретить гражданскую войну?
    Что бы там они не наголосовали, обстрелы будут продолжаться.
    Shurik70
    1. Тралл Сегодня, 19:32
      Я понял, Турчинов, на самом деле, инопланетянин. И ему наплевать, что будет на Украине(да и на всей планете) после его миссии.
      Тралл
    2. сибиралт Сегодня, 19:39
      Война Украине дорого обходится, но и власть терять не хочется.
      сибиралт
    3. Чеширский Сегодня, 19:41
      В Киеве готовят законопроект по возвращению Донбасса

      Пора готовить законопроект о добровольном возврате в состав России.
      Чеширский
    4. DMB_95 Сегодня, 19:51
      Цитата: Shurik70
      ...Что бы там они не наголосовали, обстрелы будут продолжаться.

      Они , видимо , пытаются придумать хоть какую-то законную "подкладку" под свою АТО . Нужно чем-то прикрыть море крови этим ссу\\\к\\ам..
      DMB_95
  2. Ин100грамм Сегодня, 19:27
    Думают вернуть Донбасс законом? При этом поступая незаконно, и придя к власти незаконно. Ну ну. Там кровь, которая пролилась не забудут. И все "блокады" тоже. Посмотрим что изобрели, но не хорошее точно.
    Нельзя убивая собственный народ, лишая его своего языка, и ограничивая во всех правах, вернуть доверие к преступной власти
    Ин100грамм
  3. Владимирец Сегодня, 19:29
    Парни на фото явно заряжены оптимизмом. smile
    Владимирец
    1. Чёрный Сегодня, 19:33
      Один на фото явно косится на .бутылочку с минералкой, штырит бедолагу, сушняк замучил wassat..
      Чёрный
      1. Соломон Кейн Сегодня, 19:40
        Ему не легко, к Американскому рандеву готовится.... Там штырить не по-детски будут. А как вы хотели деньги просить..
        Соломон Кейн
      2. Подрезчик Сегодня, 19:54
        А не готовят законопроект по возвращению Крыма? Наивные! Лица то у них задумчиво-обреченные!
        Подрезчик
    2. Злодей Сегодня, 19:34
      Цитата: Владимирец
      Парни на фото явно заряжены оптимизмом. smile

      Ага, стаканов по несколько оптимизма зарядили, для разминки wassat wassat wassat
      Злодей
  4. APASUS Сегодня, 19:30
    Вроде как Порошенко должен встретиться с Трампом,ну так заявляют украинские СМИ.Так вот в этом ключе идет подготовка к встрече,пробуют просчитать шаги американской администрации.В случае нажима со стороны американцев украинская сторона быстро "заканчивает" АТО и "начинает интеграцию Донбасса" под новым ником,пока американцы разберутся что там к чему придумают следующую байду. А под тему интеграции и восстановления Донбасса попробуют выцыганить денег с США и новая причина кричать ,что Россия не дает интегрировать территории.
    APASUS
  5. Горный стрелок Сегодня, 19:30
    То есть, теперь ВСУ будут обстреливать ЛДНР согласно ЗАКОНУ? Потрясающие неумные люди. Чем это поможет хохляндии?
    Горный стрелок
  6. Градиент 3 Сегодня, 19:33
    Законопроекты...слабое оружие....
    Если бы могла ...Украина вернула бы себе Донбасс...
    Огнем и мечом...
    На памяти фильм "Белое солнце пустыни"...
    Помните, как подпоручик...Вылетает из дома таможенника....
    Выбивая головой деревянные изделия...
    После этого...Кричит...
    "Гранаты у него...Не той системы!"
    Так вот...Законопроекты...
    Это оружие не той системы...Для победы над ДНР и ЛНР.....
    Градиент 3
  7. Logall Сегодня, 19:33
    [/quote]в частности, будет прописан правовой режим действий украинских военных.[quote]

    Военные преступления просто узаконят. Насилие над гражданами будет в рамках правовых норм. Легитимные бомбежки мирного населения.
    Как этих тварей наказать? Брать Киев, менять власть? Пусть простой народ голосует, а не фашисты подтосовывают голоса.
    А хунту отдать под народный трибунал!
    Logall
  8. Комментарий был удален.
  9. Комментарий был удален.
  10. Mavrikiy Сегодня, 19:36
    о подготовке законопроекта "Об особенностях государственной политики восстановления государственного суверенитета Украины над временно оккупированной территорией Донецкой и Луганской областей".[/b]
    Так, так. Два года творили беззаконие? Так это должно быть наказуемо.
    [b]"после профессиональной дискуссии"     это как? Намек на прфессионалов, все спите спокойно. А вот ему неспится: Александр Турчинов заявил, что Киеву необходимо завершить "антитеррористическую операцию" в Донбассе видать профессиональный убийца.
    Mavrikiy
  11. Dym71 Сегодня, 19:44
    Фото к статье очень показательное.
    Пастор видать не пьющий, сидит, надулся как мышь на крупу, а Першому треба! Тоска - печаль беспросветная в глазах и одна минералка на столе, а фляжку из пиджака доставать не комильфо - безнадёга laughing
    А пастору похрен, сволочь он редкостная, мог бы и в буфет сгонять. bully
    Dym71
  12. Incvizitor Сегодня, 19:48
    Пока что урки всеми своими действиями только в Россию Восток возвращают.
    Incvizitor
  13. Ныробский Сегодня, 19:48
    Цитата: сибиралт
    Война Украине дорого обходится, но и власть терять не хочется.

    С потерей власти, они автоматически потеряют и голову, а посему, будут проводить АТО до последней гривны, пока это не надоест народу, который последовательно поднимет их на ножи, гиляку, вилы и усадит на кол.
    Ныробский
  14. рус-5819 Сегодня, 19:57
    Цитата: Владимирец
    Парни на фото явно заряжены оптимизмом. smile

    Они просто решить не могут, хватит им двух бутылок, или Авакова ещё за одной послать?
    рус-5819
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