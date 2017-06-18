"Клиповая" история как кляп в сознании масс

Что-то сдохло в лесу Останкино. И в конце мая по Первому телеканалу вдруг начали показывать вменяемый, без либерального надрыва документальный сериал о советских руководителях 1917-1953 годов под общим названием "Страна Советов. Забытые вожди".Общество заждалось подобного поворота в исторической документалистике. Пусть даже с некоторыми субъективными выводами и неточностями, которые можно объяснить молодостью авторов и влиянием перестроечной идеологии. Главное — "надменные потомки" по Пушкину сделали очень нужную попытку осознать прошлое, используя жанр биографии выдающихся людей, а не продолжили иллюстрировать глупости либеральных толкователей истории.По этому поводу хочется сказать уже всем известное "Верной дорогой идёте, товарищи!" с надеждой на то, что это только начало добротной работы историков, сценаристов и всего цеха документального кино, и что будет её продолжение без злобных памфлетов на советскую власть и СССР.Конечно же, речь не идет о "реабилитации" Берии или Сталина, по поводу чего всполошилась либеральная общественность. История не та область знаний, где уместны обвинения и приговоры. История неподсудна, а ее выдающиеся личности не нуждаются в публичной реабилитации, если это не касается отмены конкретного судебного приговора новым правомочным судом.Иногда критики-судьи истории любят кивать на Нюрнбергский суд и приговор. Но то был международный суд победителей и современников событий, теперь уже ставших давними. Это был суд над международными преступниками по праву того, ушедшего времени. Этим же судом было определено, что преступления нацистов не имеют срока давности. Но парадокс в том, что сегодня, спустя без малого век, неонацизм не осуждается даже сторонами Нюрнбергского процесса — Великобританией, США, Францией и их союзницей, судимой Германией. Почему молчат критики? Потому что на Западе история переписывается под современную политическую конъюнктуру. Критики стараются не упустить свой шанс поживиться.Судить советскую историю — это всё равно, что судить по современному праву эпоху Екатерины Великой или её внука Александра за цареубийство. Или за несоблюдение демократических принципов нашего времени судить время диктатуры императора Наполеона, приговоренного французским судом к ссылке на остров Святой Елены.Берия по официальной информации был арестован, формально осужден судом, приговорен к высшей мере наказания и расстрелян, хотя у современников и поздних историков были сомнения в достоверности этого факта. Позже Верховный суд РФ отказал в полной посмертной реабилитации Берии, признав его вину в депортации народов во время войны. Но по другим статьям обвинения были сняты. Об этом говорится в фильме. Однако и на этот раз депортация за всю войну около 2,5 млн человек по решению ГКО представлена как репрессия, произвол власти, а не как закономерный эпизод войны на фоне перемещения в тыл около 17 млн советских граждан в первые годы войны, куда были эвакуированы промышленные предприятия и где были нужны рабочие руки.При реальной угрозе захвата или блокирования немцами с помощью тех же кавказских националистов единственных источников нефти — грозненского и бакинского, был ли другой выход в условиях жесточайшей войны, кроме депортации? Тогда депортация быстро и полностью лишила вербовочной базы немецкий генштаб и засланных диверсантов Абвера, как на Кавказе, так и в Крыму.То, что не удалось гитлеровцам реализовать в полном объеме в годы войны, было реализовано в 90-е годы в Чечне и Грузии. Бандеровщина без особых затрат реанимирована на Украине при поддержке Запада. Теперь нам есть что сравнивать и о чём задуматься, чтобы всем сделать выводы на будущее, если хотим выжить в мире жестокой конкуренции и борьбы за ресурсы.Сталина не судили при жизни. А попытку "пнуть мертвого льва" в виде его осуждения по партийному уставу на пленуме ЦК и ХХ съезде КПСС теперь уже с высоты пройденных лет можно и нужно признать неудавшейся. Ибо только политические спекулянты, провокаторы очередного гражданского раскола способны судить далекое прошлое.Могут спросить, если это не попытка реабилитации, тогда в чем заключается волнующий нас смысл показа названных документальных фильмов и подобных публикаций? В ответ можно было бы провести параллель с обращением Сталина к церкви и истории царской России в тяжелые годы войны. Тогда понимали, что нельзя разрывать историю страны и дробить историческое сознание общества на черно-белые фрагменты. Этим немедленно воспользуется противник, конкурент, беспощадный враг, стремясь к превосходству своей воли и духа над нашей страной. Судьба генералов Д. Г. Павлова, командующего Белорусским военным округом и затем Западным фронтом, и А. А. Власова, командующего армией — это не только история личного предательства или личной неудачи, это еще и иллюстрация очень сложного периода жизни нашего общества и его руководителей того времени, стойкости их убеждений и отношения к власти.Сейчас не модно вспоминать, но факт этого не перестает быть историческим фактом. Центры белого движения и объединений монархистов за рубежом не порывали связей с Советской Россией.При поддержке Запада они укрепляли своё влияние среди красных командиров в довоенное время по мере роста протестных настроений в Красной Армии. Протестные настроения и даже конфликты возникали в том числе и по причине столкновения с партийными выскочками и карьеристами, с культом героев гражданской войны. Белогвардейские идеи так называемой "мятежевойны" против Советов иногда находили поддержку в военной среде. Один из ее тезисов — "поражение своего правительства в войне" — был формально заимствован, кстати, у Ленина. Такова реальность.Для современной России в условиях тотального экономического, политического и военного давления на нее со стороны Запада многие проблемы истории 30-х годов прошлого века зазвучали крайне актуально. Но в отличие от тех лет, наше общество продолжает разрушать себя по перестроечному сценарию, даже пережив распад СССР. Сказывается и конституционный запрет на любую политическую идеологию. Пропаганда абсолютной свободы, культ никому ничем не обязанной личности и "цивилизованного потребителя" всего лишь через два поколения привели к тому, что население не представляет страну, в которой живет, а власть не осознает государство, которым управляет. Фрагментарное сознание парализует волю, консолидацию общества. Ждем, когда грянет гром? Тогда и перекрестимся да и спохватимся?Лукавые либералы обожают повторять якобы цитату малоизвестного у нас британца Сэмюэля Джонсона, мол, "патриотизм — последнее прибежище негодяев". Трактуя сие совсем не так как некогда сам англичанин — мол, речь о том, что когда другие прибежища не дали негодяю нужной выгоды, он прибегает к риторике патриотизма.А ведь вполне возможно, что либералы знают самих себя, что для них так и есть. Для негодяев-либералов советский патриотизм стал последним прибежищем, иначе они потеряют страну и "всё нажитое непосильным трудом". Теперь либеральная часть власти поворачивается лицом к советскому патриотизму. Ради своей выгоды, разумеется. Документальные фильмы на Первом, вполне возможно, являются индикатором таких перемен.Историк Александр Колпакиди использует очень удачное и меткое метафорическое выражение "клиповое сознание" или "клиповое мышление". В этом смысле можно говорить и о "клиповой истории", то есть о толковании исторических событий и эпизодов в отрыве от многих обстоятельств, вне системных причинных связей и вне тесной связи истории страны с мировой историей, без соблюдения принципа непрерывности истории в развитии событий и во времени.Школяру простительно знать историю в виде клипов из учебника. Ему так её преподают. Что-то вроде переключаемых кнопками телепрограмм обо всём понемножку. А вот для историков и политиков это недопустимо. Любая революция, диктатура, распад нации не возникают сами по себе и не устраиваются злодеями. Это объективные закономерности эволюции.Подобная "клиповая история" или "клиповое сознание" умышленно используется политтехнологами в пропаганде и дезинформации, манипулировании общественным сознанием и в его переформатировании, как сейчас говорят политологи. Например, вырванный из истории Великой Отечественной "клип о неготовности СССР к войне" с помощью таких же "клиповых" военно-стратегических рассуждений приобретает форму обвинения советского командования и Сталина. Этот "клип" подхватывают либеральные СМИ и вживляют его в "клиповое сознание" неподготовленных граждан. Из набора подобных "клипов" формируется новое мировоззрение, антисоветский тренд-бренд-менталитет. И это "клипмейстерство" происходит не только в области политической истории и политического сознания, но и в культурной жизни, в семейных отношениях, нравственных нормах человеческого общения.В русском сознании можно найти множество не связанных с русской культурой, вживленных "клипов". Культурой в широком смысле — бытовой, политической, хозяйственной и прочей. Это не рациональное влияние иных культур через положительный опыт, как в классической музыке и балете, а именно вживление властью в самобытную русскую культуру иррационального опыта. На протяжении всей истории власть имущие принудительно делали из русских то византийцев-греков, то поляков, то немцев, то датчан, то французов, наконец, делают то ли американцев, то ли мультикультурных европейцев. Во многом поэтому Россия в глазах спесивых европейцев всегда была отсталой, убогой, нецивилизованной территорией — "матрешка-водка-балалайка".На простом примере "клип в сознании" выглядит так. У народов России русские переняли аппетитные кушанья: пельмени, шашлык, манты. Научились делать прекрасное вино и обжигать глину. Они немножко стали татарами, узбеками и грузинами, а эти — в меру русскими. Это рациональное взаимовлияние культур. Но наказывать шпицпрутенами за неправильный прусский шаг на плац-параде — это был перебор царя и его вельмож, "клип" порочного подражательства.Перекраивать под коммунистическую теорию Маркса огромную аграрную страну — это революционный "клип" или безумие российских эмигрантов-революционеров и интеллигентов-либералов, "клипированных" Европой. Из революционного хаоса наши отцы вышли с огромными жертвами, вернувшись к рациональному хозяйскому опыту дедов. Жуткая история.Но история ничему не учит. Американские "клипы" из разных экономических теорий и практик "цивилизованного мира" привели к распаду Советского Союза и деградации экономики России. Догонять Америку начали ещё при Хрущёве. Но на этом "клипирование" сознания не заканчивается. И вот уже ставший родным шашлык подменяется каким-то барбекю.Правда, "клипирование-чипирование" на российской почве идет трудно. "Выдающиеся" представители современной либеральной мысли в России Леонид Гозман, Григорий Эмнуэль, Алла Гербер, Александр Сытин и неординарный ученый историк Игорь Борисович Чубайс за многие часы эфирного времени с телеэкранов на всех каналах пока так и не могут объяснить темным массам — как удалось неграмотным большевикам за три пятилетки остановить распад Российской империи, создать Советский Союз на её обломках с одной из самых передовых экономик в мире. Сама Америка ахнула от таких темпов экономического роста. Огромные человеческие жертвы и экономические потери СССР в Великой Отечественной войне не помешали выйти на передовые рубежи мировой науки, а по многим направлениям мы были первыми благодаря тому заделу, который нам оставила сталинская эпоха.Не могут либералы-идеалисты так же объяснить в своих "клипах", почему почти за 30 лет перестройки огромная армия чиновников с университетским образованием и учеными степенями до сих пор не вывела Российскую Федерацию из перестроечного тупика. Зато все памятники большевикам снесли, а Гайдару и Столыпину поставили, заодно с ними установили и памятник великому князю Владимиру Крестителю. Правда, сначала соорудили дорогой пафосный музей первому президенту россиян Б. Н. Ельцину, а уж потом князю. Получился как бы "клип истории" из стекла и бетона с клиповой экспозицией внутри.Интересно было наблюдать за полемикой в СМИ по поводу открытия в Орле памятника основателю города русскому царю Ивану Васильевичу Грозному. Либеральная общественность была возмущена тем, что памятник установлен был деспоту, прототипу Сталина, по мнению её актива. И ей уже мерещилась за плечами тень Малюты Скуратова, а за ним в очередь ВЧК, ОГПУ, НКВД, КГБ и даже ФСБ. Мол, как можно чествовать царя, которому при царях Романовых не поставили ни одного бюста и на памятнике "Тысячелетие России" в Великом Новгороде среди выдающихся людей нет его изображения?К сожалению, не нашлось историка, который бы описал не само царствование Ивана IV над своими подданными, а его время и те преобразования, которые государь-самодержец проводил в своем царстве. Это не только присоединение Сибири и её освоение, укрепление внешних границ, выигранные в его царствование войны.В то время в Европе была в самом разгаре промышленная революция и капитализация экономики. Иван Васильевич тоже строил города — центры ремесел и торговли. Для этого нужны были свободные люди — горожане или буржуа-бюргеры, выражаясь по-европейски. Бояре упорно стояли на консервативных позициях, как землевладельцы-крепостники, не желая уступать своих привилегий. Они хотели вечно "рулить" не только вотчинными уделами, но и царской властью по польскому примеру. Чтобы усмирить боярскую оппозицию, была узаконена опричнина, просуществовавшая семь лет с 1565 по 1572 год, чем и запомнился царь в русской истории, правивший более 50 лет. Его сподвижник опричник Малюта Скуратов, он же боярин Григорий Александрович Скуратов-Бельский — притча во языцех русской истории, между прочим, погиб как герой в бою со шведами, возглавляя опричный полк — все силы той опричнины. Но в "клиповой" версии истории остался палачом.Во время опричнины не сильно, но пострадал и боярский род Романовых-Кошкиных. А один из представителей этого рода, известный как патриарх Филарет, впоследствии стал отцом и фактическим соправителем первого царя династии Романовых Михаила, коронованного на царский трон боярами после Смуты.Естественно, что грозный умерший лев был после смерти оболган пострадавшими боярами. Имя Ивана Васильевича Рюриковича было Романовыми вычеркнуто из официальной истории. Избранные на царство Романовы не имели полного родового права заявить: "Рюриковичи мы..." И последний, самый успешный и великий царь из Рюриковичей, естественно, оказался, мягко говоря, не почитаем историками "романовского периода".При этом настоящие исторические заслуги никогда не мешали официозным историописцам выворачивать наизнанку факты.Иван Грозный первым из царей дал купцам Строгановым в откуп тобольские земли на Урале "для завода промыслов", где они заложили город Тобольск и открыли ткацкое промышленное производство. Это было за сто лет до промышленников Демидовых, обосновавшихся на Урале при Петре I южнее Тобола. Сам Петр за образец взял себе не правление царствовавших деда Михаила и отца Алексея Романовых, а, по сути, продолжил дело грозного царя из династии Рюриковичей. По его же примеру он создал сыск для борьбы с оппозицией во время своих реформ. Более того, Петр подчинил себе церковь — крупнейшего консервативного землевладельца и крепостника Российской империи, упразднив престол патриарха. Старообрядцы перестали ущемляться в правах и многие из них стали знаменитыми заводчиками. Боярское сословие лишилось права на бороду и перековалось окончательно во дворянство. Ропот стоял суровый.Но Петра при этом назвали на европейский манер Великим (Романов же!) — а Ивана Васильевича посчитали недостойным царской памяти.Великой также назвали императрицу Екатерину II, мужеубийцу, взошедшую на трон в результате дворцового заговора. Её "Жалованная грамота дворянству" 1785 года укрепила крепостничество, превратила крестьян в собственность помещиков. Вместе с тем она потакала вольнодумству, то бишь либерализму, лично воспитывала, готовя на трон, внука Александра Павловича. При ней произошло разорительное для государства восстание Емельяна Пугачева, жестоко подавленное. И, тем не менее, она Великая, как и Петр Великий. Либеральные критики истории это признают безоговорочно. Почему? Так они же, император и императрица, были западниками! Тащили немытую Россию в Европу. Пусть через окно, но на Запад. Ведь критерий величия императора и императрицы для либерала европейский — чтобы немцу было хорошо. А крестьянская Россия вне столиц была лишь ресурсом, прозябавшим от урожая до урожая, чем и оставалась до революции.Сейчас развернулись ученые споры о том, кем были декабристы на самом деле и какой след они оставили в истории старой и современной России. Может, спорить нет смысла?Александр Павлович Победитель был склонен под влиянием своей бабушки ввести в России конституционную монархию — признак утверждения капитализма, как в Европе. Декабристы-капиталисты решили поддержать эту идею при Николае Павловиче (по прозвищу "Палкин"), действуя по русской традиции. Получили ответ тоже по-русски традиционный. А там уж более поздние либералы толковали событие каждый на своё усмотрение: кто в буржуазном контексте, кто в народническом, кто в социалистическом. России при ее насущных заботах было все равно.Такая же целенаправленная демонизация советского прошлого и в "клипах" об аресте и расстрелах православных священников, сваливая всю вину целиком на большевиков-атеистов, то есть — сатанистов по сути православной веры. Но при этом упорно помалкивают о расколе православия в революционные годы на никонианцев, основу современной РПЦ, и обновленцев в православии, приспосабливавшихся к светским переменам и к власти, в том числе, к власти советской уже после Октябрьской революции. Были среди церковников и социал-демократов так называемые богостроители и богоискатели, которые пытались соединить православную догматику и коммунистическую теорию, православие и ислам с социализмом. Мы об этом сегодня вообще почти ничего не знаем. Но разве обновленцы не писали доносов на своих соперников никонианцев, чтобы присоединить себе православный приход после ареста батюшки? Или всё было не так?* * *Революция 1917 года, поделенная на два эпизода историками, всё еще не считается результатом столетней эволюции монархии от Александра I до Николая II. Чего проще сделать клип: большевики-злодеи виноваты, кто ж ещё! А ведь на самом деле общественное сознание опередило скорлупу феодальных предрассудков и к уже 1860 году и в 1917 году произошел взрыв. Большевики лишь реализовали свою программу, как наиболее подготовленная к власти сила.