Социальное расслоение и отсутствие повестки будущего: что хотели бы спросить у Путина?

15 июня президент Владимир Путин проведет ежегодную "Прямую линию", в ходе которой ответит на вопросы россиян. Нынешняя сессия онлайн-общения с гражданами станет 15-ой по счету. Какие заявления президента о социально-экономической ситуации надеются услышать постоянные эксперты Накануне.RU? Мы провели опрос и выяснили, что сами они едва ли надеются, что их вопросы, а уж тем более ответы на них, в той или иной форме будут озвучены.Писатель, главный редактор газеты "Завтра" Александр Проханов: "Я бы спросил, когда мы, наконец, взлетим с ветки и двинемся вперед, чтобы не упасть. Когда это произойдет и почему до сих пор не происходит?Россия встала в своем развитии, это трагично для страны и для всей русской истории".Сопредседатель Московского экономического форума, лидер "Партии дела" Константин Бабкин повторил бы свой вопрос президенту, на который так и не получил ответа:"Я лет 15 пытаюсь задать Путину один вопрос – почему он так сильно доверяет либералам в экономической политике и не видит ли он возможности эту политику изменить и поставить Россию на путь динамичного развития? Я уже задавал ему этот вопрос, но четкого ответа не получил.Думаю, во время "Прямой линии" прозвучат вопросы о Центробанке и о денежно-кредитной политике".Директор Cовхоза имени Ленина Павел Грудинин не верит, что "Прямая линия" способна натолкнуть президента на перемены:"Когда президент, наконец, определится с курсом политических реформ? Сколько можно ждать, мы ведь не понимаем, чего он хочет. Если он хочет, чтобы экономика развивалась, тогда почему Правительство не отправляет в отставку? У меня к Путину столько вопросов, что задавать их уже бесполезно. Говорить о том, что все плохо, и одновременно поддерживать тех людей, которые довели страну до такого состояния, – смысл?Когда права собственности будут незыблемы, как он об этом говорил? Когда чиновники перестанут брать взятки? Когда они станут заниматься своим делом, а не дарением бизнеса? Когда Россию начнут делать великой державой? Когда люди станут богатыми? Мы же совершенные идиоты, мы не знаем, зачем мы работаем. Люди не могут купить наши товары, мы ведь хорошие товары производим. Что, получается, нам нужно пальмовое масло бодяжить? Или сою в колбасу засовывать?Я руководитель совхоза. Если у меня при этом рабочие голодные, дети у них не кормлены, коровы все подохли, как можно собрать всех и сказать, что на самом деле они ничего не понимают? "На самом деле вы сытые и у вас все хорошо, продолжаем в том же духе". Они же меня разорвут! Тогда я должен нанять бритоголовую охрану, ЧОП, потом должен завести личную газету и написать, что у меня 86% рейтинга? А потом читать эту газету и дивиться, как у меня все здорово, какой я молодец?Задавать вопросы об экономической ситуации все равно что кричать в пропасть. Услышу только эхо: "Бууу-дет". Власть в России живет сама по себе, а народ живет отдельно. Нет у меня вопросов к президенту".У журналиста-документалиста и одного из руководителей проекта "Последний звонок" Константина Семина назрело сразу несколько вопросов:"Несмотря на все усилия Правительства, уже который месяц подряд наблюдается падение производства в обрабатывающих отраслях промышленности. Некоторым из них этот спад грозит полным исчезновением. В то же время на всех экономических форумах и заседаниях с вашим участием слово предоставляется исключительно представителям того идеологического лагеря, который и разрабатывал текущую экономическую политику. Возможна ли ситуация, когда к разговору с вашим участием будут допущены экономисты нелиберального толка — в частности, коммунисты?Многие социологические опросы фиксируют низкий уровень доверия населения к Правительству и лично председателю Правительства. Абсолютное большинство опросов говорит о крайне негативном отношении опрашиваемых к самому термину “Приватизация”. Не опасаетесь ли вы, что в какой-то момент массовое неприятие либерального курса правительства и проводимой им приватизации начнет проецироваться лично на вас?В стране продолжается приватизация образования. Образование становится рынком, оно утрачивает свой всеобщий и бесплатный характер. Одновременно с этим стремительно падает общий уровень знаний выпускников школ, катастрофически снижается квалификация специалистов, выпускаемых вузами. Послезавтра школьники и студенты займут места в государственном аппарате, в промышленности, в авиации, в медицине, в спецслужбах. Знаете ли вы об этих процессах, не видите ли вы в происходящем угрозу для безопасности государства?В дни государственных праздников мы постоянно слышим призывы к единению. В то же время Россия остается страной с одним из самых высоких в мире коэффициентов социального расслоения. Речь не о бедности, как таковой, а о пропасти, разделяющей абсолютное большинство населения и узкий круг лиц, сформировавшийся в основном еще в 90-е годы. Фактически в стране, не соприкасаясь друг с другом, существуют два разных народа. Верите ли вы в солидарность и дружбу между этими народами?"