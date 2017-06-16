16:36 16 июня
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Социальное расслоение и отсутствие повестки будущего: что хотели бы спросить у Путина?

Социальное расслоение и отсутствие повестки будущего: что хотели бы спросить у Путина?


15 июня президент Владимир Путин проведет ежегодную "Прямую линию", в ходе которой ответит на вопросы россиян. Нынешняя сессия онлайн-общения с гражданами станет 15-ой по счету. Какие заявления президента о социально-экономической ситуации надеются услышать постоянные эксперты Накануне.RU? Мы провели опрос и выяснили, что сами они едва ли надеются, что их вопросы, а уж тем более ответы на них, в той или иной форме будут озвучены.

Писатель, главный редактор газеты "Завтра" Александр Проханов: "Я бы спросил, когда мы, наконец, взлетим с ветки и двинемся вперед, чтобы не упасть. Когда это произойдет и почему до сих пор не происходит?


Россия встала в своем развитии, это трагично для страны и для всей русской истории".

Сопредседатель Московского экономического форума, лидер "Партии дела" Константин Бабкин повторил бы свой вопрос президенту, на который так и не получил ответа:

"Я лет 15 пытаюсь задать Путину один вопрос – почему он так сильно доверяет либералам в экономической политике и не видит ли он возможности эту политику изменить и поставить Россию на путь динамичного развития? Я уже задавал ему этот вопрос, но четкого ответа не получил.

Думаю, во время "Прямой линии" прозвучат вопросы о Центробанке и о денежно-кредитной политике".

Директор Cовхоза имени Ленина Павел Грудинин не верит, что "Прямая линия" способна натолкнуть президента на перемены:

"Когда президент, наконец, определится с курсом политических реформ? Сколько можно ждать, мы ведь не понимаем, чего он хочет. Если он хочет, чтобы экономика развивалась, тогда почему Правительство не отправляет в отставку? У меня к Путину столько вопросов, что задавать их уже бесполезно. Говорить о том, что все плохо, и одновременно поддерживать тех людей, которые довели страну до такого состояния, – смысл?

Когда права собственности будут незыблемы, как он об этом говорил? Когда чиновники перестанут брать взятки? Когда они станут заниматься своим делом, а не дарением бизнеса? Когда Россию начнут делать великой державой? Когда люди станут богатыми? Мы же совершенные идиоты, мы не знаем, зачем мы работаем. Люди не могут купить наши товары, мы ведь хорошие товары производим. Что, получается, нам нужно пальмовое масло бодяжить? Или сою в колбасу засовывать?

Я руководитель совхоза. Если у меня при этом рабочие голодные, дети у них не кормлены, коровы все подохли, как можно собрать всех и сказать, что на самом деле они ничего не понимают? "На самом деле вы сытые и у вас все хорошо, продолжаем в том же духе". Они же меня разорвут! Тогда я должен нанять бритоголовую охрану, ЧОП, потом должен завести личную газету и написать, что у меня 86% рейтинга? А потом читать эту газету и дивиться, как у меня все здорово, какой я молодец?

Задавать вопросы об экономической ситуации все равно что кричать в пропасть. Услышу только эхо: "Бууу-дет". Власть в России живет сама по себе, а народ живет отдельно. Нет у меня вопросов к президенту".

У журналиста-документалиста и одного из руководителей проекта "Последний звонок" Константина Семина назрело сразу несколько вопросов:

"Несмотря на все усилия Правительства, уже который месяц подряд наблюдается падение производства в обрабатывающих отраслях промышленности. Некоторым из них этот спад грозит полным исчезновением. В то же время на всех экономических форумах и заседаниях с вашим участием слово предоставляется исключительно представителям того идеологического лагеря, который и разрабатывал текущую экономическую политику. Возможна ли ситуация, когда к разговору с вашим участием будут допущены экономисты нелиберального толка — в частности, коммунисты?

Многие социологические опросы фиксируют низкий уровень доверия населения к Правительству и лично председателю Правительства. Абсолютное большинство опросов говорит о крайне негативном отношении опрашиваемых к самому термину “Приватизация”. Не опасаетесь ли вы, что в какой-то момент массовое неприятие либерального курса правительства и проводимой им приватизации начнет проецироваться лично на вас?

В стране продолжается приватизация образования. Образование становится рынком, оно утрачивает свой всеобщий и бесплатный характер. Одновременно с этим стремительно падает общий уровень знаний выпускников школ, катастрофически снижается квалификация специалистов, выпускаемых вузами. Послезавтра школьники и студенты займут места в государственном аппарате, в промышленности, в авиации, в медицине, в спецслужбах. Знаете ли вы об этих процессах, не видите ли вы в происходящем угрозу для безопасности государства?

В дни государственных праздников мы постоянно слышим призывы к единению. В то же время Россия остается страной с одним из самых высоких в мире коэффициентов социального расслоения. Речь не о бедности, как таковой, а о пропасти, разделяющей абсолютное большинство населения и узкий круг лиц, сформировавшийся в основном еще в 90-е годы. Фактически в стране, не соприкасаясь друг с другом, существуют два разных народа. Верите ли вы в солидарность и дружбу между этими народами?"
Автор: Анна Смирнова
Первоисточник: http://www.nakanune.ru/articles/112985/


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Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 19

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  1. Walanin Сегодня, 15:09
    Потуже затянем пояса! Идет борьба на дальних подступах, не время раскачивать лодку!
    Walanin
    1. рич Сегодня, 15:21
      Пенсионеры, потерпите - не время раскачивать судно!
      рич
      1. Pancir026 Сегодня, 15:26
        Цитата: рич
        Пенсионеры, потерпите - не время раскачивать судно!

        Однако это судно раскачивают не пенсионеры,но те кто пока-"толстый похудеет,худой подохнет" Ведь только у нас .в кризис.количество мягко скажем, беднейших увеличилось,а количество потолстевших,не уменьшилось,но резко увеличилось.
        Так что когда с того судна польется......ох и каша будет,вина будет на резко толстеющих,в ущерб массе похудевших.
        Pancir026
        1. андрей юрьевич Сегодня, 15:48
          15 июня президент Владимир Путин проведет ежегодную "Прямую линию", в ходе которой ответит на вопросы россиян. Нынешняя сессия онлайн-общения с гражданами станет 15-ой по счету.
          15 июня,в 15й раз,"бэтмэн" летит спасать страну... смешно и горько...зачем такое "правительство"? мазохизм? после простой SMSки,"чиновничий клоповник" начинает бурную деятельность... беззубая "вертикаль" власти,кумовство и мздоимство...стыдно смотреть...тьфу... ВВП как успешен во внешней политике,так и "провален" по внутренней. "великая держава" блин... шкурничество и взяточничество вокруг...
          андрей юрьевич
          1. Walanin Сегодня, 15:52
            Я что-то пропустил. Где успехи во внешней политике?
            Walanin
            1. андрей юрьевич Сегодня, 16:24
              Цитата: Walanin
              Я что-то пропустил. Где успехи во внешней политике?

              "партнёры" воют и клацают челюстями?-значит,успехи...
              андрей юрьевич
      2. андрей юрьевич Сегодня, 15:50
        Цитата: рич
        Пенсионеры, потерпите - не время раскачивать судно!

        оскорбительно ...
        андрей юрьевич
        1. рич Сегодня, 15:55
          Ничего оскорбительного, андрей юрьевич. Это сарказм
          рич
    2. To be or not to be Сегодня, 16:23
      "Когда президент, наконец, определится с курсом политических реформ? Сколько можно ждать, мы ведь не понимаем, чего он хочет. "
      А Вы не заметили .что вчера ВВП начал предвыборную компанию на пост Президента РФ. ОН упредил тематику ,начав с бедности в стране и социальных проблем.Тема самым он дал понять народу .что в курсе проблем регионов
      И Вырисовались в этой сфере основные направления работы в регионах :-обновление жилищного фонда .-медицинское обеспечение - экология -дороги ..-освоение Дальнего Востока - Арктика.....
      To be or not to be
  2. dauria Сегодня, 15:15
    Фактически в стране, не соприкасаясь друг с другом, существуют два разных народа. Верите ли вы в солидарность и дружбу между этими народами?"


    «Буржуазные производственные отношения являются последней антагонистической формой общественного процесса производства, антагонистической не в смысле индивидуального антагонизма, а в смысле антагонизма, вырастающего из общественных условий жизни индивидуумов…» К. Маркс. К критике политической экономии. Предисловие. К. Маркс, Ф. Энгельс, Собр. соч., изд. 2, т. 13, с. 7-8.[quote][/quote]
    Для справки антагонизм- непримиримое неустраняемое противоречие. Конечно, ув. Анна Смирнова, я верю, что помирюсь и подружусь с Вексельбергом wassat и уступлю ему место на сковородке, когда нас обоих черти жарить будут.
    dauria
    1. Александр романов Сегодня, 15:33
      Цитата: dauria
      Предисловие. К. Маркс, Ф. Энгельс,

      Эту пургу в нашеи стране люди не читают
      Александр романов
      1. dauria Сегодня, 15:36
        Эту пургу в нашеи стране люди не чиьают


        Верю. А если судить по грамматике , то и букварь немногие осилили. laughing А вот у англичан Маркс в почёте. Говорят - учёный, да ещё и экономист. Прям беда с ними. lol Радуйтесь , неугомонный Вы наш монархист. Скоро как в 1913-м - один писарь на деревню. Благодать.
        dauria
  3. Балу Сегодня, 15:17
    Неэффективность исполнительной власти в центре и на местах-вот что показала "Прямая линия". Большую часть вопросов россияне могли бы адрессовать премьерминистру и генпрокурору.
    Балу
  4. Старый Хрен Сегодня, 16:04
    Блин, где моя балалайка? Путин же сказал, что его друг Ролдугин на 2 млрд $ спертых денег каждому купит по виолончели. И наградил своего кореша Ролдугина орденом Александра Невского. Мне, старому пукальщику, не нужна виолончель. Мне нужна балалайка и губная гармошка. Ведь Путин же обещал!
    Старый Хрен
  5. VEKT Сегодня, 16:17
    Планов на будущее нет, плывем по течению и ждем когда нефть подрастет.
    VEKT
    1. Улан Сегодня, 16:35
      Вот именно очень хотелось услышать куда же страна идет дальше, каковы планы, какова стратегия, по пунктам.
      Ну вот упоминать коммунистов было плохим тоном, но они-то как раз планированием занимались, пусть планы не всегда выполнялись полностью, но хотя бы было понятно- когда и чего можно ждать.
      Сколько предприятий и каких новых будет построено. какие новые экономические районы будут организованы , какие мосты , дороги, больницы и т.д. и т.п.
      А здесь?
      Улан
  6. Ярик Сегодня, 16:19
    Мой знакомый, проживающий в РФ, тоже хотел задать вопрос, но не успел. Вопрос про пока, что федеральную трассу М4 "Дон", которая единственная, кто связывает всю страну с черноморским побережьем. Какая такая рожа додумалась сделать её платной для населения всей страны, передав её в частные руки и это после Платона, бешеных акцизов, транспортных налогов и офигенных цен на топливо??? С его слов, от Ростова до Воронежа альтернативного пути просто НЕТ.
    Ярик
  7. Улан Сегодня, 16:32
    Охо-хо, я бы тоже хотел задать все эти же вопросы. Но они заданы в пустоту.
    Ох не любит наш президент что-либо менять. А проблемы-то не то что назрели, а давно перезрели.
    Даже при отборе вопросов, совершенно очевидно, что недовольство людей внутренним курсом растет. Думаю это было неприятным сюрпризом для гаранта, а ведь ему докладывали как все замечательно, из рецессии вышли, начался рост, зарплаты растут, рождаемость растет и все "хорошо прекрасная маркиза" ну разве, как говорили во времена оные- "несмотря на отдельные недостатки".
    Улан
  8. Monster_Fat Сегодня, 16:36
    Смешно выглядят те, кто ожидал от этого очередного "бла-бла" шоу каких-то, реальных результатов. На самом деле вопрос должен быть один... ну или два-"как у нас с "майскими" указами" и как у нас выполнены обещания партии "Едим Россию" данные во время первых выборов. Все. Ответ-никак, и в этом "виноваты" США, ЕС и ..."пятая колонна" во главе с Навальным... wink
    Monster_Fat
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