06:48 16 июня

США вывели NASA из-под антироссийских санкций

Как сообщает интернет-издание « Ведомости », Сенат США внес поправку в законопроект, предусматривающий расширение санкций в отношении России. Согласно изменениям, из-под действия санкций выводится NASA.

Как пояснил при обсуждении поправки сенатор от штата Колорадо, республиканец Кори Гарднер, без этого «мы потеряем огромную часть наших возможностей по доступу в космос».

Эта поправка не направлена на подрыв законопроекта, но обеспечивает непрерывное продолжение освоения космоса.



Сенатор Джон Маккейн категорически возражал против этого.

Это подарок российскому военно-промышленному комплексу. Всегда есть законодатели и лоббисты, которые выступают за продолжение и даже углубление нашего сотрудничества по российским ракетным двигателям.


Имеются ввиду модифицированные российские двигатели РД-180, используемые американским ракетоносителем Atlas 5. В перспективе США предполагают полностью отказаться от них.



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Комментарии 14

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  1. insular Сегодня, 05:59
    В этом вся суть США...
    Драные ковбои, так ими и остались.
    insular
    1. Titsen Сегодня, 06:45
      Цитата: insular
      Драные ковбои,


      Сколько всего хочется добавить к Вашей последней фразе по нашим партнерам...

      Но на устах вертиться все нецезурное!
      Titsen
  2. Ольгович Сегодня, 06:01
    Дикость поставлять двигатели противнику, который на них выводит в космос оружие против тебя. И не скрывает этого.
    Ольгович
    1. insular Сегодня, 06:04
      Цитата: Ольгович
      Дикость поставлять двигатели противнику

      А в этом вся суть России...
      Нас (ну вы понимаете), а мы крепчаем. Бизнес и ничего личного для власть имущих мздаимцев.
      insular
    2. Тот же ЛЕХА Сегодня, 06:17
      Дикость поставлять двигатели противнику, который на них выводит в космос оружие против тебя. И не скрывает этого.


      Еще сто миллиардов долларов в ценных бумагах примерно вложено РОССИЕЙ в экономику США...
      война войной а буржуйские интересы надо блюсти.
      Тот же ЛЕХА
  3. Mavrikiy Сегодня, 06:09
    Когда введем санкции против NASA?
    Mavrikiy
    1. dag Сегодня, 06:20
      Цитата: Mavrikiy
      Когда введем санкции против NASA?

      никогда, это же не антисанкции на продукты из Европы , не давить конфискант ( публично ) тракторами.
      Тебе говорят - мы против тебя санкции ужесточим , а вот двигатели - как продавали так и будете продавать.
      И каков ответ ?
      Половина комментов будет -- какие мы крутые , американцы без нас не могут запустить ракеты.
      А может ввести санкции на двигатели , а не на жратву - было бы логичнее ?
      dag
      1. Тот же ЛЕХА Сегодня, 06:28
        Тебе говорят - мы против тебя санкции ужесточим

        smile США остается верной себе и вводит санкции там где это ей выгодно...РОССИЯ же помаленьку учится этому правилу...пока силенок в экономике маловато чтобы заявить о себе в полный рост.
        Многие санкции введенные РОССИЕЙ кроме смеха ничего не вызывают...помидоры,яблоки и прочая снедь хе хе на пользу нашим производителям...запретить к ввозу и вывозу высокотехнологическую продукцию РОССИЯ в ущерб себе никак не может...поэтому наши санкции имеют явный перекос.
        Американцы давят санкциями на наши компании торгующие энергоресурсами в ЕВРОПЕ пользуясь политическим моментом связанным с УКРАИНОЙ и это больно бьет по ним...победят ли они в этой схватке конкурентов покажет время. what
        Экономическая война с РОССИЕЙ в полном разгаре.
        Тот же ЛЕХА
      2. inkass_98 Сегодня, 06:48
        Цитата: dag
        А может ввести санкции на двигатели

        Гораздо логичнее ввести санкции на поставку платины для автомобильных катализаторов, на титановые части для "Боингов" и "Эрбасов". Будет намного сменшнее.
        З.Ы. Так все скоро до полного маразма дойдет, как при СССР: поставляться будет многое, но через дырки в заборе, причем этот принцип будет взаимным.
        inkass_98
    2. saturn.mmm Сегодня, 06:34
      Цитата: Mavrikiy
      Когда введем санкции против NASA?

      А зачем? Собака лает а караван идет, Россия самодостаточная страна, не было бы санкций не было бы в России роста сельского хозяйства и развития других отраслей а это все рабочие места.
      saturn.mmm
  4. Никкола Мак Сегодня, 06:09
    Неплохо бы нам ввести наконец реальные санкции - в космосе, и например поставках титана для юсовских авиастроительных корпораций.
    А то ВВП всё улыбается да интервью даёт!!!
    Никкола Мак
  5. Logall Сегодня, 06:09
    Европейские компании вложившие деньги в российский газ, нефть, недвижимость и т.д. понесут убытки. Уже возмущение огласили мировые СМИ. А когда дело касается США их интересов, то можно внести поправки в санкционый перечень.
    Двуличные светло-синие янусы.
    РД-180 им под хвост, пущай летают...
    Logall
  6. Dzafdet Сегодня, 06:13
    Цитата: Никкола Мак
    Неплохо бы нам ввести наконец реальные санкции - в космосе, и например поставках титана для юсовских авиастроительных корпораций.
    А то ВВП всё улыбается да интервью даёт!!!

    Иначе ему и димону денежки на западе арестуют.Ничего личного- это просто бизнес и политика.Если эти движки не делать наша предприятие просто развалится...
    Dzafdet
  7. Михаил м Сегодня, 06:16
    Штаты оказались умнее унтер-офицерской вдовы и Украины.
    Михаил м
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