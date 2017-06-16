США вывели NASA из-под антироссийских санкций
Как сообщает интернет-издание « Ведомости », Сенат США внес поправку в законопроект, предусматривающий расширение санкций в отношении России. Согласно изменениям, из-под действия санкций выводится NASA.
Как пояснил при обсуждении поправки сенатор от штата Колорадо, республиканец Кори Гарднер, без этого «мы потеряем огромную часть наших возможностей по доступу в космос».
Сенатор Джон Маккейн категорически возражал против этого.
Имеются ввиду модифицированные российские двигатели РД-180, используемые американским ракетоносителем Atlas 5. В перспективе США предполагают полностью отказаться от них.
Как пояснил при обсуждении поправки сенатор от штата Колорадо, республиканец Кори Гарднер, без этого «мы потеряем огромную часть наших возможностей по доступу в космос».
Эта поправка не направлена на подрыв законопроекта, но обеспечивает непрерывное продолжение освоения космоса.
Сенатор Джон Маккейн категорически возражал против этого.
Это подарок российскому военно-промышленному комплексу. Всегда есть законодатели и лоббисты, которые выступают за продолжение и даже углубление нашего сотрудничества по российским ракетным двигателям.
Имеются ввиду модифицированные российские двигатели РД-180, используемые американским ракетоносителем Atlas 5. В перспективе США предполагают полностью отказаться от них.
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