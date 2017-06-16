США вывели NASA из-под антироссийских санкций

Эта поправка не направлена на подрыв законопроекта, но обеспечивает непрерывное продолжение освоения космоса.

Это подарок российскому военно-промышленному комплексу. Всегда есть законодатели и лоббисты, которые выступают за продолжение и даже углубление нашего сотрудничества по российским ракетным двигателям.