Пентагон отказался комментировать высказывание В.Путина об атомных субмаринах США в Арктике

Там американские атомные подводные лодки, которые находятся в непосредственной близости от российских границ. Из-за этого мы вынуждены разместить в регионе системы контроля ракетных пусков.

Силы ВМС США несут боевое дежурство по всему миру в соответствии с международным правом. Мы не подтверждаем и не комментируем информацию об их дислокации.