06:50 16 июня

Пентагон отказался комментировать высказывание В.Путина об атомных субмаринах США в Арктике

Журналисты попросили официального представителя Пентагона прокомментировать сделанное накануне президентом РФ заявление о нахождении американских атомных подводных лодок в Арктическом регионе. Напомним, что, отвечая на один из вопросов, Владимир Путин заметил, что военное присутствие России в Арктике обусловлено тем, что там же обнаруживается активное военное присутствие США.

Владимир Путин:
Там американские атомные подводные лодки, которые находятся в непосредственной близости от российских границ. Из-за этого мы вынуждены разместить в регионе системы контроля ракетных пусков.


Мишель Балданса, представляющая Пентагон, в ответ на журналистский вопрос заявила, что не может комментировать размещение американского атомного подводного флота в мировом океане.


Пентагон отказался комментировать высказывание В.Путина об атомных субмаринах США в Арктике


РИА Новости приводит комментарий Мишель Балданса:
Силы ВМС США несут боевое дежурство по всему миру в соответствии с международным правом. Мы не подтверждаем и не комментируем информацию об их дислокации.


А почему же, если Россия размещает на собственной территории системы вооружений в полном соответствии с международным правом, у тех же США это вызывает «озабоченности»? Этот вопрос г-же Балданса журналисты в ходе брифинга почему-то не задали.

Использованы фотографии: Википедия
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Комментарии 2

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  1. Logall Сегодня, 06:29
    Журналисты и политики боятся высказываться на выступлениях Путина. Он их морально съедает...
    "Ближе... ещё ближе..."
    Logall
    1. Titsen Сегодня, 06:39
      Цитата: Logall
      у тех же США это вызывает «озабоченности»?


      О чем новость?

      Об остроумии написавшего?

      Это уже шутка, которая всех повеселит, а скабрезность очень некрасивая!
      Titsen
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