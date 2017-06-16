Пентагон отказался комментировать высказывание В.Путина об атомных субмаринах США в Арктике
Журналисты попросили официального представителя Пентагона прокомментировать сделанное накануне президентом РФ заявление о нахождении американских атомных подводных лодок в Арктическом регионе. Напомним, что, отвечая на один из вопросов, Владимир Путин заметил, что военное присутствие России в Арктике обусловлено тем, что там же обнаруживается активное военное присутствие США.
Владимир Путин:
Мишель Балданса, представляющая Пентагон, в ответ на журналистский вопрос заявила, что не может комментировать размещение американского атомного подводного флота в мировом океане.
РИА Новости приводит комментарий Мишель Балданса:
А почему же, если Россия размещает на собственной территории системы вооружений в полном соответствии с международным правом, у тех же США это вызывает «озабоченности»? Этот вопрос г-же Балданса журналисты в ходе брифинга почему-то не задали.
Владимир Путин:
Там американские атомные подводные лодки, которые находятся в непосредственной близости от российских границ. Из-за этого мы вынуждены разместить в регионе системы контроля ракетных пусков.
Мишель Балданса, представляющая Пентагон, в ответ на журналистский вопрос заявила, что не может комментировать размещение американского атомного подводного флота в мировом океане.
РИА Новости приводит комментарий Мишель Балданса:
Силы ВМС США несут боевое дежурство по всему миру в соответствии с международным правом. Мы не подтверждаем и не комментируем информацию об их дислокации.
А почему же, если Россия размещает на собственной территории системы вооружений в полном соответствии с международным правом, у тех же США это вызывает «озабоченности»? Этот вопрос г-же Балданса журналисты в ходе брифинга почему-то не задали.
Использованы фотографии: Википедия
ИнформацияУважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти