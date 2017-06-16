Украинская полиция сообщает о задержании человека, дважды воевавшего за ВСУ и дважды - за ДНР

Сегодня в Покровской на автовокзале сотрудники полиции Донетчины задержали "интересный фрукт" - человек, 48 лет, уроженец Мирнограда (майданная версия города Димитров Донецкого региона, прим. «ВО»), у которого при досмотре изъяли "временное удостоверение военнослужащего ДНР". По этому так называемому документу этот "деятель" с октября 2016 года - гранатометчик "армии ДНР".Его жизненный опус нас несколько растерял. С августа 2015 по август 2016 этот товарищ проходил службу в одной из наших бригад ВСУ, во время обстрела боевиков (так Киев называет армию ДНР) получили ранения. Далее он выезжает на оккупированную территорию, где после лечения трудоустраивается в "5-ю самоходно-гаубичную батарею Цитадели" на должность гранатометчика. Так, идёт на службу к боевикам, какие же ему нанесли ранения. За "службу" у оккупантов, с которыми он сам недавно ещё воевал, получал 15 000 российских рублей.В феврале 2017 он возвращается в родной Мирноград, где уже на следующий день идет ... к нашему военкому. Там его направляют обратно в "родную" бригаду. Два месяца он воюет против своих "однополчан" и уже в апреле 2017 он демобилизуется и идёт обратно в Донецк. А сегодня он приехал снова в Покровскую, чтобы увидеть свою возлюбленную.Итак, за два последних года этот "недовоин" успел повоевать дважды как на стороне Украины, так и на стороне оккупанта. По его словам, хронология его переходов выглядит так: ВСУ- ДНР -ВСУ- ДНР. Этот "жизненный путь" мы обязательно проверим.Это первый случай "военной карьеры", который мне стал известен. У этого человека всё стерлось: где свои, а где чужие. Сколько убитых на его руках должно установить следствие, а пока задержанный имеет время писать свои "мемуары" для следственных в камере СИЗО.